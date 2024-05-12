Тур: 33. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:2
Второй тайм: 66'
Ход матча
39'
0:1
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
164 Количество передач 290
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Батен
Тибо
34
Де
Вит
Меес
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
3.17
2.33
Среднее время на гол
28
38
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
2.25
1.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
40
63
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.21
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.18
|Кюйперс Бас
|5
|0.15
|Со Силла
|5
|0.15
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.09
|Мартинсен Якоб
|3
|0.09
|Наубер Геррит
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Льянсана Энрик
|2
|0.06
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Амофа Джамал
|1
|0.03
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|29 (1)
|0.88
|Де Вит Дани
|10 (1)
|0.3
|Ван Боммел Рубен
|5
|0.15
|Сугавара Юкинари
|4
|0.12
|Мейнанс Свен
|4
|0.12
|Лахдо Майкель
|3
|0.09
|Класи Йорди
|2
|0.06
|Садик Ибраим
|2
|0.06
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.03
|Инди Мартинс
|1
|0.03
|Поку Эрнест
|1
|0.03
|Одгор Йенс
|1
|0.03
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.03
|Данташ Тьягу
|1
|0.03
|Базур Рихедли
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Де Ланге Жеффри
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|7
|0
|Белич Кристиян
|6
|0
|Базур Рихедли
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Садик Ибраим
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
АЗ Алкмаар
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
7
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
АЗ Алкмаар
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
11
36
Гоу Эхед Иглс
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
АЗ Алкмаар
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
20
43
Голы по времени матча
Забито
32
26
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
9%
2
8%
1-15
3
9%
6
23%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
2
6%
7
27%
46-60
7
22%
4
15%
61-75
9
28%
5
19%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
4
21%
4
19%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Забито
14
37
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
1
7%
9
24%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
2
14%
1
3%
31-45
3
21%
8
22%
46-60
2
14%
7
19%
61-75
5
36%
9
24%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
18%
6
38%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
7
32%
4
25%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
27%
2
13%
76-90
Забито
46
63
18 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
4
9%
11
17%
1-15
4
9%
9
14%
16-30
10
22%
3
5%
31-45
5
11%
15
24%
46-60
9
20%
11
17%
61-75
14
30%
14
22%
76-90
Пропущено
41
37
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
7
17%
7
19%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
7
17%
7
19%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
11
27%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1
Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
88
124
610
79
313
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
313
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
275
1121
2012
626
1121
329
527
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|33
|28
|3
|2
|107 - 20
|87
|2.
|2:1 Заявка
|33
|25
|6
|2
|90 - 25
|81
|3.
|5:2 Заявка
|33
|20
|6
|7
|65 - 35
|66
|4.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 38
|64
|5.
|3:0 Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|1:2 Заявка
|33
|13
|11
|9
|65 - 50
|50
|7.
|0:0 Заявка
|33
|13
|11
|9
|46 - 43
|50
|8.
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 47
|44
|9.
|0:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 44
|43
|10.
|1:0 Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 55
|39
|11.
|1:2 Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 67
|37
|12.
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|43 - 64
|36
|13.
|0:3 Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|0:1 Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 71
|32
|15.
|0:0 Заявка
|33
|7
|8
|18
|38 - 55
|29
|16.
|1:0 Заявка
|33
|6
|11
|16
|47 - 69
|29
|17.
|2:5 Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 84
|19
|18.
|2:1 Заявка
|33
|6
|5
|22
|27 - 72
|5
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|5:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|38 - 17
|43
|3.
|2:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|2:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|3:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 22
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|8.
|1:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 22
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|11.
|1:2 Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 35
|21
|12.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|0:3 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|2:5 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|0:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|56 - 10
|41
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|5.
|5:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|1:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|0:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 35
|18
|11.
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|4
|0
|13
|14 - 44
|12
|14.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|16.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|17.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|18.
|2:5 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 42
|8
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|15 (3)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7