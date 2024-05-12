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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Гоу Эхед Иглс
0:2
Второй тайм: 66'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
39' Гол
Садик Ибраим
0:2
45' Гол
Мейнанс Свен

Ход матча

14'
Тенгстедт Сёрен
Виллюмссон Виллюм
 
24'
Лука Эверинк
Дейл Матс
 
39'
0:1
Садик Ибраим
45'
0:2
Мейнанс Свен
(Павлидис Вангелис)
46'
Эдвардсен Виктор
Батен Тибо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 164 Количество передач 290
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
АЗ Алкмаар
5.00
4.00
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1.76
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Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
20
Бломме
Ксандер
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
32
Батен
Тибо
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
5
Пенетра
Алешандре
25
Базур
Рихедли
34
Де
Вит
Меес
10
Де
Вит
Дани
14
Белич
Кристиян
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

История матчей

Э
5:1
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
5:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

3.17
2.33

Среднее время на гол

28
38

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.25
1.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

40
63

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.21
Эдвардсен Оливер 7 0.21
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.18
Кюйперс Бас 5 0.15
Со Силла 5 0.15
Ромменс Филипп 3 (1) 0.09
Мартинсен Якоб 3 0.09
Наубер Геррит 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Льянсана Энрик 2 0.06
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Штоккерс Финн 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 29 (1) 0.88
Де Вит Дани 10 (1) 0.3
Ван Боммел Рубен 5 0.15
Сугавара Юкинари 4 0.12
Мейнанс Свен 4 0.12
Лахдо Майкель 3 0.09
Класи Йорди 2 0.06
Садик Ибраим 2 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.03
Инди Мартинс 1 0.03
Поку Эрнест 1 0.03
Одгор Йенс 1 0.03
Мёллер Вольфе Давид 1 0.03
Данташ Тьягу 1 0.03
Базур Рихедли 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 7 0
Белич Кристиян 6 0
Базур Рихедли 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Садик Ибраим 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Мейнанс Свен 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Касиус Денсо 0 1
Павлидис Вангелис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Аддай Джейден 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
АЗ Алкмаар
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
7
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
АЗ Алкмаар
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

11
36
Гоу Эхед Иглс
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
АЗ Алкмаар
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

20
43

Голы по времени матча

Забито

32
26
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
9%
2
8%
1-15
3
9%
6
23%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
2
6%
7
27%
46-60
7
22%
4
15%
61-75
9
28%
5
19%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
4
21%
4
19%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Забито

14
37
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
1
7%
9
24%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
2
14%
1
3%
31-45
3
21%
8
22%
46-60
2
14%
7
19%
61-75
5
36%
9
24%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
18%
6
38%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
7
32%
4
25%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Забито

46
63
18 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
4
9%
11
17%
1-15
4
9%
9
14%
16-30
10
22%
3
5%
31-45
5
11%
15
24%
46-60
9
20%
11
17%
61-75
14
30%
14
22%
76-90

Пропущено

41
37
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
7
17%
7
19%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
7
17%
7
19%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
11
27%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1
Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
12
4
6
10
2.5
7
9
3
13
3.5
4
12
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
27
5
11
21
1.5
20
12
6
26
2.5
11
21
3
29
3.5
5
27
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 33 28 3 2 107 - 20 87
2.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 33 25 6 2 90 - 25 81
3.
Твенте
 5:2 Заявка 33 20 6 7 65 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 38 64
5.
Аякс
 3:0 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 33 13 11 9 65 - 50 50
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 33 13 11 9 46 - 43 50
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 33 12 8 13 48 - 47 44
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 33 11 10 12 45 - 44 43
10.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 33 10 9 14 37 - 55 39
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 33 10 7 16 52 - 67 37
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 33 9 9 15 43 - 64 36
13.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 33 9 5 19 41 - 71 32
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 33 7 8 18 38 - 55 29
16.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 33 6 11 16 47 - 69 29
17.
Волендам
 2:5 Заявка 33 4 7 22 33 - 84 19
18.
Витесс
 2:1 Заявка 33 6 5 22 27 - 72 5
19.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 5:2 Заявка 17 14 1 2 38 - 17 43
3.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 3:0 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 22 30
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 17 8 5 4 27 - 19 29
8.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 17 7 4 6 31 - 22 25
10.
Хераклес
 0:1 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 17 6 3 8 30 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 17 4 7 6 23 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 2:5 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Витесс
 2:1 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 13 2 2 56 - 10 41
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 7 3 7 25 - 23 24
5.
Твенте
 5:2 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 3:0 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 4 6 7 25 - 35 18
11.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 1:2 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 2:1 Заявка 17 4 0 13 14 - 44 12
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 0:1 Заявка 17 3 2 12 16 - 36 11
16.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 2:5 Заявка 17 1 5 11 18 - 42 8
19.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
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    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    5.00
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    1.76
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