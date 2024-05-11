Тур: 32. Стадион: Ракув. Зрители: 5400 Главный судья: Lukasz Kuzma
2:1
Конец матча
0'
0:0
8' Не забитый пенальтиПапаниколау Яннис
1:0
8' ГолПапаниколау Яннис
2:0
20' ГолЦрнац Анте
25' Желтая карточкаМалец Мариуш
40' Желтая карточкаТудор Фран
51' Желтая карточкаЦех Бенедикт
62' Желтая карточкаЦрнац Анте
68' Желтая карточкаКутрис Леонардо
2:1
74' ГолГросицки Камил
90' Желтая карточкаГоргон Александр
90' Вторая желтая карточкаКутрис Леонардо
90'+8
Ход матча
8'
8'
20'
2:0
25'
40'
51'
62'
68'
74'
90'
90'
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
История личных встреч
Ракув
Погонь Щецин
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
11
Голов в среднем за матч
0.25
1.83
Среднее время на гол
360
49
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.5
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
180
75
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|7
|0.22
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.22
|Кочергин Владислав
|5
|0.16
|Папаниколау Яннис
|5
|0.16
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.16
|Замора Джон
|3
|0.09
|Драчал Давид
|3
|0.09
|Киттель Сонни
|3
|0.09
|Раковитан Богдан
|3
|0.09
|Берггрен Густав
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|13 (5)
|0.41
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.38
|Горгон Александр
|8
|0.25
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.19
|Бичахчян Ваан
|5
|0.16
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Пшиборек Адриан
|1
|0.03
|Захович Лука
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Кутрис Леонардо
|1
|0.03
|Леонардо Родригес
|1
|0.03
|Лонкар Даниель
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Patryk Paryzek
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Папаниколау Яннис
|6
|1
|Берггрен Густав
|7
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Црнац Анте
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|7
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Ульвестад Фредрик
|4
|1
|Кутрис Леонардо
|4
|1
|Вальквист Линус
|5
|0
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Малец Мариуш
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
6
Ракув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
12
27
Ракув
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
25% (8)
22% (7)
Погонь Щецин
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
18
33
Голы по времени матча
Забито
30
23
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
6
20%
2
9%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
3
10%
6
26%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
7
23%
3
13%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
21
32
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
14%
2
6%
1-15
6
29%
4
13%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
2
10%
9
28%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
33%
5
16%
76-90
Пропущено
26
27
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
19%
7
26%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
8
31%
2
7%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90
Забито
51
55
25 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 34
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
9
18%
4
7%
1-15
10
20%
7
13%
16-30
6
12%
10
18%
31-45
5
10%
15
27%
46-60
7
14%
11
20%
61-75
14
27%
8
15%
76-90
Пропущено
37
41
17 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
7
19%
9
22%
1-15
6
16%
8
20%
16-30
4
11%
5
12%
31-45
3
8%
4
10%
46-60
10
27%
3
7%
61-75
7
19%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2
Результаты матчей
Ракув
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 25%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
3 раза 9%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
9 раз 28%
2
7 раз 22%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ракув
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
97
106
511
79
214
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
412
79
115
313
115
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
239
1319
1715
626
1022
329
527
230
329
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11