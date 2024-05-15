Тур: 36. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12738 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
2:1
Конец матча
0'
5' Красная карточкаТрехо Оскар
1:0
23' ГолЛежён Флорьян
31' Желтая карточкаЛопес Унаи
42' Желтая карточкаКорбяну Теодор
57' Желтая карточкаЭспино Альфонсо
2:0
80' ГолДе Фрутос Хорхе
83' Желтая карточкаКальехон Хосе
2:1
89' ГолБое Лукас
90' Желтая карточкаНева Карлос
90' Желтая карточкаНтекья Ранди
90' Желтая карточкаФалькао Радамель
90'+8
Ход матча
5'
23'
1:0
31'
42'
57'
80'
2:0
83'
89'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
206 Количество передач 465
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Гранада
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.63
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.89
0.63
Среднее время на гол
101
144
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.24
1.18
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
72
76
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.17
|Паласон Иси
|4 (2)
|0.11
|Лежён Флорьян
|3
|0.08
|Камелло Серхио
|3
|0.08
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Чаваррия Пеп
|1
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Балью Иван
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|11 (4)
|0.31
|Бое Лукас
|6
|0.17
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.17
|Санчес Рикард
|3
|0.08
|Пельистри Факундо
|2
|0.06
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.06
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Руис Серхио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Sergio Rodelas
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисс Пате
|10
|0
|Эспино Альфонсо
|9
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Лопес Унаи
|8
|0
|Паласон Иси
|8
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Валентин Оскар
|5
|1
|Чаваррия Пеп
|5
|1
|Трехо Оскар
|4
|1
|Мумин Абдул
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Нтекья Ранди
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|12
|0
|Бое Лукас
|8
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Руис Серхио
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Рубио Мигель
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Нева Карлос
|4
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Кальехон Хосе
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Гранада
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
14
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Гранада
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (6)
67% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
9
16
Райо Вальекано
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (7)
58% (21)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Гранада
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
33% (12)
50% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
31% (11)
44% (16)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
13
Волевые победы
18
21
Упущенные победы
20
30
Голы по времени матча
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 1
24 Не забивали 29
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
9
47%
7
50%
76-90
Пропущено
24
40
13 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 17
13 Не пропускали 18
3
13%
6
15%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
6
25%
10
25%
31-45
1
4%
7
18%
46-60
4
17%
4
10%
61-75
6
25%
7
18%
76-90
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
28 Не забивали 24
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
5
23%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
3
25%
2
9%
76-90
Пропущено
18
31
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
2
11%
8
26%
31-45
4
22%
6
19%
46-60
4
22%
2
6%
61-75
6
33%
7
23%
76-90
Забито
31
36
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
2
6%
4
11%
1-15
8
26%
5
14%
16-30
6
19%
6
17%
31-45
2
6%
3
8%
46-60
1
3%
9
25%
61-75
12
39%
9
25%
76-90
Пропущено
42
71
17 В 1-м тайме 38
25 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 28
22 Не пропускали 33
3
7%
9
13%
1-15
6
14%
11
15%
16-30
8
19%
18
25%
31-45
5
12%
13
18%
46-60
8
19%
6
8%
61-75
12
29%
14
20%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гранада - Реал Мадрид 0:4 Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0 Атлетик Б - Гранада 1:1
Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Гранада
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
2:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 47%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
0
15 раз 42%
1
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
612
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
810
414
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1917
Больше Меньше
2115
1026
1125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|Заявка
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Гранада
Исход игры
Райо Вальекано
79.8% (91)
Ничья
15.8% (18)
Гранада
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (37)
Меньше
66.67% (74)
Обе команды забьют
Да
45.95% (51)
Нет
54.05% (60)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
36.8% (42)
2:1 Райо Вальекано
25.4% (29)
2:0 Райо Вальекано
13.2% (15)
1:1 Ничья
12.3% (14)
1:2 Гранада
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Райо Вальекано
1.8% (2)
0:1 Гранада
1.8% (2)
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