Тур: 33. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Jannick van der Laan
0:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
199 Количество передач 236
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
37
Лидберг
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мито ШунсукеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Спарта Роттердам
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
22 матча
68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2.36
1.82
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.64
0.91
Среднее время на гол
141
99
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|9 (1)
|0.27
|Йенсен Виктор
|6
|0.18
|Бут Тейлор
|5
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.12
|Лидберг Исак
|4
|0.12
|Бауссайд Отман
|3
|0.09
|Боздоган Джан
|3
|0.09
|Фрауло Оскар
|2
|0.06
|Фламинго Райан
|2
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|11 (3)
|0.33
|Версейрен Арно
|9
|0.27
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.15
|Брим Шарль-Андреас
|4
|0.12
|Саито Коки
|3
|0.09
|Негли Камиель
|3
|0.09
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Метиньо
|2
|0.06
|Мито Шунсуке
|2
|0.06
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Боздоган Джан
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|4
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|6
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Метиньо
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
7
7
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Спарта Роттердам
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
14
20
Утрехт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
38% (12)
16% (5)
Спарта Роттердам
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
21
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
29
25
8 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
1
3%
3
12%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
7
24%
6
24%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
9
31%
5
20%
76-90
Пропущено
22
23
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
4
18%
5
22%
76-90
Забито
17
23
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
5
29%
29%
1
4%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
2
12%
6
26%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
5
22%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
6
29%
7
29%
29%
76-90
Забито
46
48
18 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
6
13%
4
8%
1-15
6
13%
7
15%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
9
20%
12
25%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
11
24%
10
21%
76-90
Пропущено
43
47
16 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
4
9%
8
17%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
10
23%
5
11%
31-45
8
19%
7
15%
46-60
9
21%
7
15%
61-75
10
23%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Катвийк - Спарта Роттердам 3:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0
Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3
Результаты матчей
Утрехт
Спарта Роттердам
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
610
610
412
214
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
610
79
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
257
1220
1319
626
626
428
428
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|33
|28
|3
|2
|107 - 20
|87
|2.
|2:1 Заявка
|33
|25
|6
|2
|90 - 25
|81
|3.
|5:2 Заявка
|33
|20
|6
|7
|65 - 35
|66
|4.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 38
|64
|5.
|3:0 Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|1:2 Заявка
|33
|13
|11
|9
|65 - 50
|50
|7.
|0:0 Заявка
|33
|13
|11
|9
|46 - 43
|50
|8.
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 47
|44
|9.
|0:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 44
|43
|10.
|1:0 Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 55
|39
|11.
|1:2 Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 67
|37
|12.
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|43 - 64
|36
|13.
|0:3 Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|0:1 Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 71
|32
|15.
|0:0 Заявка
|33
|7
|8
|18
|38 - 55
|29
|16.
|1:0 Заявка
|33
|6
|11
|16
|47 - 69
|29
|17.
|2:5 Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 84
|19
|18.
|2:1 Заявка
|33
|6
|5
|22
|27 - 72
|5
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|5:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|38 - 17
|43
|3.
|2:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|2:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|3:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 22
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|8.
|1:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 22
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|11.
|1:2 Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 35
|21
|12.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|0:3 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|2:5 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|0:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|56 - 10
|41
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|5.
|5:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|1:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|0:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 35
|18
|11.
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|4
|0
|13
|14 - 44
|12
|14.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|16.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|17.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|18.
|2:5 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 42
|8
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|15 (3)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7