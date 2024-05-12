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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Хетафе
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 32
Хетафе 3.1% (1)
X 6.3% (2)
Атлетико М 90.6% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Атлетико М
4.70
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3.64
3.60
Все Коэффициенты
Хетафе
Атлетико М

История личных встреч

Хетафе
Атлетико М

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
111.1%
4 победы 10 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед

34 матча

8.8%
26.5%
64.7%
3 победы 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

11.8%
26.5%
61.7%
4 победы 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
4:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
7:0
П
0:0
КК
0:0
КК
3:0
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
0:3
П
1:0
П
1:1
П
1:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.65

Среднее время на гол

191
139

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

2.18
1.18

Среднее время на гол

41
76

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

1.32
0.91

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

68
98

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.43
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.23
Мата Хайме 5 0.14
Максимович Неманья 4 0.11
Латаса Хуан 3 0.09
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Оскар Родригес 1 0.03
Альварес Гастон 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.4
Гризманн Антуан 13 (4) 0.37
Корреа Анхель 9 (1) 0.26
Льоренте Маркос 6 0.17
Депай Мемфис 5 0.14
Рикельме Родриго 3 0.09
Де Пауль Родриго 3 0.09
Лино Сэмуел 3 0.09
Молина Науэль 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Ньигес Сауль 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 13 1
Мата Хайме 9 1
Оскар Родригес 9 0
Дамиан Суарес 7 1
Альдерете Омар 7 1
Рико Диего 8 0
Гринвуд Мэйсон 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Кармона Хосе Анхель 7 0
Латаса Хуан 5 1
Хосе Бордалас 5 1
Милья Луис 6 0
Альварес Гастон 6 0
Аленья Карлес 5 0
Иглесиас Хуан 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Мориба Илайкс 3 0
Сантьяго Хесус 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Лосано Энтони 1 0
Мартин Хорхе 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Эрмосо Марио 8 0
Савич Стефан 5 1
Де Пауль Родриго 6 0
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Гризманн Антуан 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Барриос Пабло 5 0
Мората Альваро 3 1
Витсель Аксель 4 0
Аспиликуэта Сесар 4 0
Хименес Хосе 4 0
Корреа Анхель 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Хетафе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Атлетико М
5.9%
94.1%
1 победа 16 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
6% (1)
67% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
7
Хетафе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Атлетико М
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

16
39
Хетафе
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Атлетико М
22.6%
77.4%
7 побед 24 поражения
Первый тайм
20% (7)
31% (11)
49% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
23% (8)
49% (17)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

21
46

Голы по времени матча

Забито

19
23
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
2
11%
5
22%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
8
42%
2
9%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
26%
7
30%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
5
29%
29%
4
19%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
6
35%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Забито

22
39
11 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
5
23%
3
8%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
4
18%
10
26%
31-45
3
14%
7
18%
46-60
3
14%
6
15%
61-75
5
23%
7
18%
76-90

Пропущено

31
20
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
4
13%
3
15%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
9
29%
29%
4
20%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
7
23%
5
25%
61-75
5
16%
4
20%
76-90

Забито

41
62
24 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 20
13 Не забивали 8
7
17%
8
13%
1-15
5
12%
9
15%
16-30
12
29%
29%
12
19%
31-45
4
10%
10
16%
46-60
3
7%
9
15%
61-75
10
24%
14
23%
76-90

Пропущено

48
41
24 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 24
9
19%
7
17%
1-15
3
6%
7
17%
16-30
12
25%
6
15%
31-45
10
21%
6
15%
46-60
8
17%
9
22%
61-75
6
13%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1

Результаты матчей

Хетафе
Атлетико М

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
3:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 37%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
2
5 раз 14%
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
0
8 раз 23%
1
7 раз 20%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
17
1
5
12
1.5
14
4
3
14
2.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
10
7
7
11
1.5
6
11
4
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
27
8
12
23
1.5
20
15
7
28
2.5
11
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 35 22 4 9 64 - 39 70
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Бетис
 Заявка 35 14 13 8 46 - 41 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Райо Вальекано
 Заявка 35 7 14 14 27 - 43 35
17.
Сельта
 Заявка 35 8 10 17 40 - 53 34
18.
Кадис
 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 35 2 11 22 35 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
17.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2024, осталось 2 дня 15 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 32
    Хетафе 3.1% (1)
    X 6.3% (2)
    Атлетико М 90.6% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Атлетико М
    4.70
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    3.64
    3.60
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    Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М

    Исход игры
    Хетафе
    3.1% (1)
    Ничья
    6.3% (2)
    Атлетико М
    90.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (24)
    Меньше
    25% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    78.13% (25)
    Нет
    21.88% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    62.5% (20)
    0:2 Атлетико М
    9.4% (3)
    0:1 Атлетико М
    9.4% (3)
    1:3 Атлетико М
    6.3% (2)
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