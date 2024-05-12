Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Фламинго Райан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Фламинго Райан нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

88' Ромени Оле пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

88' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Тактическая замена. Негли Камиель уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим

86' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тоорнстра Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Лидберг Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Лидберг Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Икбал Зидан пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

76' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Метиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

67' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

67' Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

53' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Джевенсио ван дер Куст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Ламмерс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Ламмерс Сэм пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

50' Удар от ворот произведет Утрехт

50' Де Гузман Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фрауло Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Бут Тейлор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля