Чуть поспокойнее пошла игра в эти минуты, громить соперника с неприличным счётом "Боруссия", видимо, не особо желает.

Матиас Хонзак и Юлиан Юстван появляются на поле вместо Оскара Вильхельмссона и Марвина Мелема.

Есть проблемы со здоровьем у Кристофа Циммермана, тот покидает поле в сопровождении врачей, а в игру вступает Томас Ишервуд.

Совсем немного времени остается до окончания чемпионата Германии. Интрига в борьбе за второе место вспыхивает, "Бавария" упускает преимущество в два мяча над "Хоффенхаймом".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! ЮЛИАН БРАНДТ! Санчо от левой бровки технично закидывает мяч на левый край штрафной, Брандт опережает Кларера и с левой посылает мяч в дальний угол!

Джедон Санчо и Юлиан Рюэрсон покидают поле, вместо них в игре Джейми Байно-Гиттенс и Мариус Вольф.

Теперь штрафной в 20 метрах чуть правее створа заработали хозяева, Ройс пробил во вратарский угол, но немного не попал в створ! Правда, касание Шуэна зафиксировано.

Угловой в этот раз взялся подавать Санчо, однако невысокий навес на ближнюю штангу гости легко прервали.

Получает наставления от Эдена Терзича Юлиан Брандт. Вероятно, Марко Ройса заменят под овации публики.

Вильхельмссон получает предупреждение за недружелюбный подкат под Матсена на фланге.

Адейеми пробивает низом с правого края штрафной, Шуэн ногой цепляет мяч, тот идет мимо створа, а Санчо на лицевой линии упустил снаряд за пределы поля!

Дониэлл Мален выходит на поле вместо Карима Адейеми, а Юлиан Брандт меняет Никласа Фюллькруга.

Мален сразу же пробует свои силы ударом из-за пределов штрафной - мяч достается Шуэну.

Кобель неожиданно отмечается ударом с левого фланга, мяч летит в ближний угол, но Кобель был начеку.

Первая атака хозяев завершается мягкой подачей Матсена с правого края штрафной - защитники выбивают мяч на угловой.

Ройс с углового исполнил не самую адресную подачу, мяч выбит из штрафной защитниками "Дармштадта".

Заброс из глубины поля в направлении Санчо получился немного сильным, Шуэн на выходе забрал мяч.

Фюллькруг с левого края штрафной исполнил подачу на дальнюю штангу, Адейеми исхитрился пробить в падении через себя, однако в створ не попал.

И снова Ройс с углового не смог найти головы кого-то из партнеров по команде, мяч вылетает из штрафной площади.

Санчо на левом краю штрафной ложными замахами усаживает на газон Циммермана и стреляет в направлении дальней "девятки", однако мяч летит мимо створа.

Джан протащил мяч по центральной зоне несколько десятков метров и отдал в штрафную на Санчо, но в этот раз Циммерман не дал себя обыграть.

45' Угловой напоследок исполнили гости, однако подача Кемпе на дальнюю штангу получилась слишком высокой, а вторым темпом Вильхельмссон головой пробил мимо створа.

45' Одну минуту добавил Даниэль Зиберт к основному времени первого тайма.

44' Гьясула в центре поля хватает за руку Адейеми, срывая забег Карима, железобетонная желтая карточка.

43' Ничего примечательного на поле после второго гола не происходит, публика в ожидании новых свершений от своих любимцев.

41' В хорошем настроении "Боруссия" ведет дело к перерыву, всё-таки изначально у "Дармштадта" шансов сегодня было минимум.

39' 170-й гол в футболке "Боруссии" забивает Ройс, проводя 428-й матч. Также сегодня Марко оформил 131-й ассист.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! МАРКО РОЙС!

Да-а-а, капитан хозяев приводит публику в экстаз! Отличный удар со штрафного поверх "стенки" в ближний угол, Шуэн даже не шелохнулся!

37' Циммерман с нарушением правил останавливает Ройса в метре от линии штрафной площади, отличная точка для самого Марко.

36' Подача Ройса с углового на ближнюю штангу была прервана, вторым темпом Марко вновь исполнил кросс в штрафную - Шуэн забрал мяч на выходе.

35' А теперь Забитцер неплохо приложился с дальней дистанции, пробив с отскоком от газона, но Шуэн отбил мяч на угловой.

34' Ройс смещается с левого фланга к радиусу штрафной и отмечается ударом, однако мяч летит над перекладиной. Ждёт публика гола от капитана в прощальном матче.

33' Пока "Дармштадт" пытается прийти в себя через контроль мяча, который, впрочем, получается у гостей не самым удачным.

32' Сдвинулось дело с мертвой точки для "Боруссии", сегодня при должном настрое мы вправе ожидать очередного разгрома аутсайдера.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЯН МАТСЕН!

Затяжная атака удалась "Боруссии", удар Забитцера с радиуса штрафной отразила перекладина, Матсен подобрал мяч за пределами штрафной, обыгрался с Ройсом и метров с 20 уложил снаряд в дальний нижний угол!

29' "Дармштадт" в прошлом туре проиграл на своем поле "Хоффенхайму" со счётом 0:6, причем 5 мячей случились еще до перерыва. Было в этом сезоне поражение 0:6 от "Аугсбурга", а антирекорд сезона случился в Мюнхене - 0:8 от "Баварии".

28' "Байер" в параллельном матче уже дважды забил "Аугсбургу", чемпионат команда Хаби Алонсо, очевидно, пройдет без поражений. Остается финал Лиги Европы в среду и финал Кубка Германии через неделю.

26' В первом круге Брандт открыл счёт на 24-й минуте встречи, сегодня "Боруссии" на глазах 80-тысячной аудитории приходится даже посложнее.

24' 68 процентов игрового времени мячом владеет "Боруссия", сейчас хозяева заставили "Дармштадт" поработать в прессинге, но сработали безошибочно.

23' Матсен с левого фланга направил мяч в чужую штрафную, Санчо его начал обрабатывать, а пробить уже не позволили.

22' Контратака "Дармштадта" завершается попаданием Скарке в офсайд, внимательно держат линию защитники "Боруссии".

21' Угловой с правого фланга исполнил Санчо, однако в этом случае игроки "Дармштадта" отправили мяч в район центральной линии.

20' Адейеми заработал угловой на левом фланге, Ройс навесил во вратарскую, а защитники гостей вновь выбили мяч за лицевую.

19' Диагональ от Адейеми на правый фланг атаки получается не самой расчётливой, Санчо не смог сохранить мяч в поле.

17' Карич открывается на левом краю штрафной, однако попадает в офсайд в момент паса партнера.

16' Мелем отмечается ударом с солидной дистанции, мяч проходит левее створа и попадает в рекламный щит.

15' Угловой с левого фланга исполнили гости, однако ничего опасного подача Кемпе не принесла.

14' Пока Шлоттербек возвращается на поле, но болезненные ощущения в руке его всё равно преследуют. Никлас Зюле на всякий случай разминается.

12' Есть проблемы со здоровьем у Шлоттербека после неудачного подката, врачи "Боруссии" колдуют над защитником. Терять футболистов перед финалом Лиги чемпионов "шмелям" явно нежелательно.

11' Ройс после прострела Санчо с правого края штрафной наносит мощный удар с 12 метров - перекладина спасает ворота Шуэна!

10' Последний визит "Дармштадта" на "Сигнал Идуна Парк" и вовсе завершился разгромом со счётом 6:0. Состав "Боруссии" тогда был абсолютно другим, а Ройс не играл из-за травмы.

9' Матч первого круга в январе завершился убедительной победой "Боруссии" со счётом 3:0 - в первом тайме счёт открыл Брандт, а ближе к концу встречи отличились Ройс и Мукоко.

8' Ройс со штрафного с левого фланга закрутил мяч в дальний угол, однако капитану хозяев немного не хватило точности.

7' Первая желтая карточка в нашем матче - Кларер на фланге грубовато сыграл против Адейеми.

6' "Дармштадт" же возвращается во Вторую Бундеслигу, новички элитного дивизиона одержали всего три победы за сезон и закономерно финишируют последними.

5' В сравнении с прошлым сезоном "Боруссия" делает несколько шагов назад, но главный матч сезона команде Эдина Терзича предстоит через 2 недели - финал Лиги чемпионов против мадридского "Реала" на "Уэмбли".

4' Напомним, что после поражения от "Майнца" команда Эдина Терзича в последнем туре не имеет турнирных задач, с пятого места "Боруссия" уже никуда не денется. В лиге чемпионов они сыграют благодаря удачному выступлению Германии в еврокубках нынешнего сезона.

3' Кемпе подал угловой с правого фланга, Гьясула поборолся за верховой мяч, но пробил намного выше ворот.

2' Отметим, что сегодня в Дортмунде чествуют Марко Ройса, который проводит последний матч за "Боруссию" на "Сигнал Идуна Парк" после 12 лет, проведенных в футболке "шмелей".