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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 35805 Главный судья: Ортис Мигель
Севилья
0:1
Конец матча
Кадис
0'
47' Желтая карточка
Окампос Лукас
50' Желтая карточка
Эрнандес Хави
55' Желтая карточка
Акунья Маркос
62' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
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Баде Луак
68' Желтая карточка
Навас Хесус
70' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
76' Желтая карточка
Агум Люсьен
90' Желтая карточка
Салас Кике
0:1
90' Гол
Гвардиола Серхи
90'+11

Ход матча

46'
Сусо Хесус
Лукебакио Доди
 
47'
Окампос Лукас
 
50'
 
Эрнандес Хави
55'
Акунья Маркос
 
61'
 
Хуанми Мигель
Собрино Рубен
61'
 
Гвардиола Серхи
Рохер Марти
62'
Сумаре Бубакари
 
66'
 
Баде Луак
68'
Навас Хесус
 
70'
 
Эскаланте Гонсало
76'
Агум Люсьен
 
80'
 
Окампо Брайан
Наварро Роберто
80'
 
Алехо Иван
Сальдуа Хосеба
84'
Диас Мариано
Окампос Лукас
 
84'
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
 
88'
Педроса Адриа
Акунья Маркос
 
90'
 
Макси Гомес
Эрнандес Хави
90'
Салас Кике
 
90'
0:1
Гвардиола Серхи
(Хуанми Мигель)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 465 Количество передач 345
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Севилья 92.3% (108)
X 6% (7)
Кадис 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
5
Окампос
Лукас
24
Сумаре
Бубакари
42
Агум
Люсьен
15
Эн-Несири
Юссеф
11
Лукебакио
Доди
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
5
Чуст
Виктор
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
27
Наварро
Роберто
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
Севилья
5-3-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Кадис

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:3
КК
2:1
КК
0:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Среднее время на гол

150
225

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 15 (1) 0.42
Лукебакио Доди 5 0.14
Берналь Исаак Ромеро 4 0.11
Окампос Лукас 4 (1) 0.11
Рамос Серхио 3 0.08
Салас Кике 3 0.08
Ракитич Иван 2 0.06
Ламела Эрик 2 0.06
Мир Рафа 2 0.06
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Акунья Маркос 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.14
Мачис Дарвин 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 3 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Рохер Марти 2 0.06
Эскаланте Гонсало 1 0.03
Эрнандес Хави V 1 0.03
Гвардиола Серхи 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Чуст Виктор 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 10 0
Рамос Серхио 7 1
Окампос Лукас 8 0
Салас Кике 8 0
Навас Хесус 6 1
Гудель Неманья 7 0
Акунья Маркос 7 0
Сусо Хесус 5 1
Баде Луак 5 1
Ракитич Иван 6 0
Соу Джибрил 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Агум Люсьен 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 17 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 11 0
Собрино Рубен 8 1
Эрнандес Хави V 8 0
Пирес Лукас 6 0
Чуст Виктор 3 1
Эрнандес Луис 4 0
Рамос Кристофер 4 0
Эскаланте Гонсало 2 1
Хуанми Мигель 3 0
Алекс Фернандес 3 0
Рохер Марти 3 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
8
Севилья
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Кадис
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

14
14
Севилья
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
28% (10)
39% (14)
Кадис
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
31% (11)
47% (17)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

24
22

Голы по времени матча

Забито

25
9
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
6
24%
2
22%
1-15
2
8%
2
22%
16-30
2
8%
1
11%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
5
20%
4
44%
76-90

Пропущено

26
30
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
4%
3
10%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
15%
8
27%
61-75
10
38%
8
27%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
6
40%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
27%
1
7%
76-90

Пропущено

24
20
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
6
25%
6
30%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
6
30%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
21%
3
15%
76-90

Забито

47
24
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 12
9 Не забивали 18
9
19%
4
17%
1-15
5
11%
8
33%
16-30
8
17%
2
8%
31-45
7
15%
3
13%
46-60
7
15%
2
8%
61-75
11
23%
5
21%
76-90

Пропущено

50
50
24 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
7
14%
9
18%
1-15
11
22%
4
8%
16-30
6
12%
4
8%
31-45
7
14%
11
22%
46-60
4
8%
11
22%
61-75
15
30%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1
Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2
Кадис
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кадис - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Кадис - Мальорка 1:1 Жирона - Кадис 4:1
Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1

Результаты матчей

Севилья
Кадис

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
9 раз 25%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
0
17 раз 47%
1
14 раз 39%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Севилья
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
4
14
3
15
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
8
10
7
11
1.5
1
17
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
19
17
13
23
1.5
5
31
5
31
2.5
1
35
1
35
3.5
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 Заявка 35 23 7 5 72 - 43 76
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Бетис
 Заявка 35 14 13 8 46 - 41 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 Заявка 35 2 11 22 35 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Севилья 92.3% (108)
    X 6% (7)
    Кадис 1.7% (2)
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    Где смотреть матч Севилья 0:1 Кадис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:1 Кадис

    Исход игры
    Севилья
    92.3% (108)
    Ничья
    6% (7)
    Кадис
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да