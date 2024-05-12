Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Мин Давид не смог попасть в створ ударом издали

47' Ансельмо Гарсия-Макналти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Лам Томас нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

46' Оооо... вот это был удар! Локеза Крис должен был забить с этой позиции.

46' Локеза Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Хорошую попытку сделал Мин Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Румерату Годфрид не смог попасть в створ ударом издали

43' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

42' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Валвейк

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Ван ден Бёйс Дарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Ван ден Бёйс Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Матч возобновлен

35' Дэйви ван ден Берг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Мейерс Арон из команды Валвейк не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Валвейк

31' Намли Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Мейерс Арон не смог попасть в створ ударом издали

25' Хорошую попытку сделал Крастев Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

23' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Мейерс Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Валвейк

12' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Оооо... вот это был удар! Мин Давид должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Мин Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Укили Яссин не смог попасть в створ ударом издали

10' Мейерс Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Сёнтьенс Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Сёнтьенс Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Леливелд Юлиан выиграл воздушное противоборство у Дэйви ван ден Берг.

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Валвейк начинает с центра поля