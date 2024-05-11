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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Ягеллония Белосток
2:0
Второй тайм: 54'
Корона Кельце
0'
1:0
7' Гол
Пюлюлю Афимико
2:0
34' Пенальти
Пюлюлю Афимико
52' Желтая карточка
Нене III

Ход матча

7'
Пюлюлю Афимико
(Dominik Marczuk)
1:0
34'
Пюлюлю Афимико
2:0
52'
Нене III
 
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Корона Кельце
4.70
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6.45
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Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
39
Нгиамба
Орельен
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
94
Квецень
Бартош
66
Milos
Trojak
23
Marcel
Pieczek
18
Хофмейстер
Йоав
17
Dawid
Blanik
27
Крогстад
Фредрик
88
Martin
Remacle
21
Daniel
Trejo
20
Далмау
Адриан
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Корона Кельце

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

35 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
0:3
Э
5:1
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
4:1
Э
1:2
ЭГБ
1:3
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
4:4
Э
1:1
Э
4:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
К
0:1
К
3:0
К
3:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

2.06
1.42

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.58
0.94

Среднее время на гол

57
96

Всего голов

63
42

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 12 (5) 0.38
Имас Хесус 10 0.31
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.28
Нене III 8 0.25
Хансен Кристоффер 8 0.25
Dominik Marczuk 6 0.19
Наранхо Хосе 6 0.19
Скшипчак Матеуш 3 0.09
Калисканер Каан 2 0.06
Левицки Якуб 2 0.06
Кубицки Ярослав 1 0.03
Сачек Михал 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шикавка Евгений 7 0.22
Martin Remacle 6 0.19
Далмау Адриан 5 (2) 0.16
Ноно Давид 4 (2) 0.13
Дякону Роналдо 3 0.09
Daniel Trejo 2 0.06
Milos Trojak 2 0.06
Dawid Blanik 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Хофмейстер Йоав 1 0.03
Jakub Konstantyn 1 0.03
Квецень Бартош 1 0.03
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 1
Дигес Адриан 6 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 6 0
Купиш Томаш 3 0
Наранхо Хосе 3 0
Скшипчак Матеуш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Стойинович Душан 2 0
Нгиамба Орельен 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 9 1
Jacek Podgorski 7 0
Martin Remacle 6 0
Ноно Давид 5 0
Квецень Бартош 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Dawid Blanik 4 0
Малярчик Петр 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Milos Trojak 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Daniel Trejo 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Далмау Адриан 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Milosz Strzebonski 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
9
Ягеллония Белосток
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Корона Кельце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

25
25
Ягеллония Белосток
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
19% (6)
32% (10)
Корона Кельце
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

29
34

Голы по времени матча

Забито

38
12
21 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
5
13%
0
0%
1-15
8
21%
2
17%
16-30
8
21%
2
17%
31-45
2
5%
1
8%
46-60
6
16%
4
33%
61-75
9
24%
3
25%
76-90

Пропущено

18
18
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
22%
1
6%
1-15
5
28%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
8
28%
3
12%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
2
7%
6
24%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
7
24%
4
16%
61-75
5
17%
7
28%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
8
28%
5
24%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
4
14%
4
19%
76-90

Забито

67
37
33 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 9
13
19%
3
8%
1-15
10
15%
6
16%
16-30
10
15%
8
22%
31-45
7
10%
2
5%
46-60
13
19%
8
22%
61-75
14
21%
10
27%
76-90

Пропущено

47
39
24 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 25
6
13%
4
10%
1-15
8
17%
7
18%
16-30
10
21%
7
18%
31-45
11
23%
7
18%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
7
15%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Корона Кельце

Точный счет

4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
7
9
8
7
2.5
3
13
5
10
3.5
2
14
1
14
4.5
1
15
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
7
10
6
1.5
1
14
4
12
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
21
10
21
10
1.5
8
23
12
19
2.5
4
27
6
25
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2:0 32 17 8 7 72 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 32 15 7 10 44 - 39 52
5.
Погонь Щецин
 31 15 6 10 57 - 36 51
6.
Легия
 31 13 11 7 46 - 37 50
7.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 32 11 9 12 40 - 45 42
10.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
11.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 31 9 10 12 33 - 38 37
14.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
15.
Пуща Неполомице
 31 7 12 12 36 - 48 33
16.
Корона Кельце
 0:2 32 6 14 12 36 - 42 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2:0 16 11 3 2 42 - 16 36
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 16 9 4 3 22 - 13 31
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 0:2 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 2:0 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 0:2 16 1 6 9 10 - 22 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Нене III получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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Ягеллония Белосток
Ничья
Корона Кельце
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