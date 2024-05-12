Тур: 35. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 48622 Главный судья: Муньис Алехандро
0'
1:0
8' ГолФорнальс Пабло
2:0
28' ГолИско Аларкон
40' Желтая карточкаПенья Маркос
2:1
45' ГолБаптистао Лео
3:1
64' ГолПерес Айосе
3:2
66' ГолРомеро Лука
69' Желтая карточкаБрандарис Хуан
90'+6
Ход матча
8'
1:0
28'
2:0
40'
45'
2:1
60'
64'
3:1
66'
3:2
69'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
501 Количество передач 554
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
28
Риад
Чади
4
Джонни
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
18
Пубиль
Марк
26
Пенья
Маркос
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
27 Санз ПакоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бетис
Альмерия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1.4
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.29
|Иско Аларкон
|8 (2)
|0.23
|Перес Айосе
|8
|0.23
|Форнальс Пабло
|3
|0.09
|Рока Марк
|2
|0.06
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|2
|0.06
|Диао Ассане
|2
|0.06
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Фекир Набиль
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.17
|Баптистао Лео
|6
|0.17
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.09
|Лосано Энтони
|3
|0.09
|Ромеро Лука
|3
|0.09
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.06
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|10
|0
|Песселья Херман
|7
|0
|Миранда Хуан
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Силва Руи
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|9
|2
|Робертоне Лукас
|10
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Монтес Сесар
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Брандарис Хуан
|4
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Виера Хонатан
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Пенья Маркос
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
10
17
Бетис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Альмерия
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
24
Упущенные победы
14
9
Бетис
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Альмерия
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
24
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
27
19
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
11%
5
26%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
7
26%
1
5%
46-60
4
15%
4
21%
61-75
5
19%
2
11%
76-90
Пропущено
17
37
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
6%
5
14%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
6
35%
9
24%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
2
12%
6
16%
61-75
4
24%
7
19%
76-90
Забито
21
16
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
6
29%
1
6%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
29%
5
31%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
22
33
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
0
0%
5
15%
1-15
4
18%
7
21%
16-30
6
27%
1
3%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
6
27%
7
21%
61-75
6
27%
9
27%
76-90
Забито
48
35
25 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 15
23 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
9
19%
6
17%
1-15
5
10%
5
14%
16-30
11
23%
9
26%
31-45
9
19%
3
9%
46-60
6
13%
8
23%
61-75
8
17%
4
11%
76-90
Пропущено
39
70
18 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 38
8 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 29
1
3%
10
14%
1-15
5
13%
12
17%
16-30
12
31%
10
14%
31-45
3
8%
9
13%
46-60
8
21%
13
19%
61-75
10
26%
16
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1
Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2
Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0
Результаты матчей
Бетис
Альмерия
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
Точный счет
1:1
9 раз 26%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
2
11 раз 31%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бетис
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
107
810
512
315
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
611
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
2411
1421
1025
332
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5.
|Заявка
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6.
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18.
|Заявка
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11