Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Сегодняшная посещаемость составляет 29700 болельщиков

51' Это был отличный перфоманс от команды Твенте , есть о чем петь фанатам в перерыве.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Волендам

48' Регер Юри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с правой ноги!

43' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Твенте будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

40' Г О О О О Л - Регер Юри забивает ударом с правой ноги!

40' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Смал Гийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Волендам

34' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Твенте

30' Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

30' Садилек Михал пробует нанести удар издали, но Барри Лауэрс держит все под контролем

29' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Твенте будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

24' Команда Твенте сравняла счет! Игра продолжается!

23' Г О О О О Л - Юнювар Наджи забивает с правой ноги!

23' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Стейн Сем из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Дуири Ашраф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' После проверки VAR рефери поменял решение - Твенте не будет бить пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Твенте

15' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лауэрс Барри взял и забрал мяч на выходе

14' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лауэрс Барри взял и забрал мяч на выходе

11' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!

9' Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Команда Волендам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Мирани Деймон забивает с правой ноги!

4' Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

2' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волендам начинает с центра поля