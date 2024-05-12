Тур: 33. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 29700 Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
4' ГолМирани Деймон
8' Желтая карточкаЛе Ру Люк
1:1
9' ГолВан Волфсвинкель Рикки
16' Undefined phrase: football_event_Ле Ру Люк
1:2
21' ГолМирани Деймон
2:2
23' ГолЮнювар Наджи
3:2
37' ГолПроппер Робин
4:2
40' ГолРегер Юри
5:2
43' ГолСтейн Сем
6:2
69' ГолСтейн Сем
72' Желтая карточкаПлат Брайан
7:2
73' ГолСтейн Сем
90'+4
Ход матча
4'
0:1
8'
9'
16'
21'
1:2
23'
2:2
37'
3:2
40'
4:2
43'
69'
6:2
72'
73'
7:2
Статистика матча
-
7 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
13 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
532 Количество передач 240
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
10
Юнювар
Наджи
22
Лауэрс
Барри
21
Мюрен
Роберт
24
Дуири
Ашраф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Основной состав
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
24 Дуири АшрафНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
- Нападающий
-
16 Imran Nazih
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Волендам
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
3.33
1.5
Среднее время на гол
27
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|17 (1)
|0.52
|Ван Волфсвинкель Рикки
|15 (1)
|0.45
|Угальде Манфред
|7
|0.21
|Даан Ротс
|6
|0.18
|Юнювар Наджи
|3
|0.09
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.09
|Проппер Робин
|3
|0.09
|Боаду Мирон
|3
|0.09
|Влап Михел
|2
|0.06
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Регер Юри
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Кьёлё Матиас
|1
|0.03
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|8
|0.24
|Бенамар Бенаисса
|4
|0.12
|Мирани Деймон
|3
|0.09
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.09
|Milan de Haan
|3
|0.09
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.06
|Бут Зак
|2
|0.06
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.06
|Джонсон Дариус
|1
|0.03
|Флинт Джош
|1
|0.03
|Куол Гаранг
|1
|0.03
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.03
|Соуса Вивальдо
|1
|0.03
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
|Хуве Квинси
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|7
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Регер Юри
|3
|0
|Кьёлё Матиас
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|5
|1
|Safouane Karim
|3
|1
|Флинт Джош
|4
|0
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мирани Деймон
|3
|0
|Буур Оскар
|3
|0
|Ле Ру Люк
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Хуве Квинси
|3
|0
|Плат Брайан
|2
|0
|Джонсон Дариус
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Маулун Робин
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Волендам
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
4
16
Твенте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Волендам
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
38
Упущенные победы
26
9
Твенте
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (19)
24% (8)
18% (6)
Волендам
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
19
39
Упущенные победы
30
25
Голы по времени матча
Забито
39
18
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
15%
4
22%
1-15
4
10%
2
11%
16-30
8
21%
3
17%
31-45
5
13%
2
11%
46-60
4
10%
2
11%
61-75
12
31%
5
28%
76-90
Пропущено
18
44
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
4
22%
7
16%
1-15
2
11%
1
2%
16-30
3
17%
10
23%
31-45
3
17%
8
18%
46-60
2
11%
8
18%
61-75
4
22%
10
23%
76-90
Забито
28
14
18 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
9
32%
3
21%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
2
7%
4
29%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
7
25%
3
21%
76-90
Пропущено
17
43
3 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 29
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
0
0%
6
14%
1-15
2
12%
3
7%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
6
35%
9
21%
46-60
4
24%
7
16%
61-75
4
24%
13
30%
76-90
Забито
67
32
36 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 9
5 Не забивали 12
15
22%
7
22%
1-15
6
9%
3
9%
16-30
15
22%
3
9%
31-45
7
10%
6
19%
46-60
5
7%
5
16%
61-75
19
28%
8
25%
76-90
Пропущено
35
87
12 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 55
10 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 31
4
11%
13
15%
1-15
4
11%
4
5%
16-30
4
11%
15
17%
31-45
9
26%
17
20%
46-60
6
17%
15
17%
61-75
8
23%
23
26%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0
Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2
Волендам
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волендам - Аякс 1:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Эксельсиор - Волендам 4:0 Волендам - Валвейк 3:2
Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2
Результаты матчей
Твенте
Волендам
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 30%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
1
6 раз 18%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Твенте
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
97
125
412
89
214
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
97
413
511
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
2211
2112
825
1320
330
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|4
|1
|108 - 20
|88
|2.
|Заявка
|33
|25
|6
|2
|91 - 26
|81
|3.
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|67 - 35
|66
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 38
|64
|5.
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|66 - 51
|50
|7.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|46 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|49 - 47
|46
|9.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 45
|43
|10.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 68
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|37 - 56
|37
|12.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 65
|36
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 74
|32
|15.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|39 - 56
|29
|16.
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|50 - 69
|29
|17.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 86
|19
|18.
|Заявка
|33
|6
|5
|22
|28 - 72
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7