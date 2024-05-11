Тур: 32. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 19850 Главный судья: Мусял Томаш
3:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолПюлюлю Афимико
2:0
34' ПенальтиПюлюлю Афимико
52' Желтая карточкаДигес Адриан
3:0
90' ГолХансен Кристоффер
90'+4
Ход матча
7'
34'
2:0
52'
90'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
21
Daniel
Trejo
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Корона Кельце
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
35 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
2.06
1.42
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.58
0.94
Среднее время на гол
57
96
Всего голов
63
42
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|12 (5)
|0.38
|Имас Хесус
|10
|0.31
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.28
|Хансен Кристоффер
|9
|0.28
|Нене III
|8
|0.25
|Dominik Marczuk
|6
|0.19
|Наранхо Хосе
|6
|0.19
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.09
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Левицки Якуб
|2
|0.06
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Сачек Михал
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шикавка Евгений
|7
|0.22
|Martin Remacle
|6
|0.19
|Далмау Адриан
|5 (2)
|0.16
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.13
|Дякону Роналдо
|3
|0.09
|Daniel Trejo
|2
|0.06
|Milos Trojak
|2
|0.06
|Dawid Blanik
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.03
|Jakub Konstantyn
|1
|0.03
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|1
|Дигес Адриан
|7
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|6
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Наранхо Хосе
|3
|0
|Скшипчак Матеуш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|9
|1
|Jacek Podgorski
|7
|0
|Martin Remacle
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Квецень Бартош
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Dawid Blanik
|4
|0
|Малярчик Петр
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Daniel Trejo
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
9
Ягеллония Белосток
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Корона Кельце
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
25
25
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
19% (6)
31% (10)
Корона Кельце
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
29
34
Голы по времени матча
Забито
41
12
23 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
6
15%
0
0%
1-15
8
20%
2
17%
16-30
9
22%
2
17%
31-45
2
5%
1
8%
46-60
6
15%
4
33%
61-75
10
24%
3
25%
76-90
Пропущено
18
21
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
22%
2
10%
1-15
5
28%
4
19%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
8
28%
3
12%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
2
7%
6
24%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
7
24%
4
16%
61-75
5
17%
7
28%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
8
28%
5
24%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
4
14%
4
19%
76-90
Забито
70
37
35 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
14
20%
3
8%
1-15
10
14%
6
16%
16-30
11
16%
8
22%
31-45
7
10%
2
5%
46-60
13
19%
8
22%
61-75
15
21%
10
27%
76-90
Пропущено
47
42
24 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 26
6
13%
5
12%
1-15
8
17%
7
17%
16-30
10
21%
8
19%
31-45
11
23%
7
17%
46-60
5
11%
5
12%
61-75
7
15%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Корона Кельце
Точный счет
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
3
7 раз 22%
4
5 раз 16%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
124
79
97
313
511
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
88
106
115
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
2111
2210
824
1319
428
626
230
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|17
|8
|7
|73 - 44
|59
|2.
|32
|16
|9
|7
|46 - 30
|57
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|5.
|2:1
|32
|14
|10
|8
|53 - 35
|52
|6.
|1:2
|32
|15
|6
|11
|58 - 38
|51
|7.
|31
|13
|11
|7
|46 - 37
|50
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|32
|11
|9
|12
|40 - 45
|42
|10.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|11.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|31
|9
|10
|12
|33 - 38
|37
|14.
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|15.
|31
|7
|12
|12
|36 - 48
|33
|16.
|32
|6
|14
|12
|36 - 43
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|2:1
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|22 - 13
|31
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|25 - 14
|28
|7.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|1:2
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|1:2
|16
|7
|4
|5
|24 - 13
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|2:1
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|11.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11