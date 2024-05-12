Тур: 33. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6988 Главный судья: Нихуйс Бас
1:1
Конец матча
0'
0:1
61' ГолТай Леннарт
89' Красная карточкаБюрместер Зико
1:1
90' ГолМаргарет Рихонелл
90' Желтая карточкаАнсельмо Гарсия-Макналти
90'+11
Ход матча
61'
0:1
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
15 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 10
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
351 Количество передач 496
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
ПЕК Зволле
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.2
Среднее время на гол
73
75
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
74
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мин Давид
|10 (1)
|0.3
|Крамер Михил
|9 (4)
|0.27
|Укили Яссин
|6
|0.18
|Маргарет Рихонелл
|3
|0.09
|Нимейер Рёвен
|2
|0.06
|Стеванович Филип
|2
|0.06
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Локеза Крис
|1
|0.03
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Гаари Жюрьен
|1
|0.03
|Фелида Кевин
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Мейерс Арон
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|13
|0.39
|Веланас Одиссеус
|5
|0.15
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.15
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.15
|Намли Юнес
|4
|0.12
|Веллиос Апостолос
|3
|0.09
|Рейндерс Элиано
|3
|0.09
|Крастев Филип
|2
|0.06
|Лам Томас
|2
|0.06
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|8
|0
|Румерату Годфрид
|6
|1
|Укили Яссин
|5
|0
|Вассен Этьенн
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Гаари Жюрьен
|4
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Мин Давид
|3
|0
|Локеза Крис
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|6
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|1
|Лам Томас
|5
|0
|Намли Юнес
|5
|0
|Веланас Одиссеус
|5
|0
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Бюрместер Зико
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Крастев Филип
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
14
Валвейк
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
ПЕК Зволле
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
21
Упущенные победы
11
13
Валвейк
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
ПЕК Зволле
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
27
24
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
20
27
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
1
5%
2
7%
1-15
5
25%
2
7%
16-30
3
15%
1
4%
31-45
3
15%
6
22%
46-60
4
20%
7
26%
61-75
4
20%
9
33%
76-90
Пропущено
25
35
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
0
0%
1
3%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
4
16%
6
17%
31-45
8
32%
7
20%
46-60
4
16%
3
9%
61-75
7
28%
16
46%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
4
24%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
1
6%
8
40%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Пропущено
28
27
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
7%
4
15%
1-15
8
29%
3
11%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
6
21%
6
22%
61-75
8
29%
6
22%
76-90
Забито
37
47
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
5
14%
3
6%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
7
19%
3
6%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
5
14%
15
32%
61-75
8
22%
12
26%
76-90
Пропущено
53
62
19 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 43
20 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 28
2
4%
5
8%
1-15
10
19%
5
8%
16-30
7
13%
9
15%
31-45
9
17%
12
19%
46-60
10
19%
9
15%
61-75
15
28%
22
35%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2
Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2
Результаты матчей
Валвейк
ПЕК Зволле
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валвейк
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
611
412
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
143
511
710
115
215
115
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
276
1122
1122
231
330
132
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|4
|1
|108 - 20
|88
|2.
|Заявка
|33
|25
|6
|2
|91 - 26
|81
|3.
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|67 - 35
|66
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 38
|64
|5.
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|66 - 51
|50
|7.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|46 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|49 - 47
|46
|9.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 45
|43
|10.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 68
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|37 - 56
|37
|12.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 65
|36
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 74
|32
|15.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|39 - 56
|29
|16.
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|50 - 69
|29
|17.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 86
|19
|18.
|Заявка
|33
|6
|5
|22
|28 - 72
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7