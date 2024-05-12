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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Зрители: 16592 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Кадис
1:0
Конец матча
Хетафе
0'
34' Желтая карточка
Дьене Даконам
1:0
35' Пенальти
Алькарас Рубен
39' Желтая карточка
Собрино Рубен
48' Желтая карточка
Чуст Виктор
57' Желтая карточка
Оскар Родригес
61' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
90' Желтая карточка
Алехо Иван
90' Желтая карточка
Эрнандес Хави
90'+9

Ход матча

34'
 
Дьене Даконам
35'
Алькарас Рубен
1:0
39'
Собрино Рубен
 
46'
 
Альдерете Омар
Дьене Даконам
46'
 
Оскар Родригес
Анхилери Фабрисио
48'
Чуст Виктор
 
57'
 
Оскар Родригес
58'
 
Аленья Карлес
Сантьяго Хесус
58'
 
Латаса Хуан
Мата Хайме
61'
Сальдуа Хосеба
 
64'
Алехо Иван
Собрино Рубен
 
64'
Хуанми Мигель
Рохер Марти
 
64'
Карселен Исаак
Сальдуа Хосеба
 
70'
Макси Гомес
Рамос Кристофер
 
81'
 
Мориба Илайкс
Максимович Неманья
82'
Пирес Лукас
Наварро Роберто
 
90'
Алехо Иван
 
90'
Эрнандес Хави
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 350 Количество передач 439
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Кадис 37.1% (43)
X 41.4% (48)
Хетафе 21.6% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
7
Собрино
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
27
Наварро
Роберто
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
3
Анхилери
Фабрисио
12
Гринвуд
Мэйсон
25
Сантьяго
Хесус
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
7
Мата
Хайме
Кадис
4-4-2
Хетафе
5-4-1

История личных встреч

Кадис
Хетафе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
С
3:2
С
3:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.14
Мачис Дарвин 4 (1) 0.11
Алькарас Рубен 3 (2) 0.09
Хуанми Мигель 3 0.09
Рохер Марти 2 0.06
Эскаланте Гонсало 1 0.03
Эрнандес Хави V 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.43
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.23
Мата Хайме 5 0.14
Максимович Неманья 4 0.11
Латаса Хуан 3 0.09
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Оскар Родригес 1 0.03
Альварес Гастон 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 17 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 11 0
Собрино Рубен 8 1
Эрнандес Хави V 7 0
Пирес Лукас 6 0
Чуст Виктор 3 1
Эрнандес Луис 4 0
Рамос Кристофер 4 0
Хуанми Мигель 3 0
Алекс Фернандес 3 0
Рохер Марти 3 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 13 1
Мата Хайме 9 1
Оскар Родригес 9 0
Дамиан Суарес 7 1
Альдерете Омар 7 1
Рико Диего 8 0
Гринвуд Мэйсон 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Кармона Хосе Анхель 7 0
Латаса Хуан 5 1
Хосе Бордалас 5 1
Милья Луис 6 0
Альварес Гастон 6 0
Аленья Карлес 5 0
Иглесиас Хуан 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Мориба Илайкс 3 0
Сантьяго Хесус 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Лосано Энтони 1 0
Мартин Хорхе 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Хетафе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
16
Кадис
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Хетафе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

5
19
Кадис
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
31% (11)
20% (7)
Хетафе
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

12
35

Голы по времени матча

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
2
13%
5
23%
1-15
6
40%
2
9%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
6
30%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
10%
9
29%
29%
31-45
6
30%
4
13%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
3
15%
5
16%
76-90

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
28 Не забивали 24
2
25%
2
11%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
1
13%
8
42%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
26%
76-90

Пропущено

30
17
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
3
10%
5
29%
29%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
5
17%
6
35%
46-60
8
27%
1
6%
61-75
8
27%
1
6%
76-90

Забито

23
41
14 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 15
18 Не забивали 13
4
17%
7
17%
1-15
8
35%
5
12%
16-30
2
9%
12
29%
29%
31-45
3
13%
4
10%
46-60
2
9%
3
7%
61-75
4
17%
10
24%
76-90

Пропущено

50
48
17 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
9
18%
9
19%
1-15
4
8%
3
6%
16-30
4
8%
12
25%
31-45
11
22%
10
21%
46-60
11
22%
8
17%
61-75
11
22%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Кадис 3:0 Кадис - Мальорка 1:1 Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1
Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1
Хетафе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3

Результаты матчей

Кадис
Хетафе

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:0
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 49%
1
13 раз 37%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
0
13 раз 37%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
2
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кадис
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
6
4
14
1.5
5
12
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
11
7
1
16
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
17
0.5
Больше Меньше
22
13
5
30
1.5
12
23
1
34
2.5
7
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 35 21 5 9 63 - 39 68
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
10.
Хетафе
 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Сельта
 0:0 Заявка 35 8 11 16 40 - 52 35
16.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
17.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
18.
Кадис
 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 15 2 1 40 - 18 47
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
17.
Сельта
 0:0 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 0:0 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 0:0 Заявка 18 3 6 9 23 - 32 15
15.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Кадис: 45%, Хетафе: 55%.
  • 99'
    Рико Диего пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем
  • 99'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 98'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Ледесма Херемиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Иван Алехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 93'
      Кадис контролирует мяч.
    • 92'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Хетафе контролирует мяч.
    • 92'
      Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Аленья Карлес задерживает мяч рукой
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Кадис 37.1% (43)
    X 41.4% (48)
    Хетафе 21.6% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Кадис 1:0 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Кадис
    37.1% (43)
    Ничья
    41.4% (48)
    Хетафе
    21.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.94% (25)
    Меньше
    77.06% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    63.3% (69)
    Нет
    36.7% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (44)
    1:0 Кадис
    23.3% (27)
    1:2 Хетафе
    11.2% (13)
    2:1 Кадис
    9.5% (11)
    0:1 Хетафе
    7.8% (9)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Хетафе
    1.7% (2)
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