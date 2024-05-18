—

Главным арбитром на этот матч назначен Павел Кукуян из Сочи. Помогать ему на бровках будут Андрей Образко из Ставрополя и Алексей Ширяев из Ставрополя. Резервным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. На VAR будут работать Сергей Иванов из Ростова-на-Дону и Артём Любимов из Санкт-Петербурга.