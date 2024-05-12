  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 54697 Главный судья: Маккили Дэнни
Аякс
3:0
Второй тайм: 70'
Алмере Сити
0'
10' Желтая карточка
Акуджоби Хамди
26' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
1:0
29' Гол
Бергвейн Стевен
2:0
34' Гол
Бергвейн Стевен
3:0
38' Гол
Бергвейн Стевен
45' Желтая карточка
Каплан Ахметджан
52' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
62' Желтая карточка
Хато Йоррель

Ход матча

10'
 
Акуджоби Хамди
19'
 
Паскуаль Хосе
Катлайн Йоанн
26'
Маннсверк Сиверт
 
29'
Бергвейн Стевен
(Бробби Брайан)
1:0
34'
Бергвейн Стевен
(Акпом Чуба)
2:0
38'
Бергвейн Стевен
(Каплан Ахметджан)
3:0
45'
Каплан Ахметджан
 
46'
Бергёйс Стивен
Маннсверк Сиверт
 
52'
 
Ван Брюген Дамиан
55'
 
Мбе Со Лоик
Барбе Тео
56'
 
Ван ла Парра Райив
Хансен Корнелиус
62'
Хато Йоррель
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 300 Количество передач 137
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Алмере Сити
6.50
Реклама, betboom.ru
9.92
30.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
16
Маннсверк
Сиверт
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
10
Акпом
Чуба
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
20
Акуджоби
Хамди
2
Флоранюс
Шерел
28
Ресинк
Стейе
9
Робине
Тома
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
17
Хансен
Корнелиус
19
Катлайн
Йоанн
Аякс
4-3-3
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

Аякс
Алмере Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:2
ТМК
1:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 19 0.58
Бергвейн Стевен 13 (6) 0.39
Акпом Чуба 11 0.33
Хлинссон Кристиан 7 0.21
Бергёйс Стивен 5 0.15
Тейлор Кеннет 5 0.15
Ренсх Девайн 2 0.06
Боргес Карлос 2 0.06
Тахирович Бенджамин 2 0.06
Ван ден Бомен Бранко 2 0.06
Хато Йоррель 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Гааей Антон 1 0.03
Классен Дэви 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Годс Мика 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Каплан Ахметджан 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 11 (3) 0.33
Катлайн Йоанн 4 0.12
Хансен Корнелиус 4 0.12
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.06
Якобс Йоей 2 0.06
Китала Янн 2 0.06
Ван ла Парра Райив 1 0.03
Мбе Со Лоик 1 0.03
Ресинк Стейе 1 0.03
Пост Данни 1 0.03
Пенья Альваро 1 0.03
Налич Ади 1 0.03
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Барбе Тео 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 1
Каплан Ахметджан 3 1
Маннсверк Сиверт 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Тахирович Бенджамин 4 0
Хато Йоррель 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Вос Силвано 3 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Шутало Йосип 1 0
Гааей Антон 1 0
Стейн Морис 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копмейнерс Пер 7 1
Ван Брюген Дамиан 6 1
Флоранюс Шерел 7 0
Якобс Йоей 7 0
Ресинк Стейе 7 0
Робине Тома 4 1
Барбе Тео 4 0
Акуджоби Хамди 4 0
Пенья Альваро 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Катлайн Йоанн 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0

Результаты матчей

Аякс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

12
10
Аякс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Алмере Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
20

Упущенные победы

25
12
Аякс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Алмере Сити
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

30
21

Упущенные победы

37
22

Голы по времени матча

Забито

36
16
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
6
17%
3
19%
1-15
4
11%
3
19%
16-30
6
17%
3
19%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
11
31%
4
25%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
10%
6
24%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
7
33%
2
8%
31-45
7
33%
3
12%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Забито

32
16
12 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
2
6%
2
13%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
7
22%
1
6%
46-60
6
19%
3
19%
61-75
7
22%
6
38%
76-90

Пропущено

39
27
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
5
13%
3
11%
1-15
2
5%
4
15%
16-30
8
21%
1
4%
31-45
12
31%
1
4%
46-60
7
18%
7
26%
61-75
5
13%
11
41%
76-90

Забито

68
32
28 В 1-м тайме 15
40 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 15
4 Не забивали 10
8
12%
5
16%
1-15
10
15%
4
13%
16-30
10
15%
6
19%
31-45
11
16%
2
6%
46-60
11
16%
5
16%
61-75
18
26%
10
31%
76-90

Пропущено

60
52
25 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 34
12 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 22
7
12%
9
17%
1-15
3
5%
6
12%
16-30
15
25%
3
6%
31-45
19
32%
4
8%
46-60
8
13%
13
25%
61-75
8
13%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3
Алмере Сити
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1
Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2

Результаты матчей

Аякс
Алмере Сити

Точный счет

2:2
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:2
7 раз 22%
2:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 44%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аякс
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
12
4
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
4
12
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
12
4
1.5
3
13
6
10
2.5
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
22
10
24
8
1.5
7
25
10
22
2.5
1
31
6
26
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 33 28 3 2 107 - 20 87
2.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 33 25 6 2 90 - 25 81
3.
Твенте
 5:2 Заявка 33 20 6 7 65 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 38 64
5.
Аякс
 3:0 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 33 13 11 9 65 - 50 50
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 33 13 11 9 46 - 43 50
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 33 12 8 13 48 - 47 44
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 33 11 10 12 45 - 44 43
10.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 33 10 9 14 37 - 55 39
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 33 10 7 16 52 - 67 37
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 33 9 9 15 43 - 64 36
13.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 33 9 5 19 41 - 71 32
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 33 7 8 18 38 - 55 29
16.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 33 6 11 16 47 - 69 29
17.
Волендам
 2:5 Заявка 33 4 7 22 33 - 84 19
18.
Витесс
 2:1 Заявка 33 6 5 22 27 - 72 5
19.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 5:2 Заявка 17 14 1 2 38 - 17 43
3.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 3:0 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 22 30
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 17 8 5 4 27 - 19 29
8.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 17 7 4 6 31 - 22 25
10.
Хераклес
 0:1 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 17 6 3 8 30 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 17 4 7 6 23 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 2:5 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Витесс
 2:1 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 13 2 2 56 - 10 41
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 7 3 7 25 - 23 24
5.
Твенте
 5:2 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 3:0 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 4 6 7 25 - 35 18
11.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 1:2 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 2:1 Заявка 17 4 0 13 14 - 44 12
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 0:1 Заявка 17 3 2 12 16 - 36 11
16.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 2:5 Заявка 17 1 5 11 18 - 42 8
19.
АДО Ден Хааг
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Де Графсхап
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эммен
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дордрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рода
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Алмере Сити
    6.50
    Реклама, betboom.ru
    9.92
    30.42
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 3:0 Алмере Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аякс
    Алмере Сити
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный