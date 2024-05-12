Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АЗ Алкмаар

49' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Г О О О О Л - Мейнанс Свен забивает с левой ноги!

48' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Лука Эверинк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Кюйперс Бас не смог попасть в створ ударом издали

33' Де Вит Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ван Боммел Рубен не смог попасть в створ ударом издали

33' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Эдвардсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

27' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сугавара Юкинари решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

25' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Матч возобновлен

23' Дейл Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Бломме Ксандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

15' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

14' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Виллюмссон Виллюм получил легкую травму, и его заменил Серен Тенгстедт.

14' Ох, нехорошо это выглядит. Виллюмссон Виллюм получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Виллюмссон Виллюм получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Виллюмссон Виллюм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Сугавара Юкинари не смог попасть в створ ударом издали

8' Садик Ибраим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре