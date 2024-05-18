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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 1'
Крылья Советов
0'
Прогнозы 169
Динамо Москва 81.7% (138)
X 7.7% (13)
Крылья Советов 10.7% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Крылья Советов
5.00
5.20
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31
Лещук
Игорь
2
Даса
Элазар
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
93
Лаксальт
Диего
24
Чавес
Луис
13
Нгамалё
Николя
89
Бителло
8
Карраскаль
Хорхе
70
Тюкавин
Константин
1
Ломаев
Иван
15
Рассказов
Николай
95
Гапонов
Илья
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
22
Костанца
Фернандо
6
Бабкин
Сергей
10
Гарре
Бенхамин
20
Рахманович
Амар
14
Салтыков
Никита
73
Шитов
Владислав
Динамо Москва
4-2-3-1
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Крылья Советов

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
51.7%
17.3%
9 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
5:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
79

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.53
0.64

Среднее время на гол

58
140

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.41
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 15 0.54
Бителло 7 0.25
Нгамалё Николя 5 0.18
Смолов Фёдор 4 (2) 0.14
Чавес Луис 4 (1) 0.14
Макаров Денис 4 0.14
Фернандес Роберто 3 0.11
Гладышев Ярослав 2 0.07
Фомин Даниил 1 0.04
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Захарян Арсен 1 0.04
Грулёв Вячеслав 1 0.04
Бессмертный Станислав 1 0.04
Лаксальт Диего 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.29
Рахманович Амар 6 (2) 0.21
Салтыков Никита 4 0.14
Шитов Владислав 4 0.14
Ежов Роман 3 (1) 0.11
Горшков Юрий 3 0.11
Костанца Фернандо 3 (1) 0.11
Писарский Владимир 3 0.11
Рассказов Николай 2 0.07
Бабкин Сергей 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Орозко Франко 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 6 0
Бальбуэна Фабиан 6 0
Маричаль Николас 4 1
Фернандес Роберто 5 0
Смолов Фёдор 4 0
Фомин Даниил 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Нгамалё Николя 3 0
Шунин Антон 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Лещук Игорь 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бителло 1 0
Майсторович Милан 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Ежов Роман 4 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Орозко Франко 3 0
Рассказов Николай 2 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Салтыков Никита 2 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Шитов Владислав 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Крылья Советов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
8
Динамо Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

29
29
Динамо Москва
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Крылья Советов
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

33
37

Голы по времени матча

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
14%
3
20%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
8
53%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
6
40%
8
35%
76-90

Забито

30
29
17 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
6
20%
7
24%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
8
27%
4
14%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
4
13%
9
31%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
4
25%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
7
35%
3
19%
76-90

Забито

51
44
23 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
9
18%
10
23%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
10
20%
4
9%
31-45
10
20%
2
5%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
9
18%
17
39%
76-90

Пропущено

35
39
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
3
9%
6
15%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
7
20%
5
13%
31-45
2
6%
4
10%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
13
37%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1
Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Крылья Советов

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
9
5
1
13
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
4
10
6
8
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
22
6
16
12
1.5
13
15
7
21
2.5
6
22
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 28 12 11 5 47 - 37 47
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Факел
 Заявка 28 6 11 11 20 - 29 29
12.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
13.
Урал
 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 28 5 8 15 34 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 14 4 5 5 22 - 18 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Динамо" на домашнем поле обязано обыгрывать самарские "Крылья Советов" на домашнем поле и делать ещё один шаг к заветному чемпионству, но конечно же просто так подопечные Игоря Осинькина очки не отдадут. 
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Динамо Москва
81.7% (138)
Ничья
7.7% (13)
Крылья Советов
10.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
29.6% (50)
2:0 Динамо Москва
18.9% (32)
1:0 Динамо Москва
7.1% (12)
3:1 Динамо Москва
5.9% (10)
3:2 Динамо Москва
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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