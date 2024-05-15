Тур: 36. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 35805 Главный судья: Ортис Мигель
0'
47' Желтая карточкаОкампос Лукас
50' Желтая карточкаЭрнандес Хави
55' Желтая карточкаАкунья Маркос
62' Желтая карточкаСумаре Бубакари
66' Undefined phrase: football_event_Баде Луак
68' Желтая карточкаНавас Хесус
70' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
76' Желтая карточкаАгум Люсьен
90' Желтая карточкаСалас Кике
0:1
90' ГолГвардиола Серхи
90'+11
Ход матча
47'
50'
55'
62'
66'
68'
76'
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
465 Количество передач 345
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
42
Агум
Люсьен
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Кадис
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Среднее время на гол
150
225
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|15 (1)
|0.42
|Лукебакио Доди
|5
|0.14
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0.11
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.11
|Рамос Серхио
|3
|0.08
|Салас Кике
|3
|0.08
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|Ламела Эрик
|2
|0.06
|Мир Рафа
|2
|0.06
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.14
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.11
|Хуанми Мигель
|3
|0.08
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.08
|Рохер Марти
|2
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Гвардиола Серхи
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|10
|0
|Рамос Серхио
|7
|1
|Окампос Лукас
|8
|0
|Салас Кике
|8
|0
|Навас Хесус
|6
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Акунья Маркос
|7
|0
|Сусо Хесус
|5
|1
|Баде Луак
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Агум Люсьен
|3
|0
|Ньянзу Танги
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|17
|0
|Алькарас Рубен
|14
|0
|Хименес Фали
|11
|0
|Собрино Рубен
|8
|1
|Эрнандес Хави V
|8
|0
|Пирес Лукас
|6
|0
|Чуст Виктор
|3
|1
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Рамос Кристофер
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Алекс Фернандес
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
8
Севилья
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Кадис
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
14
14
Севилья
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
28% (10)
39% (14)
Кадис
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
31% (11)
47% (17)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
24
22
Голы по времени матча
Забито
25
9
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
6
24%
2
22%
1-15
2
8%
2
22%
16-30
2
8%
1
11%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
5
20%
4
44%
76-90
Пропущено
26
30
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
4%
3
10%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
15%
8
27%
61-75
10
38%
8
27%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
6
40%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
27%
1
7%
76-90
Пропущено
24
20
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
6
25%
6
30%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
6
30%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
21%
3
15%
76-90
Забито
47
24
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 12
9 Не забивали 18
9
19%
4
17%
1-15
5
11%
8
33%
16-30
8
17%
2
8%
31-45
7
15%
3
13%
46-60
7
15%
2
8%
61-75
11
23%
5
21%
76-90
Пропущено
50
50
24 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
7
14%
9
18%
1-15
11
22%
4
8%
16-30
6
12%
4
8%
31-45
7
14%
11
22%
46-60
4
8%
11
22%
61-75
15
30%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1
Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2
Кадис
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кадис - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Кадис - Мальорка 1:1 Жирона - Кадис 4:1
Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Результаты матчей
Севилья
Кадис
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
0
9 раз 25%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
0
17 раз 47%
1
14 раз 39%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Севилья
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
612
414
315
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
810
711
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
1917
1323
531
531
135
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|Заявка
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 0:1 Кадис
Исход игры
Севилья
92.3% (108)
Ничья
6% (7)
Кадис
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да