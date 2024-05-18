Тур: 29. Стадион: ВТБ Арена.
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Лещук
Игорь
24
Чавес
Луис
89
Бителло
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
89 БителлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Якуба ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Динамо Москва
Крылья Советов
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
51.7%
17.3%
9 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
79
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.53
0.64
Среднее время на гол
58
140
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.41
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|15
|0.54
|Бителло
|7
|0.25
|Нгамалё Николя
|5
|0.18
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.14
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.14
|Макаров Денис
|4
|0.14
|Фернандес Роберто
|3
|0.11
|Гладышев Ярослав
|2
|0.07
|Фомин Даниил
|1
|0.04
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.04
|Бессмертный Станислав
|1
|0.04
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.29
|Рахманович Амар
|6 (2)
|0.21
|Салтыков Никита
|4
|0.14
|Шитов Владислав
|4
|0.14
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.11
|Горшков Юрий
|3
|0.11
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.11
|Писарский Владимир
|3
|0.11
|Рассказов Николай
|2
|0.07
|Бабкин Сергей
|2
|0.07
|Хубулов Владимир
|2
|0.07
|Бейл Гленн
|1
|0.04
|Зотов Георгий
|1
|0.04
|Карпицкий Егор
|1
|0.04
|Орозко Франко
|1
|0.04
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаксальт Диего
|6
|0
|Бальбуэна Фабиан
|6
|0
|Маричаль Николас
|4
|1
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Смолов Фёдор
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Нгамалё Николя
|3
|0
|Шунин Антон
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бителло
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|10
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|5
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Витюгов Максим
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ломаев Иван
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Орозко Франко
|3
|0
|Рассказов Николай
|2
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Салтыков Никита
|2
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Крылья Советов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
8
Динамо Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
29
29
Динамо Москва
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Крылья Советов
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
33
37
Голы по времени матча
Забито
21
15
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
14%
3
20%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
8
53%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
6
40%
8
35%
76-90
Забито
30
29
17 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
6
20%
7
24%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
8
27%
4
14%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
4
13%
9
31%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
4
25%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
7
35%
3
19%
76-90
Забито
51
44
23 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
9
18%
10
23%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
10
20%
4
9%
31-45
10
20%
2
5%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
9
18%
17
39%
76-90
Пропущено
35
39
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
3
9%
6
15%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
7
20%
5
13%
31-45
2
6%
4
10%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
13
37%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1
Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Крылья Советов
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
77
95
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
95
410
68
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
226
1612
1315
721
622
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 37
|53
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 27
|50
|4.
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|47 - 37
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 31
|46
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|20 - 29
|29
|12.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 44
|29
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 41
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 38
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 37
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|34 - 44
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Динамо Москва
81.7% (138)
Ничья
7.7% (13)
Крылья Советов
10.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
29.6% (50)
2:0 Динамо Москва
18.9% (32)
1:0 Динамо Москва
7.1% (12)
3:1 Динамо Москва
5.9% (10)
3:2 Динамо Москва
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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