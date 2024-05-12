Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Эззалзули Абде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Хорошую попытку сделал Родри Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Бетис

88' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Бетис

87' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ромеро Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

82' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

80' Папастатопулос Сократис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Эззалзули Абде пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано держит все под контролем

77' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Иско Аларкон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Виера Хонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Альмерия

76' Эззалзули Абде не смог попасть в створ ударом издали

75' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Пубиль Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Брандарис Хуан получил желтую карточку от судьи

69' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

68' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Альмерия будет все-таки засчитан.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Альмерия

66' Г О О О О Л - Ромеро Лука первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

66' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ромеро Лука нанес удар в каркас ворот!

66' Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Отличную игру провел сегодня Иско Аларкон ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

64' Г О О О О Л - Перес Айосе забивает с левой ноги!

64' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Эмбарба Адриан пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

63' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Эззалзули Абде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

62' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

59' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бетис пробьет пенальти!

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бетис

59' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Альмерия

57' Миранда Хуан не смог попасть в створ ударом издали

57' Виллиан Жозе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Бетис

55' Эмбарба Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Баптистао Лео из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Сегодняшная посещаемость составляет 48622 болельщиков

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Виера Хонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Робертоне Лукас пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

50' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Бетис

49' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.