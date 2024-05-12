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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Атлетико М
 
Позже
Сельта
Прогнозы 121
Атлетико М 95.9% (116)
X 2.5% (3)
Сельта 1.7% (2)
-1
выиграет Атлетико М, со счетом 1:0
Сделал
vladchukin #
-1
выиграет Атлетико М, со счетом 2:0
Сделал
vladchukin #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
3
Аспиликуэта
Сесар
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
12
Лино
Сэмуел
17
Рикельме
Родриго
10
Корреа
Анхель
7
Гризманн
Антуан
25
Гуаита
Висенте
4
Нуньес
Унай
2
Старфельт
Карл
16
Жаилсон
Маркес
3
Мингеса
Оскар
8
Пейнадо
Франсиско
34
Дамиан
Родригуез
33
Альварес
Уго
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
Атлетико М
3-5-2
Сельта
3-4-3

История личных встреч

Атлетико М
Сельта

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

27 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
18 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
12 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:0
П
3:0
П
0:1
П
3:2
П
0:4
П
2:0
КК
2:3
КК
0:0
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
2:1
П
1:3
П
1:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.5
0.92

Среднее время на гол

180
97

Всего голов

33
34

Голов в среднем за матч

1.22
1.26

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

73
71

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.41
Гризманн Антуан 13 (4) 0.38
Корреа Анхель 9 (1) 0.26
Льоренте Маркос 6 0.18
Депай Мемфис 5 0.15
Рикельме Родриго 3 0.09
Лино Сэмуел 3 0.09
Де Пауль Родриго 2 0.06
Молина Науэль 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Ньигес Сауль 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.35
Аспас Яго 8 (2) 0.24
Дувикас Анастасиос 6 0.18
Сведберг Виллиот 4 0.12
Бамба Джонатан 2 0.06
Мингеса Оскар 2 0.06
Де ла Торре Лука 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Дамиан Родригуез 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Эрмосо Марио 8 0
Савич Стефан 5 1
Де Пауль Родриго 6 0
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Гризманн Антуан 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Ривас Пабло Барриос 5 0
Мората Альваро 3 1
Аспиликуэта Сесар 4 0
Хименес Хосе 4 0
Витсель Аксель 3 0
Корреа Анхель 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Мингеса Оскар 4 0
Манкильо Хави 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Перес Карлес 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Альварес Уго 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Альенде Тадео 1 0
Дамиан Родригуез 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
6% (1)
29% (5)
Сельта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

3
17
Атлетико М
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сельта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

19
15
Атлетико М
76.7%
23.3%
23 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (17)
29% (10)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
Сельта
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

31
14

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

38
25
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
3
8%
2
8%
1-15
6
16%
5
20%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
7
18%
3
12%
46-60
6
16%
4
16%
61-75
6
16%
9
36%
76-90

Пропущено

20
30
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
15%
1
3%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
4
20%
6
20%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
4
20%
12
40%
76-90

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
24 Не забивали 25
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
5
31%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
30%
3
19%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 14
4
19%
5
24%
1-15
5
24%
4
19%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
2
10%
4
19%
76-90

Забито

61
41
29 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
8
13%
2
5%
1-15
9
15%
10
24%
16-30
12
20%
6
15%
31-45
10
16%
5
12%
46-60
9
15%
6
15%
61-75
13
21%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

41
51
20 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
7
17%
6
12%
1-15
7
17%
7
14%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
6
15%
6
12%
46-60
9
22%
7
14%
61-75
6
15%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2
Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2

Результаты матчей

Атлетико М
Сельта

Точный счет

2:1
5 раз 29%
3:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
7
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
3:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
3:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
0
8 раз 24%
1
6 раз 18%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
7
14
3
1.5
4
13
8
9
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
8
9
3
14
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
22
12
20
14
1.5
12
22
11
23
2.5
5
29
2
32
3.5
1
33
2
32
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
10.
Хетафе
 0:1 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
17.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
18.
Кадис
 1:0 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 0:1 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 1:0 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
17.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 1:0 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Атлетико" сыграет дома с "Сельтой" из Виго. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 14 минут.

    Главный судья: Фигероа Хорхе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 73% завершится ничьей.
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    1.37 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 121
Атлетико М 95.9% (116)
X 2.5% (3)
Сельта 1.7% (2)
-1
выиграет Атлетико М, со счетом 1:0
Сделал
vladchukin #
-1
выиграет Атлетико М, со счетом 2:0
Сделал
vladchukin #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Сельта
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта

Исход игры
Атлетико М
95.9% (116)
Ничья
2.5% (3)
Сельта
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
35.5% (43)
2:0 Атлетико М
33.1% (40)
1:0 Атлетико М
9.9% (12)
3:1 Атлетико М
9.1% (11)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:0 Атлетико М
1.7% (2)
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