Тур: 33. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Мартенс Ричард
Ход матча
8'
1:0
21'
23'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
264 Количество передач 156
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Витесс
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
39 матчей
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
30.8%
35.9%
13 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.63
1.55
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.42
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
64
58
Голов в среднем за матч
1.64
1.49
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|10
|0.3
|Сахрауи Осам
|8
|0.24
|Брауэрс Люк
|6
|0.18
|Николаеску Йон
|5
|0.15
|Хайе Том
|4 (3)
|0.12
|Тахири Анас
|4 (4)
|0.12
|Волемарк Патрик
|3
|0.09
|Ольссон Симон
|2
|0.06
|Кёлерт Матс
|2
|0.06
|Нуннели Че
|2
|0.06
|Бохневич Павел
|2
|0.06
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.03
|Уэбстер Чарли
|1
|0.03
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|6
|0.18
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.12
|Манхуф Миллион
|4
|0.12
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Бутра Амин
|2
|0.06
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.03
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.03
|Пинту Мика
|1
|0.03
|Тилеманс Матейс
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Де Регт Гиан
|1
|0.03
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|4
|1
|Брауде Оливер
|4
|1
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|8
|0
|Хендрикс Рамон
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Бутра Амин
|3
|0
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Тилеманс Матейс
|3
|0
|Де Регт Гиан
|3
|0
|Ван Звам Джованни
|1
|1
|Пинту Мика
|2
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Anis Hadj Moussa
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Витесс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
6
Херенвен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Витесс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
24
24
Упущенные победы
18
8
Херенвен
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Витесс
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
26
27
Упущенные победы
30
14
Голы по времени матча
Забито
30
13
15 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
4
13%
1
8%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
4
13%
4
31%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
4
13%
5
38%
76-90
Пропущено
32
42
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
5
16%
6
14%
1-15
5
16%
8
19%
16-30
7
22%
5
12%
31-45
6
19%
9
21%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
6
19%
8
19%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
3
14%
2
17%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
8
36%
3
25%
76-90
Пропущено
32
29
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
9%
3
10%
1-15
6
19%
5
17%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
11
34%
4
14%
61-75
5
16%
8
28%
76-90
Забито
52
25
24 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
8 Не забивали 15
7
13%
3
12%
1-15
9
17%
5
20%
16-30
8
15%
1
4%
31-45
5
10%
4
16%
46-60
11
21%
4
16%
61-75
12
23%
8
32%
76-90
Пропущено
64
71
29 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 24
25 Не пропускали 29
8
13%
9
13%
1-15
11
17%
13
18%
16-30
10
16%
10
14%
31-45
10
16%
13
18%
46-60
14
22%
10
14%
61-75
11
17%
16
23%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3
Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0
Витесс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АСЕК Кудугу - Витесс 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2
ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2 ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0
Результаты матчей
Херенвен
Витесс
Точный счет
3:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
1
7 раз 22%
4
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
106
214
610
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
79
412
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
1715
1715
626
923
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|33
|28
|3
|2
|107 - 20
|87
|2.
|1:0 Заявка
|33
|25
|6
|2
|89 - 24
|81
|3.
|5:2 Заявка
|33
|20
|6
|7
|65 - 35
|66
|4.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 38
|64
|5.
|3:0 Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|0:1 Заявка
|33
|13
|11
|9
|64 - 49
|50
|7.
|0:0 Заявка
|33
|13
|11
|9
|46 - 43
|50
|8.
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 47
|44
|9.
|0:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 44
|43
|10.
|1:0 Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 55
|39
|11.
|1:1 Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 66
|38
|12.
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|43 - 64
|36
|13.
|0:3 Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|0:1 Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 71
|32
|15.
|0:0 Заявка
|33
|7
|8
|18
|38 - 55
|29
|16.
|1:0 Заявка
|33
|6
|11
|16
|47 - 69
|29
|17.
|2:5 Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 84
|19
|18.
|1:1 Заявка
|33
|5
|6
|22
|26 - 72
|3
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|5:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|38 - 17
|43
|3.
|1:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|2:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|3:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 22
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|8.
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 23
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 22
|25
|10.
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 34
|22
|11.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|12.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|0:3 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|2:5 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|42 - 14
|42
|2.
|0:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|56 - 10
|41
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|5.
|5:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|0:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 35
|18
|11.
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|15.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|17.
|1:1 Заявка
|17
|3
|1
|13
|13 - 44
|10
|18.
|2:5 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 42
|8
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|15 (3)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8