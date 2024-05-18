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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Айнтрахт Фр
2:2
Второй тайм: 90+'
РБ Лейпциг
0'
0:1
42' Пенальти
Симонс Хави
0:2
46' Гол
Шешко Беньямин
51' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
1:2
60' Гол
Экитике Уго
61' Желтая карточка
Кох Робин
2:2
77' Пенальти
Мармуш Омар

Ход матча

42'
0:1
Симонс Хави
46'
0:2
Шешко Беньямин
(Зайвальд Николас)
51'
 
Хенрихс Бенджамин
60'
Экитике Уго
1:2
61'
Кох Робин
 
74'
 
Баумгартнер Кристоф
Элмас Эльиф
77'
Мармуш Омар
2:2
78'
Ларссон Хуго
Схири Эльес
 
78'
Эбимбе Эрик
Бута
 
90'
 
Битшиабу Эль-Шадай
Хенрихс Бенджамин
90'
 
Кампль Кевин
Айдара Амаду

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 253 Количество передач 250
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 117
Айнтрахт Фр 11.1% (13)
X 45.3% (53)
РБ Лейпциг 43.6% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
РБ Лейпциг
6.93
3.85
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
36
Кнауфф
Ансгар
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
11
Экитике
Уго
21
Бласвих
Янис
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
6
Элмас
Эльиф
8
Айдара
Амаду
13
Зайвальд
Николас
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:1
К
2:0
Б
2:1
ТМК
2:4
Б
4:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
100

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 12 (2) 0.35
Кнауфф Ансгар 7 0.21
Эбимбе Эрик 5 0.15
Экитике Уго 4 0.12
Гётце Марио 3 0.09
Нкунку Нильс 3 0.09
Шаиби Фарес 2 0.06
Схири Эльес 2 0.06
Ларссон Хуго 2 0.06
Кох Робин 2 0.06
Тута 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Бута 1 0.03
Коло-Муани Рандаль 1 0.03
Смолчич Хрвое 1 0.03
Ферри Начо 1 0.03
Пачо Вильям 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 24 (2) 0.71
Шешко Беньямин 14 0.41
Симонс Хави 8 (1) 0.24
Поульсен Юссуф 5 0.15
Баумгартнер Кристоф 5 0.15
Ольмо Дани 4 0.12
Раум Давид 2 0.06
Симакан Мохамед 2 0.06
Форсберг Эмиль 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Вернер Тимо 2 (1) 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.03
Кампль Кевин 1 0.03
Клостерманн Лукас 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 10 0
Мармуш Омар 7 0
Пачо Вильям 7 0
Кнауфф Ансгар 5 1
Гётце Марио 4 1
Нкунку Нильс 4 1
Тута 2 2
Бута 5 0
Эбимбе Эрик 5 0
Экитике Уго 3 0
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Схири Эльес 1 0
Ларссон Хуго 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 9 1
Симакан Мохамед 8 0
Шлагер Ксавер 7 0
Раум Давид 6 0
Хенрихс Бенджамин 5 0
Айдара Амаду 5 0
Розе Марко 4 0
Опенда Лои 4 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
РБ Лейпциг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
10
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

18
38
Айнтрахт Фр
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

27
48

Голы по времени матча

Забито

26
33
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
4
15%
3
9%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
23%
6
18%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
5
19%
9
27%
61-75
6
23%
5
15%
76-90

Пропущено

20
27
14 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
5
25%
2
7%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Забито

20
40
12 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
5
25%
8
20%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
4
20%
7
18%
31-45
3
15%
6
15%
46-60
3
15%
7
18%
61-75
2
10%
7
18%
76-90

Пропущено

31
12
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
5
16%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
7
23%
4
33%
31-45
5
16%
2
17%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
7
23%
1
8%
76-90

Забито

46
73
23 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
9
20%
11
15%
1-15
4
9%
8
11%
16-30
10
22%
13
18%
31-45
7
15%
13
18%
46-60
8
17%
16
22%
61-75
8
17%
12
16%
76-90

Пропущено

51
39
29 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
10
20%
4
10%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
13
25%
9
23%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
5
10%
8
21%
61-75
10
20%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
2
10 раз 30%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
13
4
4
12
2.5
7
10
1
15
3.5
3
14
1
15
4.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
10
6
3
14
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
29
4
13
20
1.5
23
10
7
26
2.5
13
20
1
32
3.5
6
27
1
32
4.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 34 28 6 0 89 - 24 90
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 34 23 4 7 78 - 39 73
3.
Бавария
 2:4 Заявка 34 23 3 8 94 - 45 72
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 34 19 8 7 77 - 39 65
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 34 18 9 7 68 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 34 11 14 9 51 - 50 47
7.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 34 13 7 14 66 - 66 46
8.
Фрайбург
 1:1 Заявка 34 11 10 13 45 - 57 43
9.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 34 10 12 12 50 - 55 42
10.
Вердер
 4:1 Заявка 34 11 9 14 48 - 54 42
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 34 10 9 15 50 - 60 39
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 34 10 7 17 41 - 56 37
13.
Майнц
 3:1 Заявка 34 7 14 13 39 - 51 35
14.
Боруссия М
 0:4 Заявка 34 7 13 14 56 - 67 34
15.
Бохум
 1:4 Заявка 34 7 12 15 42 - 74 33
16.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 34 8 7 19 32 - 58 31
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 34 5 12 17 28 - 60 27
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 34 3 8 23 30 - 86 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 47 - 11 45
2.
Бавария
 2:4 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 13 3 1 50 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 10 3 4 37 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 7 8 2 29 - 21 29
7.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 7 5 5 30 - 26 26
8.
Вердер
 4:1 Заявка 17 7 4 6 29 - 26 25
9.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Майнц
 3:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 6 5 6 31 - 31 23
12.
Бохум
 1:4 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
13.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 6 4 7 25 - 25 22
14.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
15.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 6 3 8 21 - 30 21
16.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 2:4 Заявка 17 9 2 6 41 - 33 29
5.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 8 4 5 37 - 27 28
6.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 6 3 8 17 - 27 21
8.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 4:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 4 3 10 24 - 34 15
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 2 7 8 29 - 41 13
14.
Майнц
 3:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 33 12
15.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 2 5 10 15 - 42 11
16.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 1 8 8 13 - 32 11
17.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Бохум
 1:4 Заявка 17 2 4 11 16 - 45 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    85'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Айнтрахта". Шаиби выполнил кросс к ближней штанге, а там защитники гостей смогли спокойно справиться с угрозой. 
  • 84'
    Двойная замена уже давненько приготовлена у "Лейпцига", однако остановок совсем нет в нашей встрече, поэтому два футболиста продолжают ждать своего шанса у кромки поля. 
  • 83'
    Быстрой атакой отвечают гости! Шешко по центру на скорости ворвался в штрафную и искал момент для удара, вот только против него надёжно сыграл Кох, в подкате выбивший снаряд из под ног словенца. 
  • Опасный момент
    82'
    МОМЕНТ! Экитике получил мяч у правого угла вратарской после отличного заброса с фланга и с вернейшей позиции пробил по воротам, однако эту попытку в падении заблокировал Люкеба!
  • Опасный момент
    81'
    ОПАСНО! Хенрихс после диагональной передачи получил мяч в левой части штрафной соперника и с правой ноги стрельнул в ближний угол. Трапп был готов к такому развитию событий, поэтому сумел забрать сферу в руки!
  • 80'
    "Лейпциг" сейчас забрал игровой снаряд под свой контроль и перекатывает его в центральной части поля. Пытаются гости всё-таки вырваться победу в этом противостоянии. 
  • 79'
    Опенда пытался зацепиться за мяч в левой части штрафной соперника, вот только против него уверенно сыграл Кнауфф, сумевший чисто перехватить игровой снаряд. На встречных курсах идёт игра. 
  • Опасный момент
    78'
    МОМЕНТ! После сильного заброса вперёд снаряд оказался у штрафной "Лейпцига", после чего Экитике с 20 метров пробил по летящему мячу в правый угол, но сфера прошла рядышком со штангой!
  • Опасный момент
    77'
    ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости. Последовал кросс к дальней штанге, откуда Орбан головой скинул сферу в центр, а Люкеба из убойной позиции пробил очень неточно!
  • Замена
    76'
    Двойная замена в составе "Айнтрахта". Ушли с поля Бута и Схири, а появились Эбимбе и Ларссон. 
  • 75'
    Как я и предполагал на старте матча, футбол сегодня получается результативным и весёлым. Попробую предположить, что забитые мяча сегодня во Франкфурте мы ещё увидим. 
  • Пенальти
    74'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! МАРМУШ! Сам пострадавший чётко исполнил одиннадцатиметровый удар! Пробил Мармуш в левый нижний угол, а голкипер отправился в противоположную сторону!
  • Пенальти!
    73'
    Пенальти в ворота "Лейпцига"! Сходил к монитору Цвайер и убедился в своей ошибке. Хенрихс сыграл очень неаккуратно и ударил сзади по ноге Мармуша. Прекрасная возможность для хозяев сравнять счёт!
  • Видеоповтор
    72'
    VAR включается в работу. Пригласили видеоассистенты Цвайера лично к монитору, дабы он пересмотрел эпизод с падением Мармуша. Вероятнее всего, сейчас будет назначен пенальти. 
  • Судья
    71'
    ОХ! Мармуш справа ворвался в штрафную соперника, продрался до лицевой, а Хенрихс откровенно зацепил его за ногу. Рефери не решился назначить пенальти в этом моменте!
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    • Замена
      70'
      Замена в составе "Лейпцига". Вместо Элмаса на поле появился Баумгартнер. 
    • Угловой
      69'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Айнтрахта". Гётце выполнил кросс в центр штрафной, Тута выиграл верховое единоборство, но головой пробил точно в руки Бласвиху. 
    • 68'
      Продолжают хозяева искать свои моменты у ворот соперника! Экитике прорвался вперёд по левой бровке и выполнил высокий кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Люкеба. 
    • 67'
      Клостерманн получил игровой снаряд у правого края штрафной соперника и выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там никого из партнёров не оказалось, и Шаиби спокойно вынес сферу. 
    • 66'
      Гётце шикарно перехватил мяч у Шешко на чужой половине поля, после чего последовала передача к штрафной на Схири, который выполнил неточный пас вперёд на Мармуша. 
    • 65'
      Продолжают хозяева много времени проводить на чужой половине поля. Тута  с правого фланга выполнил классный навес к линии вратарской, а там Люкеба не позволил Мармушу пробить по воротам. 
    • Офсайд
      64'
      Айдара из глубины отдал передачу к штрафной соперника, Шешко снаряд получил, но он находился в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
    • 63'
      Быстрая атака получилась у "Лейпцига"! Опенда по центру протащил мяч к штрафной и отдал пас правее на Симонса, который пробил по воротам, но попал точно в руки Траппу. 
    • Штанга
      62'
      МОМЕНТИЩЕ! Опенда с правого фланга выполнил кросс в центр вратарской, Тута грудью пытался скинуть снаряд голкиперу, а угодил в правую штангу своих ворот. Сфера отскочила к Элмасу, который с близкого расстояния угодил всё в ту же штангу!
    • 61'
      Мармуш по левому флангу прорвался к штрафной соперника, сместился к центру, но вот пробить под прессингом защитника не сумел. Продолжают активно играть футболисты "Айнтрахта". 
    • Судья
      60'
      СПОРНО! Элмас оказался с мячом в левой части штрафной соперника, прокинул снаряд себе на ход, а Пачо наступил ему на ногу. Рефери развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет!
    • Травма, повреждение
      59'
      Второй раз в матче появляется на поле медицинская бригада "Лейпцига", дабы оказать помощь Опенда. Грубый против него получился фол, но тянул он только на жёлтую карточку. 
    • Желтая карточка
      58'
      Кох получает жёлтую карточку у "Айнтрахта". Опенда получил игровой снаряд в центральном круге, прокинул его себе на ход, а ему очень грубо в ноги влетел защитник хозяев. 
    • Описание гола
      57'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! ЭКИТИКЕ! Возобновилась игра, и сразу же хозяева сумели один мяч отыграть! Кнауфф получил игровой снаряд на правом краю штрафной и выполнил навес к дальней штанге, Экитике продавил соперника и головой пробил в правый угол. Сфера от штанги оказалась в воротах!
    • Дождь
      56'
      Плюсом, довольно сильный дождь пошёл во Франкфурте из-за чего куб, висящий над полем, перестал работать. Рефери игру остановил и отправил команды на небольшой перерыв, которым активно пользуются оба главных тренера. Ждём!
    • 55'
      Затягивается у нас остановка. Что-то активно рассказывает Цвайер футболистам, показывая на куб, висящий над полем. Скорее всего, наша встреча будет прервана на короткий отрезок времени. 
    • 54'
      Возникает небольшая остановка в нашем матче, вызванная дымовой завесой, которая по-прежнему нависает над полем. Цвайер решил посовещаться с резервным арбитром по поводу продолжения встречи. 
    • Желтая карточка
      53'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Хенрихс наказан предупреждением у "Лейпцига". Экитике получил мяч на правом фланге и пытался сместиться в центр, а защитник гостей грубо ударил его по ногам. 
    • 52'
      Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Симонс прорвался вперёд по правой бровке и выполнил передачу в ближнюю часть штрафной, а вот Шешко к мячу не успел, поэтому хороший момент был упущен. 
    • Угловой
      51'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Айнтрахта". Гётце выполнил кросс в центр вратарской, а там внимательно сыграл Люкеба, головой выбивший игровой снаряд. 
    • 50'
      Болельщики "Лейпцига" что-то очень неприятное зажгли на трибунах, поэтому поле потихоньку начинает накрывать красным дымом. Цвайер игру пока не останавливает, однако, есть вероятность, что пауза потребуется. 
    • 49'
      Есть у меня такое ощущение, что вторая половина встречи получится более результативной. Хозяевам нужно идти вперёд, что позволит "Лейпцигу" проводить свои быстрые атаки. 
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ШЕШКО! Зайвальд из глубины выполнил передачу вперёд, Шешко игровой снаряд получил и от радиуса штрафной нанёс мощнейший удар в левый верхний угол! Не было шансов у Траппа выручить свою команду!
    • 47'
      Лучше в первой половине встречи смотрелись хозяева, однако в концовке тайма допустили они просчёт у своих ворот, и Симонс с пенальти смог вывести "Лейпциг" вперёд. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Айнтрахт" Франкфурт - "Лейпциг" 0-1. 
    • Угловой
      45'
      Два подряд угловых заработали футболисты "Айнтрахта" в концовке тайма, однако защита гостей в обоих случаях сыграла внимательно и сумела отбиться. Давят хозяева!
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТ! Стандарт на левом фланге заработали хозяева. После навеса Мармуша сфера заметалась по штрафной и отскочила в правый край, откуда Экитике пробил через себя в дальний угол, а Кнауфф немного не успел к мячу, дабы переправить его в пустую цель!
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты к первому тайму компенсировал Цвайер. 
    • 44'
      Сразу же хозяева бросаются в ответную атаку! Мармуш получил игровой снаряд у левого угла штрафной и выполнил перспективный кросс к дальней штанге, но там внимательно сыграл Хенрихс, головой выбивший снаряд. 
    • Пенальти
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! СИМОНС! Во второй раз Симонс пробил практически по центру ворот, а Трапп отправился в угол, в который игрок "Лейпцига" не попал во время первой попытки! 
    • 42'
      Удивительное дело! Цвайер ещё слушал систему VAR, а Симонс уже ударил по воротам. Сфера прошла мимо цели, однако арбитр показал, что пенальти нужно пробить ещё раз. 
    • Пенальти!
      41'
      Пенальти в ворота "Айнтрахта"! Симонс слева ворвался в штрафную соперника, сместился к центру, а его в подкате уронил на газон Гётце. Прекрасный шанс для гостей выйти вперёд!
    • Угловой
      40'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Лейпцига". Симонс выполнил кросс к линии вратарской, а там уверенно на выходе сыграл Трапп, кулаками выбивший сферу из штрафной. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Симонс по центру пытался убежать в быструю атаку, но против него нарушил правила Мармуш. Рефери в очередной раз обошёлся без предупреждения. Лоялен сегодня Цвайер. 
    • 38'
      Шешко оттянулся на свою половину поля и получил мяч, вот только удержать его в своих ногах под прессингом сразу трёх соперников не сумел. Много борьбы пока в нашем матче. 
    • 37'
      Тута в центральной части поля попал под активный прессинг Шешко, однако в последний момент сумел скинуть сферу своему голкиперу. Заметно, что соскучился по мячу словенец. 
    • Опасный момент
      36'
      ОПАСНО! Шаиби с правого полуфланга выполнил классный кросс к дальнему углу вратарской, а там Кнауфф в борьбе с Клостерманном не сумел точно пробить по воротам!
    • Офсайд
      35'
      Симонс по центру полез в штрафную соперника и сумел протолкнуть снаряд к левому краю вратарской, откуда Шешко пробил точно в руки Траппу, да и находился словенец в положении вне игры. 
    • 34'
      Продолжает "Лейпциг" наращивать процент владения мячом за счёт передач на своей половине поля. Совсем гости сегодня не спешат в атаку, а Шешко и Опенда пока находятся без всякой работы. 
    • Травма, повреждение
      33'
      А вот и первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Досталось Опенда в борьбе с Пачо, и пока футболист "Лейпцига" самостоятельно подняться не может. 
    • 32'
      Мармуш оказался с мячом у левого угла штрафной, сместился к центру и с правой ноги пробил по воротам, вот только эта попытка пришлась точно в Люкеба! Хороший шанс упущен. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Перешла у нас игра в центральную часть поля, где соперники допускают много нарушений. Сейчас, например, Кох уложил на газон Опенда, и рефери сразу же дал свисток. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Мармуш зацепился за мяч на своей половине поля и готовился умчаться вперёд, но против него нарушил правила Орбан. Цвайер решил не показывать карточку капитану "Лейпцига". 
    • 29'
      Продолжают гости довольно рискованно играть в пас на своей половине поля. Пока удаётся им выбираться из под прессинга, однако в некоторых случаях они были очень близки к потере. 
    • 28'
      Бута с правого фланга выполнил перспективный кросс к дальней штанге, Шаиби уже готовился пробить головой, но на "втором этаже" классно сыграл Орбан, выбивший снаряд на противоположный край. 
    • 27'
      Продолжают с преимуществом играть хозяева. Бута сейчас получил сферу на правом фланге, но бежать вперёд не решился, а просто сохранил владение для своей команды. 
    • 26'
      Мармуш из центрального круга отдал сильный пас вперёд по правой бровке, Шаиби на высокой скорости рвался вперёд, вот только убежать от Люкеба ему не удалось. Внимательно сыграл защитник "Лейпцига". 
    • 25'
      И ещё один дальний удар от футболистов "Айнтрахта"! Схири оказался с мячом на чужой половине поля и с левой ноги с 27 метров пробил по воротам, но попасть в створ у него не получилось. 
    • Угловой
      24'
      От левого углового флага Гётце выполнил кросс к дальней штанге, игровой снаряд заметался по штрафной гостей, однако хозяева закончить ударом эту атаку так и не смогли. 
    • Опасный момент
      23'
      КРАСИВО! Мармуш зацепился за мяч на чужой половине поля и с 25 метров хлёстко пробил в левый угол. Бласвих был внимателен и в классном прыжке парировал этот выстрел на угловой!
    • 22'
      К середине подобралась у нас первая половина встречи. Гораздо резвее в эти минуты стали играть команды, вот только забитых мячей они нам пока не подарили. 
    • 21'
      Сильный заброс последовал к штрафной гостей, Бласвих вышел далеко из ворот и чуть было не ошибся под прессингом Экитике, однако голкипер всё-таки сумел вынести снаряд за боковую. 
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Зайвальд из глубины выполнил заброс в центр штрафной, Опенда спиной к воротам сферу получил и пяткой пробил в левый угол, однако получилось немного неточно!
    • Угловой
      19'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Айнтрахта". Последовал короткий розыгрыш, после которого Кнауфф навесил в штрафную, а там от линии вратарской головой пробил Тута, но получилось выше цели. 
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! И ещё одна острая атака получилась у хозяев! Мармуш получил игровой снаряд перед штрафной и с левой ноги классно пальнул по воротам, вот только получилось немного выше перекладины!
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Перехватили хозяева мяч на чужой половине поля. Экитике по центру протащил мяч до линии штрафной, а затем пробил в правый угол, однако получилось слабовато, поэтому Бласвих без проблем справился!
    • 16'
      Пачо со своей половины поля выполнил передачу низом на левый фланга атаки, Кнауфф пытался зацепиться за мяч, однако против него классно сыграл Клостерманн, совершивший перехват. 
    • 15'
      На своей половине поля расположились с мячом футболисты "Айнтрахта". Забрали инициативу в свои ноги хозяева и пытаются найти свободные зоны в обороне соперника. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Кнауфф успел избавиться от мяча на своей половине поля, а в него грубовато врезался Клостерманн. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку показывать не стал. 
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Экитике слева ворвался в штрафную гостей и внешней стороной стопы вырезал передачу к дальней штанге, а Мармушу не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в пустой угол!
    • 12'
      Быстрая атака удаётся хозяевам! Кнауфф слева на высокой скорости ворвался в штрафную и очень остро прострелил в центр на Экитике, однако эту передачу в последний момент перехватил Люкеба. 
    • 11'
      Рискованно перед своей штрафной разыгрывали мяч гости, после чего Шаиби сумел чисто вынести сферу от Зайвальда, однако игровой снаряд всё равно остался у игроков "Лейпцига". 
    • 10'
      Относительно спокойно протекает пока наша встреча. Команды делают акцент на контроль мяча, а вот движение вперёд пока отсутствует. Надеюсь, что в ближайшие минуты дело изменится. 
    • 9'
      Стандарт на левом фланге заработали гости. Симонс выполнил кросс в центр штрафной, а там защитники "Айнтрахта" сыграли внимательно и вынесли сферу от владений Траппа. 
    • 8'
      Напомню, что встречи заключительного тура начинаются в одно время. "Хоффенхайм" и "Бавария" показывают просто невероятный футбол. В матче этих двух команд к десятой минуте забито уже три мяча. 
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Лейпцига". Симонс выполнил плохой навес к линии штрафной, поэтому Хенрихсу пришлось в довольно непростой ситуации скинуть сферу назад своему голкиперу. 
    • 6'
      Бута справа подключился к атаке своей команды и от края штрафной выполнил отличный прострел к одиннадцатиметровой отметке, а там Люкеба в подкате не позволил пробить Мармушу!
    • 5'
      И снова Кох со своей половины поля сделал сильный пас вперёд, вот только получилось очень неточно, поэтому Шаиби к этой передаче не поспел, и снаряд прикатился к Бласвиху. 
    • 4'
      Кох со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Экитике боролся за мяч, однако выиграть верховое единоборство у Орбана не получилось. Перешла инициатива к игрокам "Айнтрахта". 
    • 3'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Гости забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его возле своей штрафной. Думаю, что матч получится весёлым и результативным. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в красно-чёрном комплекте формы, "Лейпциг" будет играть в белом комплекте формы. Ворота Траппа в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 