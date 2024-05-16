Тур: 29. Стадион: Фишт.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Морено Роберт
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сочи
Краснодар
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.58
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
56
83
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.18
|Сауль Гуарирапа
|5
|0.18
|Бурмистров Никита
|3
|0.11
|Кравцов Кирилл
|3
|0.11
|Джорджевич Лука
|2
|0.07
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.07
|Дркушич Ваня
|2
|0.07
|Алвес Марсело
|2
|0.07
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.07
|Силвейра Мигел
|1
|0.04
|Аттият-Аллах Яхья
|1
|0.04
|Юкич Александар
|1
|0.04
|Юсупов Артур
|1
|0.04
|Медведев Юрий II
|1
|0.04
|Сааведра Игнасио
|1
|0.04
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Кордова Серхио
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|14
|0.5
|Сперцян Эдуард
|10 (5)
|0.36
|Олусегун Олакунле
|3
|0.11
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Олаcа Лукас
|1
|0.04
|Кади
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|1
|0.04
|Виктор Са
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Сафонов Матвей
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Кравцов Кирилл
|4
|1
|Юсупов Артур
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Кордова Серхио
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Юрганов Игорь
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|3
|0
|Сааведра Игнасио
|3
|0
|Заболотный Николай
|2
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Сауль Гуарирапа
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Силвейра Мигел
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|11
|0
|Олусегун Олакунле
|5
|1
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Батчи Жоау
|6
|0
|Кайо Панталеао
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Кади
|4
|0
|Тормена Витор
|2
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|2
|1
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кривцов Никита
|3
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Краснодар
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
10
6
Сочи
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Краснодар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
8
20
Сочи
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Краснодар
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
26%
5
31%
61-75
7
30%
3
19%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
38%
6
29%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
8
32%
1
8%
31-45
5
20%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
8
32%
5
38%
76-90
Забито
36
37
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
13 Не забивали 6
5
14%
1
3%
1-15
5
14%
7
19%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
3
8%
6
16%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
12
33%
9
24%
76-90
Пропущено
42
31
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
4
10%
3
10%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
13
31%
6
19%
31-45
8
19%
6
19%
46-60
3
7%
4
13%
61-75
11
26%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0
Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2
Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1
Результаты матчей
Сочи
Краснодар
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сочи
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
68
86
311
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
410
59
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
235
1018
1315
424
424
325
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 37
|53
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 27
|50
|4.
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|47 - 37
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 31
|46
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|20 - 29
|29
|12.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 44
|29
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 41
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 38
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 37
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|34 - 44
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Краснодар
Исход игры
Сочи
21.2% (11)
Ничья
5.8% (3)
Краснодар
73.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (32)
Меньше
30.43% (14)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
46.2% (24)
2:1 Сочи
11.5% (6)
0:2 Краснодар
9.6% (5)
0:1 Краснодар
5.8% (3)
1:1 Ничья
5.8% (3)
1:0 Сочи
5.8% (3)
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