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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Валвейк
0:1
Второй тайм: 64'
ПЕК Зволле
0'
0:1
61' Гол
Тай Леннарт

Ход матча

40'
Брума Джеффри
Ван ден Бёйс Дарио
 
58'
Маргарет Рихонелл
Локеза Крис
 
58'
Клеонизе Денильо
Сёнтьенс Матс
 
58'
 
Ван дер Ватер Силвестр
Ван Ден Берг Дэйв
61'
0:1
Тай Леннарт
(Ван Полен Брам)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 157 Количество передач 297
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
ПЕК Зволле
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Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
14
Локеза
Крис
27
Нимейер
Рёвен
20
Сёнтьенс
Матс
9
Мин
Давид
40
Хауптмейер
Майк
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
50
Крастев
Филип
9
Тай
Леннарт
Валвейк
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
ПЕК Зволле

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
6:2
ТМК
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
К
2:4
Э
1:2
К
0:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.2

Среднее время на гол

73
75

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
74

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мин Давид 10 (1) 0.3
Крамер Михил 9 (4) 0.27
Укили Яссин 6 0.18
Нимейер Рёвен 2 0.06
Маргарет Рихонелл 2 0.06
Стеванович Филип 2 0.06
Клеонизе Денильо 1 0.03
Локеза Крис 1 0.03
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Фелида Кевин 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Мейерс Арон 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 12 0.36
Веланас Одиссеус 5 0.15
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.15
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.15
Намли Юнес 4 0.12
Веллиос Апостолос 3 0.09
Рейндерс Элиано 3 0.09
Крастев Филип 2 0.06
Лам Томас 2 0.06
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 8 0
Румерату Годфрид 6 1
Укили Яссин 5 0
Вассен Этьенн 3 1
Крамер Михил 4 0
Гаари Жюрьен 4 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Леливелд Юлиан 3 0
Мин Давид 3 0
Локеза Крис 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Нимейер Рёвен 1 0
Стеванович Филип 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 9 0
Ван Полен Брам 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 6 0
Эль-Аззузи Ануар 4 1
Лам Томас 5 0
Намли Юнес 5 0
Веланас Одиссеус 5 0
Веллиос Апостолос 4 0
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Крастев Филип 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
13
Валвейк
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
ПЕК Зволле
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

25
21

Упущенные победы

11
13
Валвейк
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
ПЕК Зволле
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

27
24

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

19
26
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
5%
2
8%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
3
16%
6
23%
46-60
4
21%
6
23%
61-75
3
16%
9
35%
76-90

Пропущено

24
34
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
0
0%
1
3%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
8
33%
7
21%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
7
29%
29%
15
44%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
4
24%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
1
6%
8
40%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
7%
4
15%
1-15
8
29%
3
11%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
6
21%
6
22%
61-75
8
29%
6
22%
76-90

Забито

36
46
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 16
12 Не забивали 6
5
14%
3
7%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
7
19%
3
7%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
5
14%
14
30%
61-75
7
19%
12
26%
76-90

Пропущено

52
61
19 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 42
19 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 27
2
4%
5
8%
1-15
10
19%
5
8%
16-30
7
13%
9
15%
31-45
9
17%
12
20%
46-60
9
17%
9
15%
61-75
15
29%
21
34%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2
Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2

Результаты матчей

Валвейк
ПЕК Зволле

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валвейк
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
7
9
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
26
6
11
21
1.5
11
21
2
30
2.5
3
29
1
31
3.5
2
30
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 33 28 3 2 107 - 20 87
2.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 33 25 6 2 90 - 25 81
3.
Твенте
 5:2 Заявка 33 20 6 7 65 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 38 64
5.
Аякс
 3:0 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 33 13 11 9 65 - 50 50
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 33 13 11 9 46 - 43 50
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 33 12 8 13 48 - 47 44
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 33 11 10 12 45 - 44 43
10.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 33 10 9 14 37 - 55 39
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 33 10 7 16 52 - 67 37
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 33 9 9 15 43 - 64 36
13.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 33 9 5 19 41 - 71 32
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 33 7 8 18 38 - 55 29
16.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 33 6 11 16 47 - 69 29
17.
Волендам
 2:5 Заявка 33 4 7 22 33 - 84 19
18.
Витесс
 2:1 Заявка 33 6 5 22 27 - 72 5
19.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 5:2 Заявка 17 14 1 2 38 - 17 43
3.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 3:0 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 22 30
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 17 8 5 4 27 - 19 29
8.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 17 7 4 6 31 - 22 25
10.
Хераклес
 0:1 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 17 6 3 8 30 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 17 4 7 6 23 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 2:5 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Витесс
 2:1 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 13 2 2 56 - 10 41
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 7 3 7 25 - 23 24
5.
Твенте
 5:2 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 3:0 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 4 6 7 25 - 35 18
11.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 1:2 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 2:1 Заявка 17 4 0 13 14 - 44 12
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 0:1 Заявка 17 3 2 12 16 - 36 11
16.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 2:5 Заявка 17 1 5 11 18 - 42 8
19.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Ван Полен Брам возвращается на поле.
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ван Полен Брам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 52'
      Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Вассен Этьенн из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Локеза Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Контроль мяча: Валвейк: 35%, ПЕК Зволле: 65%.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Намли Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      ПЕК Зволле контролирует мяч.
    • 49'
      Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Этьен Вассен все предвидел и спас команду!
    • 48'
      Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
    • 48'
      Локеза Крис не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Румерату Годфрид из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Брума Джеффри из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
    • 46'
      ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      ПЕК Зволле контролирует мяч.
    • 46'
      ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
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    ПЕК Зволле
    4.75
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    4.50
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