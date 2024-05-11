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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 5400 Главный судья: Lukasz Kuzma
Ракув
2:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Папаниколау Яннис
1:0
8' Гол
Папаниколау Яннис
2:0
20' Гол
Црнац Анте
25' Желтая карточка
Малец Мариуш
40' Желтая карточка
Тудор Фран
51' Желтая карточка
Цех Бенедикт
62' Желтая карточка
Црнац Анте
68' Желтая карточка
Кутрис Леонардо
2:1
74' Гол
Гросицки Камил
90' Желтая карточка
Горгон Александр
90' Вторая желтая карточка
Кутрис Леонардо
90'+8
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
11
Замора
Джон
30
Кочергин
Владислав
19
Црнац
Анте
77
Кожокару
Валентин
4
Леонардо
Родригес
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
73
Пшиборек
Адриан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Ракув
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Ракув
Погонь Щецин

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
К
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

1
11

Голов в среднем за матч

0.25
1.83

Среднее время на гол

360
49

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.5
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

180
75

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 7 0.22
Новак Бартош 7 (2) 0.22
Кочергин Владислав 5 0.16
Папаниколау Яннис 5 0.16
Зволински Лукаш 5 (3) 0.16
Замора Джон 3 0.09
Драчал Давид 3 0.09
Киттель Сонни 3 0.09
Раковитан Богдан 3 0.09
Берггрен Густав 2 0.06
Салес Жеан Карлос 2 0.06
Цебуля Марчин 1 0.03
Плавшич Срджан 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Сварнас Стратос 1 0.03
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 13 (5) 0.41
Кулурис Эфтимос 12 0.38
Горгон Александр 8 0.25
Ульвестад Фредрик 6 0.19
Бичахчян Ваан 5 0.16
Форнальчик Мариуш 2 0.06
Пшиборек Адриан 1 0.03
Захович Лука 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Кутрис Леонардо 1 0.03
Леонардо Родригес 1 0.03
Лонкар Даниель 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Patryk Paryzek 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Папаниколау Яннис 6 1
Берггрен Густав 7 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Црнац Анте 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Драчал Давид 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Родин Матай 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Барат Петер 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 7 0
Кужава Рафал 6 0
Бичахчян Ваан 6 0
Ульвестад Фредрик 4 1
Кутрис Леонардо 4 1
Вальквист Линус 5 0
Гамбоа Жоау 4 0
Малец Мариуш 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Пшиборек Адриан 3 0
Цех Бенедикт 2 0
Захович Лука 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Ракув
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
6
Ракув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

12
27
Ракув
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
25% (8)
22% (7)
Погонь Щецин
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

18
33

Голы по времени матча

Забито

30
23
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
6
20%
2
9%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
3
10%
6
26%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
7
23%
3
13%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

21
32
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
14%
2
6%
1-15
6
29%
4
13%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
2
10%
9
28%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
33%
5
16%
76-90

Пропущено

26
27
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
19%
7
26%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
8
31%
2
7%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90

Забито

51
55
25 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 34
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
9
18%
4
7%
1-15
10
20%
7
13%
16-30
6
12%
10
18%
31-45
5
10%
15
27%
46-60
7
14%
11
20%
61-75
14
27%
8
15%
76-90

Пропущено

37
41
17 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
7
19%
9
22%
1-15
6
16%
8
20%
16-30
4
11%
5
12%
31-45
3
8%
4
10%
46-60
10
27%
3
7%
61-75
7
19%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2

Результаты матчей

Ракув
Погонь Щецин

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
3 раза 9%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
9 раз 28%
2
7 раз 22%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ракув
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
10
6
5
11
2.5
7
9
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
23
9
13
19
1.5
17
15
6
26
2.5
10
22
3
29
3.5
5
27
2
30
4.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 32 17 8 7 73 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 32 15 7 10 44 - 39 52
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Погонь Щецин
 32 15 6 11 58 - 38 51
7.
Легия
 31 13 11 7 46 - 37 50
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 32 11 9 12 40 - 45 42
10.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
11.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 31 9 10 12 33 - 38 37
14.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
15.
Пуща Неполомице
 31 7 12 12 36 - 48 33
16.
Корона Кельце
 32 6 14 12 36 - 43 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 16 9 4 3 22 - 13 31
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 16 7 4 5 24 - 13 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
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Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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      Малец Мариуш уходит с поля. Лонкар Даниель выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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