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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 12540 Главный судья: Alex Bos
НЕК Неймеген
2:3
Конец матча
Фейеноорд
0'
33' Желтая карточка
Лопес Маркос
0:1
45' Гол
Стенгс Келвин
1:1
47' Гол
Сано Кадаи
49' Красная карточка
Нюйтинк Брэм
1:2
57' Гол
Минте Янкуба
2:2
80' Гол
Хансен Сонтье
2:3
87' Гол
Уэда Аясэ
90' Желтая карточка
Сейер Лео
90'+6

Ход матча

33'
 
Лопес Маркос
45'
0:1
Стенгс Келвин
(Иванушец Лука)
47'
Сано Кадаи
(Худемакерс Меес)
1:1
49'
Нюйтинк Брэм
 
51'
Бас Юри
Со Силла
 
57'
1:2
Минте Янкуба
(Уэда Аясэ)
67'
 
Джаханбахш Алиреза
Минте Янкуба
67'
 
Пайшао Игор
Ван Ден Белт Томас
68'
 
Лингр Ондржей
Лопес Маркос
71'
Огава Коки
Пропер Дирк
 
76'
 
Траунер Гернот
Иванушец Лука
79'
Хансен Сонтье
Худемакерс Меес
 
79'
Шоне Лассе
Росс Матиас
 
80'
Хансен Сонтье
(Гонсалес Роберто)
2:2
85'
 
Сейер Лео
Зерруки Рамиз
87'
2:3
Уэда Аясэ
(Джаханбахш Алиреза)
90'
 
Сейер Лео

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 271 Количество передач 595
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
9
Чери
Тьяронн
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
11
Гонсалес
Роберто
19
Со
Силла
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
10
Стенгс
Келвин
6
Зерруки
Рамиз
16
Ван
Ден
Белт
Томас
19
Минте
Янкуба
9
Уэда
Аясэ
17
Иванушец
Лука
НЕК Неймеген
4-4-1-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фейеноорд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:0
Э
2:2
К
4:4
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
5:3
Э
4:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
0:3
Э
5:1
К
2:3
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.29

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

2.36
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.85
1.5

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.36
Огава Коки 10 (2) 0.3
Гонсалес Роберто 6 0.18
Хансен Сонтье 6 0.18
Пропер Дирк 4 0.12
Дост Бас 4 (1) 0.12
Чери Тьяронн 4 0.12
Бас Юри 3 0.09
Сано Кадаи 3 0.09
Ван Рой Барт 2 0.06
Вердонк Калвин 2 0.06
Тавшан Элаис 2 0.06
Росс Матиас 2 0.06
Худемакерс Меес 1 0.03
Шоне Лассе 1 (1) 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Перейра Брайанн 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 25 (2) 0.76
Минте Янкуба 10 0.3
Пайшао Игор 10 0.3
Тимбер Квинтен 7 0.21
Гертрейда Лютсхарел 7 0.21
Стенгс Келвин 6 0.18
Виффер Матс 5 0.15
Уэда Аясэ 5 0.15
Ганцко Давид 4 (1) 0.12
Иванушец Лука 3 0.09
Сейер Лео 2 0.06
Лингр Ондржей 2 0.06
Дилросун Джавайро 1 0.03
Ниукоп Барт 1 0.03
Миламбо Антони 1 0.03
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 5 0
Бас Юри 5 0
Нюйтинк Брэм 3 1
Пропер Дирк 4 0
Худемакерс Меес 2 1
Тавшан Элаис 2 1
Сандлер Филипп 3 0
Росс Матиас 3 0
Сано Кадаи 3 0
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Хансен Сонтье 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Артс Д'Леану 1 0
Неттен Люк 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 4 0
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Зерруки Рамиз 3 0
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Ганцко Давид 2 0
Стенгс Келвин 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Лопес Маркос 1 0
Белен Томас 1 0
Сейер Лео 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Фейеноорд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

14
5
НЕК Неймеген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Фейеноорд
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

27
45
НЕК Неймеген
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Фейеноорд
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

41
50

Голы по времени матча

Забито

35
40
12 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
1
3%
5
13%
1-15
2
6%
7
18%
16-30
9
26%
5
13%
31-45
9
26%
6
15%
46-60
7
20%
8
20%
61-75
7
20%
9
23%
76-90

Пропущено

25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
16%
2
12%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
9
36%
3
18%
76-90

Забито

28
46
10 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
2
7%
5
11%
1-15
1
4%
7
15%
16-30
7
25%
9
20%
31-45
7
25%
6
13%
46-60
3
11%
9
20%
61-75
8
29%
10
22%
76-90

Пропущено

26
11
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
3
12%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
7
27%
3
27%
61-75
7
27%
2
18%
76-90

Забито

63
86
22 В 1-м тайме 38
41 Во 2-м тайме 48
16 Забивали первыми 22
4 Не забивали 3
3
5%
10
12%
1-15
3
5%
14
16%
16-30
16
25%
14
16%
31-45
16
25%
12
14%
46-60
10
16%
17
20%
61-75
15
24%
19
22%
76-90

Пропущено

51
28
18 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
7
14%
3
11%
1-15
5
10%
6
21%
16-30
6
12%
5
18%
31-45
7
14%
3
11%
46-60
10
20%
6
21%
61-75
16
31%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2
Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Фейеноорд

Точный счет

1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
6
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%
0
3 раза 9%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
11
6
1.5
11
5
7
10
2.5
9
7
1
16
3.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
16
1
9
7
1.5
13
4
5
11
2.5
7
10
1
15
3.5
4
13
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
30
3
20
13
1.5
24
9
12
21
2.5
16
17
2
31
3.5
10
23
1
32
4.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 33 28 4 1 108 - 20 88
2.
Фейеноорд
 Заявка 33 25 6 2 91 - 26 81
3.
Твенте
 Заявка 33 20 6 7 67 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 33 19 7 7 68 - 38 64
5.
Аякс
 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 33 13 11 9 66 - 51 50
7.
Утрехт
 Заявка 33 13 10 10 46 - 44 49
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 33 13 7 13 49 - 47 46
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 45 43
10.
Херенвен
 Заявка 33 10 7 16 52 - 68 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 33 9 10 14 37 - 56 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 33 9 9 15 44 - 65 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 Заявка 33 9 5 19 41 - 74 32
15.
Валвейк
 Заявка 33 7 8 18 39 - 56 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 33 6 11 16 50 - 69 29
17.
Волендам
 Заявка 33 4 7 22 33 - 86 19
18.
Витесс
 Заявка 33 6 5 22 28 - 72 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
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Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
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