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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 11384 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Фортуна Ситтард
1:1
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
27' Гол
Кордоба Иньиго
63' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
1:1
72' Гол
Схаутен Йерди
82' Желтая карточка
Вита Реми
90'+8

Ход матча

27'
Кордоба Иньиго
(Петерсон Кристофер)
1:0
46'
 
Ван Анхольт Патрик
Тезе Джордан
46'
 
Бакайоко Жоан
Лосано Ирвинг
46'
 
Веерман Йоэй
Сайбари Исмаэль
60'
Фофана Садик
Да Крус Алессио
 
63'
Сиовас Димитрис
 
69'
 
Пепи Рикардо
Рамальо Андре
72'
1:1
Схаутен Йерди
(Веерман Йоэй)
73'
Вита Реми
Петерсон Кристофер
 
73'
Гриффит Иман
Сиовас Димитрис
 
82'
Вита Реми
 
86'
Браф Джейден
Кордоба Иньиго
 
86'
Бельхейр Мухамед
Лонвейк Джастин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 9
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 193 Количество передач 650
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Копманс
Люк
2
Вут
Симен
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
12
Пинту
Иву
35
Дейкс
Митчелл
21
Лонвейк
Джастин
32
Розье
Лорейнц
8
Петерсон
Кристофер
7
Кордоба
Иньиго
23
Да
Крус
Алессио
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
22
Схаутен
Йерди
20
Тиль
Гус
34
Сайбари
Исмаэль
10
Тильман
Малик
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
Фортуна Ситтард
5-4-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПСВ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Второй тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:0
К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1
1.88

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

3.43
2.75

Среднее время на гол

26
32

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

2.42
2.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

37
41

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 12 (1) 0.36
Кордоба Иньиго 4 0.12
Халилович Ален 4 (1) 0.12
Гут Родриго 3 0.09
Лонвейк Джастин 3 (1) 0.09
Нослин Тейяни 3 0.09
Дуарте Дерой 2 0.06
Озьякуп Огузхан 1 0.03
Да Крус Алессио 1 0.03
Розье Лорейнц 1 0.03
Бельхейр Мухамед 1 0.03
Робберехт Милан 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 27 (5) 0.82
Бакайоко Жоан 12 0.36
Тиль Гус 10 0.3
Тильман Малик 9 0.27
Пепи Рикардо 7 (1) 0.21
Лосано Ирвинг 6 0.18
Веерман Йоэй 5 0.15
Сайбари Исмаэль 5 0.15
Ланг Ноа 4 0.12
Боскальи Оливье 3 0.09
Рамальо Андре 3 0.09
Вертессен Йорбе 3 0.09
Схаутен Йерди 3 0.09
Тезе Джордан 2 0.06
Дест Серджиньо 2 0.06
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Жуниор Мауро 1 0.03
Бабади Исаак 1 0.03
Jesper Uneken 1 0.03
Сангаре Ибрахим 0 0
Лэнд Тайго 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 7 1
Сиовас Димитрис 6 0
Пинту Иву 6 0
Дейкс Митчелл 4 0
Сирхейс Кай 4 0
Дуарте Дерой 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Кордоба Иньиго 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Вут Симен 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Маркело Натангело 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вита Реми 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 5 0
Тезе Джордан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Боскальи Оливье 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
ПСВ
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
88% (14)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
4
Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
ПСВ
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
12% (2)
12% (2)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

30
0

Упущенные победы

6
51
Фортуна Ситтард
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (17)
33% (11)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
ПСВ
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
12% (4)
48% (16)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

38
5

Упущенные победы

12
55

Голы по времени матча

Забито

26
56
14 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 34
7 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
4
15%
9
16%
1-15
6
23%
6
11%
16-30
4
15%
7
13%
31-45
4
15%
9
16%
46-60
4
15%
14
25%
61-75
4
15%
11
20%
76-90

Пропущено

21
11
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
5
24%
1
9%
76-90

Забито

12
51
1 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 29
3 Забивали первыми 14
24 Не забивали 17
0
0%
5
10%
1-15
0
0%
11
22%
16-30
1
8%
6
12%
31-45
4
33%
12
24%
46-60
3
25%
6
12%
61-75
4
33%
11
22%
76-90

Пропущено

34
10
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
3%
2
20%
1-15
5
15%
2
20%
16-30
6
18%
1
10%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
8
24%
1
10%
61-75
11
32%
3
30%
76-90

Забито

38
107
15 В 1-м тайме 44
23 Во 2-м тайме 63
10 Забивали первыми 28
13 Не забивали 0
4
11%
14
13%
1-15
6
16%
17
16%
16-30
5
13%
13
12%
31-45
8
21%
21
20%
46-60
7
18%
20
19%
61-75
8
21%
22
21%
76-90

Пропущено

55
21
20 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 5
25 Не пропускали 15
2
4%
2
10%
1-15
9
16%
5
24%
16-30
9
16%
3
14%
31-45
6
11%
4
19%
46-60
13
24%
3
14%
61-75
16
29%
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1
Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
ПСВ

Точный счет

3:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:4
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
5 раз 29%
4
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
0:4
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
7 раз 21%
4
7 раз 21%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
10
1.5
15
1
6
11
2.5
10
6
2
15
3.5
6
10
1
16
4.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
3
13
1.5
12
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
10
23
1.5
27
6
6
27
2.5
20
13
2
31
3.5
14
19
1
32
4.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 33 28 4 1 108 - 20 88
2.
Фейеноорд
 Заявка 33 25 6 2 91 - 26 81
3.
Твенте
 Заявка 33 20 6 7 67 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 33 19 7 7 68 - 38 64
5.
Аякс
 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 33 13 11 9 66 - 51 50
7.
Утрехт
 Заявка 33 13 10 10 46 - 44 49
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 33 13 7 13 49 - 47 46
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 45 43
10.
Херенвен
 Заявка 33 10 7 16 52 - 68 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 33 9 10 14 37 - 56 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 33 9 9 15 44 - 65 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 Заявка 33 9 5 19 41 - 74 32
15.
Валвейк
 Заявка 33 7 8 18 39 - 56 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 33 6 11 16 50 - 69 29
17.
Волендам
 Заявка 33 4 7 22 33 - 86 19
18.
Витесс
 Заявка 33 6 5 22 28 - 72 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Команда ПСВ сравняла счет.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 23%, ПСВ: 77%.
  • 98'
    Вита Реми ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 98'
    Жуниор Мауро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Иман Гриффит ослабляет давление, выбив мяч.
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