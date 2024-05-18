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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Локомотив Москва
2:1
Второй тайм: 72'
Факел
0'
1:0
11' Гол
Сулейманов Тимур
2:0
53' Гол
Сулейманов Тимур
2:1
72' Гол

Ход матча

11'
Сулейманов Тимур
(Миранчук Антон)
1:0
53'
Сулейманов Тимур
(Морозов Евгений)
2:0
60'
Сарвели Владислав
Сулейманов Тимур
 
66'
 
Максимов Максим
Аппаев Хызыр
66'
 
Марков Евгений
Акбашев Роман
72'
2:1
Прогнозы 145
Локомотив Москва 84.8% (123)
X 6.2% (9)
Факел 9% (13)
Все прогнозы
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
77
Самошников
Илья
5
Ньямси
Жерзино
85
Морозов
Евгений
45
Сильянов
Александр
6
Баринов
Дмитрий
11
Миранчук
Антон
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
83
Батраков
Алексей
99
Сулейманов
Тимур
31
Беленов
Александр
88
Мастерной
Владислав
72
Сенхаджи
Раян
47
Божин
Сергей
22
Юрганов
Игорь
10
Альшин
Ильнур
13
Калинин
Игорь
33
Квеквескири
Ираклий
23
Якимов
Вячеслав
7
Акбашев
Роман
14
Аппаев
Хызыр
Локомотив Москва
4-2-3-1
Факел
3-5-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Факел

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
4:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.24
Тикнизян Наир 6 0.21
Сулейманов Тимур 6 0.21
Миранчук Антон 5 (2) 0.17
Жемалетдинов Рифат 5 0.17
Дзюба Артём 4 0.14
Пиняев Сергей 3 0.1
Сильянов Александр 2 0.07
Морозов Евгений 2 0.07
Баринов Дмитрий 2 0.07
Сарвели Владислав 1 0.03
Самошников Илья 1 0.03
Фассон Лукас 1 0.03
Марадишвили Константин 1 0.03
Изидор Вильсон 1 0.03
Погостнов Егор 1 0.03
Батраков Алексей 1 0.03
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 8 (4) 0.28
Якимов Вячеслав 4 0.14
Максимов Максим 2 (1) 0.07
Альшин Ильнур 1 0.03
Черов Василий 1 0.03
Моцпан Никита 1 0.03
Божин Сергей 1 0.03
Долгов Александр 1 0.03
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 9 0
Карпукас Артём 5 1
Тикнизян Наир 3 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 5 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Сильянов Александр 3 0
Фассон Лукас 3 0
Лантратов Илья 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Самошников Илья 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0
Батраков Алексей 1 0
Михаил Галактионов 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 6 0
Якимов Вячеслав 5 0
Беленов Александр 3 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Черов Василий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Сенхаджи Раян 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Акбашев Роман 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Факел
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
5
Локомотив Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Факел
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

21
9
Локомотив Москва
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
50% (14)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Факел
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

32
14

Голы по времени матча

Забито

23
10
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
5
22%
2
20%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
35%
3
30%
76-90

Пропущено

15
19
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
5
33%
4
21%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Забито

25
10
6 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
5
20%
1
10%
46-60
5
20%
2
20%
61-75
9
36%
5
50%
76-90

Пропущено

21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
3
14%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
2
10%
4
40%
76-90

Забито

48
20
17 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 14
8
17%
2
10%
1-15
5
10%
2
10%
16-30
4
8%
4
20%
31-45
7
15%
2
10%
46-60
7
15%
2
10%
61-75
17
35%
8
40%
76-90

Пропущено

36
29
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
5
14%
2
7%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
11
31%
5
17%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
7
19%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2
Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1
Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Факел

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
7
1.5
3
11
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
7
8
6
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
14
14
15
13
1.5
6
22
6
22
2.5
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Факел
 0:2 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
12.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
13.
Урал
 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 28 5 8 15 34 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 14 4 5 5 22 - 18 17
16.
Факел
 0:2 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 0:2 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Альшин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 72'
    Глушенков с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Якимовым Максим оступился и упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 71'
    Баринов получил передачу на ход по правому флангу, Калинин сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 70'
    Мастерной совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Лантратов подсказал Морозову и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Маркос в борьбе за верховой мяч в центре поля грубо сыграл против Ньямси, но Виталий Мешков решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Замена
    68'
    Вторую подряд замену провёл Игорь Черевченко. Вместо Романа Акбашева на поле вышел Максим Максимов. 
  • Замена
    67'
    В составе "Факела" произошла замена. Вместо Хызыра Аппаева на поле вышел Евгений Марков. 
  • Штанга
    66'
    Глушенков с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч попал в перекладину и затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • 65'
    Сарвели разогнал атаку по центру, но затем Владислав выполнил читаемую передачу к линии штрафной площади на ход Глушенкову, Сенхаджи удачно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Мастерной в центре поля нарушил правила против Самошникова. "Локомотив" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 63'
    Калинин попытался разогнать атаку по левому флангу, Пиняев удачно сыграл в обороне, мяч ушёл в аут от игрока "Факела". 
  • Замена
    62'
    В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Тимура Сулейманова на поле вышел Владислав Сарвели. 
  • 61'
    Сулейманов по итогам прошлого эпизода в борьбе за верховой мяч получил повреждение, вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре. 
  • Угловой
    60'
    Угловой у ворот "Локомотива". Альшин выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки московского клуба сыграли без ошибок и выбили мяч на левый фланг. 
  • Опасный момент
    59'
    Из аута с левого фланга Калинин вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Якимов зацепился за мяч и от ближнего угла вратарской пробил в ближний угол ворот, Лантратов спас свою команду. Далее в завершении момента Аппаев сбросил мяч в центре штрафной на Альшина, но Ильнур в касание пробил выше цели. 
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    • 58'
      Поднялся Батраков после паузы, показал молодой полузащитник "Локомотива", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      57'
      Квеквескири в борьбе за мяч в центре поля невольно наступил на ногу Батракову. Вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре. 
    • Опасный момент
      56'
      Глушенков разогнал контратаку по центру и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пиняев подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Угловой
      55'
      Угловой у ворот "Локомотива". Акбашев выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, "железнодорожники" без особого труда перехватили мяч. 
    • 54'
      Тимур Сулейманов после дубля показал, что ему уже нужна замена. 
    • 2 гола - дубль!
      53'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Сулейманов!!! Ещё один угловой заработал "Локомотив". Миранчук выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов сделал скидку головой в центр к линии вратарской, далее после борьбы мяч отскочил в центр штрафной площади к Сулейманову, а Тимур удачно пробил в левый угол ворот. 
    • 52'
      Квеквескири из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Аппаев зацепился за мяч, но под давлением Морозова, Хызыр не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      51'
      Глушенков с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Сильянов не смог подстроиться под мяч и в итоге тот улетел в аут. 
    • 50'
      Глушенков неплохо поработал на правом фланге и в итоге заработал угловой для своей команды. 
    • Угловой
      49'
      Игроки "Локомотива" на этот раз решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, а затем на левом фланге "железнодорожники" ничего интересного придумать не смогли. 
    • Штанга
      48'
      Глушенков разогнал атаку по центру, далее Максим сместился к левому углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот под перекладину, Беленов в прыжке отбил мяч в перекладину, а затем тот ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Якимов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сильянова. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать "Факел" на выезде. Далеко не факт, что команду Игоря Черевченко хватит на весь матч при такой динамике, а поэтому у "Локомотива" в любом случае будут хорошие шансы на острые контратаки.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. В первом тайме "Локомотив" и "Факел" в Москве показали довольно яркий футбол, но "железнодорожники" более бережно отнеслись к своим моментам, а поэтому хозяева поля пока что ведут со счётом 1:0. Конечно же сегодня пока тащит "Локомотив" Лантратов, но временами воронежский клуб также не доводит дело до качественного удара в створ. 
    • 45'
      Спокойно "Локомотив" доигрывает последние минуты, чтобы уйти на перерыв с минимальным преимуществом. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Виталий Мешков к основному времени первого тайма. 
    • Угловой
      44'
      Угловой у ворот "Локомотива". Акбашев выполнил подачу в центр к линии вратарской, против Сулейманова в борьбе за верховой мяч были нарушены правила. 
    • 43'
      Глушенков с правого угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, Пиняев в касание пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и точно по центру, Беленов поймал его без особого труда. 
    • Опасный момент
      42'
      Глушенков из центра поля выполнил заброс на ход Сулейманову по правой половине поля, Божин ошибся при игре головой, Тимур в итоге убежал на правый угол штрафной и пробил в ближний угол ворот, Беленов спас свою команду. 
    • Угловой
      41'
      Акбашев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сильянов под давлением Калинина сделал невольную скидку на дальний угол вратарской, где уже Квеквескири в позиционной борьбе нарушил правила. 
    • 40'
      Калинин вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, Сильянов сыграл в подкате и отправил мяч на угловой. 
    • 39'
      Квеквескири со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Божин головой сделал скидку к правой штанге, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Морозов на своей половине поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Альшина. 
    • 37'
      Глушенков с правой половины поля от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      36'
      Миранчук разыграл корнер с Глушенковым, далее Максим выполнил подачу с левого фланга к дальнему углу вратарской, игроки "Факела" перехватили мяч без особого труда. 
    • Опасный момент
      35'
      Самошников по левому флангу убежал в штрафную площадь "Факела" и под давлением Божина пробил в ближний угол ворот, Беленов сократил дистанцию и отбил мяч на угловой. 
    • 34'
      Аппаев ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Хызыр под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      33'
      Калинин с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мастерной в касание плотно пробил в ближний угол ворот, Лантратов сложился и отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Опасный момент
      32'
      Юрганов ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в дальний угол ворот, Лантратов в прыжке вновь спас свою команду. 
    • Угловой
      31'
      Акбашев разыграл корнер с Альшиным, далее с правого фланга последовала слабая подача в штрафную площадь, игроки "Локомотива" спокойно перехватили мяч. 
    • 30'
      Альшин с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Морозова и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Квеквескири в центре поля нарушил правила против Пиняева. "Локомотив" не стал торопиться при розыгрыше стандарта. 
    • 28'
      Аппаев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 27'
      Квеквескири с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лантратов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      26'
      Акбашев с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Юрганов не смог подстроиться под мяч должным образом, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Штанга
      25'
      Акбашев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Божин головой пробил в правый угол ворот, Лантратов в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем защитники "Локомотива" выбили мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      24'
      Акбашев со стандарта закрутил мяч в дальний угол ворот под перекладину, но мяч летел не очень сильно, Лантратов в прыжке перевёл его на угловой. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Пиняев на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Калинина. "Факел" заработал неплохой стандарт. 
    • Угловой
      22'
      Акбашев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сенхаджи под давлением соперника головой не смог направить мяч точно в левый угол ворот. 
    • 21'
      Мастерной с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел защитника "Локомотива" и ушёл на угловой. 
    • 20'
      Сегодня на "РЖД Арене" очень серьёзная поддержка у "Факела", а поэтому воронежский клуб конечно же будет биться при любом раскладе. 
    • 19'
      Игроки "Факела" сейчас контролируют мяч в центре поля, но с развитием атак у воронежского клуба сейчас имеются проблемы. 
    • 18'
      Глушенков с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Факела" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Судья
      17'
      Аппаев при входе в штрафную площадь по левой половине поля в борьбе с Ньямси оказался на газоне, Виталий Мешков показал, что нужно играть дальше. 
    • 16'
      Сулейманов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч попал в защитника "Факела". 
    • 15'
      Акбашев со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, в активной борьбе Квеквескири упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Против Акбашева на правом фланге были нарушены правила на половине поля "Локомотива". "Факел" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      13'
      Угловой у ворот "Локомотива". Акбашев выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась очень упорная борьба за мяч, в итоге получилась у "Факела" скидка на левый угол штрафной, Юрганов плотно пробил в ближний угол ворот, Лантратов изначально отбил мяч к левому углу штрафной, но затем Илья накрыл его. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Сулейманов!!! "Локомотив" заработал угловой. Глушенков разыграл корнер с Миранчуком, далее Антон выполнил подачу в центр к линии вратарской на Сулейманова, Тимур остался без опеки и головой точно пробил в правый угол ворот под перекладину. 
    • 11'
      Из глубины поля последовала передача на ход Аппаеву по центру, Хызыр неудачно обработал мяч и упустил шанс разогнать атаку. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Квеквескири в центре поля нарушил правила против Глушенкова. Игроки "Локомотива" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      9'
      Миранчук с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 8'
      Поднялся Сильянов после паузы, защитнику "Локомотива" остановили кровь и Александр готов вернуться в игру. 
    • Травма, повреждение
      7'
      У Сильянова по итогам прошлого эпизода оказался разбит нос, вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре. 
    • Угловой
      6'
      Глушенков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч попал в лицо Сильянову и отскочил в центр штрафной площади, Батраков пытался пробить по воротам, Квеквескири блокировал попытку, а затем уже удар Морозова с рикошетом также накрыл защитник "Факела" у правой штанги. 
    • 5'
      Глушенков по левой половине поля убежал в штрафную площадь и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Калинин не очень удачно сыграл в обороне и срезал мяч на угловой. 
    • 4'
      Глушенков разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Миранчук на исполнение под давлением соперника пробил по воротам, Беленов спокойно поймал мяч. 
    • 3'
      Аппаев и Акбашев разогнали атаку по левому флангу, далее последовала передача в центр штрафной площади, Альшин под давлением соперника пробил по воротам, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и блокировали попытку. 
    • Угловой
      2'
      Угловой у ворот "Локомотива". Акбашев выполнил подачу на ближний угол вратарской, "железнодорожники" уверенно перехватили мяч и едва не провели контратаку. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Москве нас ждёт интересная битва за очки. "Локомотиву" нужно побеждать, чтобы догнать "Краснодар", который идёт на третьей позиции, а "Факелу" не помешает зацепиться хотя бы за ничью, чтобы отдалиться от зоны переходных матчей. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Миранчук Антон сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Сулейманов Тимур бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 24.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:1 Факел

    Исход игры
    Локомотив Москва
    84.8% (123)
    Ничья
    6.2% (9)
    Факел
    9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (42)
    Меньше
    63.16% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    40.35% (46)
    Нет
    59.65% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    24.1% (35)
    1:0 Локомотив Москва
    20.7% (30)
    2:1 Локомотив Москва
    20.7% (30)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    3:1 Локомотив Москва
    4.1% (6)
    4:1 Локомотив Москва
    1.4% (2)
    3:0 Локомотив Москва
    1.4% (2)
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