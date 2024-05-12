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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 29700 Главный судья: Линдхут Аллард
Твенте
5:2
Второй тайм: 67'
Волендам
0'
0:1
4' Гол
Мирани Деймон
8' Желтая карточка
Ле Ру Люк
1:1
9' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
16' Undefined phrase: football_event_
Ле Ру Люк
1:2
21' Гол
Мирани Деймон
2:2
23' Гол
Юнювар Наджи
3:2
37' Гол
Проппер Робин
4:2
40' Гол
Регер Юри
5:2
43' Гол
Стейн Сем

Ход матча

4'
0:1
Мирани Деймон
(Мюрен Роберт)
8'
 
Ле Ру Люк
9'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Даан Ротс)
1:1
16'
 
Ле Ру Люк
21'
1:2
Мирани Деймон
(Дуири Ашраф)
23'
Юнювар Наджи
(Стейн Сем)
2:2
37'
Проппер Робин
(Смал Гийс)
3:2
40'
Регер Юри
4:2
43'
Стейн Сем
(Ван Волфсвинкель Рикки)
5:2
46'
 
Твигт Калвин
Milan de Haan
46'
 
Флинт Джош
Мбуямба Ксавьер
57'
Салах-Эддин Анасс
Юнювар Наджи
 
57'
Ван Берген Митчелл
Даан Ротс
 
66'
 
Safouane Karim
Дуири Ашраф

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 259 Количество передач 117
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Волендам
1.11
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8.80
32.00
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Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
8
Регер
Юри
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
10
Юнювар
Наджи
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
22
Лауэрс
Барри
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
6
Бенамар
Бенаисса
5
Кокс
Джордж
8
Ле
Ру
Люк
4
Мирани
Деймон
36
Milan
de
Haan
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
24
Дуири
Ашраф
Твенте
4-2-3-1
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Волендам

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
Э
1:0
ПД
5:0
ПД
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

3.33
1.5

Среднее время на гол

27
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 15 (1) 0.45
Ван Волфсвинкель Рикки 15 (1) 0.45
Угальде Манфред 7 0.21
Даан Ротс 6 0.18
Юнювар Наджи 3 0.09
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.09
Проппер Робин 3 0.09
Боаду Мирон 3 0.09
Влап Михел 2 0.06
Бренет Джошуа 2 0.06
Регер Юри 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Кьёлё Матиас 1 0.03
Эйтинг Карел 0 0
Смал Гийс 0 0
Сампстед Альфонс 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 8 0.24
Бенамар Бенаисса 4 0.12
Мирани Деймон 3 0.09
Зеефейк Ликвинсио 3 0.09
Milan de Haan 3 0.09
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Бут Зак 2 0.06
Твигт Калвин 2 (1) 0.06
Джонсон Дариус 1 0.03
Флинт Джош 1 0.03
Куол Гаранг 1 0.03
Ван Мигем Дарил 1 0.03
Соуса Вивальдо 1 0.03
Дуири Ашраф 0 0
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Пайн Дерон 0 0
Хуве Квинси 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 7 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Смал Гийс 3 0
Угальде Манфред 3 0
Регер Юри 3 0
Кьёлё Матиас 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Влап Михел 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 5 1
Safouane Karim 3 1
Флинт Джош 4 0
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Буур Оскар 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Кокс Джордж 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Хуве Квинси 3 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Маулун Робин 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0

Результаты матчей

Твенте
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Волендам
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
14
Твенте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Волендам
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
38

Упущенные победы

26
9
Твенте
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
25% (8)
19% (6)
Волендам
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
39

Упущенные победы

30
23

Голы по времени матча

Забито

32
16
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
5
16%
3
19%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
5
16%
2
13%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
12
38%
5
31%
76-90

Пропущено

16
37
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
3
19%
6
16%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
7
19%
31-45
3
19%
8
22%
46-60
2
13%
6
16%
61-75
4
25%
10
27%
76-90

Забито

28
14
18 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
9
32%
3
21%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
2
7%
4
29%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
7
25%
3
21%
76-90

Пропущено

17
43
3 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 29
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
0
0%
6
14%
1-15
2
12%
3
7%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
6
35%
9
21%
46-60
4
24%
7
16%
61-75
4
24%
13
30%
76-90

Забито

60
30
31 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 8
5 Не забивали 12
14
23%
6
20%
1-15
5
8%
2
7%
16-30
12
20%
3
10%
31-45
7
12%
6
20%
46-60
3
5%
5
17%
61-75
19
32%
8
27%
76-90

Пропущено

33
80
10 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 53
9 Пропускали первыми 23
22 Не пропускали 30
3
9%
12
15%
1-15
3
9%
3
4%
16-30
4
12%
12
15%
31-45
9
27%
17
21%
46-60
6
18%
13
16%
61-75
8
24%
23
29%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0
Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2
Волендам
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волендам - Аякс 1:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Эксельсиор - Волендам 4:0 Волендам - Валвейк 3:2
Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2

Результаты матчей

Твенте
Волендам

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
4
2 раза 6%
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Твенте
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
11
5
1.5
4
12
7
9
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
3
13
5
11
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
21
11
20
12
1.5
7
25
12
20
2.5
3
29
2
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 33 28 3 2 107 - 20 87
2.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 33 25 6 2 90 - 25 81
3.
Твенте
 5:2 Заявка 33 20 6 7 65 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 38 64
5.
Аякс
 3:0 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 33 13 11 9 65 - 50 50
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 33 13 11 9 46 - 43 50
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 33 12 8 13 48 - 47 44
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 33 11 10 12 45 - 44 43
10.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 33 10 9 14 37 - 55 39
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 33 10 7 16 52 - 67 37
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 33 9 9 15 43 - 64 36
13.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 33 9 5 19 41 - 71 32
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 33 7 8 18 38 - 55 29
16.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 33 6 11 16 47 - 69 29
17.
Волендам
 2:5 Заявка 33 4 7 22 33 - 84 19
18.
Витесс
 2:1 Заявка 33 6 5 22 27 - 72 5
19.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 5:2 Заявка 17 14 1 2 38 - 17 43
3.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 3:0 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 22 30
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 17 8 5 4 27 - 19 29
8.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 17 7 4 6 31 - 22 25
10.
Хераклес
 0:1 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 17 6 3 8 30 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 17 4 7 6 23 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 2:5 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Витесс
 2:1 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 13 2 2 56 - 10 41
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 7 3 7 25 - 23 24
5.
Твенте
 5:2 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 3:0 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 4 6 7 25 - 35 18
11.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 1:2 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 2:1 Заявка 17 4 0 13 14 - 44 12
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 0:1 Заявка 17 3 2 12 16 - 36 11
16.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 2:5 Заявка 17 1 5 11 18 - 42 8
19.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
  • 64'
    Мюрен Роберт из команды Волендам в офсайде
  • 64'
    Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 64'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 63'
    Твенте контролирует мяч.
  • 63'
    Лауэрс Барри взял и забрал мяч на выходе
  • 63'
    Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 62'
    Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 62'
    Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Волендам
    1.11
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    8.80
    32.00
    Реклама, fon.bet
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    Где смотреть матч Твенте 5:2 Волендам онлайн

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