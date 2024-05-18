Тур: 34. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Фритц Марко
4:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
4' ГолТель Матис
0:2
6' ГолДэвис Альфонсо
1:2
8' ГолБайер Максимилиан
51' Желтая карточкаПрёмель Гриша
54' Желтая карточкаГриллич Флориан
2:2
68' ГолКрамарич Андрей
3:2
85' ГолКрамарич Андрей
4:2
87' ГолКрамарич Андрей
88' Желтая карточкаКрамарич Андрей
Ход матча
4'
0:1
6'
0:2
8'
51'
54'
68'
2:2
82'
85'
3:2
87'
4:2
88'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
254 Количество передач 228
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.00 Победа «Баварии»
-
9.60 Точный счёт - 1:2
-
-
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
15
Дайер
Эрик
25
Мюллер
Томас
39
Тель
Матис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Азну АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Шольце МаксНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Бавария
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 17 побед
33 матча
12.1%
21.2%
66.7%
4 победы 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
12.1%
33.3%
54.6%
4 победы 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.2%
30.3%
51.5%
6 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
53
25
Голов в среднем за матч
2.94
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
68
41
Голов в среднем за матч
2.06
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|16
|0.47
|Крамарич Андрей
|14 (5)
|0.41
|Бебу Ила
|7
|0.21
|Вегхорст Ваут
|7 (1)
|0.21
|Прёмель Гриша
|4
|0.12
|Кабак Озан
|4
|0.12
|Кадержабек Павел
|3
|0.09
|Сков Роберт
|3
|0.09
|Стах Антон
|2
|0.06
|Брукс Джон
|2
|0.06
|Гриллич Флориан
|1
|0.03
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|36 (5)
|1.06
|Мусиала Джамал
|10
|0.29
|Сане Лерой
|8
|0.24
|Тель Матис
|7
|0.21
|Горецка Леон
|6
|0.18
|Мюллер Томас
|5
|0.15
|Коман Кингсли
|3
|0.09
|Гнабри Серж
|3
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.09
|Дэвис Альфонсо
|2
|0.06
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.06
|Павлович Александр
|2
|0.06
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.06
|Киммих Йозуа
|1
|0.03
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.03
|Упамекано Дайо
|1
|0.03
|Звонарек Ловро
|1
|0.03
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|1
|Прёмель Гриша
|9
|1
|Гриллич Флориан
|8
|0
|Брукс Джон
|6
|1
|Кадержабек Павел
|7
|0
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Тохумджу Умут
|5
|0
|Вегхорст Ваут
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Фогт Кевин
|3
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Александр
|6
|0
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Томас Тухель
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Бавария
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
13
10
Хоффенхайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Бавария
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
26
52
Хоффенхайм
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Бавария
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
31
11
Упущенные победы
39
62
Голы по времени матча
Забито
27
39
13 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
11%
5
13%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
6
22%
11
28%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
5
19%
6
15%
76-90
Пропущено
29
29
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
2
7%
2
7%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
10
34%
6
21%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
28%
9
31%
76-90
Забито
35
52
20 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 13
17 Не забивали 18
8
23%
10
19%
1-15
8
23%
4
8%
16-30
4
11%
5
10%
31-45
4
11%
8
15%
46-60
5
14%
13
25%
61-75
6
17%
12
23%
76-90
Пропущено
35
13
10 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
5
14%
2
15%
16-30
5
14%
3
23%
31-45
8
23%
1
8%
46-60
10
29%
3
23%
61-75
7
20%
3
23%
76-90
Забито
62
91
33 В 1-м тайме 39
29 Во 2-м тайме 52
17 Забивали первыми 22
3 Не забивали 3
11
18%
15
16%
1-15
12
19%
8
9%
16-30
10
16%
16
18%
31-45
10
16%
13
14%
46-60
8
13%
21
23%
61-75
11
18%
18
20%
76-90
Пропущено
64
42
27 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
31 Не пропускали 22
2
3%
3
7%
1-15
10
16%
8
19%
16-30
15
23%
9
21%
31-45
9
14%
7
17%
46-60
13
20%
3
7%
61-75
15
23%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Бавария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2
Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1
Результаты матчей
Хоффенхайм
Бавария
Точный счет
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
8
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
2:3
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
2:3
5 раз 15%
3:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
3
9 раз 27%
2
6 раз 18%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
11 раз 33%
3
7 раз 21%
1
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
8
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
79
143
511
98
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
151
107
124
611
610
116
412
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
303
1716
267
1122
1518
231
825
132
528
132
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|34
|28
|6
|0
|89 - 24
|90
|2.
|4:0 Заявка
|34
|23
|4
|7
|78 - 39
|73
|3.
|2:4 Заявка
|34
|23
|3
|8
|94 - 45
|72
|4.
|2:2 Заявка
|34
|19
|8
|7
|77 - 39
|65
|5.
|4:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|68 - 43
|63
|6.
|2:2 Заявка
|34
|11
|14
|9
|51 - 50
|47
|7.
|4:2 Заявка
|34
|13
|7
|14
|66 - 66
|46
|8.
|1:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 57
|43
|9.
|4:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|50 - 55
|42
|10.
|4:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 54
|42
|11.
|1:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|50 - 60
|39
|12.
|1:3 Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 56
|37
|13.
|3:1 Заявка
|34
|7
|14
|13
|39 - 51
|35
|14.
|0:4 Заявка
|34
|7
|13
|14
|56 - 67
|34
|15.
|1:4 Заявка
|34
|7
|12
|15
|42 - 74
|33
|16.
|1:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 58
|31
|17.
|1:4 Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 60
|27
|18.
|0:4 Заявка
|34
|3
|8
|23
|30 - 86
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 11
|45
|2.
|2:4 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|3.
|4:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 15
|42
|4.
|2:2 Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|4:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 22
|33
|6.
|2:2 Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 21
|29
|7.
|4:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 26
|26
|8.
|4:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 26
|25
|9.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|10.
|3:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|4:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 31
|23
|12.
|1:4 Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|13.
|1:3 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 25
|22
|14.
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|15.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|16.
|0:4 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|17.
|1:4 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|0:4 Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|4:0 Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|4:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|2:4 Заявка
|17
|9
|2
|6
|41 - 33
|29
|5.
|2:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|37 - 27
|28
|6.
|4:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|4:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|4:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|1:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 34
|15
|12.
|1:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|0:4 Заявка
|17
|2
|7
|8
|29 - 41
|13
|14.
|3:1 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 33
|12
|15.
|0:4 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 42
|11
|16.
|1:4 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 32
|11
|17.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|1:4 Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 45
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 9
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9