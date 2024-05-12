Тур: 33. Стадион: Ван Донге и Де Роо. Главный судья: Хиглер Деннис
1:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
45'
1:0
52'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
328 Количество передач 131
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
12
Роскен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Хераклес
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.46
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.56
Среднее время на гол
43
57
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.91
1.5
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
47
60
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|9
|0.27
|Лампру Лазарос
|6
|0.18
|Аграфиотис Николас
|5
|0.15
|Дриауех Каухайб
|4
|0.12
|Дёйвестейн Лансе
|4
|0.12
|Хореман Сибе
|3
|0.09
|Бас Юлиан
|3 (1)
|0.09
|Удденес Оскар
|3
|0.09
|Оморова Ричи
|2
|0.06
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Ньивпорт Свен
|1
|0.03
|Пири Кик
|1
|0.03
|Виделль Каспер
|1
|0.03
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Гаудмейн Кензо
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|10 (3)
|0.3
|Санкох Мохамед
|6
|0.18
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.15
|Энгельс Марио
|5
|0.15
|Нанкиши Абденего
|3
|0.09
|Хоогма Джастин
|2
|0.06
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.06
|Уахим Анас
|2
|0.06
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Вейинович Марко
|1
|0.03
|Хрустич Айдин
|1
|0.03
|Зонненберг Свен
|1
|0.03
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|8
|0
|Хореман Сибе
|5
|1
|Загре Артур
|5
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Пэрротт Трой
|2
|1
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Siem de Moes
|3
|0
|Ньивпорт Свен
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Бенита Мимеирхель
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|9
|0
|Хоогма Джастин
|6
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|6
|0
|Вейинович Марко
|4
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Шеперман Сэм
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Санкох Мохамед
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Хераклес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
7
Эксельсиор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Хераклес
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
32
24
Упущенные победы
12
22
Эксельсиор
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Хераклес
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
9% (3)
59% (19)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
33
26
Упущенные победы
25
29
Голы по времени матча
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
0
0%
2
13%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
3
14%
5
31%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Пропущено
27
35
5 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
15%
4
11%
1-15
1
4%
7
20%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
6
22%
5
14%
46-60
10
37%
8
23%
61-75
6
22%
6
17%
76-90
Забито
24
26
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
4
17%
1
4%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
4
17%
9
35%
61-75
6
25%
6
23%
76-90
Пропущено
42
34
19 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 14
5
12%
6
18%
1-15
7
17%
8
24%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
7
17%
5
15%
46-60
9
21%
4
12%
61-75
7
17%
6
18%
76-90
Забито
46
42
20 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 8
7 Не забивали 12
4
9%
3
7%
1-15
9
20%
2
5%
16-30
7
15%
5
12%
31-45
6
13%
11
26%
46-60
10
22%
12
29%
61-75
10
22%
9
21%
76-90
Пропущено
69
69
24 В 1-м тайме 35
45 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 24
27 Не пропускали 29
9
13%
10
14%
1-15
8
12%
15
22%
16-30
7
10%
10
14%
31-45
13
19%
10
14%
46-60
19
28%
12
17%
61-75
13
19%
12
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 Аякс - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Волендам 4:0 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1
Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2
Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0
Результаты матчей
Эксельсиор
Хераклес
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
12 раз 38%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
79
97
214
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
88
412
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2012
1517
1319
428
428
230
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|33
|28
|3
|2
|107 - 20
|87
|2.
|2:1 Заявка
|33
|25
|6
|2
|90 - 25
|81
|3.
|5:2 Заявка
|33
|20
|6
|7
|65 - 35
|66
|4.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 38
|64
|5.
|3:0 Заявка
|33
|15
|10
|8
|75 - 64
|55
|6.
|1:2 Заявка
|33
|13
|11
|9
|65 - 50
|50
|7.
|0:0 Заявка
|33
|13
|11
|9
|46 - 43
|50
|8.
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 47
|44
|9.
|0:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 44
|43
|10.
|1:0 Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 55
|39
|11.
|1:2 Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 67
|37
|12.
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|43 - 64
|36
|13.
|0:3 Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 55
|34
|14.
|0:1 Заявка
|33
|9
|5
|19
|41 - 71
|32
|15.
|0:0 Заявка
|33
|7
|8
|18
|38 - 55
|29
|16.
|1:0 Заявка
|33
|6
|11
|16
|47 - 69
|29
|17.
|2:5 Заявка
|33
|4
|7
|22
|33 - 84
|19
|18.
|2:1 Заявка
|33
|6
|5
|22
|27 - 72
|5
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|5:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|38 - 17
|43
|3.
|2:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|2:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|3:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 22
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|8.
|1:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 22
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|11.
|1:2 Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 35
|21
|12.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|0:3 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|2:5 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|0:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|56 - 10
|41
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|5.
|5:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|1:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 26
|22
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|0:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 35
|18
|11.
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|4
|0
|13
|14 - 44
|12
|14.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|16.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|17.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|18.
|2:5 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 42
|8
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|15 (3)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7