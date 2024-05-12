Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Пепелу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Удар от ворот произведет Валенсия

84' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

83' Москера Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Валенсия

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Валентин Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Тактическая замена. Гарсия Альваро Ривера уходит с поля и его заменяет Пеп Чаваррия

76' Удар от ворот произведет Валенсия

75' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

74' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Валенсия

72' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Нтекья Ранди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Паласон Иси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.

68' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Дуро Уго нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

64' Гонсалес Петер из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Удар от ворот произведет Валенсия

63' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

62' Камелло Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Оооо... вот это был удар! Яремчук Роман должен был забить с этой позиции.

61' Яремчук Роман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Корреа Тьерри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Корреа Тьерри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Москера Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Валенсия

53' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

48' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гасиоровски Ярек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника