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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 55
Локомотив Москва 90.9% (50)
X 3.6% (2)
Факел 5.5% (3)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Факел

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
4:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.25
Тикнизян Наир 6 0.21
Миранчук Антон 5 (2) 0.18
Жемалетдинов Рифат 5 0.18
Дзюба Артём 4 0.14
Сулейманов Тимур 4 0.14
Пиняев Сергей 3 0.11
Сильянов Александр 2 0.07
Баринов Дмитрий 2 0.07
Морозов Евгений 2 0.07
Сарвели Владислав 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Фассон Лукас 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Изидор Вильсон 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04
Батраков Алексей 1 0.04
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 8 (4) 0.29
Якимов Вячеслав 4 0.14
Максимов Максим 2 (1) 0.07
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 9 0
Карпукас Артём 5 1
Тикнизян Наир 3 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 5 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Сильянов Александр 3 0
Фассон Лукас 3 0
Лантратов Илья 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Самошников Илья 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0
Батраков Алексей 1 0
Михаил Галактионов 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 6 0
Якимов Вячеслав 5 0
Беленов Александр 3 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Черов Василий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Сенхаджи Раян 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Акбашев Роман 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Факел
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
5
Локомотив Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Факел
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

21
9
Локомотив Москва
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
50% (14)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Факел
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

32
14

Голы по времени матча

Забито

23
10
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
5
22%
2
20%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
35%
3
30%
76-90

Пропущено

15
19
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
5
33%
4
21%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Забито

25
10
6 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
5
20%
1
10%
46-60
5
20%
2
20%
61-75
9
36%
5
50%
76-90

Пропущено

21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
3
14%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
2
10%
4
40%
76-90

Забито

48
20
17 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 14
8
17%
2
10%
1-15
5
10%
2
10%
16-30
4
8%
4
20%
31-45
7
15%
2
10%
46-60
7
15%
2
10%
61-75
17
35%
8
40%
76-90

Пропущено

36
29
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
5
14%
2
7%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
11
31%
5
17%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
7
19%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2
Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1
Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Факел

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
7
1.5
3
11
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
7
8
6
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
14
14
15
13
1.5
6
22
6
22
2.5
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 28 12 11 5 47 - 37 47
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Факел
 Заявка 28 6 11 11 20 - 29 29
12.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
13.
Урал
 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 28 5 8 15 34 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 14 4 5 5 22 - 18 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
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Топ нарушителей
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Локомотив Москва 90.9% (50)
    X 3.6% (2)
    Факел 5.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Факел
    1.80
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    5.20
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Факел

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90.9% (50)
    Ничья
    3.6% (2)
    Факел
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    48.98% (24)
    Нет
    51.02% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    30.9% (17)
    2:0 Локомотив Москва
    29.1% (16)
    1:0 Локомотив Москва
    14.5% (8)
    3:1 Локомотив Москва
    7.3% (4)
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