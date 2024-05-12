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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Зрители: 48622 Главный судья: Муньис Алехандро
Бетис
3:2
Второй тайм: 69'
Альмерия
0'
1:0
8' Гол
Форнальс Пабло
2:0
28' Гол
Иско Аларкон
40' Желтая карточка
Пенья Маркос
2:1
45' Гол
Баптистао Лео
3:1
64' Гол
Перес Айосе
3:2
66' Гол
Ромеро Лука

Ход матча

8'
Форнальс Пабло
(Виллиан Жозе)
1:0
28'
Иско Аларкон
2:0
40'
 
Пенья Маркос
45'
2:1
Баптистао Лео
(Пубиль Марк)
60'
Эззалзули Абде
Джонни
 
60'
Карвалью Вилльям
Виллиан Жозе
 
64'
Перес Айосе
(Иско Аларкон)
3:1
65'
 
Ромеро Лука
Лосано Энтони
66'
3:2
Ромеро Лука

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 255 Количество передач 304
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 116
Бетис 93.1% (108)
X 6% (7)
Альмерия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Альмерия
5.60
7.09
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Папастатопулос
Сократис
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
4
Джонни
18
Форнальс
Пабло
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
21
Брандарис
Хуан
20
Сентельес
Алехандро
5
Робертоне
Лукас
26
Пенья
Маркос
8
Виера
Хонатан
12
Баптистао
Лео
15
Лосано
Энтони
10
Эмбарба
Адриан
Бетис
4-2-3-1
Альмерия
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Альмерия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:1
ТМК
2:1
ТМС
0:2
КК
2:1
КК
3:4
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
1:0
ПД
1:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.29
Иско Аларкон 8 (2) 0.23
Перес Айосе 7 0.2
Форнальс Пабло 3 0.09
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.17
Баптистао Лео 6 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.09
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.09
Лосано Энтони 3 0.09
Гонсалес Эдгар 2 0.06
Акиеме Серхио 2 0.06
Ромеро Лука 2 0.06
Пубиль Марк 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Песселья Херман 7 0
Миранда Хуан 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Силва Руи 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Джонни 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 9 2
Робертоне Лукас 10 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Монтес Сесар 5 0
Баба Иддрису 5 0
Эмбарба Адриан 4 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Виера Хонатан 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Пенья Маркос 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Бетис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
15
Бетис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Альмерия
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
24

Упущенные победы

14
9
Бетис
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Альмерия
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

21
24

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

24
17
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
2
8%
5
29%
29%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
5
21%
2
12%
76-90

Пропущено

15
34
7 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
7%
4
12%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
5
33%
9
26%
31-45
3
20%
5
15%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
4
27%
7
21%
76-90

Забито

21
16
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 3
21 Не забивали 24
6
29%
1
6%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
29%
5
31%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

22
33
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
0
0%
5
15%
1-15
4
18%
7
21%
16-30
6
27%
1
3%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
6
27%
7
21%
61-75
6
27%
9
27%
76-90

Забито

45
33
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
22 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
8
18%
6
18%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
11
24%
8
24%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
5
11%
7
21%
61-75
8
18%
4
12%
76-90

Пропущено

37
67
17 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 37
8 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 28
1
3%
9
13%
1-15
5
14%
11
16%
16-30
11
30%
30%
10
15%
31-45
3
8%
9
13%
46-60
7
19%
12
18%
61-75
10
27%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1
Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2
Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0

Результаты матчей

Бетис
Альмерия

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
2
11 раз 32%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
23
11
13
21
1.5
9
25
2
32
2.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 35 22 4 9 64 - 39 70
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Бетис
 3:1 Заявка 35 14 13 8 46 - 40 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Райо Вальекано
 Заявка 35 7 14 14 27 - 43 35
17.
Сельта
 Заявка 35 8 10 17 40 - 53 34
18.
Кадис
 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 1:3 Заявка 35 2 11 22 34 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 3:1 Заявка 18 9 7 2 27 - 16 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
17.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 1:3 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 3:1 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 1:3 Заявка 18 2 3 13 18 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 69'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 69'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 69'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 68'
    Бетис контролирует мяч.
  • 68'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Альмерия будет все-таки засчитан.
  • 67'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Альмерия.
  • Бонусы букмекеров
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится ничьей.
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    Прогнозы 116
    Бетис 93.1% (108)
    X 6% (7)
    Альмерия 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Альмерия
    5.60
    7.09
    9.00
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