Тур: 34. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Боруссия Д
Дармштадт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|12 (3)
|0.36
|Мален Дониэлл
|12
|0.36
|Брандт Юлиан
|6
|0.18
|Ройс Марко
|5
|0.15
|Мукоко Юссуфа
|5
|0.15
|Забитцер Марсель
|4 (1)
|0.12
|Рюэрсон Юлиан
|4
|0.12
|Адейеми Карим
|3
|0.09
|Хуммельс Матс
|3
|0.09
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.06
|Санчо Джедон
|2
|0.06
|Шлоттербек Нико
|2
|0.06
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.03
|Нмеча Феликс
|1
|0.03
|Матсен Ян
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Аллер Себастьян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Ветьен Кьелль
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|8
|0.24
|Вильхельмссон Оскар
|4
|0.12
|Мелем Марвин
|3
|0.09
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.09
|Юстван Юлиан
|2
|0.06
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Пфайффер Лука
|1
|0.03
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Хонзак Матиас
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Маглица Матей
|1
|0.03
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|5
|1
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Джан Эмре
|5
|0
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Матсен Ян
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Фюллькруг Никлас
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|7
|2
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Гьясула Клаус
|6
|1
|Скарке Тим
|7
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Циммерман Кристоф
|5
|0
|Мюллер Янник
|5
|0
|Франич Бартол
|5
|0
|Торстен Либеркнехт
|5
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Мюллер Андреас
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Брунст Александер
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Дармштадт
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
11
Боруссия Д
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Дармштадт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
37
Упущенные победы
29
9
Боруссия Д
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
18% (6)
39% (13)
Дармштадт
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
15
38
Упущенные победы
38
20
Голы по времени матча
Забито
35
15
20 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
5
14%
2
13%
1-15
7
20%
3
20%
16-30
8
23%
1
7%
31-45
2
6%
4
27%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
8
23%
3
20%
76-90
Пропущено
20
38
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
30%
3
8%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
3
15%
5
13%
31-45
1
5%
8
21%
46-60
5
25%
9
24%
61-75
4
20%
8
21%
76-90
Забито
31
15
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 25
5
16%
3
20%
1-15
6
19%
3
20%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
1
3%
2
13%
61-75
9
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
21
44
14 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
3
14%
7
16%
1-15
6
29%
8
18%
16-30
5
24%
8
18%
31-45
1
5%
6
14%
46-60
3
14%
7
16%
61-75
3
14%
8
18%
76-90
Забито
66
30
37 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 15
23 Забивали первыми 8
4 Не забивали 16
10
15%
5
17%
1-15
13
20%
6
20%
16-30
14
21%
4
13%
31-45
6
9%
5
17%
46-60
6
9%
4
13%
61-75
17
26%
6
20%
76-90
Пропущено
41
82
24 В 1-м тайме 36
17 Во 2-м тайме 46
9 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 29
9
22%
10
12%
1-15
7
17%
13
16%
16-30
8
20%
13
16%
31-45
2
5%
14
17%
46-60
8
20%
16
20%
61-75
7
17%
16
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Дармштадт
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Дармштадт
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:6
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
89
97
413
610
215
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
97
98
511
512
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
1716
1815
924
1122
330
528
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|27
|6
|0
|87 - 23
|87
|2.
|Заявка
|33
|23
|3
|7
|92 - 41
|72
|3.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|74 - 39
|70
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|75 - 37
|64
|5.
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|64 - 43
|60
|6.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|49 - 48
|46
|7.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|62 - 64
|43
|8.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|44 - 56
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 58
|39
|10.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|46 - 54
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|44 - 53
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|56 - 63
|34
|14.
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|41 - 70
|33
|15.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|36 - 50
|32
|16.
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|31 - 57
|30
|17.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|27 - 56
|27
|18.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|30 - 82
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|13.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|26 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Дармштадт
Исход игры
Боруссия Д
100% (49)
Ничья
0% (0)
Дармштадт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
31.25% (15)
Нет
68.75% (33)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
34.7% (17)
2:1 Боруссия Д
18.4% (9)
3:0 Боруссия Д
16.3% (8)
4:0 Боруссия Д
12.2% (6)
3:1 Боруссия Д
10.2% (5)
1:0 Боруссия Д
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!