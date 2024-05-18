Тур: 29. Стадион: РЖД Арена.
2:1
Второй тайм: 72'
Ход матча
11'
53'
72'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
История личных встреч
Локомотив Москва
Факел
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.24
|Тикнизян Наир
|6
|0.21
|Сулейманов Тимур
|6
|0.21
|Миранчук Антон
|5 (2)
|0.17
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.17
|Дзюба Артём
|4
|0.14
|Пиняев Сергей
|3
|0.1
|Сильянов Александр
|2
|0.07
|Морозов Евгений
|2
|0.07
|Баринов Дмитрий
|2
|0.07
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|Самошников Илья
|1
|0.03
|Фассон Лукас
|1
|0.03
|Марадишвили Константин
|1
|0.03
|Изидор Вильсон
|1
|0.03
|Погостнов Егор
|1
|0.03
|Батраков Алексей
|1
|0.03
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|8 (4)
|0.28
|Якимов Вячеслав
|4
|0.14
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.07
|Альшин Ильнур
|1
|0.03
|Черов Василий
|1
|0.03
|Моцпан Никита
|1
|0.03
|Божин Сергей
|1
|0.03
|Долгов Александр
|1
|0.03
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|9
|0
|Карпукас Артём
|5
|1
|Тикнизян Наир
|3
|2
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|5
|0
|Морозов Евгений
|5
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Митай Марио
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Фассон Лукас
|3
|0
|Лантратов Илья
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Батраков Алексей
|1
|0
|Михаил Галактионов
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|0
|Божин Сергей
|6
|0
|Аппаев Хызыр
|6
|0
|Якимов Вячеслав
|5
|0
|Беленов Александр
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Моцпан Никита
|3
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Сенхаджи Раян
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Акбашев Роман
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Факел
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
5
Локомотив Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Факел
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
21
9
Локомотив Москва
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
50% (14)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Факел
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
32
14
Голы по времени матча
Забито
23
10
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
5
22%
2
20%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
35%
3
30%
76-90
Пропущено
15
19
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
5
33%
4
21%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
5
33%
4
21%
76-90
Забито
25
10
6 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
5
20%
1
10%
46-60
5
20%
2
20%
61-75
9
36%
5
50%
76-90
Пропущено
21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
3
14%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
2
10%
4
40%
76-90
Забито
48
20
17 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 14
8
17%
2
10%
1-15
5
10%
2
10%
16-30
4
8%
4
20%
31-45
7
15%
2
10%
46-60
7
15%
2
10%
61-75
17
35%
8
40%
76-90
Пропущено
36
29
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
5
14%
2
7%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
11
31%
5
17%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
7
19%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2
Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1
Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0
Результаты матчей
Локомотив Москва
Факел
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
77
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
77
86
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
1414
1513
622
622
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 27
|50
|4.
|2:0 Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 31
|46
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|0:2 Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|12.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 44
|29
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 41
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 38
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 37
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|34 - 44
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|2:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 18
|17
|16.
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|2:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|0:2 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:1 Факел
Исход игры
Локомотив Москва
84.8% (123)
Ничья
6.2% (9)
Факел
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (42)
Меньше
63.16% (72)
Обе команды забьют
Да
40.35% (46)
Нет
59.65% (68)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
24.1% (35)
1:0 Локомотив Москва
20.7% (30)
2:1 Локомотив Москва
20.7% (30)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:1 Локомотив Москва
4.1% (6)
4:1 Локомотив Москва
1.4% (2)
3:0 Локомотив Москва
1.4% (2)
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