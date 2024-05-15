Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Рауль Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Удар от ворот произведет Сельта

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

87' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

83' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Рефери не любит споров - именно за это Старфельт Карл сейчас получил желтую

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

78' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Идет дождь, трудные условия для игроков.

78' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Сельта

72' Супер-замена от тренера! Альварес Уго только вышел на поле и уже забил!

71' Отличная индивидуальная работа от Альварес Уго , гол забит с изяществом.

71' Г О О О О Л - Альварес Уго из команды Сельта правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

71' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Родригес Дамиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

69' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Команда Сельта сравняла счет! Игра продолжается!

68' Г О О О О Л - Сведберг Виллиот забивает с левой ноги!

68' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Альварес Уго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Альварес Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Сельта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

66' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Сведберг Виллиот оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Родригес Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

64' Прадос Беньят создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

62' Тактическая замена. Вильялибре Асьер уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

61' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Сельта

58' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

58' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Сегодняшная посещаемость составляет 21301 болельщиков

52' Удар от ворот произведет Сельта

50' Мингеса Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника