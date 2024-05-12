Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Иван Алехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Кадис

48' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Алькарас Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Кадис

46' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Собрино Рубен получил желтую карточку от судьи

39' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' 'Г О О О О О Л - Алькарас Рубен из команды Кадис забивает с пенальти! Он пробил правой. Давид Сория был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

34' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Хорошую попытку сделал Рамос Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Эрнандес Хави V нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

26' Эрнандес Хави V навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Хетафе

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Хетафе

20' Хорошую попытку сделал Рохер Марти . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Рамос Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Хорошую попытку сделал Эскаланте Гонсало . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Кадис

17' Мата Хайме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Наварро Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Хетафе

13' Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали

12' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Рохер Марти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Кадис

8' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Хетафе

4' Алькарас Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Рохер Марти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кадис начинает с центра поля

1' Судья начинает матч