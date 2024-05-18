  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 42100 Главный судья: Петерсен Мартин
Вердер
4:1
Конец матча
Бохум
0'
1:0
6' Гол
Фридль Марко
36' Желтая карточка
Линен Сенне
37' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
2:0
78' Гол
Юнг Антони
3:0
80' Гол
Стаге Йенс
3:1
85' Гол
Антви-Аджей Кристофер
4:1
87' Гол
Шмид Романо
90'+7

Ход матча

6'
Фридль Марко
1:0
36'
Линен Сенне
 
37'
 
Виттек Максимилиан
46'
 
Беро Матуш
Патрик Остерхаге
46'
Стаге Йенс
Линен Сенне
 
66'
 
Асано Такума
Брошински Мориц
73'
Ковнацки Давид
Вольтемаде Ник
 
73'
Гросс Кристиан
Биттенкорт Леонардо
 
77'
 
Антви-Аджей Кристофер
Виттек Максимилиан
77'
 
Пасьенса Гонсало
Лосилья Антони
77'
 
Гамбоа Кристиан
Оерманн Тим
78'
Юнг Антони
(Дукш Марвин)
2:0
80'
Стаге Йенс
(Шмид Романо)
3:0
85'
3:1
Антви-Аджей Кристофер
(Штёгер Кевин)
85'
Деман Оливье
Агу Феликс
 
87'
Шмид Романо
(Дукш Марвин)
4:1
90'
Хансен-Ороэн Исак
Шмид Романо
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 10
  • 12 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 360 Количество передач 422
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Вердер 77.4% (89)
X 21.7% (25)
Бохум 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
6
Патрик
Остерхаге
8
Лосилья
Антони
29
Брошински
Мориц
7
Штёгер
Кевин
32
Виттек
Максимилиан
33
Хофманн
Филипп
Вердер
3-4-2-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Бохум

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
0:2
Б
3:2
Б
1:4
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 12 (5) 0.35
Нжинма Джастин 6 0.18
Шмид Романо 4 0.12
Борре Рафаэль 4 0.12
Вайзер Митчелл 3 0.09
Стаге Йенс 3 0.09
Велькович Милош 2 0.06
Деман Оливье 2 0.06
Штарк Никлас 2 0.06
Вольтемаде Ник 2 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.03
Юнг Антони 1 0.03
Фридль Марко 1 0.03
Малатини Хулиан 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 7 (4) 0.21
Асано Такума 6 0.18
Шлоттербек Кевен 5 0.15
Хофманн Филипп 4 0.12
Пасьенса Гонсало 3 0.09
Виттек Максимилиан 3 0.09
Пасслак Феликс 2 0.06
Антви-Аджей Кристофер 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Патрик Остерхаге 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 9 0
Дукш Марвин 9 0
Стаге Йенс 6 1
Линен Сенне 6 0
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Фридль Марко 5 0
Шмид Романо 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Цеттерер Михаэль 2 0
Агу Феликс 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Рапп Николай 1 0
Вольтемаде Ник 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 10 0
Бернардо Фернандес 9 0
Шлоттербек Кевен 9 0
Штёгер Кевин 8 0
Гамбоа Кристиан 7 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Риман Мануэль 5 0
Антви-Аджей Кристофер 5 0
Патрик Остерхаге 5 0
Ордец Иван 4 0
Виттек Максимилиан 4 0
Брошински Мориц 4 0
Пасслак Феликс 2 1
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0

Результаты матчей

Вердер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Бохум
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
10
Вердер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

12
25
Вердер
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Бохум
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
12% (4)
35% (12)
53% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

26
17

Упущенные победы

22
35

Голы по времени матча

Забито

28
16
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
4
14%
1
6%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
6
21%
3
19%
61-75
7
25%
3
19%
76-90

Пропущено

27
45
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
19%
5
11%
1-15
4
15%
5
11%
16-30
6
22%
12
27%
31-45
1
4%
3
7%
46-60
4
15%
8
18%
61-75
7
26%
12
27%
76-90

Забито

18
29
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
3
17%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
7
39%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Пропущено

29
26
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
3
10%
1
4%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
5
17%
9
35%
76-90

Забито

46
45
14 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
7
15%
3
7%
1-15
3
7%
7
16%
16-30
4
9%
11
24%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
13
28%
9
20%
61-75
12
26%
9
20%
76-90

Пропущено

56
71
26 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 40
20 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 29
8
14%
6
8%
1-15
7
13%
7
10%
16-30
11
20%
18
25%
31-45
7
13%
7
10%
46-60
11
20%
12
17%
61-75
12
21%
21
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1
Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0

Результаты матчей

Вердер
Бохум

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
11 раз 32%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
16 раз 47%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вердер
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
10
7
1.5
6
11
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
4
13
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
26
8
15
19
1.5
10
24
4
30
2.5
5
29
2
32
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 34 28 6 0 89 - 24 90
2.
Штутгарт
 Заявка 34 23 4 7 78 - 39 73
3.
Бавария
 Заявка 34 23 3 8 94 - 45 72
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 19 8 7 77 - 39 65
5.
Боруссия Д
 Заявка 34 18 9 7 68 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 11 14 9 51 - 50 47
7.
Хоффенхайм
 Заявка 34 13 7 14 66 - 66 46
8.
Хайденхайм
 Заявка 34 10 12 12 50 - 55 42
9.
Вердер
 Заявка 34 11 9 14 48 - 54 42
10.
Фрайбург
 Заявка 34 11 9 14 45 - 58 42
11.
Аугсбург
 Заявка 34 10 9 15 50 - 60 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 34 10 7 17 41 - 56 37
13.
Майнц
 Заявка 34 7 14 13 39 - 51 35
14.
Боруссия М
 Заявка 34 7 13 14 56 - 67 34
15.
Унион Берлин
 Заявка 34 9 6 19 33 - 58 33
16.
Бохум
 Заявка 34 7 12 15 42 - 74 33
17.
Кёльн
 Заявка 34 5 12 17 28 - 60 27
18.
Дармштадт
 Заявка 34 3 8 23 30 - 86 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 11 45
2.
Бавария
 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 Заявка 17 13 3 1 50 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 Заявка 17 10 3 4 37 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 8 2 29 - 21 29
7.
Хайденхайм
 Заявка 17 7 5 5 30 - 26 26
8.
Вердер
 Заявка 17 7 4 6 29 - 26 25
9.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 22 - 30 23
11.
Майнц
 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 6 5 6 31 - 31 23
13.
Бохум
 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
14.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 4 7 25 - 25 22
15.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
16.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 Заявка 17 9 2 6 41 - 33 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 8 4 5 37 - 27 28
6.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 Заявка 17 6 2 9 17 - 28 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 17 4 3 10 24 - 34 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 Заявка 17 2 7 8 29 - 41 13
14.
Майнц
 Заявка 17 1 9 7 16 - 33 12
15.
Дармштадт
 Заявка 17 2 5 10 15 - 42 11
16.
Кёльн
 Заявка 17 1 8 8 13 - 32 11
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Бохум
 Заявка 17 2 4 11 16 - 45 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 14
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вердер: 47%, Бохум: 53%.
  • 97'
    Пасьенса Гонсало оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Шлоттербек Кевен нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.
  • 96'
    Штёгер Кевин из команды Бохум подал угловой справа.
  • 95'
    Деман Оливье из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Бохум пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Вердер 77.4% (89)
    X 21.7% (25)
    Бохум 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Вердер 4:1 Бохум онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 4:1 Бохум

    Исход игры
    Вердер
    77.4% (89)
    Ничья
    21.7% (25)
    Бохум
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.73% (69)
    Меньше
    37.27% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    44.3% (51)
    1:0 Вердер
    15.7% (18)
    1:1 Ничья
    14.8% (17)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    3:2 Вердер
    5.2% (6)
    2:0 Вердер
    4.3% (5)
    3:1 Вердер
    3.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть