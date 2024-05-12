Тур: 33. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Нихуйс Бас
0:1
Второй тайм: 64'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
157 Количество передач 297
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
ПЕК Зволле
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.2
Среднее время на гол
73
75
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
74
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мин Давид
|10 (1)
|0.3
|Крамер Михил
|9 (4)
|0.27
|Укили Яссин
|6
|0.18
|Нимейер Рёвен
|2
|0.06
|Маргарет Рихонелл
|2
|0.06
|Стеванович Филип
|2
|0.06
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Локеза Крис
|1
|0.03
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Гаари Жюрьен
|1
|0.03
|Фелида Кевин
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Мейерс Арон
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|12
|0.36
|Веланас Одиссеус
|5
|0.15
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.15
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.15
|Намли Юнес
|4
|0.12
|Веллиос Апостолос
|3
|0.09
|Рейндерс Элиано
|3
|0.09
|Крастев Филип
|2
|0.06
|Лам Томас
|2
|0.06
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|8
|0
|Румерату Годфрид
|6
|1
|Укили Яссин
|5
|0
|Вассен Этьенн
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Гаари Жюрьен
|4
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Мин Давид
|3
|0
|Локеза Крис
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|6
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|1
|Лам Томас
|5
|0
|Намли Юнес
|5
|0
|Веланас Одиссеус
|5
|0
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Крастев Филип
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
13
Валвейк
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
ПЕК Зволле
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
21
Упущенные победы
11
13
Валвейк
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
ПЕК Зволле
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
27
24
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
19
26
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
5%
2
8%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
3
16%
6
23%
46-60
4
21%
6
23%
61-75
3
16%
9
35%
76-90
Пропущено
24
34
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
0
0%
1
3%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
8
33%
7
21%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
7
29%
29%
15
44%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
4
24%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
1
6%
8
40%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Пропущено
28
27
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
7%
4
15%
1-15
8
29%
3
11%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
6
21%
6
22%
61-75
8
29%
6
22%
76-90
Забито
36
46
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 16
12 Не забивали 6
5
14%
3
7%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
7
19%
3
7%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
5
14%
14
30%
61-75
7
19%
12
26%
76-90
Пропущено
52
61
19 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 42
19 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 27
2
4%
5
8%
1-15
10
19%
5
8%
16-30
7
13%
9
15%
31-45
9
17%
12
20%
46-60
9
17%
9
15%
61-75
15
29%
21
34%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2
Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2
Результаты матчей
Валвейк
ПЕК Зволле
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валвейк
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
610
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
511
79
115
214
115
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
266
1121
1121
230
329
131
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|33
|28
|3
|2
|107 - 20
|87
|2.
|2:1 Заявка
|33
|25
|6
|2
|90 - 25
|81
|3.
|5:2 Заявка
|33
|20
|6
|7
|65 - 35
|66
|4.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 38
|64
|5.
|3:0 Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|1:2 Заявка
|33
|13
|11
|9
|65 - 50
|50
|7.
|0:0 Заявка
|33
|13
|11
|9
|46 - 43
|50
|8.
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 47
|44
|9.
|0:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 44
|43
|10.
|1:0 Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 55
|39
|11.
|1:2 Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 67
|37
|12.
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|43 - 64
|36
|13.
|0:3 Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|0:1 Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 71
|32
|15.
|0:0 Заявка
|33
|7
|8
|18
|38 - 55
|29
|16.
|1:0 Заявка
|33
|6
|11
|16
|47 - 69
|29
|17.
|2:5 Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 84
|19
|18.
|2:1 Заявка
|33
|6
|5
|22
|27 - 72
|5
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|5:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|38 - 17
|43
|3.
|2:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|2:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|3:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 22
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|8.
|1:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 22
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|11.
|1:2 Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 35
|21
|12.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|0:3 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|2:5 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|0:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|56 - 10
|41
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|5.
|5:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|1:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|0:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 35
|18
|11.
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|4
|0
|13
|14 - 44
|12
|14.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|16.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|17.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|18.
|2:5 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 42
|8
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|15 (3)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7