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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Боруссия Д
 
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Дармштадт
Прогнозы 49
Боруссия Д 100% (49)
X 0% (0)
Дармштадт 0% (0)
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Дармштадт

История личных встреч

Боруссия Д
Дармштадт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:3
Б
2:1
Б
6:0
Б
0:2
Б
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 12 (3) 0.36
Мален Дониэлл 12 0.36
Брандт Юлиан 6 0.18
Ройс Марко 5 0.15
Мукоко Юссуфа 5 0.15
Забитцер Марсель 4 (1) 0.12
Рюэрсон Юлиан 4 0.12
Адейеми Карим 3 0.09
Хуммельс Матс 3 0.09
Джан Эмре 2 (2) 0.06
Санчо Джедон 2 0.06
Шлоттербек Нико 2 0.06
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Нмеча Феликс 1 0.03
Матсен Ян 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Ветьен Кьелль 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.24
Вильхельмссон Оскар 4 0.12
Мелем Марвин 3 0.09
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.09
Юстван Юлиан 2 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Пфайффер Лука 1 0.03
Бадер Маттиас 1 0.03
Хонзак Матиас 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Маглица Матей 1 0.03
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 5 1
Хуммельс Матс 4 1
Джан Эмре 5 0
Мален Дониэлл 5 0
Матсен Ян 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Шлоттербек Нико 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Ройс Марко 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Фюллькруг Никлас 1 0
Кобель Грегор 1 0
Санчо Джедон 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 7 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 6 1
Скарке Тим 7 0
Холланд Фабиан 4 1
Циммерман Кристоф 5 0
Мюллер Янник 5 0
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Карич Эмир 4 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Мюллер Андреас 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Брунст Александер 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Кемпе Тобиас 1 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Дармштадт
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
11
Боруссия Д
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Дармштадт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
37

Упущенные победы

29
9
Боруссия Д
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
18% (6)
39% (13)
Дармштадт
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
38

Упущенные победы

38
20

Голы по времени матча

Забито

35
15
20 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
5
14%
2
13%
1-15
7
20%
3
20%
16-30
8
23%
1
7%
31-45
2
6%
4
27%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
8
23%
3
20%
76-90

Пропущено

20
38
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
30%
3
8%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
3
15%
5
13%
31-45
1
5%
8
21%
46-60
5
25%
9
24%
61-75
4
20%
8
21%
76-90

Забито

31
15
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 25
5
16%
3
20%
1-15
6
19%
3
20%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
1
3%
2
13%
61-75
9
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

21
44
14 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
3
14%
7
16%
1-15
6
29%
8
18%
16-30
5
24%
8
18%
31-45
1
5%
6
14%
46-60
3
14%
7
16%
61-75
3
14%
8
18%
76-90

Забито

66
30
37 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 15
23 Забивали первыми 8
4 Не забивали 16
10
15%
5
17%
1-15
13
20%
6
20%
16-30
14
21%
4
13%
31-45
6
9%
5
17%
46-60
6
9%
4
13%
61-75
17
26%
6
20%
76-90

Пропущено

41
82
24 В 1-м тайме 36
17 Во 2-м тайме 46
9 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 29
9
22%
10
12%
1-15
7
17%
13
16%
16-30
8
20%
13
16%
31-45
2
5%
14
17%
46-60
8
20%
16
20%
61-75
7
17%
16
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Дармштадт
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Дармштадт

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:6
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
9
9
7
1.5
4
13
6
10
2.5
2
15
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
7
9
8
1.5
5
11
5
12
2.5
1
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
17
16
18
15
1.5
9
24
11
22
2.5
3
30
5
28
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 33 27 6 0 87 - 23 87
2.
Бавария
 Заявка 33 23 3 7 92 - 41 72
3.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 Заявка 33 17 9 7 64 - 43 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Хоффенхайм
 Заявка 33 12 7 14 62 - 64 43
8.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 33 7 12 14 41 - 70 33
15.
Майнц
 Заявка 33 6 14 13 36 - 50 32
16.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 33 3 8 22 30 - 82 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
2.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Майнц
 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
10.
Бохум
 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
11.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
13.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Дармштадт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 49
    Боруссия Д 100% (49)
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    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Дармштадт
    1.17
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Дармштадт

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Дармштадт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    31.25% (15)
    Нет
    68.75% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    34.7% (17)
    2:1 Боруссия Д
    18.4% (9)
    3:0 Боруссия Д
    16.3% (8)
    4:0 Боруссия Д
    12.2% (6)
    3:1 Боруссия Д
    10.2% (5)
    1:0 Боруссия Д
    4.1% (2)
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