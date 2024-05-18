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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 81000 Главный судья: Зиберт Даниэль
Боруссия Д
3:0
Второй тайм: 75'
Дармштадт
0'
7' Желтая карточка
Кларер Кристоф
1:0
30' Гол
Матсен Ян
2:0
38' Гол
Ройс Марко
45' Желтая карточка
Гьясула Клаус
59' Желтая карточка
Вильхельмссон Оскар
3:0
72' Гол
Брандт Юлиан

Ход матча

7'
 
Кларер Кристоф
30'
Матсен Ян
(Ройс Марко)
1:0
38'
Ройс Марко
2:0
45'
 
Гьясула Клаус
59'
 
Вильхельмссон Оскар
61'
Брандт Юлиан
Фюллькруг Никлас
 
61'
Мален Дониэлл
Адейеми Карим
 
66'
 
Юстван Юлиан
Мелем Марвин
66'
 
Хонзак Матиас
Вильхельмссон Оскар
67'
 
Ишервуд Томас
Циммерман Кристоф
72'
Брандт Юлиан
(Санчо Джедон)
3:0
73'
Байно-Гиттенс Джейми
Санчо Джедон
 
73'
Вольф Мариус
Рюэрсон Юлиан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 337 Количество передач 143
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 125
Боруссия Д 96% (120)
X 1.6% (2)
Дармштадт 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
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1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
10
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
27
Адейеми
Карим
14
Фюллькруг
Никлас
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
6
Мелем
Марвин
29
Вильхельмссон
Оскар
27
Скарке
Тим
Боруссия Д
4-2-3-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Боруссия Д
Дармштадт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:3
Б
2:1
Б
6:0
Б
0:2
Б
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 12 (3) 0.35
Мален Дониэлл 12 0.35
Брандт Юлиан 6 0.18
Ройс Марко 6 0.18
Мукоко Юссуфа 5 0.15
Забитцер Марсель 4 (1) 0.12
Рюэрсон Юлиан 4 0.12
Адейеми Карим 3 0.09
Хуммельс Матс 3 0.09
Матсен Ян 2 0.06
Джан Эмре 2 (2) 0.06
Санчо Джедон 2 0.06
Шлоттербек Нико 2 0.06
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Нмеча Феликс 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Ветьен Кьелль 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.24
Вильхельмссон Оскар 4 0.12
Мелем Марвин 3 0.09
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.09
Юстван Юлиан 2 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Пфайффер Лука 1 0.03
Бадер Маттиас 1 0.03
Хонзак Матиас 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Маглица Матей 1 0.03
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 5 1
Хуммельс Матс 4 1
Джан Эмре 5 0
Мален Дониэлл 5 0
Матсен Ян 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Шлоттербек Нико 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Ройс Марко 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Фюллькруг Никлас 1 0
Кобель Грегор 1 0
Санчо Джедон 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 7 2
Кларер Кристоф 9 0
Гьясула Клаус 7 1
Скарке Тим 7 0
Холланд Фабиан 4 1
Циммерман Кристоф 5 0
Мюллер Янник 5 0
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Карич Эмир 4 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Мюллер Андреас 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Брунст Александер 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Кемпе Тобиас 1 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Дармштадт
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
11
Боруссия Д
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Дармштадт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
37

Упущенные победы

29
9
Боруссия Д
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
18% (6)
39% (13)
Дармштадт
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
38

Упущенные победы

38
20

Голы по времени матча

Забито

35
15
20 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
5
14%
2
13%
1-15
7
20%
3
20%
16-30
8
23%
1
7%
31-45
2
6%
4
27%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
8
23%
3
20%
76-90

Пропущено

20
38
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
30%
3
8%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
3
15%
5
13%
31-45
1
5%
8
21%
46-60
5
25%
9
24%
61-75
4
20%
8
21%
76-90

Забито

31
15
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 25
5
16%
3
20%
1-15
6
19%
3
20%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
1
3%
2
13%
61-75
9
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

21
44
14 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
3
14%
7
16%
1-15
6
29%
8
18%
16-30
5
24%
8
18%
31-45
1
5%
6
14%
46-60
3
14%
7
16%
61-75
3
14%
8
18%
76-90

Забито

66
30
37 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 15
23 Забивали первыми 8
4 Не забивали 16
10
15%
5
17%
1-15
13
20%
6
20%
16-30
14
21%
4
13%
31-45
6
9%
5
17%
46-60
6
9%
4
13%
61-75
17
26%
6
20%
76-90

Пропущено

41
82
24 В 1-м тайме 36
17 Во 2-м тайме 46
9 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 29
9
22%
10
12%
1-15
7
17%
13
16%
16-30
8
20%
13
16%
31-45
2
5%
14
17%
46-60
8
20%
16
20%
61-75
7
17%
16
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Дармштадт
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Дармштадт

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:6
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
9
9
7
1.5
4
13
6
10
2.5
2
15
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
7
9
8
1.5
5
11
5
12
2.5
1
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
17
16
18
15
1.5
9
24
11
22
2.5
3
30
5
28
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 34 28 6 0 89 - 24 90
2.
Бавария
 2:2 Заявка 34 23 4 7 94 - 43 73
3.
Штутгарт
 2:0 Заявка 34 23 4 7 76 - 39 73
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 34 20 7 7 77 - 38 67
5.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 34 18 9 7 67 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 34 11 13 10 50 - 50 46
7.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 34 12 8 14 64 - 66 44
8.
Хайденхайм
 3:1 Заявка 34 10 12 12 49 - 55 42
9.
Вердер
 1:0 Заявка 34 11 9 14 45 - 53 42
10.
Фрайбург
 0:1 Заявка 34 11 9 14 44 - 57 42
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 34 10 9 15 50 - 60 39
12.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 34 10 7 17 41 - 55 37
13.
Майнц
 2:1 Заявка 34 7 14 13 38 - 51 35
14.
Боруссия М
 0:2 Заявка 34 7 13 14 56 - 65 34
15.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 34 9 6 19 32 - 57 33
16.
Бохум
 0:1 Заявка 34 7 12 15 41 - 71 33
17.
Кёльн
 1:3 Заявка 34 5 12 17 28 - 59 27
18.
Дармштадт
 0:3 Заявка 34 3 8 23 30 - 85 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 47 - 11 45
2.
Бавария
 2:2 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 2:0 Заявка 17 13 3 1 48 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 17 7 7 3 28 - 21 28
7.
Хайденхайм
 3:1 Заявка 17 7 5 5 29 - 26 26
8.
Вердер
 1:0 Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
9.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 29 23
11.
Майнц
 2:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
12.
Бохум
 0:1 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
13.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 17 6 4 7 25 - 24 22
14.
Фрайбург
 0:1 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
15.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 17 5 6 6 29 - 31 21
16.
Боруссия М
 0:2 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
17.
Кёльн
 1:3 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 0:3 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 2:0 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 9 3 5 37 - 26 30
4.
Бавария
 2:2 Заявка 17 9 3 5 41 - 31 30
5.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
6.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 0:1 Заявка 17 6 2 9 16 - 27 20
8.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 1:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 3:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 4 3 10 24 - 34 15
12.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 0:2 Заявка 17 2 7 8 29 - 39 13
14.
Майнц
 2:1 Заявка 17 1 9 7 15 - 33 12
15.
Дармштадт
 0:3 Заявка 17 2 5 10 15 - 41 11
16.
Кёльн
 1:3 Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
17.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Бохум
 0:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 42 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    73'
    Джедон Санчо и Юлиан Рюэрсон покидают поле, вместо них в игре Джейми Байно-Гиттенс и Мариус Вольф.
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! ЮЛИАН БРАНДТ!
    Санчо от левой бровки технично закидывает мяч на левый край штрафной, Брандт опережает Кларера и с левой посылает мяч в дальний угол!
  • 71'
    Совсем немного времени остается до окончания чемпионата Германии. Интрига в борьбе за второе место вспыхивает, "Бавария" упускает преимущество в два мяча над "Хоффенхаймом".
  • 69'
    Очередная позиционная атака "шмелей" завершается плотным ударом Рюэрсона с линии штрафной - Шуэн ловит мяч.
  • Замена
    67'
    Есть проблемы со здоровьем у Кристофа Циммермана, тот покидает поле в сопровождении врачей, а в игру вступает Томас Ишервуд.
  • Замена
    66'
    Матиас Хонзак и Юлиан Юстван появляются на поле вместо Оскара Вильхельмссона и Марвина Мелема.
  • 65'
    Чуть поспокойнее пошла игра в эти минуты, громить соперника с неприличным счётом "Боруссия", видимо, не особо желает.
  • 63'
    Кобель неожиданно отмечается ударом с левого фланга, мяч летит в ближний угол, но Кобель был начеку.
  • 62'
    Мален сразу же пробует свои силы ударом из-за пределов штрафной - мяч достается Шуэну.
  • Замена
    61'
    Дониэлл Мален выходит на поле вместо Карима Адейеми, а Юлиан Брандт меняет Никласа Фюллькруга.
  • Опасный момент
    60'
    Адейеми пробивает низом с правого края штрафной, Шуэн ногой цепляет мяч, тот идет мимо створа, а Санчо на лицевой линии упустил снаряд за пределы поля!
  • Желтая карточка
    59'
    Вильхельмссон получает предупреждение за недружелюбный подкат под Матсена на фланге.
  • 58'
    Получает наставления от Эдена Терзича Юлиан Брандт. Вероятно, Марко Ройса заменят под овации публики.
  • Угловой
    57'
    Угловой в этот раз взялся подавать Санчо, однако невысокий навес на ближнюю штангу гости легко прервали.
  • Опасный момент
    56'
    Теперь штрафной в 20 метрах чуть правее створа заработали хозяева, Ройс пробил во вратарский угол, но немного не попал в створ! Правда, касание Шуэна зафиксировано.
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    • 55'
      Джан протащил мяч по центральной зоне несколько десятков метров и отдал в штрафную на Санчо, но в этот раз Циммерман не дал себя обыграть.
    • 53'
      Санчо на левом краю штрафной ложными замахами усаживает на газон Циммермана и стреляет в направлении дальней "девятки", однако мяч летит мимо створа.
    • Угловой
      52'
      И снова Ройс с углового не смог найти головы кого-то из партнеров по команде, мяч вылетает из штрафной площади.
    • 51'
      Прострел Ройса с правого края штрафной оборона "Дармштадта" прерывает, очередной угловой зарабатывает "Боруссия".
    • 50'
      Фюллькруг с левого края штрафной исполнил подачу на дальнюю штангу, Адейеми исхитрился пробить в падении через себя, однако в створ не попал.
    • 49'
      Заброс из глубины поля в направлении Санчо получился немного сильным, Шуэн на выходе забрал мяч.
    • Угловой
      48'
      Ройс с углового исполнил не самую адресную подачу, мяч выбит из штрафной защитниками "Дармштадта".
    • 47'
      Первая атака хозяев завершается мягкой подачей Матсена с правого края штрафной - защитники выбивают мяч на угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Угловой напоследок исполнили гости, однако подача Кемпе на дальнюю штангу получилась слишком высокой, а вторым темпом Вильхельмссон головой пробил мимо створа.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Даниэль Зиберт к основному времени первого тайма.
    • Желтая карточка
      44'
      Гьясула в центре поля хватает за руку Адейеми, срывая забег Карима, железобетонная желтая карточка.
    • 43'
      Ничего примечательного на поле после второго гола не происходит, публика в ожидании новых свершений от своих любимцев.
    • 41'
      В хорошем настроении "Боруссия" ведет дело к перерыву, всё-таки изначально у "Дармштадта" шансов сегодня было минимум.
    • 39'
      170-й гол в футболке "Боруссии" забивает Ройс, проводя 428-й матч. Также сегодня Марко оформил 131-й ассист.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! МАРКО РОЙС!
      Да-а-а, капитан хозяев приводит публику в экстаз! Отличный удар со штрафного поверх "стенки" в ближний угол, Шуэн даже не шелохнулся!
    • Фол, нарушение
      37'
      Циммерман с нарушением правил останавливает Ройса в метре от линии штрафной площади, отличная точка для самого Марко.
    • Угловой
      36'
      Подача Ройса с углового на ближнюю штангу была прервана, вторым темпом Марко вновь исполнил кросс в штрафную - Шуэн забрал мяч на выходе.
    • 35'
      А теперь Забитцер неплохо приложился с дальней дистанции, пробив с отскоком от газона, но Шуэн отбил мяч на угловой.
    • 34'
      Ройс смещается с левого фланга к радиусу штрафной и отмечается ударом, однако мяч летит над перекладиной. Ждёт публика гола от капитана в прощальном матче.
    • 33'
      Пока "Дармштадт" пытается прийти в себя через контроль мяча, который, впрочем, получается у гостей не самым удачным.
    • 32'
      Сдвинулось дело с мертвой точки для "Боруссии", сегодня при должном настрое мы вправе ожидать очередного разгрома аутсайдера.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЯН МАТСЕН!
      Затяжная атака удалась "Боруссии", удар Забитцера с радиуса штрафной отразила перекладина, Матсен подобрал мяч за пределами штрафной, обыгрался с Ройсом и метров с 20 уложил снаряд в дальний нижний угол!
    • 29'
      "Дармштадт" в прошлом туре проиграл на своем поле "Хоффенхайму" со счётом 0:6, причем 5 мячей случились еще до перерыва. Было в этом сезоне поражение 0:6 от "Аугсбурга", а антирекорд сезона случился в Мюнхене - 0:8 от "Баварии".
    • 28'
      "Байер" в параллельном матче уже дважды забил "Аугсбургу", чемпионат команда Хаби Алонсо, очевидно, пройдет без поражений. Остается финал Лиги Европы в среду и финал Кубка Германии через неделю.
    • 26'
      В первом круге Брандт открыл счёт на 24-й минуте встречи, сегодня "Боруссии" на глазах 80-тысячной аудитории приходится даже посложнее.
    • 24'
      68 процентов игрового времени мячом владеет "Боруссия", сейчас хозяева заставили "Дармштадт" поработать в прессинге, но сработали безошибочно.
    • 23'
      Матсен с левого фланга направил мяч в чужую штрафную, Санчо его начал обрабатывать, а пробить уже не позволили.
    • Офсайд
      22'
      Контратака "Дармштадта" завершается попаданием Скарке в офсайд, внимательно держат линию защитники "Боруссии".
    • Угловой
      21'
      Угловой с правого фланга исполнил Санчо, однако в этом случае игроки "Дармштадта" отправили мяч в район центральной линии.
    • Угловой
      20'
      Адейеми заработал угловой на левом фланге, Ройс навесил во вратарскую, а защитники гостей вновь выбили мяч за лицевую.
    • 19'
      Диагональ от Адейеми на правый фланг атаки получается не самой расчётливой, Санчо не смог сохранить мяч в поле.
    • Офсайд
      17'
      Карич открывается на левом краю штрафной, однако попадает в офсайд в момент паса партнера.
    • 16'
      Мелем отмечается ударом с солидной дистанции, мяч проходит левее створа и попадает в рекламный щит.
    • Угловой
      15'
      Угловой с левого фланга исполнили гости, однако ничего опасного подача Кемпе не принесла.
    • 14'
      Пока Шлоттербек возвращается на поле, но болезненные ощущения в руке его всё равно преследуют. Никлас Зюле на всякий случай разминается.
    • Травма, повреждение
      12'
      Есть проблемы со здоровьем у Шлоттербека после неудачного подката, врачи "Боруссии" колдуют над защитником. Терять футболистов перед финалом Лиги чемпионов "шмелям" явно нежелательно.
    • Штанга
      11'
      Ройс после прострела Санчо с правого края штрафной наносит мощный удар с 12 метров - перекладина спасает ворота Шуэна!
    • 10'
      Последний визит "Дармштадта" на "Сигнал Идуна Парк" и вовсе завершился разгромом со счётом 6:0. Состав "Боруссии" тогда был абсолютно другим, а Ройс не играл из-за травмы.
    • 9'
      Матч первого круга в январе завершился убедительной победой "Боруссии" со счётом 3:0 - в первом тайме счёт открыл Брандт, а ближе к концу встречи отличились Ройс и Мукоко.
    • 8'
      Ройс со штрафного с левого фланга закрутил мяч в дальний угол, однако капитану хозяев немного не хватило точности.
    • Желтая карточка
      7'
      Первая желтая карточка в нашем матче - Кларер на фланге грубовато сыграл против Адейеми.
    • 6'
      "Дармштадт" же возвращается во Вторую Бундеслигу, новички элитного дивизиона одержали всего три победы за сезон и закономерно финишируют последними.
    • 5'
      В сравнении с прошлым сезоном "Боруссия" делает несколько шагов назад, но главный матч сезона команде Эдина Терзича предстоит через 2 недели - финал Лиги чемпионов против мадридского "Реала" на "Уэмбли".
    • 4'
      Напомним, что после поражения от "Майнца" команда Эдина Терзича в последнем туре не имеет турнирных задач, с пятого места "Боруссия" уже никуда не денется. В лиге чемпионов они сыграют благодаря удачному выступлению Германии в еврокубках нынешнего сезона.
    • Угловой
      3'
      Кемпе подал угловой с правого фланга, Гьясула поборолся за верховой мяч, но пробил намного выше ворот.
    • 2'
      Отметим, что сегодня в Дортмунде чествуют Марко Ройса, который проводит последний матч за "Боруссию" на "Сигнал Идуна Парк" после 12 лет, проведенных в футболке "шмелей".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 75'
      Боруссия Д пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 74%, СК Дармштадт: 26%.
    • 75'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Тактическая замена. Рюэрсон Юлиан уходит с поля и его заменяет Вольф Мариус
    • 73'
      Тактическая замена. Санчо Джедон уходит с поля и его заменяет Байно-Гиттенс Джейми
    • 73'
      Матсен Ян сделал ключевой пас для гола!
    • 72'
      Санчо Джедон сделал результативную передачу.
    • 72'
      Г О О О О Л - Брандт Юлиан забивает с левой ноги!
    • 72'
      Санчо Джедон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 72'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 72'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 71'
      Ройс Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 70'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Рюэрсон Юлиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Игра в одни ворота сейчас. Боруссия Д доминирует и владеет мячом
    • 69'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Циммерман Кристоф получил травму и заменен. Ишервуд Томас выходит на поле.
    • 67'
      Циммерман Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 66'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 66'
      Тактическая замена. Вильхельмссон Оскар уходит с поля и его заменяет Хонзак Матиас
    • 66'
      Тактическая замена. Мелем Марвин уходит с поля и его заменяет Юстван Юлиан
    • 66'
      Боруссия Д пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 65'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Джан Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Боруссия Д
    • 64'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 63'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 63'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 63'
      Карич Эмир пробует нанести удар издали, но Грегор Кобель держит все под контролем
    • 62'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Хорошую попытку сделал Мален Дониэлл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 61'
      Тактическая замена. Адейеми Карим уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
    • 61'
      Тактическая замена. Фюллькруг Никлас уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Адейеми Карим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Боруссия Д пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 59'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт получает желтую после опасной игры.
    • 59'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Матсен Ян пострадал.
    • 59'
      Шлоттербек Нико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Боруссия Д пытается что-то создать.
    • 58'
      Джан Эмре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Боруссия Д пытается что-то создать.
    • 57'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Санчо Джедон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Ройс Марко бьет со штрафного в створ, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 55'
      Маглица Матей наказан за толчок Забитцер Марсель
    • 55'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 55'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Боруссия Д начинает контратаку
    • 55'
      Джан Эмре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Хуммельс Матс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Кемпе Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 54'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 53'
      Санчо Джедон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 53'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 52'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Ройс Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Боруссия Д пытается что-то создать.
    • 51'
      Матсен Ян из команды Боруссия Д перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 50'
      Адейеми Карим нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 50'
      Фюллькруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Боруссия Д начинает контратаку
    • 50'
      Матсен Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 50'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 49'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Ройс Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 47'
      Карич Эмир выиграл воздушное противоборство у Адейеми Карим.
    • 47'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 46'
      Назначен штрафной. Пострадал Адейеми Карим, его свалил Карич Эмир.
    • 46'
      Сегодняшная посещаемость составляет 81000 болельщиков
    • 46'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Боруссия Д играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 48'
      Шанс! Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 47'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Фюллькруг Никлас из команды Боруссия Д перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Шлоттербек Нико успешно блокирует удар.
    • 46'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 46'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [70] минут(а)
    • 46'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 45'
      Гьясула Клаус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 45'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Адейеми Карим.
    • 45'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 45'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Хуммельс Матс из команды Боруссия Д перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Ройс Марко из команды Боруссия Д поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 44'
      Хуммельс Матс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 43'
      Циммерман Кристоф наказан за толчок Матсен Ян
    • 43'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 41'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Забитцер Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Циммерман Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 39'
      Отличная индивидуальная работа от Ройс Марко, гол забит с изяществом.
    • 38'
      Г О О О О Л - Ройс Марко правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 37'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Ройс Марко.
    • 37'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 36'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Санчо Джедон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Забитцер Марсель пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 35'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 35'
      Ройс Марко не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 34'
      Хуммельс Матс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 33'
      Адейеми Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Хуммельс Матс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 30'
      Отличный гол забил Матсен Ян
    • 30'
      Команда Боруссия Д забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 30'
      Ройс Марко сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Матсен Ян из команды Боруссия Д левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 30'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Забитцер Марсель и попал в перекладину!
    • 30'
      Санчо Джедон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Адейеми Карим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Ройс Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Адейеми Карим наказан за толчок Циммерман Кристоф
    • 28'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Матсен Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 27'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Шлоттербек Нико.
    • 26'
      Забитцер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 25'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 25'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 69%, СК Дармштадт: 31%.
    • 25'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 24'
      Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Матсен Ян из команды Боруссия Д своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 22'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 22'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 21'
      Санчо Джедон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Ройс Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 20'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 18'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 18'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Боруссия Д
    • 16'
      Мелем Марвин не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Забитцер Марсель из команды Боруссия Д перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 15'
      Рюэрсон Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Боруссия Д: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 15'
      Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Забитцер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Шлоттербек Нико возвращается на поле.
    • 14'
      Боруссия Д пытается что-то создать.
    • 13'
      Боруссия Д контролирует мяч.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Ох, нехорошо это выглядит.