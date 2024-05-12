Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джевенсио ван дер Куст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Де Гузман Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Оооо... вот это был удар! Лидберг Исак должен был забить с этой позиции.

44' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Тер Авест Хидде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Утрехт

36' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Матч возобновлен

24' Саито Коки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хорошую попытку сделал Де Гузман Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Удар от ворот произведет Утрехт

21' Метиньо из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Спарта Роттердам

16' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Бут Тейлор выиграл воздушное противоборство у Джевенсио ван дер Куст.

12' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

7' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лидберг Исак из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Утрехт

1' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола