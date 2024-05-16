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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Байер Л
 
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Аугсбург
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Байер Л
Аугсбург

История личных встреч

Байер Л
Аугсбург

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

27 матчей

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:4
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:3
ММ(
0:2
Б
4:1
Б
1:4
К
0:2

Голы

Всего голов

22
34

Голов в среднем за матч

1.69
2.43

Среднее время на гол

53
37

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

1.33
1.63

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

67
55

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 13 (4) 0.39
Вирц Флориан 11 (1) 0.33
Гримальдо Алехандро 10 0.3
Фримпонг Жереми 9 0.27
Шик Патрик 7 (1) 0.21
Телла Нейтан 5 0.15
Хофманн Йонас 4 0.12
Адли Амин 4 0.12
Паласиос Эсекиэль 4 (2) 0.12
Та Джонатан 4 0.12
Андрих Роберт 3 0.09
Станишич Йосип 3 0.09
Джака Гранит 3 0.09
Гложек Адам 2 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.03
Коссуну Одилон 1 0.03
Артур I 0 0
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 15 (3) 0.45
Титц Филлип 8 0.24
Варгас Рубен 4 0.12
Энгельс Арне 3 0.09
Йенсен Фредрик 2 0.06
Майер Арне 2 0.06
Якич Кристиян 2 0.06
Михель Свен 2 (1) 0.06
Удуохаи Феликс 2 0.06
Бельо Дион Дрене 2 0.06
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.06
Гоувелеув Джеффри 1 0.03
Педерсен Мадс 1 0.03
Иаго Лопес 1 0.03
Бауэр Максимилиан 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Джака Гранит 5 0
Адли Амин 5 0
Алонсо Хаби 4 0
Андрих Роберт 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Телла Нейтан 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 7 0
Демирович Эрмедин 6 0
Мбабу Кевин 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Иаго Лопес 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Якич Кристиян 4 0
Дамен Финн 4 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Энгельс Арне 1 1
Михель Свен 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Аугсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
8
Байер Л
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Аугсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

40
23
Байер Л
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Аугсбург
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

43
31

Голы по времени матча

Забито

44
24
16 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
3
7%
3
13%
1-15
7
16%
5
21%
16-30
6
14%
6
25%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
11
25%
3
13%
61-75
11
25%
5
21%
76-90

Пропущено

11
31
5 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
2
18%
5
16%
1-15
1
9%
10
32%
16-30
2
18%
6
19%
31-45
4
36%
2
6%
46-60
2
18%
5
16%
61-75
0
0%
3
10%
76-90

Забито

40
26
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
10%
1
4%
1-15
2
5%
5
19%
16-30
11
28%
6
23%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
11
28%
7
27%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
27%
2
8%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
3
20%
8
31%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
4
27%
4
15%
76-90

Забито

84
50
33 В 1-м тайме 26
51 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
7
8%
4
8%
1-15
9
11%
10
20%
16-30
17
20%
12
24%
31-45
13
15%
7
14%
46-60
16
19%
5
10%
61-75
22
26%
12
24%
76-90

Пропущено

26
57
13 В 1-м тайме 35
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 29
6
23%
7
12%
1-15
2
8%
14
25%
16-30
5
19%
14
25%
31-45
7
27%
7
12%
46-60
2
8%
8
14%
61-75
4
15%
7
12%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2
Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0

Результаты матчей

Байер Л
Аугсбург

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:3
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
3
10 раз 30%
1
5 раз 15%
5
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
3
14
2
1.5
9
8
9
7
2.5
2
15
5
11
3.5
1
16
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
4
12
8
9
2.5
3
13
2
15
3.5
2
14
2
15
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
1
0.5
Больше Меньше
25
8
27
6
1.5
13
20
17
16
2.5
5
28
7
26
3.5
3
30
4
29
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 33 27 6 0 87 - 23 87
2.
Бавария
 Заявка 33 23 3 7 92 - 41 72
3.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 Заявка 33 17 9 7 64 - 43 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Хоффенхайм
 Заявка 33 12 7 14 62 - 64 43
8.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 33 7 12 14 41 - 70 33
15.
Майнц
 Заявка 33 6 14 13 36 - 50 32
16.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 33 3 8 22 30 - 82 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
2.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Майнц
 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
10.
Бохум
 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
11.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
13.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Аугсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Байер Л 100% (48)
    X 0% (0)
    Аугсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Аугсбург
    1.31
    8.40
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    8.40
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    Прогнозы на матч Байер Л - Аугсбург

    Исход игры
    Байер Л
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (22)
    Нет
    52.17% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    31.3% (15)
    2:1 Байер Л
    29.2% (14)
    3:1 Байер Л
    16.7% (8)
    3:0 Байер Л
    14.6% (7)
    1:0 Байер Л
    4.2% (2)
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    Аугсбург
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