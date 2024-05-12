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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Валенсия
0:0
Первый тайм: 44'
Райо Вальекано
0'
33' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе

Ход матча

33'
 
Де Фрутос Хорхе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Валенсия 92.2% (106)
X 7.8% (9)
Райо Вальекано 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Райо Вальекано
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3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
34
Гасиоровски
Ярек
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
11
Гонсалес
Петер
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
15
Креспо
Мигель
23
Валентин
Оскар
19
Де
Фрутос
Хорхе
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Валенсия
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Райо Вальекано

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1.11

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
77

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 13 0.37
Пепелу 6 (6) 0.17
Герра Хавьер 4 0.11
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.09
Яремчук Роман 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.17
Паласон Иси 4 (2) 0.11
Камелло Серхио 3 0.09
Лежён Флорьян 2 0.06
Бебе Тьягу 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Чаваррия Пеп 1 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Балью Иван 0 0
Эспино Альфонсо 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Гильямон Уго 6 0
Амалла Селим 4 1
Мамардашвили Георгий 3 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Дуро Уго 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 10 0
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Паласон Иси 8 0
Лопес Унаи 7 0
Перес Кике 7 0
Валентин Оскар 5 1
Мумин Абдул 4 1
Чаваррия Пеп 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Трехо Оскар 4 0
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Фалькао Радамель 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Валенсия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

14
15
Валенсия
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (12)
47% (16)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Райо Вальекано
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
59% (20)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
4
33%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
1
5%
3
25%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
3
27%
6
33%
76-90

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
8
47%
76-90

Пропущено

27
23
8 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
10
37%
5
22%
76-90

Забито

38
29
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 12
10 Не забивали 15
7
18%
2
7%
1-15
7
18%
7
24%
16-30
5
13%
6
21%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
8
21%
1
3%
61-75
6
16%
11
38%
76-90

Пропущено

38
41
12 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
2
5%
3
7%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
16%
8
20%
31-45
9
24%
5
12%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
13
34%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1
Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0

Результаты матчей

Валенсия
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
5
12
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
10
5
12
1.5
4
13
1
16
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
18
16
10
24
1.5
9
25
3
31
2.5
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 35 22 4 9 64 - 39 70
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 35 7 14 14 27 - 43 35
17.
Сельта
 Заявка 35 8 10 17 40 - 53 34
18.
Кадис
 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
17.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Каньос Серхи пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем
  • 43'
    Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Балью Иван успешно блокирует удар.
  • 43'
    Каньос Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Дуро Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Трехо Оскар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 42'
    Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 115
    Валенсия 92.2% (106)
    X 7.8% (9)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.20
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Валенсия
    92.2% (106)
    Ничья
    7.8% (9)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    50.89% (57)
    Нет
    49.11% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    40.9% (47)
    1:0 Валенсия
    38.3% (44)
    2:0 Валенсия
    7.8% (9)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:1 Валенсия
    1.7% (2)
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    Валенсия
    Райо Вальекано
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