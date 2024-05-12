Тур: 36. Стадион: Колизеум.
Позже
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Главный тренер: Бордалас Пепе
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Хетафе
Атлетико М
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
111.1%
4 победы 10 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед
34 матча
8.8%
26.5%
64.7%
3 победы 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
11.8%
26.5%
61.7%
4 победы 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.65
Среднее время на гол
191
139
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
2.18
1.18
Среднее время на гол
41
76
Всего голов
45
31
Голов в среднем за матч
1.32
0.91
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
68
98
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.43
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.23
|Мата Хайме
|5
|0.14
|Максимович Неманья
|4
|0.11
|Латаса Хуан
|3
|0.09
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.4
|Гризманн Антуан
|13 (4)
|0.37
|Корреа Анхель
|9 (1)
|0.26
|Льоренте Маркос
|6
|0.17
|Депай Мемфис
|5
|0.14
|Рикельме Родриго
|3
|0.09
|Де Пауль Родриго
|3
|0.09
|Лино Сэмуел
|3
|0.09
|Молина Науэль
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|13
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Оскар Родригес
|9
|0
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Альдерете Омар
|7
|1
|Рико Диего
|8
|0
|Гринвуд Мэйсон
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Кармона Хосе Анхель
|7
|0
|Латаса Хуан
|5
|1
|Хосе Бордалас
|5
|1
|Милья Луис
|6
|0
|Альварес Гастон
|6
|0
|Аленья Карлес
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Мориба Илайкс
|3
|0
|Сантьяго Хесус
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Мартин Хорхе
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Эрмосо Марио
|8
|0
|Савич Стефан
|5
|1
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Молина Науэль
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Гризманн Антуан
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Барриос Пабло
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Витсель Аксель
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Атлетико М
5.9%
94.1%
1 победа 16 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
6% (1)
67% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
7
Хетафе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Атлетико М
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
16
39
Хетафе
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Атлетико М
22.6%
77.4%
7 побед 24 поражения
Первый тайм
20% (7)
31% (11)
49% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
23% (8)
49% (17)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
21
46
Голы по времени матча
Забито
19
23
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
2
11%
5
22%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
8
42%
2
9%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
26%
7
30%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
5
29%
29%
4
19%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
6
35%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Забито
22
39
11 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
5
23%
3
8%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
4
18%
10
26%
31-45
3
14%
7
18%
46-60
3
14%
6
15%
61-75
5
23%
7
18%
76-90
Пропущено
31
20
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
4
13%
3
15%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
9
29%
29%
4
20%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
7
23%
5
25%
61-75
5
16%
4
20%
76-90
Забито
41
62
24 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 20
13 Не забивали 8
7
17%
8
13%
1-15
5
12%
9
15%
16-30
12
29%
29%
12
19%
31-45
4
10%
10
16%
46-60
3
7%
9
15%
61-75
10
24%
14
23%
76-90
Пропущено
48
41
24 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 24
9
19%
7
17%
1-15
3
6%
7
17%
16-30
12
25%
6
15%
31-45
10
21%
6
15%
46-60
8
17%
9
22%
61-75
6
13%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1
Результаты матчей
Хетафе
Атлетико М
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
3:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 37%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
2
5 раз 14%
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
0
8 раз 23%
1
7 раз 20%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
171
512
144
314
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
107
711
611
414
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
278
1223
2015
728
1124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5.
|Заявка
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6.
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18.
|Заявка
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М
Исход игры
Хетафе
3.1% (1)
Ничья
6.3% (2)
Атлетико М
90.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
75% (24)
Меньше
25% (8)
Обе команды забьют
Да
78.13% (25)
Нет
21.88% (7)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
62.5% (20)
0:2 Атлетико М
9.4% (3)
0:1 Атлетико М
9.4% (3)
1:3 Атлетико М
6.3% (2)
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