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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 52
Сочи 21.2% (11)
X 5.8% (3)
Краснодар 73.1% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сочи
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Сочи
Краснодар

История личных встреч

Сочи
Краснодар

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ТМК
2:2
ПЛ
0:2
WЗКР
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

56
83

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.18
Сауль Гуарирапа 5 0.18
Бурмистров Никита 3 0.11
Кравцов Кирилл 3 0.11
Джорджевич Лука 2 0.07
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.07
Дркушич Ваня 2 0.07
Алвес Марсело 2 0.07
Игнатьев Иван 2 (1) 0.07
Силвейра Мигел 1 0.04
Аттият-Аллах Яхья 1 0.04
Юкич Александар 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Сааведра Игнасио 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 14 0.5
Сперцян Эдуард 10 (5) 0.36
Олусегун Олакунле 3 0.11
Ахметов Ильзат 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.04
Олаcа Лукас 1 0.04
Кади 1 0.04
Кайо Панталеао 1 0.04
Виктор Са 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Алонсо Хуниор 0 0
Сафонов Матвей 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Кравцов Кирилл 4 1
Юсупов Артур 5 0
Заика Кирилл 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кордова Серхио 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Юрганов Игорь 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Сааведра Игнасио 3 0
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Сауль Гуарирапа 2 0
Батырев Амир 2 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Роберт Морено 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 0
Олусегун Олакунле 5 1
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Кайо Панталеао 4 0
Алонсо Хуниор 4 0
Олаcа Лукас 4 0
Кади 4 0
Тормена Витор 2 1
Волков Сергей Евгеньевич 2 1
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кривцов Никита 3 0
Ленини Пина 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Эктов Александр 1 0
Баньяц Михайло 1 0

Результаты матчей

Сочи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Краснодар
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

10
6
Сочи
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Краснодар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

8
20
Сочи
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Краснодар
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
26%
5
31%
61-75
7
30%
3
19%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
38%
6
29%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
8
32%
1
8%
31-45
5
20%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
8
32%
5
38%
76-90

Забито

36
37
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
13 Не забивали 6
5
14%
1
3%
1-15
5
14%
7
19%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
3
8%
6
16%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
12
33%
9
24%
76-90

Пропущено

42
31
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
4
10%
3
10%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
13
31%
6
19%
31-45
8
19%
6
19%
46-60
3
7%
4
13%
61-75
11
26%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0
Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2
Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1

Результаты матчей

Сочи
Краснодар

Точный счет

0:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 46%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сочи
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
3
11
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
13
0.5
Больше Меньше
23
5
10
18
1.5
13
15
4
24
2.5
4
24
3
25
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 28 12 11 5 47 - 37 47
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Факел
 Заявка 28 6 11 11 20 - 29 29
12.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
13.
Урал
 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 28 5 8 15 34 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 14 4 5 5 22 - 18 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 52
    Сочи 21.2% (11)
    X 5.8% (3)
    Краснодар 73.1% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Краснодар
    4.30
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    1.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - Краснодар

    Исход игры
    Сочи
    21.2% (11)
    Ничья
    5.8% (3)
    Краснодар
    73.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    46.2% (24)
    2:1 Сочи
    11.5% (6)
    0:2 Краснодар
    9.6% (5)
    0:1 Краснодар
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    1:0 Сочи
    5.8% (3)
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    Сочи
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