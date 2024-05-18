Тур: 34. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Цвайер Феликс
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
42' ПенальтиСимонс Хави
0:2
46' ГолШешко Беньямин
51' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
1:2
60' ГолЭкитике Уго
61' Желтая карточкаКох Робин
2:2
77' ПенальтиМармуш Омар
Ход матча
42'
0:1
46'
60'
1:2
61'
77'
2:2
78'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
253 Количество передач 250
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.75 Ничья
-
-
2.55 Победа «РБ Лейпциг»
-
1.45 Обе забьют (да)
-
35
Тута
24
Бута
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
11
Экитике
Уго
21
Бласвих
Янис
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ятта НухаПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
0.9
Среднее время на гол
45
100
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.88
Среднее время на гол
64
102
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
101
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|12 (2)
|0.35
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.21
|Эбимбе Эрик
|5
|0.15
|Экитике Уго
|4
|0.12
|Гётце Марио
|3
|0.09
|Нкунку Нильс
|3
|0.09
|Шаиби Фарес
|2
|0.06
|Схири Эльес
|2
|0.06
|Ларссон Хуго
|2
|0.06
|Кох Робин
|2
|0.06
|Тута
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Бута
|1
|0.03
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.03
|Смолчич Хрвое
|1
|0.03
|Ферри Начо
|1
|0.03
|Пачо Вильям
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|24 (2)
|0.71
|Шешко Беньямин
|14
|0.41
|Симонс Хави
|8 (1)
|0.24
|Поульсен Юссуф
|5
|0.15
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.15
|Ольмо Дани
|4
|0.12
|Раум Давид
|2
|0.06
|Симакан Мохамед
|2
|0.06
|Форсберг Эмиль
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.03
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|Клостерманн Лукас
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|10
|0
|Мармуш Омар
|7
|0
|Пачо Вильям
|7
|0
|Кнауфф Ансгар
|5
|1
|Гётце Марио
|4
|1
|Нкунку Нильс
|4
|1
|Тута
|2
|2
|Бута
|5
|0
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|Экитике Уго
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Схири Эльес
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонс Хави
|9
|1
|Симакан Мохамед
|8
|0
|Шлагер Ксавер
|7
|0
|Раум Давид
|6
|0
|Хенрихс Бенджамин
|5
|0
|Айдара Амаду
|5
|0
|Розе Марко
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
РБ Лейпциг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
9
10
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
18
38
Айнтрахт Фр
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
27
48
Голы по времени матча
Забито
26
33
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
4
15%
3
9%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
23%
6
18%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
5
19%
9
27%
61-75
6
23%
5
15%
76-90
Пропущено
20
27
14 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
5
25%
2
7%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Забито
20
40
12 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
5
25%
8
20%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
4
20%
7
18%
31-45
3
15%
6
15%
46-60
3
15%
7
18%
61-75
2
10%
7
18%
76-90
Пропущено
31
12
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
5
16%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
7
23%
4
33%
31-45
5
16%
2
17%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
7
23%
1
8%
76-90
Забито
46
73
23 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
9
20%
11
15%
1-15
4
9%
8
11%
16-30
10
22%
13
18%
31-45
7
15%
13
18%
46-60
8
17%
16
22%
61-75
8
17%
12
16%
76-90
Пропущено
51
39
29 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
10
20%
4
10%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
13
25%
9
23%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
5
10%
8
21%
61-75
10
20%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
2
10 раз 30%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
143
79
134
412
710
115
314
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
151
611
106
314
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
294
1320
2310
726
1320
132
627
132
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|34
|28
|6
|0
|89 - 24
|90
|2.
|4:0 Заявка
|34
|23
|4
|7
|78 - 39
|73
|3.
|2:4 Заявка
|34
|23
|3
|8
|94 - 45
|72
|4.
|2:2 Заявка
|34
|19
|8
|7
|77 - 39
|65
|5.
|4:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|68 - 43
|63
|6.
|2:2 Заявка
|34
|11
|14
|9
|51 - 50
|47
|7.
|4:2 Заявка
|34
|13
|7
|14
|66 - 66
|46
|8.
|1:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 57
|43
|9.
|4:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|50 - 55
|42
|10.
|4:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 54
|42
|11.
|1:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|50 - 60
|39
|12.
|1:3 Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 56
|37
|13.
|3:1 Заявка
|34
|7
|14
|13
|39 - 51
|35
|14.
|0:4 Заявка
|34
|7
|13
|14
|56 - 67
|34
|15.
|1:4 Заявка
|34
|7
|12
|15
|42 - 74
|33
|16.
|1:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 58
|31
|17.
|1:4 Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 60
|27
|18.
|0:4 Заявка
|34
|3
|8
|23
|30 - 86
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 11
|45
|2.
|2:4 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|3.
|4:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 15
|42
|4.
|2:2 Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|4:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 22
|33
|6.
|2:2 Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 21
|29
|7.
|4:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 26
|26
|8.
|4:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 26
|25
|9.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|10.
|3:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|4:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 31
|23
|12.
|1:4 Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|13.
|1:3 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 25
|22
|14.
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|15.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|16.
|0:4 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|17.
|1:4 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|0:4 Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|4:0 Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|4:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|2:4 Заявка
|17
|9
|2
|6
|41 - 33
|29
|5.
|2:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|37 - 27
|28
|6.
|4:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|4:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|4:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|1:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 34
|15
|12.
|1:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|0:4 Заявка
|17
|2
|7
|8
|29 - 41
|13
|14.
|3:1 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 33
|12
|15.
|0:4 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 42
|11
|16.
|1:4 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 32
|11
|17.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|1:4 Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 45
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 9
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9