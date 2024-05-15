Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Нева Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Нева Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Гранада

47' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Гранада

45' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Корбяну Теодор получил желтую карточку от судьи

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Эспино Альфонсо получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Эспино Альфонсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Рубио Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи

30' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

28' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Гранада

26' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Паласон Иси . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Г О О О О Л - Вау! Лежён Флорьян классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

23' Хорошую попытку сделал Паласон Иси . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Паласон Иси бьет со штрафного в створ, но Марк Мартинес держит все под контролем

22' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Пельистри Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Марк Мартинес взял и забрал мяч на выходе

13' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Пельистри Факундо из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' УДАЛЕНИЕ! - Трехо Оскар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

5' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Райо Вальекано

4' Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи

3' Удар от ворот произведет Гранада

2' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.