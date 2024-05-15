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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 21301 Главный судья: Гарсия Виктор
Сельта
2:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
23' Гол
Беренгер Алекс
1:1
68' Гол
Сведберг Виллиот
2:1
71' Гол
Альварес Уго
80' Желтая карточка
Старфельт Карл
90' Желтая карточка
Серви Франко
90'+6

Ход матча

23'
0:1
Беренгер Алекс
46'
Мингеса Оскар
Перес Карлес
 
46'
Аспас Яго
Бамба Джонатан
 
46'
Альварес Уго
Санчес Мануэль
 
62'
 
Агирреcабала Хулен
Унай Симон
62'
 
Уильямс Иньяки
Арес Малком
62'
 
Гарсия Рауль
Вильялибре Асьер
68'
Сведберг Виллиот
(Альварес Уго)
1:1
71'
Альварес Уго
(Родригес Дамиан)
2:1
73'
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
 
75'
 
Весга Микель
Гарсия Дани
75'
 
Руис Иньиго
Прадос Беньят
77'
Серви Франко
Сведберг Виллиот
 
80'
Старфельт Карл
 
90'
Серви Франко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 522 Количество передач 462
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Сельта 21.1% (24)
X 40.4% (46)
Атлетик Б 38.6% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
28
Домингес
Карлос
23
Санчес
Мануэль
7
Перес
Карлес
8
Пейнадо
Франсиско
34
Родригес
Дамиан
19
Сведберг
Виллиот
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
19
Гарсия
Иманол
14
Гарсия
Дани
24
Прадос
Беньят
23
Арес
Малком
30
Гомес
Унаи
7
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
Сельта
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Атлетик Б

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

7.4%
55.6%
37%
2 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
4:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
1:2
КК
0:2
КК
2:4
П
1:1
П
0:0
КК
4:0
КК
1:0
П
3:2
П
1:1
П
1:0

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

0.85
1.29

Среднее время на гол

106
70

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.71
1.15

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.3
1.22

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
73

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.33
Аспас Яго 8 (2) 0.22
Дувикас Анастасиос 6 0.17
Сведберг Виллиот 5 0.14
Бамба Джонатан 2 0.06
Мингеса Оскар 2 0.06
Де ла Торре Лука 1 0.03
Альварес Уго 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Родригес Дамиан 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 14 0.39
Уильямс Иньяки 12 0.33
Беренгер Алекс 7 (1) 0.19
Уильямс Нико 4 0.11
Сансет Ойян 4 0.11
Юри Берчиче 3 0.08
Весга Микель 3 (2) 0.08
Вильялибре Асьер 2 0.06
Гомес Унаи 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Старфельт Карл 4 0
Нуньес Унай 4 0
Мингеса Оскар 4 0
Манкильо Хави 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Перес Карлес 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Серви Франко 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Альварес Уго 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Альенде Тадео 1 0
Родригес Дамиан 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 7 1
Сансет Ойян 4 2
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Юри Берчиче 5 0
Руис Иньиго 5 0
Эррера Андер 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Йерай Альварес 1 1
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Сельта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Атлетик Б
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
8
Сельта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Атлетик Б
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
2

Упущенные победы

12
40
Сельта
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Атлетик Б
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
31% (11)
50% (18)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

29
5

Упущенные победы

17
48

Голы по времени матча

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
0
0%
3
15%
1-15
5
28%
7
35%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
3
17%
3
15%
76-90

Пропущено

22
17
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
5
23%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
5
23%
7
41%
61-75
4
18%
3
18%
76-90

Забито

25
40
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
2
8%
5
13%
1-15
5
20%
5
13%
16-30
2
8%
8
20%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
4
16%
9
23%
61-75
9
36%
8
20%
76-90

Пропущено

31
18
10 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
1
3%
2
11%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
6
19%
3
17%
31-45
6
19%
4
22%
46-60
2
6%
4
22%
61-75
13
42%
3
17%
76-90

Забито

43
60
18 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 21
13 Не забивали 9
2
5%
8
13%
1-15
10
23%
12
20%
16-30
6
14%
12
20%
31-45
5
12%
7
12%
46-60
8
19%
10
17%
61-75
12
28%
11
18%
76-90

Пропущено

53
35
23 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 24
23 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 20
6
11%
5
14%
1-15
8
15%
3
9%
16-30
9
17%
3
9%
31-45
6
11%
7
20%
46-60
7
13%
11
31%
61-75
17
32%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0

Результаты матчей

Сельта
Атлетик Б

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

3:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 36%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
1
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сельта
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
13
5
2
16
2.5
7
11
1
17
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
6
12
3
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
13
0.5
Больше Меньше
27
9
13
23
1.5
19
17
5
31
2.5
8
28
1
35
3.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 Заявка 35 23 7 5 72 - 43 76
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Бетис
 Заявка 35 14 13 8 46 - 41 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 Заявка 35 2 11 22 35 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Паредес Айтор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Аспас Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Дувикас Анастасиос из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Весга Микель
    • 91'
      Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Рауль Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Рауль Гарсия из команды Атлетик Б заходит слишком далеко, он валит Старфельт Карл.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Сельта 21.1% (24)
    X 40.4% (46)
    Атлетик Б 38.6% (44)