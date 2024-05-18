Опенда пытался зацепиться за мяч в левой части штрафной соперника, вот только против него уверенно сыграл Кнауфф, сумевший чисто перехватить игровой снаряд. На встречных курсах идёт игра.

"Лейпциг" сейчас забрал игровой снаряд под свой контроль и перекатывает его в центральной части поля. Пытаются гости всё-таки вырваться победу в этом противостоянии.

ОПАСНО! Хенрихс после диагональной передачи получил мяч в левой части штрафной соперника и с правой ноги стрельнул в ближний угол. Трапп был готов к такому развитию событий, поэтому сумел забрать сферу в руки!

МОМЕНТ! Экитике получил мяч у правого угла вратарской после отличного заброса с фланга и с вернейшей позиции пробил по воротам, однако эту попытку в падении заблокировал Люкеба!

Быстрой атакой отвечают гости! Шешко по центру на скорости ворвался в штрафную и искал момент для удара, вот только против него надёжно сыграл Кох, в подкате выбивший снаряд из под ног словенца.

Двойная замена уже давненько приготовлена у "Лейпцига", однако остановок совсем нет в нашей встрече, поэтому два футболиста продолжают ждать своего шанса у кромки поля.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Айнтрахта". Шаиби выполнил кросс к ближней штанге, а там защитники гостей смогли спокойно справиться с угрозой.

ОХ! Мармуш справа ворвался в штрафную соперника, продрался до лицевой, а Хенрихс откровенно зацепил его за ногу. Рефери не решился назначить пенальти в этом моменте!

VAR включается в работу. Пригласили видеоассистенты Цвайера лично к монитору, дабы он пересмотрел эпизод с падением Мармуша. Вероятнее всего, сейчас будет назначен пенальти.

Пенальти в ворота "Лейпцига"! Сходил к монитору Цвайер и убедился в своей ошибке. Хенрихс сыграл очень неаккуратно и ударил сзади по ноге Мармуша. Прекрасная возможность для хозяев сравнять счёт!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! МАРМУШ! Сам пострадавший чётко исполнил одиннадцатиметровый удар! Пробил Мармуш в левый нижний угол, а голкипер отправился в противоположную сторону!

Как я и предполагал на старте матча, футбол сегодня получается результативным и весёлым. Попробую предположить, что забитые мяча сегодня во Франкфурте мы ещё увидим.

Двойная замена в составе "Айнтрахта". Ушли с поля Бута и Схири, а появились Эбимбе и Ларссон.

ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости. Последовал кросс к дальней штанге, откуда Орбан головой скинул сферу в центр, а Люкеба из убойной позиции пробил очень неточно!

МОМЕНТ! После сильного заброса вперёд снаряд оказался у штрафной "Лейпцига", после чего Экитике с 20 метров пробил по летящему мячу в правый угол, но сфера прошла рядышком со штангой!

Мармуш по левому флангу прорвался к штрафной соперника, сместился к центру, но вот пробить под прессингом защитника не сумел. Продолжают активно играть футболисты "Айнтрахта".

МОМЕНТИЩЕ! Опенда с правого фланга выполнил кросс в центр вратарской, Тута грудью пытался скинуть снаряд голкиперу, а угодил в правую штангу своих ворот. Сфера отскочила к Элмасу, который с близкого расстояния угодил всё в ту же штангу!

Быстрая атака получилась у "Лейпцига"! Опенда по центру протащил мяч к штрафной и отдал пас правее на Симонса, который пробил по воротам, но попал точно в руки Траппу.

Айдара из глубины отдал передачу к штрафной соперника, Шешко снаряд получил, но он находился в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

Продолжают хозяева много времени проводить на чужой половине поля. Тута с правого фланга выполнил классный навес к линии вратарской, а там Люкеба не позволил Мармушу пробить по воротам.

Гётце шикарно перехватил мяч у Шешко на чужой половине поля, после чего последовала передача к штрафной на Схири, который выполнил неточный пас вперёд на Мармуша.

Клостерманн получил игровой снаряд у правого края штрафной соперника и выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там никого из партнёров не оказалось, и Шаиби спокойно вынес сферу.

Продолжают хозяева искать свои моменты у ворот соперника! Экитике прорвался вперёд по левой бровке и выполнил высокий кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Люкеба.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Айнтрахта". Гётце выполнил кросс в центр штрафной, Тута выиграл верховое единоборство, но головой пробил точно в руки Бласвиху.

Лучше в первой половине встречи смотрелись хозяева, однако в концовке тайма допустили они просчёт у своих ворот, и Симонс с пенальти смог вывести "Лейпциг" вперёд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ШЕШКО! Зайвальд из глубины выполнил передачу вперёд, Шешко игровой снаряд получил и от радиуса штрафной нанёс мощнейший удар в левый верхний угол! Не было шансов у Траппа выручить свою команду!

Есть у меня такое ощущение, что вторая половина встречи получится более результативной. Хозяевам нужно идти вперёд, что позволит "Лейпцигу" проводить свои быстрые атаки.

Болельщики "Лейпцига" что-то очень неприятное зажгли на трибунах, поэтому поле потихоньку начинает накрывать красным дымом. Цвайер игру пока не останавливает, однако, есть вероятность, что пауза потребуется.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Айнтрахта". Гётце выполнил кросс в центр вратарской, а там внимательно сыграл Люкеба, головой выбивший игровой снаряд.

Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Симонс прорвался вперёд по правой бровке и выполнил передачу в ближнюю часть штрафной, а вот Шешко к мячу не успел, поэтому хороший момент был упущен.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Хенрихс наказан предупреждением у "Лейпцига". Экитике получил мяч на правом фланге и пытался сместиться в центр, а защитник гостей грубо ударил его по ногам.

Возникает небольшая остановка в нашем матче, вызванная дымовой завесой, которая по-прежнему нависает над полем. Цвайер решил посовещаться с резервным арбитром по поводу продолжения встречи.

Затягивается у нас остановка. Что-то активно рассказывает Цвайер футболистам, показывая на куб, висящий над полем. Скорее всего, наша встреча будет прервана на короткий отрезок времени.

Плюсом, довольно сильный дождь пошёл во Франкфурте из-за чего куб, висящий над полем, перестал работать. Рефери игру остановил и отправил команды на небольшой перерыв, которым активно пользуются оба главных тренера. Ждём!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! ЭКИТИКЕ! Возобновилась игра, и сразу же хозяева сумели один мяч отыграть! Кнауфф получил игровой снаряд на правом краю штрафной и выполнил навес к дальней штанге, Экитике продавил соперника и головой пробил в правый угол. Сфера от штанги оказалась в воротах!

Кох получает жёлтую карточку у "Айнтрахта". Опенда получил игровой снаряд в центральном круге, прокинул его себе на ход, а ему очень грубо в ноги влетел защитник хозяев.

Второй раз в матче появляется на поле медицинская бригада "Лейпцига", дабы оказать помощь Опенда. Грубый против него получился фол, но тянул он только на жёлтую карточку.

СПОРНО! Элмас оказался с мячом в левой части штрафной соперника, прокинул снаряд себе на ход, а Пачо наступил ему на ногу. Рефери развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет!

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Айнтрахт" Франкфурт - "Лейпциг" 0-1.

45' Два подряд угловых заработали футболисты "Айнтрахта" в концовке тайма, однако защита гостей в обоих случаях сыграла внимательно и сумела отбиться. Давят хозяева!

45' МОМЕНТ! Стандарт на левом фланге заработали хозяева. После навеса Мармуша сфера заметалась по штрафной и отскочила в правый край, откуда Экитике пробил через себя в дальний угол, а Кнауфф немного не успел к мячу, дабы переправить его в пустую цель!

45' Три минуты к первому тайму компенсировал Цвайер.

44' Сразу же хозяева бросаются в ответную атаку! Мармуш получил игровой снаряд у левого угла штрафной и выполнил перспективный кросс к дальней штанге, но там внимательно сыграл Хенрихс, головой выбивший снаряд.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! СИМОНС! Во второй раз Симонс пробил практически по центру ворот, а Трапп отправился в угол, в который игрок "Лейпцига" не попал во время первой попытки!

42' Удивительное дело! Цвайер ещё слушал систему VAR, а Симонс уже ударил по воротам. Сфера прошла мимо цели, однако арбитр показал, что пенальти нужно пробить ещё раз.

41' Пенальти в ворота "Айнтрахта"! Симонс слева ворвался в штрафную соперника, сместился к центру, а его в подкате уронил на газон Гётце. Прекрасный шанс для гостей выйти вперёд!

40' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Лейпцига". Симонс выполнил кросс к линии вратарской, а там уверенно на выходе сыграл Трапп, кулаками выбивший сферу из штрафной.

39' Симонс по центру пытался убежать в быструю атаку, но против него нарушил правила Мармуш. Рефери в очередной раз обошёлся без предупреждения. Лоялен сегодня Цвайер.

38' Шешко оттянулся на свою половину поля и получил мяч, вот только удержать его в своих ногах под прессингом сразу трёх соперников не сумел. Много борьбы пока в нашем матче.

37' Тута в центральной части поля попал под активный прессинг Шешко, однако в последний момент сумел скинуть сферу своему голкиперу. Заметно, что соскучился по мячу словенец.

36' ОПАСНО! Шаиби с правого полуфланга выполнил классный кросс к дальнему углу вратарской, а там Кнауфф в борьбе с Клостерманном не сумел точно пробить по воротам!

35' Симонс по центру полез в штрафную соперника и сумел протолкнуть снаряд к левому краю вратарской, откуда Шешко пробил точно в руки Траппу, да и находился словенец в положении вне игры.

34' Продолжает "Лейпциг" наращивать процент владения мячом за счёт передач на своей половине поля. Совсем гости сегодня не спешат в атаку, а Шешко и Опенда пока находятся без всякой работы.

33' А вот и первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Досталось Опенда в борьбе с Пачо, и пока футболист "Лейпцига" самостоятельно подняться не может.

32' Мармуш оказался с мячом у левого угла штрафной, сместился к центру и с правой ноги пробил по воротам, вот только эта попытка пришлась точно в Люкеба! Хороший шанс упущен.

31' Перешла у нас игра в центральную часть поля, где соперники допускают много нарушений. Сейчас, например, Кох уложил на газон Опенда, и рефери сразу же дал свисток.

30' Мармуш зацепился за мяч на своей половине поля и готовился умчаться вперёд, но против него нарушил правила Орбан. Цвайер решил не показывать карточку капитану "Лейпцига".

29' Продолжают гости довольно рискованно играть в пас на своей половине поля. Пока удаётся им выбираться из под прессинга, однако в некоторых случаях они были очень близки к потере.

28' Бута с правого фланга выполнил перспективный кросс к дальней штанге, Шаиби уже готовился пробить головой, но на "втором этаже" классно сыграл Орбан, выбивший снаряд на противоположный край.

27' Продолжают с преимуществом играть хозяева. Бута сейчас получил сферу на правом фланге, но бежать вперёд не решился, а просто сохранил владение для своей команды.

26' Мармуш из центрального круга отдал сильный пас вперёд по правой бровке, Шаиби на высокой скорости рвался вперёд, вот только убежать от Люкеба ему не удалось. Внимательно сыграл защитник "Лейпцига".

25' И ещё один дальний удар от футболистов "Айнтрахта"! Схири оказался с мячом на чужой половине поля и с левой ноги с 27 метров пробил по воротам, но попасть в створ у него не получилось.

24' От левого углового флага Гётце выполнил кросс к дальней штанге, игровой снаряд заметался по штрафной гостей, однако хозяева закончить ударом эту атаку так и не смогли.

23' КРАСИВО! Мармуш зацепился за мяч на чужой половине поля и с 25 метров хлёстко пробил в левый угол. Бласвих был внимателен и в классном прыжке парировал этот выстрел на угловой!

22' К середине подобралась у нас первая половина встречи. Гораздо резвее в эти минуты стали играть команды, вот только забитых мячей они нам пока не подарили.

21' Сильный заброс последовал к штрафной гостей, Бласвих вышел далеко из ворот и чуть было не ошибся под прессингом Экитике, однако голкипер всё-таки сумел вынести снаряд за боковую.

20' ОПАСНО! Зайвальд из глубины выполнил заброс в центр штрафной, Опенда спиной к воротам сферу получил и пяткой пробил в левый угол, однако получилось немного неточно!

19' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Айнтрахта". Последовал короткий розыгрыш, после которого Кнауфф навесил в штрафную, а там от линии вратарской головой пробил Тута, но получилось выше цели.

18' МОМЕНТ! И ещё одна острая атака получилась у хозяев! Мармуш получил игровой снаряд перед штрафной и с левой ноги классно пальнул по воротам, вот только получилось немного выше перекладины!

17' ОПАСНО! Перехватили хозяева мяч на чужой половине поля. Экитике по центру протащил мяч до линии штрафной, а затем пробил в правый угол, однако получилось слабовато, поэтому Бласвих без проблем справился!

16' Пачо со своей половины поля выполнил передачу низом на левый фланга атаки, Кнауфф пытался зацепиться за мяч, однако против него классно сыграл Клостерманн, совершивший перехват.

15' На своей половине поля расположились с мячом футболисты "Айнтрахта". Забрали инициативу в свои ноги хозяева и пытаются найти свободные зоны в обороне соперника.

14' Кнауфф успел избавиться от мяча на своей половине поля, а в него грубовато врезался Клостерманн. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку показывать не стал.

13' ОПАСНО! Экитике слева ворвался в штрафную гостей и внешней стороной стопы вырезал передачу к дальней штанге, а Мармушу не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в пустой угол!

12' Быстрая атака удаётся хозяевам! Кнауфф слева на высокой скорости ворвался в штрафную и очень остро прострелил в центр на Экитике, однако эту передачу в последний момент перехватил Люкеба.

11' Рискованно перед своей штрафной разыгрывали мяч гости, после чего Шаиби сумел чисто вынести сферу от Зайвальда, однако игровой снаряд всё равно остался у игроков "Лейпцига".

10' Относительно спокойно протекает пока наша встреча. Команды делают акцент на контроль мяча, а вот движение вперёд пока отсутствует. Надеюсь, что в ближайшие минуты дело изменится.

9' Стандарт на левом фланге заработали гости. Симонс выполнил кросс в центр штрафной, а там защитники "Айнтрахта" сыграли внимательно и вынесли сферу от владений Траппа.

8' Напомню, что встречи заключительного тура начинаются в одно время. "Хоффенхайм" и "Бавария" показывают просто невероятный футбол. В матче этих двух команд к десятой минуте забито уже три мяча.

7' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Лейпцига". Симонс выполнил плохой навес к линии штрафной, поэтому Хенрихсу пришлось в довольно непростой ситуации скинуть сферу назад своему голкиперу.

6' Бута справа подключился к атаке своей команды и от края штрафной выполнил отличный прострел к одиннадцатиметровой отметке, а там Люкеба в подкате не позволил пробить Мармушу!

5' И снова Кох со своей половины поля сделал сильный пас вперёд, вот только получилось очень неточно, поэтому Шаиби к этой передаче не поспел, и снаряд прикатился к Бласвиху.

4' Кох со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Экитике боролся за мяч, однако выиграть верховое единоборство у Орбана не получилось. Перешла инициатива к игрокам "Айнтрахта".

3' Довольно спокойно начинается наша встреча. Гости забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его возле своей штрафной. Думаю, что матч получится весёлым и результативным.

2' Хозяева вышли на эту встречу в красно-чёрном комплекте формы, "Лейпциг" будет играть в белом комплекте формы. Ворота Траппа в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.