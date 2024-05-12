Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Каплан Ахметджан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Робине Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Каплан Ахметджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Хендерсон Джордан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Йоей Якобс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Хендерсон Джордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

39' Акпом Чуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фантастический гол, где все сам сделал Бергвейн Стевен

38' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!

38' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

37' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

34' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

34' Хендерсон Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Барбе Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!

26' Маннсверк Сиверт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

24' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хендерсон Джордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Катлайн Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Катлайн Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Барбе Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Акуджоби Хамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола