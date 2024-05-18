Тур: 34. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 42100 Главный судья: Петерсен Мартин
0'
1:0
6' ГолФридль Марко
36' Желтая карточкаЛинен Сенне
37' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
2:0
78' ГолЮнг Антони
3:0
80' ГолСтаге Йенс
3:1
85' ГолАнтви-Аджей Кристофер
4:1
87' ГолШмид Романо
90'+7
Ход матча
6'
1:0
36'
78'
2:0
80'
3:0
85'
87'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
10 Удары по воротам 10
-
12 Удары в створ 7
-
8 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
360 Количество передач 422
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луте АндреасВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бучер Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вердер
Бохум
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|12 (5)
|0.35
|Нжинма Джастин
|6
|0.18
|Шмид Романо
|4
|0.12
|Борре Рафаэль
|4
|0.12
|Вайзер Митчелл
|3
|0.09
|Стаге Йенс
|3
|0.09
|Велькович Милош
|2
|0.06
|Деман Оливье
|2
|0.06
|Штарк Никлас
|2
|0.06
|Вольтемаде Ник
|2
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.03
|Юнг Антони
|1
|0.03
|Фридль Марко
|1
|0.03
|Малатини Хулиан
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|7 (4)
|0.21
|Асано Такума
|6
|0.18
|Шлоттербек Кевен
|5
|0.15
|Хофманн Филипп
|4
|0.12
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.09
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Пасслак Феликс
|2
|0.06
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Патрик Остерхаге
|2
|0.06
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Бернардо Фернандес
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|9
|0
|Дукш Марвин
|9
|0
|Стаге Йенс
|6
|1
|Линен Сенне
|6
|0
|Юнг Антони
|4
|1
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Цеттерер Михаэль
|2
|0
|Агу Феликс
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|Хансен-Ороэн Исак
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|10
|0
|Бернардо Фернандес
|9
|0
|Шлоттербек Кевен
|9
|0
|Штёгер Кевин
|8
|0
|Гамбоа Кристиан
|7
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Беро Матуш
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|5
|0
|Патрик Остерхаге
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Брошински Мориц
|4
|0
|Пасслак Феликс
|2
|1
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Асано Такума
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Бохум
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
10
Вердер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
12
25
Вердер
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Бохум
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
12% (4)
35% (12)
53% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
26
17
Упущенные победы
22
35
Голы по времени матча
Забито
28
16
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
4
14%
1
6%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
6
21%
3
19%
61-75
7
25%
3
19%
76-90
Пропущено
27
45
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
19%
5
11%
1-15
4
15%
5
11%
16-30
6
22%
12
27%
31-45
1
4%
3
7%
46-60
4
15%
8
18%
61-75
7
26%
12
27%
76-90
Забито
18
29
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
3
17%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
7
39%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90
Пропущено
29
26
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
3
10%
1
4%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
5
17%
9
35%
76-90
Забито
46
45
14 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
7
15%
3
7%
1-15
3
7%
7
16%
16-30
4
9%
11
24%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
13
28%
9
20%
61-75
12
26%
9
20%
76-90
Пропущено
56
71
26 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 40
20 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 29
8
14%
6
8%
1-15
7
13%
7
10%
16-30
11
20%
18
25%
31-45
7
13%
7
10%
46-60
11
20%
12
17%
61-75
12
21%
21
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1
Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0
Результаты матчей
Вердер
Бохум
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
2
11 раз 32%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
16 раз 47%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вердер
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
107
611
314
413
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
512
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
268
1519
1024
430
529
232
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|6
|0
|89 - 24
|90
|2.
|Заявка
|34
|23
|4
|7
|78 - 39
|73
|3.
|Заявка
|34
|23
|3
|8
|94 - 45
|72
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|77 - 39
|65
|5.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|68 - 43
|63
|6.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|51 - 50
|47
|7.
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|66 - 66
|46
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|50 - 55
|42
|9.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 54
|42
|10.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|45 - 58
|42
|11.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|50 - 60
|39
|12.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 56
|37
|13.
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|39 - 51
|35
|14.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|56 - 67
|34
|15.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|33 - 58
|33
|16.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|42 - 74
|33
|17.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 60
|27
|18.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|30 - 86
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 11
|45
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 15
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 21
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 26
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 26
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|10.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 30
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 31
|23
|13.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 25
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|41 - 33
|29
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|37 - 27
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 28
|20
|8.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 34
|15
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|29 - 41
|13
|14.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 33
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 42
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 32
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 45
|10
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 14
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 4:1 Бохум
Исход игры
Вердер
77.4% (89)
Ничья
21.7% (25)
Бохум
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.73% (69)
Меньше
37.27% (41)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
2:1 Вердер
44.3% (51)
1:0 Вердер
15.7% (18)
1:1 Ничья
14.8% (17)
2:2 Ничья
6.1% (7)
3:2 Вердер
5.2% (6)
2:0 Вердер
4.3% (5)
3:1 Вердер
3.5% (4)
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