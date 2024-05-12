Тур: 35. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 16592 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
34' Желтая карточкаДьене Даконам
1:0
35' ПенальтиАлькарас Рубен
39' Желтая карточкаСобрино Рубен
48' Желтая карточкаЧуст Виктор
57' Желтая карточкаОскар Родригес
61' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
90' Желтая карточкаАлехо Иван
90' Желтая карточкаЭрнандес Хави
90'+9
Ход матча
34'
35'
1:0
39'
48'
57'
61'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
350 Количество передач 439
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Рохер
Марти
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Хетафе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.14
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.11
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.09
|Хуанми Мигель
|3
|0.09
|Рохер Марти
|2
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.43
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.23
|Мата Хайме
|5
|0.14
|Максимович Неманья
|4
|0.11
|Латаса Хуан
|3
|0.09
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|17
|0
|Алькарас Рубен
|14
|0
|Хименес Фали
|11
|0
|Собрино Рубен
|8
|1
|Эрнандес Хави V
|7
|0
|Пирес Лукас
|6
|0
|Чуст Виктор
|3
|1
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Рамос Кристофер
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Алекс Фернандес
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|13
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Оскар Родригес
|9
|0
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Альдерете Омар
|7
|1
|Рико Диего
|8
|0
|Гринвуд Мэйсон
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Кармона Хосе Анхель
|7
|0
|Латаса Хуан
|5
|1
|Хосе Бордалас
|5
|1
|Милья Луис
|6
|0
|Альварес Гастон
|6
|0
|Аленья Карлес
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Мориба Илайкс
|3
|0
|Сантьяго Хесус
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Мартин Хорхе
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Хетафе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
16
Кадис
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Хетафе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
5
19
Кадис
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
31% (11)
20% (7)
Хетафе
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
12
35
Голы по времени матча
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
2
13%
5
23%
1-15
6
40%
2
9%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Пропущено
20
31
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
6
30%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
10%
9
29%
29%
31-45
6
30%
4
13%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
3
15%
5
16%
76-90
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
28 Не забивали 24
2
25%
2
11%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
1
13%
8
42%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
26%
76-90
Пропущено
30
17
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
3
10%
5
29%
29%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
5
17%
6
35%
46-60
8
27%
1
6%
61-75
8
27%
1
6%
76-90
Забито
23
41
14 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 15
18 Не забивали 13
4
17%
7
17%
1-15
8
35%
5
12%
16-30
2
9%
12
29%
29%
31-45
3
13%
4
10%
46-60
2
9%
3
7%
61-75
4
17%
10
24%
76-90
Пропущено
50
48
17 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
9
18%
9
19%
1-15
4
8%
3
6%
16-30
4
8%
12
25%
31-45
11
22%
10
21%
46-60
11
22%
8
17%
61-75
11
22%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Кадис 3:0 Кадис - Мальорка 1:1 Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1
Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1
Хетафе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3
Результаты матчей
Кадис
Хетафе
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:0
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 49%
1
13 раз 37%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
0
13 раз 37%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
2
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кадис
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
116
414
512
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
117
116
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1817
Больше Меньше
2213
530
1223
134
728
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|0:0 Заявка
|35
|21
|5
|9
|63 - 39
|68
|5.
|Заявка
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|10.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|0:0 Заявка
|35
|8
|11
|16
|40 - 52
|35
|16.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|17.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|18.
|Заявка
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|0:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|40 - 18
|47
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|17.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 32
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 1:0 Хетафе
Исход игры
Кадис
37.1% (43)
Ничья
41.4% (48)
Хетафе
21.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
22.94% (25)
Меньше
77.06% (84)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (44)
1:0 Кадис
23.3% (27)
1:2 Хетафе
11.2% (13)
2:1 Кадис
9.5% (11)
0:1 Хетафе
7.8% (9)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Хетафе
1.7% (2)
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