Тур: 34. Стадион: БайАрена. Главный судья: Йолленбек Маттиас
Ход матча
12'
1:0
27'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
426 Количество передач 181
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Адли
Амин
40
Коубек
Томаш
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
36
Кёмюр
Мерт
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
Аугсбург
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
27 матчей
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
34
Голов в среднем за матч
1.69
2.43
Среднее время на гол
53
37
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1
0.77
Среднее время на гол
90
117
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
1.33
1.63
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
67
55
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|14 (4)
|0.41
|Вирц Флориан
|11 (1)
|0.32
|Гримальдо Алехандро
|10
|0.29
|Фримпонг Жереми
|9
|0.26
|Шик Патрик
|7 (1)
|0.21
|Телла Нейтан
|5
|0.15
|Хофманн Йонас
|4
|0.12
|Адли Амин
|4
|0.12
|Паласиос Эсекиэль
|4 (2)
|0.12
|Андрих Роберт
|4
|0.12
|Та Джонатан
|4
|0.12
|Станишич Йосип
|3
|0.09
|Джака Гранит
|3
|0.09
|Гложек Адам
|2
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Коссуну Одилон
|1
|0.03
|Артур I
|0
|0
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|15 (3)
|0.44
|Титц Филлип
|8
|0.24
|Варгас Рубен
|4
|0.12
|Энгельс Арне
|3
|0.09
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Майер Арне
|2
|0.06
|Якич Кристиян
|2
|0.06
|Михель Свен
|2 (1)
|0.06
|Удуохаи Феликс
|2
|0.06
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.06
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|Педерсен Мадс
|1
|0.03
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Джака Гранит
|5
|0
|Адли Амин
|5
|0
|Алонсо Хаби
|4
|0
|Андрих Роберт
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|7
|0
|Демирович Эрмедин
|6
|0
|Мбабу Кевин
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Иаго Лопес
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Брайтхаупт Тим
|3
|0
|Энгельс Арне
|1
|1
|Михель Свен
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Аугсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
8
Байер Л
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Аугсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
40
23
Байер Л
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Аугсбург
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
43
31
Голы по времени матча
Забито
44
24
16 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
3
7%
3
13%
1-15
7
16%
5
21%
16-30
6
14%
6
25%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
11
25%
3
13%
61-75
11
25%
5
21%
76-90
Пропущено
11
31
5 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
2
18%
5
16%
1-15
1
9%
10
32%
16-30
2
18%
6
19%
31-45
4
36%
2
6%
46-60
2
18%
5
16%
61-75
0
0%
3
10%
76-90
Забито
40
26
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
10%
1
4%
1-15
2
5%
5
19%
16-30
11
28%
6
23%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
11
28%
7
27%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
27%
2
8%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
3
20%
8
31%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
4
27%
4
15%
76-90
Забито
84
50
33 В 1-м тайме 26
51 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
7
8%
4
8%
1-15
9
11%
10
20%
16-30
17
20%
12
24%
31-45
13
15%
7
14%
46-60
16
19%
5
10%
61-75
22
26%
12
24%
76-90
Пропущено
26
57
13 В 1-м тайме 35
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 29
6
23%
7
12%
1-15
2
8%
14
25%
16-30
5
19%
14
25%
31-45
7
27%
7
12%
46-60
2
8%
8
14%
61-75
4
15%
7
12%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2
Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0
Результаты матчей
Байер Л
Аугсбург
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:3
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
3
10 раз 30%
1
5 раз 15%
5
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
143
142
98
97
215
511
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
412
89
313
215
214
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
321
Больше Меньше
258
276
1320
1716
528
726
330
429
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|34
|28
|6
|0
|89 - 23
|90
|2.
|2:1 Заявка
|34
|24
|3
|7
|94 - 42
|75
|3.
|2:0 Заявка
|34
|23
|4
|7
|76 - 39
|73
|4.
|1:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|76 - 37
|67
|5.
|2:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|66 - 43
|63
|6.
|0:1 Заявка
|34
|11
|13
|10
|49 - 49
|46
|7.
|1:2 Заявка
|34
|12
|7
|15
|63 - 66
|43
|8.
|0:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|44 - 56
|43
|9.
|3:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 54
|42
|10.
|1:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|45 - 53
|42
|11.
|0:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|49 - 60
|39
|12.
|1:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 54
|38
|13.
|0:2 Заявка
|34
|7
|13
|14
|56 - 65
|34
|14.
|0:1 Заявка
|34
|7
|12
|15
|41 - 71
|33
|15.
|1:1 Заявка
|34
|6
|15
|13
|37 - 51
|33
|16.
|0:0 Заявка
|34
|8
|7
|19
|31 - 57
|31
|17.
|0:3 Заявка
|34
|5
|12
|17
|27 - 59
|27
|18.
|0:2 Заявка
|34
|3
|8
|23
|30 - 84
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 10
|45
|2.
|2:1 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|3.
|2:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 15
|42
|4.
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|2:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 22
|33
|6.
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|27 - 20
|28
|7.
|3:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 25
|26
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|9.
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|10.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 23
|23
|12.
|0:1 Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|14.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|15.
|0:2 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|16.
|1:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 31
|20
|17.
|0:3 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|0:2 Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|2:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|41 - 30
|32
|3.
|2:0 Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|36 - 25
|30
|5.
|2:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|6.
|1:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 26
|21
|8.
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|3:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|0:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 34
|15
|12.
|1:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|7
|8
|29 - 39
|13
|14.
|0:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 40
|11
|15.
|0:3 Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 31
|11
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|17.
|0:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 42
|10
|18.
|1:1 Заявка
|17
|0
|10
|7
|14 - 33
|10
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Аугсбург
Исход игры
Байер Л
98.4% (126)
Ничья
0.8% (1)
Аугсбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
48.21% (54)
Нет
51.79% (58)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
28.1% (36)
2:1 Байер Л
21.9% (28)
3:1 Байер Л
17.2% (22)
3:0 Байер Л
11.7% (15)
5:0 Байер Л
2.3% (3)
1:0 Байер Л
2.3% (3)
4:1 Байер Л
1.6% (2)
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