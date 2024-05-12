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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 22270 Главный судья: Jannick van der Laan
Утрехт
0:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
23' Желтая карточка
Тер Авест Хидде
0:1
68' Гол
Негли Камиель
90'+8

Ход матча

23'
Тер Авест Хидде
 
56'
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
 
56'
Ромени Оле
Бут Тейлор
 
57'
Икбал Зидан
Ван дер Марел Марк
 
68'
0:1
Негли Камиель
(Де Гузман Джонатан)
73'
 
Велтхёйс Тейс
Эрдхёйзен Майк
73'
 
Мито Шунсуке
Де Гузман Джонатан
78'
Бауссайд Отман
Тер Авест Хидде
 
79'
Боздоган Джан
Фрауло Оскар
 
82'
 
Мейссен Рик
Саито Коки
87'
 
Брим Шарль-Андреас
Негли Камиель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 463 Количество передач 389
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
8
Фрауло
Оскар
10
Бут
Тейлор
7
Йенсен
Виктор
37
Лидберг
Исак
9
Ламмерс
Сэм
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Метиньо
10
Клемент
Пелле
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Негли
Камиель
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
Утрехт
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Спарта Роттердам

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

22 матча

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:2
ЭПО
0:1
ЭПО
1:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2.36
1.82

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.64
0.91

Среднее время на гол

141
99

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 9 (1) 0.27
Йенсен Виктор 6 0.18
Бут Тейлор 5 0.15
Тоорнстра Йенс 4 0.12
Лидберг Исак 4 0.12
Бауссайд Отман 3 0.09
Боздоган Джан 3 0.09
Фрауло Оскар 2 0.06
Фламинго Райан 2 0.06
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Рамселар Барт 1 0.03
Блейк Адриан 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Ромени Оле 1 0.03
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 11 (3) 0.33
Версейрен Арно 9 0.27
Китолано Джошуа 5 (2) 0.15
Брим Шарль-Андреас 4 0.12
Негли Камиель 4 0.12
Саито Коки 3 0.09
Клемент Пелле 2 0.06
Вриндс Барт 2 0.06
Метиньо 2 0.06
Мито Шунсуке 2 0.06
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Эрдхёйзен Майк 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Боздоган Джан 4 0
Эль-Каруани Суфьян 4 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Марел Марк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 6 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Метиньо 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0

Результаты матчей

Утрехт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

7
7
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Спарта Роттердам
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

14
20
Утрехт
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (7)
55% (18)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Спарта Роттердам
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
21

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

29
26
8 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
1
3%
3
12%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
7
24%
6
23%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
9
31%
5
19%
76-90

Пропущено

23
23
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
26%
1
4%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Забито

17
23
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
5
29%
29%
1
4%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
2
12%
6
26%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
5
22%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
6
29%
7
29%
29%
76-90

Забито

46
49
18 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
6
13%
4
8%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
6
13%
8
16%
31-45
9
20%
12
24%
46-60
8
17%
8
16%
61-75
11
24%
10
20%
76-90

Пропущено

44
47
16 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
4
9%
8
17%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
10
23%
5
11%
31-45
8
18%
7
15%
46-60
10
23%
7
15%
61-75
10
23%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Катвийк - Спарта Роттердам 3:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0
Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3

Результаты матчей

Утрехт
Спарта Роттердам

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
6
10
4
13
2.5
2
14
4
13
3.5
2
14
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
7
10
2
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
26
7
12
21
1.5
13
20
6
27
2.5
6
27
4
29
3.5
4
29
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 33 28 4 1 108 - 20 88
2.
Фейеноорд
 Заявка 33 25 6 2 91 - 26 81
3.
Твенте
 Заявка 33 20 6 7 67 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 33 19 7 7 68 - 38 64
5.
Аякс
 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 33 13 11 9 66 - 51 50
7.
Утрехт
 Заявка 33 13 10 10 46 - 44 49
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 33 13 7 13 49 - 47 46
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 45 43
10.
Херенвен
 Заявка 33 10 7 16 52 - 68 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 33 9 10 14 37 - 56 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 33 9 9 15 44 - 65 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 Заявка 33 9 5 19 41 - 74 32
15.
Валвейк
 Заявка 33 7 8 18 39 - 56 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 33 6 11 16 50 - 69 29
17.
Волендам
 Заявка 33 4 7 22 33 - 86 19
18.
Витесс
 Заявка 33 6 5 22 28 - 72 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22270 болельщиков
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Спарта Роттердам вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Велтхёйс Тейс из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Утрехт 0:1 Спарта Роттердам онлайн

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