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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 12738 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Райо Вальекано
2:1
Конец матча
Гранада
0'
5' Красная карточка
Трехо Оскар
1:0
23' Гол
Лежён Флорьян
31' Желтая карточка
Лопес Унаи
42' Желтая карточка
Корбяну Теодор
57' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
2:0
80' Гол
Де Фрутос Хорхе
83' Желтая карточка
Кальехон Хосе
2:1
89' Гол
Бое Лукас
90' Желтая карточка
Нева Карлос
90' Желтая карточка
Нтекья Ранди
90' Желтая карточка
Фалькао Радамель
90'+8

Ход матча

5'
Трехо Оскар
 
23'
Лежён Флорьян
1:0
31'
Лопес Унаи
 
42'
 
Корбяну Теодор
46'
 
Вильяр Гонсало
Мелендо Оскар
46'
 
Кальехон Хосе
Корбяну Теодор
46'
Креспо Мигель
Лопес Унаи
 
57'
Эспино Альфонсо
 
60'
 
Аресо Матиас
Руис Серхио
65'
Де Фрутос Хорхе
Камелло Серхио
 
73'
 
Sergio Rodelas
Торренте Рауль
78'
Сисс Пате
Валентин Оскар
 
80'
Де Фрутос Хорхе
2:0
83'
 
Кальехон Хосе
88'
Нтекья Ранди
Паласон Иси
 
88'
Перес Кике
Гарсия Альваро
 
89'
2:1
Бое Лукас
(Sergio Rodelas)
90'
 
Нева Карлос
90'
Нтекья Ранди
 
90'
Фалькао Радамель
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 206 Количество передач 465
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Райо Вальекано 79.8% (91)
X 15.8% (18)
Гранада 4.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
8
Трехо
Оскар
13
Марк
Мартинес
12
Санчес
Рикард
28
Торренте
Рауль
4
Рубио
Мигель
15
Нева
Карлос
19
Пельистри
Факундо
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
17
Корбяну
Теодор
21
Мелендо
Оскар
7
Бое
Лукас
Райо Вальекано
4-4-2
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Гранада

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:0
С
0:2
С
1:0
П
2:2
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
0:3
П
0:2
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:2
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.63

Среднее время на гол

101
144

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.24
1.18

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

72
76

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.17
Паласон Иси 4 (2) 0.11
Лежён Флорьян 3 0.08
Камелло Серхио 3 0.08
Де Фрутос Хорхе 2 0.06
Бебе Тьягу 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Чаваррия Пеп 1 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Балью Иван 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 11 (4) 0.31
Бое Лукас 6 0.17
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.17
Санчес Рикард 3 0.08
Пельистри Факундо 2 0.06
Омородион Сэмюэль 2 0.06
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Руис Серхио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Юзвяк Камиль 0 0
Sergio Rodelas 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 10 0
Эспино Альфонсо 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Лопес Унаи 8 0
Паласон Иси 8 0
Перес Кике 7 0
Валентин Оскар 5 1
Чаваррия Пеп 5 1
Трехо Оскар 4 1
Мумин Абдул 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Эрнандес Аридане 3 0
Нтекья Ранди 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Димитриевски Столе 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 12 0
Бое Лукас 8 1
Вильяр Гонсало 7 0
Руис Серхио 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Рубио Мигель 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Нева Карлос 4 0
Пуэртас Антонио 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Кальехон Хосе 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Аресо Матиас 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Гранада
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
14
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Гранада
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (6)
67% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

16
21

Упущенные победы

9
16
Райо Вальекано
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (7)
58% (21)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Гранада
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
33% (12)
50% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
31% (11)
44% (16)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
13

Волевые победы

18
21

Упущенные победы

20
30

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 1
24 Не забивали 29
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
9
47%
7
50%
76-90

Пропущено

24
40
13 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 17
13 Не пропускали 18
3
13%
6
15%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
6
25%
10
25%
31-45
1
4%
7
18%
46-60
4
17%
4
10%
61-75
6
25%
7
18%
76-90

Забито

12
22
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
28 Не забивали 24
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
5
23%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
3
25%
2
9%
76-90

Пропущено

18
31
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
2
11%
8
26%
31-45
4
22%
6
19%
46-60
4
22%
2
6%
61-75
6
33%
7
23%
76-90

Забито

31
36
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
2
6%
4
11%
1-15
8
26%
5
14%
16-30
6
19%
6
17%
31-45
2
6%
3
8%
46-60
1
3%
9
25%
61-75
12
39%
9
25%
76-90

Пропущено

42
71
17 В 1-м тайме 38
25 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 28
22 Не пропускали 33
3
7%
9
13%
1-15
6
14%
11
15%
16-30
8
19%
18
25%
31-45
5
12%
13
18%
46-60
8
19%
6
8%
61-75
12
29%
14
20%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гранада - Реал Мадрид 0:4 Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0 Атлетик Б - Гранада 1:1
Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Гранада

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
2:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 47%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
0
15 раз 42%
1
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
8
10
4
14
1.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
17
0.5
Больше Меньше
21
15
10
26
1.5
11
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 Заявка 35 23 7 5 72 - 43 76
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Бетис
 Заявка 35 14 13 8 46 - 41 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 Заявка 35 2 11 22 35 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12738 болельщиков
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Райо Вальекано вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 31%, Гранада: 69%.
  • 98'
    Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Перес Кике из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Райо Вальекано 79.8% (91)
    X 15.8% (18)
    Гранада 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Райо Вальекано 2:1 Гранада онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Гранада

    Исход игры
    Райо Вальекано
    79.8% (91)
    Ничья
    15.8% (18)
    Гранада
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (37)
    Меньше
    66.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    45.95% (51)
    Нет
    54.05% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    36.8% (42)
    2:1 Райо Вальекано
    25.4% (29)
    2:0 Райо Вальекано
    13.2% (15)
    1:1 Ничья
    12.3% (14)
    1:2 Гранада
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Райо Вальекано
    1.8% (2)
    0:1 Гранада
    1.8% (2)
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