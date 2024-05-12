Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

87' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Джейден Брааф

85' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

82' Вита Реми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Иман Гриффит навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Сиовас Димитрис уходит с поля и его заменяет Иман Гриффит

71' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет ПСВ

70' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Рамальо Андре уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

69' Схаутен Йерди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

65' Вут Симен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

63' Рефери не любит споров - именно за это Сиовас Димитрис сейчас получил желтую

61' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Петерсон Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

57' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

57' Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Сегодняшная посещаемость составляет 11384 болельщиков

56' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Да Крус Алессио получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Да Крус Алессио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Веерман Йоэй из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет ПСВ

49' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

48' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе