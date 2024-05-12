Тур: 33. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12540 Главный судья: Alex Bos
2:3
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаЛопес Маркос
0:1
45' ГолСтенгс Келвин
1:1
47' ГолСано Кадаи
49' Красная карточкаНюйтинк Брэм
1:2
57' ГолМинте Янкуба
2:2
80' ГолХансен Сонтье
2:3
87' ГолУэда Аясэ
90' Желтая карточкаСейер Лео
90'+6
Ход матча
33'
45'
0:1
47'
1:1
49'
57'
1:2
80'
87'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
271 Количество передач 595
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.58 Победа «Фейеноорда»
-
1.55 Обе забьют (да)
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
19
Со
Силла
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
19
Минте
Янкуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
5 Бас ЮриЗащитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Фейеноорд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
26 матчей
23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.29
Среднее время на гол
72
70
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
2.36
1.75
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.85
1.5
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.36
|Огава Коки
|10 (2)
|0.3
|Гонсалес Роберто
|6
|0.18
|Хансен Сонтье
|6
|0.18
|Пропер Дирк
|4
|0.12
|Дост Бас
|4 (1)
|0.12
|Чери Тьяронн
|4
|0.12
|Бас Юри
|3
|0.09
|Сано Кадаи
|3
|0.09
|Ван Рой Барт
|2
|0.06
|Вердонк Калвин
|2
|0.06
|Тавшан Элаис
|2
|0.06
|Росс Матиас
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Перейра Брайанн
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (2)
|0.76
|Минте Янкуба
|10
|0.3
|Пайшао Игор
|10
|0.3
|Тимбер Квинтен
|7
|0.21
|Гертрейда Лютсхарел
|7
|0.21
|Стенгс Келвин
|6
|0.18
|Виффер Матс
|5
|0.15
|Уэда Аясэ
|5
|0.15
|Ганцко Давид
|4 (1)
|0.12
|Иванушец Лука
|3
|0.09
|Сейер Лео
|2
|0.06
|Лингр Ондржей
|2
|0.06
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Ниукоп Барт
|1
|0.03
|Миламбо Антони
|1
|0.03
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|5
|0
|Нюйтинк Брэм
|3
|1
|Пропер Дирк
|4
|0
|Худемакерс Меес
|2
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Сано Кадаи
|3
|0
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Артс Д'Леану
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ниукоп Барт
|2
|1
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Хартман Квилиндси
|3
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Лопес Маркос
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Сейер Лео
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Фейеноорд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
14
5
НЕК Неймеген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Фейеноорд
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
27
45
НЕК Неймеген
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Фейеноорд
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
41
50
Голы по времени матча
Забито
35
40
12 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
1
3%
5
13%
1-15
2
6%
7
18%
16-30
9
26%
5
13%
31-45
9
26%
6
15%
46-60
7
20%
8
20%
61-75
7
20%
9
23%
76-90
Пропущено
25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
16%
2
12%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
9
36%
3
18%
76-90
Забито
28
46
10 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
2
7%
5
11%
1-15
1
4%
7
15%
16-30
7
25%
9
20%
31-45
7
25%
6
13%
46-60
3
11%
9
20%
61-75
8
29%
10
22%
76-90
Пропущено
26
11
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
3
12%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
7
27%
3
27%
61-75
7
27%
2
18%
76-90
Забито
63
86
22 В 1-м тайме 38
41 Во 2-м тайме 48
16 Забивали первыми 22
4 Не забивали 3
3
5%
10
12%
1-15
3
5%
14
16%
16-30
16
25%
14
16%
31-45
16
25%
12
14%
46-60
10
16%
17
20%
61-75
15
24%
19
22%
76-90
Пропущено
51
28
18 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
7
14%
3
11%
1-15
5
10%
6
21%
16-30
6
12%
5
18%
31-45
7
14%
3
11%
46-60
10
20%
6
21%
61-75
16
31%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2
Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Фейеноорд
Точный счет
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
6
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%
0
3 раза 9%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
142
116
115
710
97
116
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
161
97
134
511
710
115
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
303
2013
249
1221
1617
231
1023
132
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|4
|1
|108 - 20
|88
|2.
|Заявка
|33
|25
|6
|2
|91 - 26
|81
|3.
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|67 - 35
|66
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 38
|64
|5.
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|66 - 51
|50
|7.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|46 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|49 - 47
|46
|9.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 45
|43
|10.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 68
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|37 - 56
|37
|12.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 65
|36
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 74
|32
|15.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|39 - 56
|29
|16.
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|50 - 69
|29
|17.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 86
|19
|18.
|Заявка
|33
|6
|5
|22
|28 - 72
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7