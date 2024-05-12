Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Фортуна Ситтард имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет ПСВ

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Сайбари Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Сайбари Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Фортуна Ситтард

45' Сайбари Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет ПСВ

43' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

40' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лосано Ирвинг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Де Йонг Люк пробует нанести удар издали, но Люк Купманс ловит мяч

39' Схаутен Йерди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Лосано Ирвинг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Люк Купманс спокойно отбил мяч.

35' Сайбари Исмаэль из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет ПСВ

31' Кордоба Иньиго пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел ловит мяч

30' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Г О О О О Л - Кордоба Иньиго забивает с правой ноги!

27' Петерсон Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

22' Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Петерсон Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лосано Ирвинг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Тезе Джордан из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Лосано Ирвинг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удар от ворот произведет ПСВ

9' Лосано Ирвинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Петерсон Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Сиовас Димитрис нанес удар головой, но Джоэл Дроммел спокойно отбил мяч.

5' Петерсон Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Петерсон Кристофер бьет со штрафного в створ, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

3' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ПСВ начинает с центра поля