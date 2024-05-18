Андрих приложился по мячу метров с двадцати пяти, но не попал в створ ворот "Аугсбурга".

Демирович сыграл на опережении и пробил в касание с линии вратарской, но совсем не получился у него удар.

Три минуты добавлено к первому тайму.

Титц пострадал в борьбе в чужой штрафной площади. При этом удар локтем в лицо он получил от своего одноклубника.

Кёмюр очень неудачно приземлился на спину после контакта с Фримпонгом, но все же отказался от медицинской помощи.

Адли оказался с мячом за спинами игроков "Аугсбурга", но боковой зафиксировал положение вне игры.

Паласиос пытался убежать в быструю атаку, но попал на силой прием со стороны Брайтхаупта.

Бонифасе пошел в дриблинг внутри штрафной площади "Аугсбурга", но воткнулся в первого же соперника.

Гримальдо регулярно стоит один на левой бровке и просит передачу, но практически не доходит до него сегодня мяч.

Кто-то из футболистов "Аугсбурга" прилег сейчас на газон и попросил мединской помощи.

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо решил воспользоваться паузой и подозвал к себе практически всю команду. Любопытно, что он дает указания не всем сразу, а каждому индивидуально.

Тем временем Тим Брайтхаупт смог самостоятельного подняться с газона после помощи врачей, но пока заметно хромает.

Замена в составе "Аугсбурга": Вместо Брайтхаупта на поле вышел Энгельс.

Демирович ворвался в штрафную площадь "Байера" и решил пробить с очень острого угла - сфера прошла над перекладиной.

Все свои атаки "Байер" проводит правым флангом, на котором сегодня очень активен Фримпонг.

Хофманн оказался на ударной позиции, но не смог сразу нанести удар. После чего он сместился немного на фланг и все же зарядил по воротам, но выстрел не получился.

Чуть ли не впервые в матче "Аугсбург" затеял позиционную атаку, однако она быстро завершилась.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Андрих!!! Классный гол забил Андрих!!! После розыгрыша углового Та пробил с острого угла, но мяч рикошетом отскочил к Андриху, который в касание пяткой отправил мяч в сетку!

Удваивает свое преимущество "Байер" и на еще один шаг приближается к тому, чтобы завершить сезон без поражений!

Фримпонг покатил в центр штрафной площади на Паласиоса, но тому не позволили пробить несколько защитников "Аугсбурга".

Паласиос задумал длинный перевод на противоположный фланг атаки, но не смог выполнить точную передачу.

Первый опасный момент у ворот "Байера"! Титц получил разрезающий пас в штрафной "Байера" и в касание пытался перебросить вышедшего из ворот Градецки, но голкипер потащил!

Адли не смог зацепиться за мяч в штрафной соперника, но решил до последнего прессинговать и уже у углового флажка смог отвоевать снаряд!

"Аугсбург" пытается прибрать мяч к своим ногам, а хозяева не против такого развития событий. Счет пока полностью устраивает "Байер".

22' Хофманн выполнил классную подачу на дальнюю штангу, где Бонифасе сделал скидку головой в центр, но мяч достался Коубеку.

21' Брайтхаупт наступил на ногу Адли. Штрафной удар на половине поля гостевой команды.

20' Фримпонг ворвался в штрафную соперника и покатил в центр на Адли, но пас был перехвачен игроком "Аугсбурга".

19' 71% - 29% — такова статистика владения мячом на данную минуту.

18' Хороший пас пошел на ход Кёмюру внутрь штрафной площади "Байера", но защитники не позволили Мерту добраться до мяча.

16' Бонифасе принял мяч в штрафной площади "Аугсбурга" и даже смог пробить из неудобного положения, но по воротам не попал.

15' Все ближе и ближе подбирается "Байер" к чужой штрафной площади, а соперник, наоборот, начинает очень глубоко садиться.

14' Не получается у гостей добраться до ворот "Байера". Пока мяч только у хозяев поля.

13' Фримпонг вошел в штрафную соперника и навесил на линию вратарской, но мяч снял защитник "Аугсбурга".

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бонифасе!!!

Коубек слишком долго выносил мяч и его успел накрыть Адли, который покатил на Бонифасе, а Виктор отправил снаряд уже в пустые ворота!

10' Фримпонг легко ушел на фланге от защитника, ворвался в штрафную площадь и покатил вдоль ворот, где Бонифасе был готов отправить мяч в пустой угол, но в последний момент Педерсен снял мяч с ноги соперника!

9' Гоувелеув высоко запустил мяч в сторону чужих ворот, но не получилось у "Аугсбурга" выиграть верховое единоборство.

8' Фрипонг покатил на ход подключившемуся к атаке Адли, но передача до Амина не дошла.

7' Дорш грубо пошел в отбор и нарушил правила. Сам хавбек не согласен с решением арбитра.

6' Штрафной удар заработал "Байер" на чужой половине поля, но решил быстро его разыграть. После чего хозяевам пришлось вернуться с мячом "домой".

5' Неплохой заброс был на ворота "Аугсбурга", но у игроков "Байера" не получилось зацепиться за игровой снаряд.

4' Первый прострел последовал в штрафную "Аугсбурга" в строну Гримальдо, но мяч до него не дошел.

3' Хозяева сразу берут мяч под контроль, но пока не спешат атаковать ворота "Аугсбурга".

2' Продолжает "Байер" держать мяч на своей половине поля. На первых секундах гости не дают свободного пространства сопернику.