Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Команда Херенвен имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Витесс

38' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Витесс

37' Ван Бик Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар в каркас ворот!

36' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бутра Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Ван Оттеле Сюб пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

31' Хорошую попытку сделал Волемарк Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Витесс

30' Удар от ворот произведет Витесс

30' Сахрауи Осам из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Судья свистит. Оливер Бреуде атаковал сзади соперника. Это Бутра Амин заработал своей команде штрафной

27' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!

23' Г О О О О Л - Ван Гинкел Марко первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

23' Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ороз Алоис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Де Регт Гиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бутра Амин наказан за толчок Оливер Бреуде

18' Удар от ворот произведет Витесс

16' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Херенвен

15' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

13' Удар от ворот произведет Херенвен

12' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Витесс

11' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Витесс

10' Удар от ворот произведет Витесс

9' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О О Л - Тахири Анас из команды Херенвен забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Элой Рум прыгнул не в ту сторону.

7' После проверки VAR судья изменил решение - Херенвен пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Херенвен

5' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Витесс

1' Удар от ворот произведет Витесс

1' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Херенвен начинает с центра поля