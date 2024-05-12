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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Хиглер Деннис
Эксельсиор
4:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
45' Гол
Пэрротт Трой
52' Желтая карточка
Санкох Мохамед
65' Желтая карточка
Хрустич Айдин
2:0
66' Гол
Пэрротт Трой
3:0
67' Гол
Дриауех Каухайб
68' Желтая карточка
Дриауех Каухайб
70' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
70' Желтая карточка
Загре Артур
70' Желтая карточка
Вейинович Марко
4:0
90' Гол
Дриауех Каухайб
90'+8

Ход матча

45'
Пэрротт Трой
(Дёйвестейн Лансе)
1:0
52'
 
Санкох Мохамед
57'
 
Энгельс Марио
Лимбомбе Брайан
57'
 
Вейинович Марко
Брюин Джорди
62'
Дриауех Каухайб
Санчес-Фернандес Деренсили
 
65'
 
Хрустич Айдин
66'
Пэрротт Трой
(Дриауех Каухайб)
2:0
67'
Дриауех Каухайб
(Дёйвестейн Лансе)
3:0
68'
Дриауех Каухайб
 
70'
Ван Дёйнен Майк
 
70'
Загре Артур
 
70'
 
Вейинович Марко
72'
 
Брюнс Томас
Хрустич Айдин
85'
 
Виекхофф Яннес
Бакбоорд Навайо
85'
Науйокс Ноа
Лампру Лазарос
 
90'
Дриауех Каухайб
(Дёйвестейн Лансе)
4:0
90'
Ван Дёйнен Майк
Пэрротт Трой
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 493 Количество передач 340
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Ван
Гассел
Стейн
22
Бенита
Мимеирхель
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
10
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
23
Дёйвестейн
Лансе
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
27
Леердам
Келвин
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
5
Брюин
Джорди
20
Хрустич
Айдин
12
Роскен
Рубен
7
Лимбомбе
Брайан
44
Санкох
Мохамед
Эксельсиор
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Хераклес

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
ТМК
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЗВЭ
1:3
ПДПОЗВЭ
3:0
ТМК
0:2
Э
4:5
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
0:3
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.46

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.56

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.91
1.5

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 10 0.3
Дриауех Каухайб 6 0.18
Лампру Лазарос 6 0.18
Аграфиотис Николас 5 0.15
Дёйвестейн Лансе 4 0.12
Хореман Сибе 3 0.09
Бас Юлиан 3 (1) 0.09
Удденес Оскар 3 0.09
Оморова Ричи 2 0.06
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.06
Загре Артур 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Ньивпорт Свен 1 0.03
Пири Кик 1 0.03
Виделль Каспер 1 0.03
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Гаудмейн Кензо 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 10 (3) 0.3
Санкох Мохамед 6 0.18
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.15
Энгельс Марио 5 0.15
Нанкиши Абденего 3 0.09
Хоогма Джастин 2 0.06
Де Кеерсмакер Брайан 2 0.06
Уахим Анас 2 0.06
Лимбомбе Брайан 2 0.06
Брюин Джорди 1 0.03
Вейинович Марко 1 0.03
Хрустич Айдин 1 0.03
Зонненберг Свен 1 0.03
Роскен Рубен 0 0
Леердам Келвин 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Оппегорд Фредрик 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 8 0
Загре Артур 6 1
Хореман Сибе 5 1
Лампру Лазарос 3 1
Дриауех Каухайб 4 0
Пэрротт Трой 2 1
Siem de Moes 3 0
Ньивпорт Свен 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Бенита Мимеирхель 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 9 0
Хоогма Джастин 6 1
Де Кеерсмакер Брайан 6 0
Вейинович Марко 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Бакбоорд Навайо 4 0
Хрустич Айдин 3 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Шеперман Сэм 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Санкох Мохамед 2 0
Роскен Рубен 2 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Оппегорд Фредрик 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Хераклес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

13
7
Эксельсиор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Хераклес
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

32
24

Упущенные победы

12
22
Эксельсиор
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Хераклес
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
9% (3)
61% (20)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

33
26

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

26
16
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
0
0%
2
13%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
8
31%
3
19%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Пропущено

27
39
5 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
15%
4
10%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
0
0%
6
15%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
10
37%
10
26%
61-75
6
22%
7
18%
76-90

Забито

24
26
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
4
17%
1
4%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
4
17%
9
35%
61-75
6
25%
6
23%
76-90

Пропущено

42
34
19 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 14
5
12%
6
18%
1-15
7
17%
8
24%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
7
17%
5
15%
46-60
9
21%
4
12%
61-75
7
17%
6
18%
76-90

Забито

50
42
21 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 13
4
8%
3
7%
1-15
9
18%
2
5%
16-30
8
16%
5
12%
31-45
6
12%
11
26%
46-60
12
24%
12
29%
61-75
11
22%
9
21%
76-90

Пропущено

69
73
24 В 1-м тайме 36
45 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 25
27 Не пропускали 30
9
13%
10
14%
1-15
8
12%
15
21%
16-30
7
10%
11
15%
31-45
13
19%
10
14%
46-60
19
28%
14
19%
61-75
13
19%
13
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 Аякс - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Волендам 4:0 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1
Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2
Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0

Результаты матчей

Эксельсиор
Хераклес

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
13 раз 39%
2
9 раз 27%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
9
1.5
9
7
3
14
2.5
3
13
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
8
8
8
1.5
4
13
2
14
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
20
13
16
17
1.5
13
20
5
28
2.5
4
29
3
30
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 33 28 4 1 108 - 20 88
2.
Фейеноорд
 Заявка 33 25 6 2 91 - 26 81
3.
Твенте
 Заявка 33 20 6 7 67 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 33 19 7 7 68 - 38 64
5.
Аякс
 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 33 13 11 9 66 - 51 50
7.
Утрехт
 Заявка 33 13 10 10 46 - 44 49
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 33 13 7 13 49 - 47 46
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 45 43
10.
Херенвен
 Заявка 33 10 7 16 52 - 68 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 33 9 10 14 37 - 56 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 33 9 9 15 44 - 65 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 Заявка 33 9 5 19 41 - 74 32
15.
Валвейк
 Заявка 33 7 8 18 39 - 56 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 33 6 11 16 50 - 69 29
17.
Волендам
 Заявка 33 4 7 22 33 - 86 19
18.
Витесс
 Заявка 33 6 5 22 28 - 72 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 59%, Хераклес: 41%.
  • 98'
    Вейинович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Редуан Эль-Якуби успешно блокирует удар.
  • 97'
    Виекхофф Яннес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Хераклес пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Эксельсиор 4:0 Хераклес онлайн

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