Маркос в борьбе за верховой мяч в центре поля грубо сыграл против Ньямси, но Виталий Мешков решил обойтись без жёлтой карточки.

Мастерной совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Лантратов подсказал Морозову и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

Баринов получил передачу на ход по правому флангу, Калинин сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Глушенков с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Якимовым Максим оступился и упустил мяч за лицевую линию поля.

Альшин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Из аута с левого фланга Калинин вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Якимов зацепился за мяч и от ближнего угла вратарской пробил в ближний угол ворот, Лантратов спас свою команду. Далее в завершении момента Аппаев сбросил мяч в центре штрафной на Альшина, но Ильнур в касание пробил выше цели.

Угловой у ворот "Локомотива". Альшин выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки московского клуба сыграли без ошибок и выбили мяч на левый фланг.

Сулейманов по итогам прошлого эпизода в борьбе за верховой мяч получил повреждение, вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре.

Калинин попытался разогнать атаку по левому флангу, Пиняев удачно сыграл в обороне, мяч ушёл в аут от игрока "Факела".

Мастерной в центре поля нарушил правила против Самошникова. "Локомотив" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Сарвели разогнал атаку по центру, но затем Владислав выполнил читаемую передачу к линии штрафной площади на ход Глушенкову, Сенхаджи удачно сыграл в подкате и перехватил мяч.

Глушенков с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч попал в перекладину и затем ушёл за лицевую линию поля.

Игроки "Локомотива" на этот раз решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, а затем на левом фланге "железнодорожники" ничего интересного придумать не смогли.

Глушенков неплохо поработал на правом фланге и в итоге заработал угловой для своей команды.

Глушенков с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Сильянов не смог подстроиться под мяч и в итоге тот улетел в аут.

Квеквескири из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Аппаев зацепился за мяч, но под давлением Морозова, Хызыр не смог завершить момент ударом по воротам.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Сулейманов!!! Ещё один угловой заработал "Локомотив". Миранчук выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов сделал скидку головой в центр к линии вратарской, далее после борьбы мяч отскочил в центр штрафной площади к Сулейманову, а Тимур удачно пробил в левый угол ворот.

Тимур Сулейманов после дубля показал, что ему уже нужна замена.

Угловой у ворот "Локомотива". Акбашев выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, "железнодорожники" без особого труда перехватили мяч.

Глушенков разогнал контратаку по центру и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пиняев подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Квеквескири в борьбе за мяч в центре поля невольно наступил на ногу Батракову. Вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре.

Поднялся Батраков после паузы, показал молодой полузащитник "Локомотива", что он готов играть дальше.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать "Факел" на выезде. Далеко не факт, что команду Игоря Черевченко хватит на весь матч при такой динамике, а поэтому у "Локомотива" в любом случае будут хорошие шансы на острые контратаки.

Якимов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сильянова.

Глушенков разогнал атаку по центру, далее Максим сместился к левому углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот под перекладину, Беленов в прыжке отбил мяч в перекладину, а затем тот ушёл на угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. В первом тайме "Локомотив" и "Факел" в Москве показали довольно яркий футбол, но "железнодорожники" более бережно отнеслись к своим моментам, а поэтому хозяева поля пока что ведут со счётом 1:0. Конечно же сегодня пока тащит "Локомотив" Лантратов, но временами воронежский клуб также не доводит дело до качественного удара в створ.

45' Спокойно "Локомотив" доигрывает последние минуты, чтобы уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

45' Две минуты добавил Виталий Мешков к основному времени первого тайма.

44' Угловой у ворот "Локомотива". Акбашев выполнил подачу в центр к линии вратарской, против Сулейманова в борьбе за верховой мяч были нарушены правила.

43' Глушенков с правого угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, Пиняев в касание пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и точно по центру, Беленов поймал его без особого труда.

42' Глушенков из центра поля выполнил заброс на ход Сулейманову по правой половине поля, Божин ошибся при игре головой, Тимур в итоге убежал на правый угол штрафной и пробил в ближний угол ворот, Беленов спас свою команду.

41' Акбашев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сильянов под давлением Калинина сделал невольную скидку на дальний угол вратарской, где уже Квеквескири в позиционной борьбе нарушил правила.

40' Калинин вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, Сильянов сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

39' Квеквескири со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Божин головой сделал скидку к правой штанге, где никого из партнёров по команде не оказалось.

38' Морозов на своей половине поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Альшина.

37' Глушенков с правой половины поля от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

36' Миранчук разыграл корнер с Глушенковым, далее Максим выполнил подачу с левого фланга к дальнему углу вратарской, игроки "Факела" перехватили мяч без особого труда.

35' Самошников по левому флангу убежал в штрафную площадь "Факела" и под давлением Божина пробил в ближний угол ворот, Беленов сократил дистанцию и отбил мяч на угловой.

34' Аппаев ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Хызыр под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля.

33' Калинин с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мастерной в касание плотно пробил в ближний угол ворот, Лантратов сложился и отбил мяч в сторону от своих владений.

32' Юрганов ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в дальний угол ворот, Лантратов в прыжке вновь спас свою команду.

31' Акбашев разыграл корнер с Альшиным, далее с правого фланга последовала слабая подача в штрафную площадь, игроки "Локомотива" спокойно перехватили мяч.

30' Альшин с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Морозова и ушёл на угловой.

29' Квеквескири в центре поля нарушил правила против Пиняева. "Локомотив" не стал торопиться при розыгрыше стандарта.

28' Аппаев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

27' Квеквескири с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лантратов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

26' Акбашев с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Юрганов не смог подстроиться под мяч должным образом, чтобы завершить момент ударом по воротам.

25' Акбашев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Божин головой пробил в правый угол ворот, Лантратов в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем защитники "Локомотива" выбили мяч на угловой.

24' Акбашев со стандарта закрутил мяч в дальний угол ворот под перекладину, но мяч летел не очень сильно, Лантратов в прыжке перевёл его на угловой.

23' Пиняев на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Калинина. "Факел" заработал неплохой стандарт.

22' Акбашев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сенхаджи под давлением соперника головой не смог направить мяч точно в левый угол ворот.

21' Мастерной с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел защитника "Локомотива" и ушёл на угловой.

20' Сегодня на "РЖД Арене" очень серьёзная поддержка у "Факела", а поэтому воронежский клуб конечно же будет биться при любом раскладе.

19' Игроки "Факела" сейчас контролируют мяч в центре поля, но с развитием атак у воронежского клуба сейчас имеются проблемы.

18' Глушенков с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Факела" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

17' Аппаев при входе в штрафную площадь по левой половине поля в борьбе с Ньямси оказался на газоне, Виталий Мешков показал, что нужно играть дальше.

16' Сулейманов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч попал в защитника "Факела".

15' Акбашев со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, в активной борьбе Квеквескири упустил мяч за лицевую линию поля.

14' Против Акбашева на правом фланге были нарушены правила на половине поля "Локомотива". "Факел" тщательно готовится к стандарту.

13' Угловой у ворот "Локомотива". Акбашев выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась очень упорная борьба за мяч, в итоге получилась у "Факела" скидка на левый угол штрафной, Юрганов плотно пробил в ближний угол ворот, Лантратов изначально отбил мяч к левому углу штрафной, но затем Илья накрыл его.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Сулейманов!!! "Локомотив" заработал угловой. Глушенков разыграл корнер с Миранчуком, далее Антон выполнил подачу в центр к линии вратарской на Сулейманова, Тимур остался без опеки и головой точно пробил в правый угол ворот под перекладину.

11' Из глубины поля последовала передача на ход Аппаеву по центру, Хызыр неудачно обработал мяч и упустил шанс разогнать атаку.

10' Квеквескири в центре поля нарушил правила против Глушенкова. Игроки "Локомотива" достаточно быстро разыграли стандарт.

9' Миранчук с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

8' Поднялся Сильянов после паузы, защитнику "Локомотива" остановили кровь и Александр готов вернуться в игру.

7' У Сильянова по итогам прошлого эпизода оказался разбит нос, вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре.

6' Глушенков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч попал в лицо Сильянову и отскочил в центр штрафной площади, Батраков пытался пробить по воротам, Квеквескири блокировал попытку, а затем уже удар Морозова с рикошетом также накрыл защитник "Факела" у правой штанги.

5' Глушенков по левой половине поля убежал в штрафную площадь и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Калинин не очень удачно сыграл в обороне и срезал мяч на угловой.

4' Глушенков разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Миранчук на исполнение под давлением соперника пробил по воротам, Беленов спокойно поймал мяч.

3' Аппаев и Акбашев разогнали атаку по левому флангу, далее последовала передача в центр штрафной площади, Альшин под давлением соперника пробил по воротам, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и блокировали попытку.

2' Угловой у ворот "Локомотива". Акбашев выполнил подачу на ближний угол вратарской, "железнодорожники" уверенно перехватили мяч и едва не провели контратаку.