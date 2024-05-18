  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Байер Л
2:0
Перерыв
Аугсбург
0'
1:0
12' Гол
Бонифасе Виктор
2:0
27' Гол
Андрих Роберт

Ход матча

12'
Бонифасе Виктор
(Адли Амин)
1:0
27'
Андрих Роберт
2:0
41'
 
Энгельс Арне
Брайтхаупт Тим

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 426 Количество передач 181
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 128
Байер Л 98.4% (126)
X 0.8% (1)
Аугсбург 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Аугсбург
1.26
8.90
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9.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
25
Паласиос
Эсекиэль
7
Хофманн
Йонас
21
Адли
Амин
22
Бонифасе
Виктор
40
Коубек
Томаш
3
Педерсен
Мадс
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
18
Брайтхаупт
Тим
30
Дорш
Никлас
36
Кёмюр
Мерт
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
Байер Л
3-4-2-1
Аугсбург
4-3-1-2

История личных встреч

Байер Л
Аугсбург

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

27 матчей

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:4
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:3
ММ(
0:2
Б
4:1
Б
1:4
К
0:2

Голы

Всего голов

22
34

Голов в среднем за матч

1.69
2.43

Среднее время на гол

53
37

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

1.33
1.63

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

67
55

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 14 (4) 0.41
Вирц Флориан 11 (1) 0.32
Гримальдо Алехандро 10 0.29
Фримпонг Жереми 9 0.26
Шик Патрик 7 (1) 0.21
Телла Нейтан 5 0.15
Хофманн Йонас 4 0.12
Адли Амин 4 0.12
Паласиос Эсекиэль 4 (2) 0.12
Андрих Роберт 4 0.12
Та Джонатан 4 0.12
Станишич Йосип 3 0.09
Джака Гранит 3 0.09
Гложек Адам 2 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.03
Коссуну Одилон 1 0.03
Артур I 0 0
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 15 (3) 0.44
Титц Филлип 8 0.24
Варгас Рубен 4 0.12
Энгельс Арне 3 0.09
Йенсен Фредрик 2 0.06
Майер Арне 2 0.06
Якич Кристиян 2 0.06
Михель Свен 2 (1) 0.06
Удуохаи Феликс 2 0.06
Бельо Дион Дрене 2 0.06
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.06
Гоувелеув Джеффри 1 0.03
Педерсен Мадс 1 0.03
Иаго Лопес 1 0.03
Бауэр Максимилиан 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Джака Гранит 5 0
Адли Амин 5 0
Алонсо Хаби 4 0
Андрих Роберт 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Телла Нейтан 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 7 0
Демирович Эрмедин 6 0
Мбабу Кевин 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Иаго Лопес 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Якич Кристиян 4 0
Дамен Финн 4 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Энгельс Арне 1 1
Михель Свен 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Аугсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
8
Байер Л
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Аугсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

40
23
Байер Л
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Аугсбург
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

43
31

Голы по времени матча

Забито

44
24
16 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
3
7%
3
13%
1-15
7
16%
5
21%
16-30
6
14%
6
25%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
11
25%
3
13%
61-75
11
25%
5
21%
76-90

Пропущено

11
31
5 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
2
18%
5
16%
1-15
1
9%
10
32%
16-30
2
18%
6
19%
31-45
4
36%
2
6%
46-60
2
18%
5
16%
61-75
0
0%
3
10%
76-90

Забито

40
26
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
10%
1
4%
1-15
2
5%
5
19%
16-30
11
28%
6
23%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
11
28%
7
27%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
27%
2
8%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
3
20%
8
31%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
4
27%
4
15%
76-90

Забито

84
50
33 В 1-м тайме 26
51 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
7
8%
4
8%
1-15
9
11%
10
20%
16-30
17
20%
12
24%
31-45
13
15%
7
14%
46-60
16
19%
5
10%
61-75
22
26%
12
24%
76-90

Пропущено

26
57
13 В 1-м тайме 35
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 29
6
23%
7
12%
1-15
2
8%
14
25%
16-30
5
19%
14
25%
31-45
7
27%
7
12%
46-60
2
8%
8
14%
61-75
4
15%
7
12%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2
Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0

Результаты матчей

Байер Л
Аугсбург

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:3
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
3
10 раз 30%
1
5 раз 15%
5
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
3
14
2
1.5
9
8
9
7
2.5
2
15
5
11
3.5
1
16
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
4
12
8
9
2.5
3
13
2
15
3.5
2
14
2
15
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
1
0.5
Больше Меньше
25
8
27
6
1.5
13
20
17
16
2.5
5
28
7
26
3.5
3
30
4
29
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 34 28 6 0 89 - 23 90
2.
Бавария
 2:1 Заявка 34 24 3 7 94 - 42 75
3.
Штутгарт
 2:0 Заявка 34 23 4 7 76 - 39 73
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 34 20 7 7 76 - 37 67
5.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 34 18 9 7 66 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 0:1 Заявка 34 11 13 10 49 - 49 46
7.
Хоффенхайм
 1:2 Заявка 34 12 7 15 63 - 66 43
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 34 11 10 13 44 - 56 43
9.
Хайденхайм
 3:0 Заявка 34 10 12 12 49 - 54 42
10.
Вердер
 1:0 Заявка 34 11 9 14 45 - 53 42
11.
Аугсбург
 0:2 Заявка 34 10 9 15 49 - 60 39
12.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
13.
Боруссия М
 0:2 Заявка 34 7 13 14 56 - 65 34
14.
Бохум
 0:1 Заявка 34 7 12 15 41 - 71 33
15.
Майнц
 1:1 Заявка 34 6 15 13 37 - 51 33
16.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 34 8 7 19 31 - 57 31
17.
Кёльн
 0:3 Заявка 34 5 12 17 27 - 59 27
18.
Дармштадт
 0:2 Заявка 34 3 8 23 30 - 84 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 17 14 3 0 47 - 10 45
2.
Бавария
 2:1 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 2:0 Заявка 17 13 3 1 48 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 17 10 3 4 35 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 0:1 Заявка 17 7 7 3 27 - 20 28
7.
Хайденхайм
 3:0 Заявка 17 7 5 5 29 - 25 26
8.
Вердер
 1:0 Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
9.
Аугсбург
 0:2 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Майнц
 1:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 17 6 5 6 25 - 23 23
12.
Бохум
 0:1 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
13.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
14.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
15.
Боруссия М
 0:2 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
16.
Хоффенхайм
 1:2 Заявка 17 5 5 7 28 - 31 20
17.
Кёльн
 0:3 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 0:2 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Бавария
 2:1 Заявка 17 10 2 5 41 - 30 32
3.
Штутгарт
 2:0 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 17 9 3 5 36 - 25 30
5.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
6.
Хоффенхайм
 1:2 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 6 3 8 16 - 26 21
8.
Айнтрахт Фр
 0:1 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 1:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 3:0 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 0:2 Заявка 17 4 3 10 23 - 34 15
12.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 0:2 Заявка 17 2 7 8 29 - 39 13
14.
Дармштадт
 0:2 Заявка 17 2 5 10 15 - 40 11
15.
Кёльн
 0:3 Заявка 17 1 8 8 12 - 31 11
16.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
17.
Бохум
 0:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 42 10
18.
Майнц
 1:1 Заявка 17 0 10 7 14 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • Офсайд
    45'
    Адли оказался с мячом за спинами игроков "Аугсбурга", но боковой зафиксировал положение вне игры.
  • Фол, нарушение
    45'
    Кёмюр очень неудачно приземлился на спину после контакта с Фримпонгом, но все же отказался от медицинской помощи.
  • Травма, повреждение
    45'
    Титц пострадал в борьбе в чужой штрафной площади. При этом удар локтем в лицо он получил от своего одноклубника. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавлено к первому тайму.
  • 45'
    Демирович сыграл на опережении и пробил в касание с линии вратарской, но совсем не получился у него удар.
  • 44'
    Андрих приложился по мячу метров с двадцати пяти, но не попал в створ ворот "Аугсбурга".
  • 43'
    Демирович ворвался в штрафную площадь "Байера" и решил пробить с очень острого угла - сфера прошла над перекладиной. 
  • Замена
    42'
    Замена в составе "Аугсбурга": Вместо Брайтхаупта на поле вышел Энгельс.
  • 41'
    Тем временем Тим Брайтхаупт смог самостоятельного подняться с газона после помощи врачей, но пока заметно хромает.
  • 40'
    Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо решил воспользоваться паузой и подозвал к себе практически всю команду. Любопытно, что он дает указания не всем сразу, а каждому индивидуально.  
  • Травма, повреждение
    39'
    Кто-то из футболистов "Аугсбурга" прилег сейчас на газон и попросил мединской помощи. 
  • 38'
    Гримальдо регулярно стоит один на левой бровке и просит передачу, но практически не доходит до него сегодня мяч.
  • 37'
    Бонифасе пошел в дриблинг внутри штрафной площади "Аугсбурга", но воткнулся в первого же соперника.
  • Фол, нарушение
    36'
    Паласиос пытался убежать в быструю атаку, но попал на силой прием со стороны Брайтхаупта.
  • Бонусы букмекеров
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    • 34'
      "Аугсбург" пытается прибрать мяч к своим ногам, а хозяева не против такого развития событий. Счет пока полностью устраивает "Байер". 
    • 33'
      Адли не смог зацепиться за мяч в штрафной соперника, но решил до последнего прессинговать и уже у углового флажка смог отвоевать снаряд!
    • Опасный момент
      32'
      Первый опасный момент у ворот "Байера"! Титц получил разрезающий пас в штрафной "Байера" и в касание пытался перебросить вышедшего из ворот Градецки, но голкипер потащил! 
    • 31'
      Паласиос задумал длинный перевод на противоположный фланг атаки, но не смог выполнить точную передачу.
    • 30'
      Фримпонг покатил в центр штрафной площади на Паласиоса, но тому не позволили пробить несколько защитников "Аугсбурга". 
    • 28'
      Удваивает свое преимущество "Байер" и на еще один шаг приближается к тому, чтобы завершить сезон без поражений! 
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Андрих!!!
      Классный гол забил Андрих!!! После розыгрыша углового Та пробил с острого угла, но мяч рикошетом отскочил к Андриху, который в касание пяткой отправил мяч в сетку!
    • 26'
      Чуть ли не впервые в матче "Аугсбург" затеял позиционную атаку, однако она быстро завершилась.
    • 25'
      Хофманн оказался на ударной позиции, но не смог сразу нанести удар. После чего он сместился немного на фланг и все же зарядил по воротам, но выстрел не получился. 
    • 24'
      Все свои атаки "Байер" проводит правым флангом, на котором сегодня очень активен Фримпонг.
    • 22'
      Хофманн выполнил классную подачу на дальнюю штангу, где Бонифасе сделал скидку головой в центр, но мяч достался Коубеку.
    • Фол, нарушение
      21'
      Брайтхаупт наступил на ногу Адли. Штрафной удар на половине поля гостевой команды. 
    • 20'
      Фримпонг ворвался в штрафную соперника и покатил в центр на Адли, но пас был перехвачен игроком "Аугсбурга". 
    • 19'
      71% - 29% — такова статистика владения мячом на данную минуту.
    • 18'
      Хороший пас пошел на ход Кёмюру внутрь штрафной площади "Байера", но защитники не позволили Мерту добраться до мяча.
    • 16'
      Бонифасе принял мяч в штрафной площади "Аугсбурга" и даже смог пробить из неудобного положения, но по воротам не попал.
    • 15'
      Все ближе и ближе подбирается "Байер" к чужой штрафной площади, а соперник, наоборот, начинает очень глубоко садиться. 
    • 14'
      Не получается у гостей добраться до ворот "Байера". Пока мяч только у хозяев поля.
    • 13'
      Фримпонг вошел в штрафную соперника и навесил на линию вратарской, но мяч снял защитник "Аугсбурга".
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бонифасе!!!
      Коубек слишком долго выносил мяч и его успел накрыть Адли, который покатил на Бонифасе, а Виктор отправил снаряд уже в пустые ворота!
    • Опасный момент
      10'
      Фримпонг легко ушел на фланге от защитника, ворвался в штрафную площадь и покатил вдоль ворот, где Бонифасе был готов отправить мяч в пустой угол, но в последний момент Педерсен снял мяч с ноги соперника!
    • 9'
      Гоувелеув высоко запустил мяч в сторону чужих ворот, но не получилось у "Аугсбурга" выиграть верховое единоборство. 
    • 8'
      Фрипонг покатил на ход подключившемуся к атаке Адли, но передача до Амина не дошла.
    • Фол, нарушение
      7'
      Дорш грубо пошел в отбор и нарушил правила. Сам хавбек не согласен с решением арбитра. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Штрафной удар заработал "Байер" на чужой половине поля, но решил быстро его разыграть. После чего хозяевам пришлось вернуться с мячом "домой".
    • 5'
      Неплохой заброс был на ворота "Аугсбурга", но у игроков "Байера" не получилось зацепиться за игровой снаряд.
    • 4'
      Первый прострел последовал в штрафную "Аугсбурга" в строну Гримальдо, но мяч до него не дошел. 
    • 3'
      Хозяева сразу берут мяч под контроль, но пока не спешат атаковать ворота "Аугсбурга". 
    • 2'
      Продолжает "Байер" держать мяч на своей половине поля. На первых секундах гости не дают свободного пространства сопернику. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Аугсбург

    Исход игры
    Байер Л
    98.4% (126)
    Ничья
    0.8% (1)
    Аугсбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (54)
    Нет
    51.79% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    28.1% (36)
    2:1 Байер Л
    21.9% (28)
    3:1 Байер Л
    17.2% (22)
    3:0 Байер Л
    11.7% (15)
    5:0 Байер Л
    2.3% (3)
    1:0 Байер Л
    2.3% (3)
    4:1 Байер Л
    1.6% (2)
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