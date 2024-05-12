Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эксельсиор будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эксельсиор

48' Г О О О О Л - Пэрротт Трой забивает с правой ноги!

48' Кензо Гудмийн пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Дёйвестейн Лансе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

44' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

41' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Эксельсиор

38' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

34' Хрустич Айдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Хераклес

33' Кензо Гудмийн не смог попасть в створ ударом издали

31' Дёйвестейн Лансе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Удар от ворот произведет Хераклес

30' Санчес-Фернандес Деренсили оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лампру Лазарос пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

24' Удар от ворот произведет Хераклес

24' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Удар от ворот произведет Хераклес

23' Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали

22' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

20' Хорошую попытку сделал Лампру Лазарос . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Леердам Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Эксельсиор

11' Санкох Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

10' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хореман Сибе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

2' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эксельсиор начинает с центра поля