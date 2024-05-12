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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 23720 Главный судья: Мартенс Ричард
Херенвен
1:3
Конец матча
Витесс
0'
1:0
8' Пенальти
Тахири Анас
21' Желтая карточка
Ороз Алоис
1:1
23' Гол
Ван Гинкел Марко
46' Желтая карточка
Хендрикс Рамон
1:2
58' Пенальти
Ван Гинкел Марко
61' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
1:3
90' Гол
Бёйтинк Томас
90'+8

Ход матча

8'
Тахири Анас
1:0
21'
 
Ороз Алоис
23'
1:1
Ван Гинкел Марко
46'
 
Корнелисс Энцо
Мёленстен Мелле
46'
 
Ван Звам Джованни
Ороз Алоис
46'
 
Хендрикс Рамон
58'
1:2
Ван Гинкел Марко
61'
 
Ааронсон Пакстен
68'
Ван Эе Эспен
Тахири Анас
 
68'
Нуннели Че
Волемарк Патрик
 
68'
Николаеску Йон
Ван Амерсфоорт Пелле
 
69'
Ольссон Симон
Хайе Том
 
80'
 
Бёйтинк Томас
Ван Гинкел Марко
83'
Уэбстер Чарли
Брауэрс Люк
 
84'
 
Домджони Тони
Ааронсон Пакстен
87'
 
Anis Hadj Moussa
Де Регт Гиан
90'
1:3
Бёйтинк Томас
(Пинту Мика)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 426 Количество передач 392
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
24
Волемарк
Патрик
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
25
Де
Регт
Гиан
14
Ааронсон
Пакстен
20
Мёленстен
Мелле
17
Козловски
Кацпер
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
Херенвен
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Витесс

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

39 матчей

33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
30.8%
35.9%
13 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:0
Э
1:3
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
1:2
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
2:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
7:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.63
1.55

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.42

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

64
58

Голов в среднем за матч

1.64
1.49

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 10 0.3
Сахрауи Осам 8 0.24
Брауэрс Люк 6 0.18
Николаеску Йон 5 0.15
Хайе Том 4 (3) 0.12
Тахири Анас 4 (4) 0.12
Волемарк Патрик 3 0.09
Ольссон Симон 2 0.06
Кёлерт Матс 2 0.06
Нуннели Че 2 0.06
Бохневич Павел 2 0.06
Ван Бик Свен 1 0.03
Карлсбакк Даниэль 1 0.03
Уэбстер Чарли 1 0.03
Брауде Оливер 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 7 (1) 0.21
Ааронсон Пакстен 4 0.12
Манхуф Миллион 4 0.12
Козловски Кацпер 2 0.06
Бутра Амин 2 0.06
Пинту Мика 1 0.03
Anis Hadj Moussa 1 0.03
Исима-Мирен Николя 1 0.03
Бёйтинк Томас 1 0.03
Тилеманс Матейс 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Де Регт Гиан 1 0.03
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 4 1
Брауде Оливер 4 1
Кёлерт Матс 5 0
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Бохневич Павел 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Николаеску Йон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 8 0
Хендрикс Рамон 7 0
Мёленстен Мелле 4 1
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ааронсон Пакстен 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Бутра Амин 3 0
Тилеманс Матейс 3 0
Де Регт Гиан 3 0
Ван Звам Джованни 1 1
Пинту Мика 2 0
Домджони Тони 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Хамулич Саид 2 0
Anis Hadj Moussa 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Херенвен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Витесс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

13
6
Херенвен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Витесс
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

24
24

Упущенные победы

18
8
Херенвен
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
21% (7)
36% (12)
Витесс
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

26
28

Упущенные победы

31
14

Голы по времени матча

Забито

31
16
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
5
16%
1
6%
1-15
5
16%
3
19%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
4
13%
6
38%
76-90

Пропущено

35
43
18 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 17
5
14%
7
16%
1-15
6
17%
8
19%
16-30
7
20%
5
12%
31-45
7
20%
9
21%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
7
20%
8
19%
76-90

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
3
14%
2
17%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
8
36%
3
25%
76-90

Пропущено

32
29
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
9%
3
10%
1-15
6
19%
5
17%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
11
34%
4
14%
61-75
5
16%
8
28%
76-90

Забито

53
28
25 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 6
8 Не забивали 15
8
15%
3
11%
1-15
9
17%
6
21%
16-30
8
15%
1
4%
31-45
5
9%
5
18%
46-60
11
21%
4
14%
61-75
12
23%
9
32%
76-90

Пропущено

67
72
30 В 1-м тайме 33
37 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 25
26 Не пропускали 30
8
12%
10
14%
1-15
12
18%
13
18%
16-30
10
15%
10
14%
31-45
11
16%
13
18%
46-60
14
21%
10
14%
61-75
12
18%
16
22%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3
Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0
Витесс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АСЕК Кудугу - Витесс 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2
ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2 ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0

Результаты матчей

Херенвен
Витесс

Точный счет

3:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

3:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
8 раз 24%
4
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
6
10
7
1.5
2
14
6
11
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
9
7
9
1.5
5
12
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
18
15
17
16
1.5
7
26
9
24
2.5
3
30
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 33 28 4 1 108 - 20 88
2.
Фейеноорд
 Заявка 33 25 6 2 91 - 26 81
3.
Твенте
 Заявка 33 20 6 7 67 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 33 19 7 7 68 - 38 64
5.
Аякс
 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 33 13 11 9 66 - 51 50
7.
Утрехт
 Заявка 33 13 10 10 46 - 44 49
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 33 13 7 13 49 - 47 46
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 45 43
10.
Херенвен
 Заявка 33 10 7 16 52 - 68 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 33 9 10 14 37 - 56 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 33 9 9 15 44 - 65 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 Заявка 33 9 5 19 41 - 74 32
15.
Валвейк
 Заявка 33 7 8 18 39 - 56 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 33 6 11 16 50 - 69 29
17.
Волендам
 Заявка 33 4 7 22 33 - 86 19
18.
Витесс
 Заявка 33 6 5 22 28 - 72 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
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