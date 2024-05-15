Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Кадис , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Сальдуа Хосеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

43' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Севилья

41' Оооо... вот это был удар! Рамос Кристофер должен был забить с этой позиции.

41' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Севилья

40' Удар от ворот произведет Кадис

39' Окампос Лукас из команды Севилья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Удар от ворот произведет Кадис

36' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

36' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сальдуа Хосеба из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Наварро Роберто и попал в перекладину!

35' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Рохер Марти пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

34' Наварро Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Эрнандес Хави V навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Рамос Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Рамос Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Кадис

30' Акунья Маркос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Севилья

24' Эрнандес Хави V не смог попасть в створ ударом издали

24' Наварро Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Агум Люсьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Кадис

19' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Навас Хесус пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

16' Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

15' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

14' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Кадис

9' Удар от ворот произведет Кадис

7' Рамос Кристофер пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

7' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Кадис

7' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

4' Удар от ворот произведет Севилья

3' Рамос Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кадис начинает с центра поля