Тур: 36. Стадион: Балаидос. Зрители: 21301 Главный судья: Гарсия Виктор
0'
0:1
23' ГолБеренгер Алекс
1:1
68' ГолСведберг Виллиот
2:1
71' ГолАльварес Уго
80' Желтая карточкаСтарфельт Карл
90' Желтая карточкаСерви Франко
90'+6
Ход матча
23'
0:1
68'
1:1
71'
2:1
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
522 Количество передач 462
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.15 Обе забьют — нет
-
-
-
-
-
30.00 Точный счёт – 3:2
13
Вильяр
Иван
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
23
Арес
Малком
30
Гомес
Унаи
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Альварес УгоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ринкон УгоЗащитник
-
27 Эгилус УнаиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аспиасу Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Атлетик Б
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
7.4%
55.6%
37%
2 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
0.85
1.29
Среднее время на гол
106
70
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.71
1.15
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
1.3
1.22
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
69
73
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|12
|0.33
|Аспас Яго
|8 (2)
|0.22
|Дувикас Анастасиос
|6
|0.17
|Сведберг Виллиот
|5
|0.14
|Бамба Джонатан
|2
|0.06
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Альварес Уго
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Родригес Дамиан
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|14
|0.39
|Уильямс Иньяки
|12
|0.33
|Беренгер Алекс
|7 (1)
|0.19
|Уильямс Нико
|4
|0.11
|Сансет Ойян
|4
|0.11
|Юри Берчиче
|3
|0.08
|Весга Микель
|3 (2)
|0.08
|Вильялибре Асьер
|2
|0.06
|Гомес Унаи
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Старфельт Карл
|4
|0
|Нуньес Унай
|4
|0
|Мингеса Оскар
|4
|0
|Манкильо Хави
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Перес Карлес
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Серви Франко
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Домингес Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Альварес Уго
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Родригес Дамиан
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|7
|1
|Сансет Ойян
|4
|2
|Уильямс Нико
|5
|1
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Юри Берчиче
|5
|0
|Руис Иньиго
|5
|0
|Эррера Андер
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Йерай Альварес
|1
|1
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Атлетик Б
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
8
Сельта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Атлетик Б
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
12
40
Сельта
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Атлетик Б
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
31% (11)
50% (18)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
29
5
Упущенные победы
17
48
Голы по времени матча
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
0
0%
3
15%
1-15
5
28%
7
35%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
3
17%
3
15%
76-90
Пропущено
22
17
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
5
23%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
5
23%
7
41%
61-75
4
18%
3
18%
76-90
Забито
25
40
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
2
8%
5
13%
1-15
5
20%
5
13%
16-30
2
8%
8
20%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
4
16%
9
23%
61-75
9
36%
8
20%
76-90
Пропущено
31
18
10 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
1
3%
2
11%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
6
19%
3
17%
31-45
6
19%
4
22%
46-60
2
6%
4
22%
61-75
13
42%
3
17%
76-90
Забито
43
60
18 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 21
13 Не забивали 9
2
5%
8
13%
1-15
10
23%
12
20%
16-30
6
14%
12
20%
31-45
5
12%
7
12%
46-60
8
19%
10
17%
61-75
12
28%
11
18%
76-90
Пропущено
53
35
23 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 24
23 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 20
6
11%
5
14%
1-15
8
15%
3
9%
16-30
9
17%
3
9%
31-45
6
11%
7
20%
46-60
7
13%
11
31%
61-75
17
32%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Результаты матчей
Сельта
Атлетик Б
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Точный счет
3:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 36%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
1
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сельта
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
513
135
216
711
117
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
810
612
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2313
Больше Меньше
279
1323
1917
531
828
135
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|Заявка
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11