Тур: 33. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 11384 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
1:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
27'
63'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
109 Количество передач 305
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
-
61 Niek Schiks
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
ПСВ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Второй тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
1
1.88
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
3.43
2.75
Среднее время на гол
26
32
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
2.42
2.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
37
41
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|12 (1)
|0.36
|Кордоба Иньиго
|4
|0.12
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.12
|Гут Родриго
|3
|0.09
|Лонвейк Джастин
|3 (1)
|0.09
|Нослин Тейяни
|3
|0.09
|Дуарте Дерой
|2
|0.06
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|Да Крус Алессио
|1
|0.03
|Розье Лорейнц
|1
|0.03
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.03
|Робберехт Милан
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|27 (5)
|0.82
|Бакайоко Жоан
|12
|0.36
|Тиль Гус
|10
|0.3
|Тильман Малик
|9
|0.27
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.21
|Лосано Ирвинг
|6
|0.18
|Веерман Йоэй
|5
|0.15
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.15
|Ланг Ноа
|4
|0.12
|Боскальи Оливье
|3
|0.09
|Рамальо Андре
|3
|0.09
|Вертессен Йорбе
|3
|0.09
|Тезе Джордан
|2
|0.06
|Дест Серджиньо
|2
|0.06
|Схаутен Йерди
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Жуниор Мауро
|1
|0.03
|Бабади Исаак
|1
|0.03
|Jesper Uneken
|1
|0.03
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Лэнд Тайго
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|7
|1
|Пинту Иву
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Сирхейс Кай
|4
|0
|Дуарте Дерой
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Вут Симен
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|5
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Боскальи Оливье
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ПСВ
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
88% (14)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
3
Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
ПСВ
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
30
0
Упущенные победы
6
51
Фортуна Ситтард
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (16)
34% (11)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
ПСВ
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
13% (4)
50% (16)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
38
5
Упущенные победы
11
54
Голы по времени матча
Забито
25
55
13 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
4
16%
9
16%
1-15
5
20%
6
11%
16-30
4
16%
7
13%
31-45
4
16%
9
16%
46-60
4
16%
13
24%
61-75
4
16%
11
20%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Забито
12
51
1 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 29
3 Забивали первыми 14
23 Не забивали 16
0
0%
5
10%
1-15
0
0%
11
22%
16-30
1
8%
6
12%
31-45
4
33%
12
24%
46-60
3
25%
6
12%
61-75
4
33%
11
22%
76-90
Пропущено
34
10
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
3%
2
20%
1-15
5
15%
2
20%
16-30
6
18%
1
10%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
8
24%
1
10%
61-75
11
32%
3
30%
76-90
Забито
37
106
14 В 1-м тайме 44
23 Во 2-м тайме 62
9 Забивали первыми 28
13 Не забивали 0
4
11%
14
13%
1-15
5
14%
17
16%
16-30
5
14%
13
12%
31-45
8
22%
21
20%
46-60
7
19%
19
18%
61-75
8
22%
22
21%
76-90
Пропущено
54
20
20 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 4
24 Не пропускали 14
2
4%
2
10%
1-15
9
17%
4
20%
16-30
9
17%
3
15%
31-45
6
11%
4
20%
46-60
12
22%
3
15%
61-75
16
30%
30%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1
Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
ПСВ
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:4
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:4
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
7 раз 22%
4
7 раз 22%
3
6 раз 19%
1
5 раз 16%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
79
151
610
106
214
610
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
313
124
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
1022
275
626
2012
230
1418
131
725
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|33
|28
|3
|2
|107 - 20
|87
|2.
|2:1 Заявка
|33
|25
|6
|2
|90 - 25
|81
|3.
|5:2 Заявка
|33
|20
|6
|7
|65 - 35
|66
|4.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 38
|64
|5.
|3:0 Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|1:2 Заявка
|33
|13
|11
|9
|65 - 50
|50
|7.
|0:0 Заявка
|33
|13
|11
|9
|46 - 43
|50
|8.
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 47
|44
|9.
|0:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 44
|43
|10.
|1:0 Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 55
|39
|11.
|1:2 Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 67
|37
|12.
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|43 - 64
|36
|13.
|0:3 Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|0:1 Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 71
|32
|15.
|0:0 Заявка
|33
|7
|8
|18
|38 - 55
|29
|16.
|1:0 Заявка
|33
|6
|11
|16
|47 - 69
|29
|17.
|2:5 Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 84
|19
|18.
|2:1 Заявка
|33
|6
|5
|22
|27 - 72
|5
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|5:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|38 - 17
|43
|3.
|2:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|2:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|3:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 22
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|8.
|1:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 22
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|11.
|1:2 Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 35
|21
|12.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|0:3 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|2:5 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|0:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|56 - 10
|41
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|5.
|5:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|1:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|0:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 35
|18
|11.
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|4
|0
|13
|14 - 44
|12
|14.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|16.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|17.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|18.
|2:5 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 42
|8
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|15 (3)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7