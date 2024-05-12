Тур: 35. Стадион: Месталья. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
-
31 Ирансо РубоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
История личных встреч
Валенсия
Райо Вальекано
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1.11
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
77
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|13
|0.37
|Пепелу
|6 (6)
|0.17
|Герра Хавьер
|4
|0.11
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.17
|Паласон Иси
|4 (2)
|0.11
|Камелло Серхио
|3
|0.09
|Лежён Флорьян
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Чаваррия Пеп
|1
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Балью Иван
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Гильямон Уго
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Мамардашвили Георгий
|3
|1
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Дуро Уго
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Бараха Рубен
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисс Пате
|10
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Паласон Иси
|8
|0
|Лопес Унаи
|7
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Валентин Оскар
|5
|1
|Мумин Абдул
|4
|1
|Чаваррия Пеп
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Трехо Оскар
|4
|0
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Фалькао Радамель
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Валенсия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
14
15
Валенсия
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (12)
47% (16)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Райо Вальекано
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
59% (20)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Сухие победы
12
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
19
12
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
4
33%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
1
5%
3
25%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
3
27%
6
33%
76-90
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
8
47%
76-90
Пропущено
27
23
8 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
10
37%
5
22%
76-90
Забито
38
29
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 12
10 Не забивали 15
7
18%
2
7%
1-15
7
18%
7
24%
16-30
5
13%
6
21%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
8
21%
1
3%
61-75
6
16%
11
38%
76-90
Пропущено
38
41
12 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
2
5%
3
7%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
16%
8
20%
31-45
9
24%
5
12%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
13
34%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1
Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Результаты матчей
Валенсия
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
512
512
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
710
512
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
1816
1024
925
331
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5.
|Заявка
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|0:0 Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|0:0 Заявка
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18.
|Заявка
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|0:0 Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|0:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Жирона
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|Реал Мадрид
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|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Валенсия
92.2% (106)
Ничья
7.8% (9)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
50.89% (57)
Нет
49.11% (55)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
40.9% (47)
1:0 Валенсия
38.3% (44)
2:0 Валенсия
7.8% (9)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Валенсия
1.7% (2)
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