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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Айнтрахт Фр
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 48
Айнтрахт Фр 8.3% (4)
X 35.4% (17)
РБ Лейпциг 56.3% (27)
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Айнтрахт Фр
Ничья
РБ Лейпциг
3.80
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3.81
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Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

История личных встреч

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:1
К
2:0
Б
2:1
ТМК
2:4
Б
4:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
100

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 11 (1) 0.33
Кнауфф Ансгар 7 0.21
Эбимбе Эрик 5 0.15
Гётце Марио 3 0.09
Нкунку Нильс 3 0.09
Экитике Уго 3 0.09
Шаиби Фарес 2 0.06
Схири Эльес 2 0.06
Ларссон Хуго 2 0.06
Кох Робин 2 0.06
Тута 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Бута 1 0.03
Коло-Муани Рандаль 1 0.03
Смолчич Хрвое 1 0.03
Ферри Начо 1 0.03
Пачо Вильям 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 24 (2) 0.73
Шешко Беньямин 13 0.39
Симонс Хави 7 0.21
Поульсен Юссуф 5 0.15
Баумгартнер Кристоф 5 0.15
Ольмо Дани 4 0.12
Раум Давид 2 0.06
Симакан Мохамед 2 0.06
Форсберг Эмиль 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Вернер Тимо 2 (1) 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.03
Кампль Кевин 1 0.03
Клостерманн Лукас 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 9 0
Мармуш Омар 7 0
Пачо Вильям 7 0
Кнауфф Ансгар 5 1
Гётце Марио 4 1
Нкунку Нильс 4 1
Тута 2 2
Бута 5 0
Эбимбе Эрик 5 0
Экитике Уго 3 0
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Схири Эльес 1 0
Ларссон Хуго 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 9 1
Симакан Мохамед 8 0
Шлагер Ксавер 7 0
Раум Давид 6 0
Айдара Амаду 5 0
Розе Марко 4 0
Хенрихс Бенджамин 4 0
Опенда Лои 4 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
РБ Лейпциг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
10
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

18
38
Айнтрахт Фр
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

27
48

Голы по времени матча

Забито

26
33
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
4
15%
3
9%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
23%
6
18%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
5
19%
9
27%
61-75
6
23%
5
15%
76-90

Пропущено

20
27
14 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
5
25%
2
7%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Забито

20
40
12 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
5
25%
8
20%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
4
20%
7
18%
31-45
3
15%
6
15%
46-60
3
15%
7
18%
61-75
2
10%
7
18%
76-90

Пропущено

31
12
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
5
16%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
7
23%
4
33%
31-45
5
16%
2
17%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
7
23%
1
8%
76-90

Забито

46
73
23 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
9
20%
11
15%
1-15
4
9%
8
11%
16-30
10
22%
13
18%
31-45
7
15%
13
18%
46-60
8
17%
16
22%
61-75
8
17%
12
16%
76-90

Пропущено

51
39
29 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
10
20%
4
10%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
13
25%
9
23%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
5
10%
8
21%
61-75
10
20%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
2
10 раз 30%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
13
4
4
12
2.5
7
10
1
15
3.5
3
14
1
15
4.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
10
6
3
14
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
29
4
13
20
1.5
23
10
7
26
2.5
13
20
1
32
3.5
6
27
1
32
4.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 33 27 6 0 87 - 23 87
2.
Бавария
 Заявка 33 23 3 7 92 - 41 72
3.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 Заявка 33 17 9 7 64 - 43 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Хоффенхайм
 Заявка 33 12 7 14 62 - 64 43
8.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 33 7 12 14 41 - 70 33
15.
Майнц
 Заявка 33 6 14 13 36 - 50 32
16.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 33 3 8 22 30 - 82 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
2.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Майнц
 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
10.
Бохум
 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
11.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
13.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 48
    Айнтрахт Фр 8.3% (4)
    X 35.4% (17)
    РБ Лейпциг 56.3% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.80
    Реклама, zenit.win
    3.81
    2.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    8.3% (4)
    Ничья
    35.4% (17)
    РБ Лейпциг
    56.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    37.5% (18)
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    0:1 РБ Лейпциг
    6.3% (3)
    2:1 Айнтрахт Фр
    6.3% (3)
    2:3 РБ Лейпциг
    4.2% (2)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.2% (2)
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