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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Хоффенхайм
4:2
Второй тайм: 90+'
Бавария
0'
0:1
4' Гол
Тель Матис
0:2
6' Гол
Дэвис Альфонсо
1:2
8' Гол
Байер Максимилиан
51' Желтая карточка
Прёмель Гриша
54' Желтая карточка
Гриллич Флориан
2:2
68' Гол
Крамарич Андрей
3:2
85' Гол
Крамарич Андрей
4:2
87' Гол
Крамарич Андрей
88' Желтая карточка
Крамарич Андрей

Ход матча

4'
0:1
Тель Матис
(Мюллер Томас)
6'
0:2
Дэвис Альфонсо
(Тель Матис)
8'
Байер Максимилиан
(Крамарич Андрей)
1:2
35'
 
Звонарек Ловро
Павлович Александр
51'
Прёмель Гриша
 
54'
Гриллич Флориан
 
62'
Журасек Давид
Бюльтер Мариус
 
62'
Тохумджу Умут
Прёмель Гриша
 
68'
Крамарич Андрей
(Бебу Ила)
2:2
81'
 
Сарагоса Брайан
Тель Матис
82'
Бишоф Том
Стах Антон
 
85'
Крамарич Андрей
(Бишоф Том)
3:2
87'
Крамарич Андрей
4:2
88'
Крамарич Андрей
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 254 Количество передач 228
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 121
Хоффенхайм 5.8% (7)
X 10.7% (13)
Бавария 83.5% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хоффенхайм
Ничья
Бавария
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
21
Бюльтер
Мариус
6
Прёмель
Гриша
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
14
Байер
Максимилиан
9
Бебу
Ила
1
Нойер
Мануэль
4
Де
Лигт
Маттейс
15
Дайер
Эрик
2
Упамекано
Дайо
6
Киммих
Йозуа
19
Дэвис
Альфонсо
27
Лаймер
Конрад
45
Павлович
Александр
25
Мюллер
Томас
8
Горецка
Леон
39
Тель
Матис
Хоффенхайм
3-4-2-1
Бавария
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Бавария

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 17 побед

33 матча

12.1%
21.2%
66.7%
4 победы 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

12.1%
33.3%
54.6%
4 победы 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.2%
30.3%
51.5%
6 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:6
К
4:3
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
5:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
7:1
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

53
25

Голов в среднем за матч

2.94
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

68
41

Голов в среднем за матч

2.06
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 16 0.47
Крамарич Андрей 14 (5) 0.41
Бебу Ила 7 0.21
Вегхорст Ваут 7 (1) 0.21
Прёмель Гриша 4 0.12
Кабак Озан 4 0.12
Кадержабек Павел 3 0.09
Сков Роберт 3 0.09
Стах Антон 2 0.06
Брукс Джон 2 0.06
Гриллич Флориан 1 0.03
Бюльтер Мариус 1 0.03
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Журасек Давид 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 36 (5) 1.06
Мусиала Джамал 10 0.29
Сане Лерой 8 0.24
Тель Матис 7 0.21
Горецка Леон 6 0.18
Мюллер Томас 5 0.15
Коман Кингсли 3 0.09
Гнабри Серж 3 0.09
Геррейру Рафаэл 3 0.09
Дэвис Альфонсо 2 0.06
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.06
Павлович Александр 2 0.06
Де Лигт Маттейс 2 0.06
Киммих Йозуа 1 0.03
Мин-Чжэ Ким 1 0.03
Упамекано Дайо 1 0.03
Звонарек Ловро 1 0.03
Лаймер Конрад 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 1
Прёмель Гриша 9 1
Гриллич Флориан 8 0
Брукс Джон 6 1
Кадержабек Павел 7 0
Акпогума Кевин 7 0
Тохумджу Умут 5 0
Вегхорст Ваут 4 0
Стах Антон 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Фогт Кевин 3 0
Крамарич Андрей 3 0
Бебу Ила 3 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Филипп Лука 1 0
Журасек Давид 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Дрекслер Тим 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Александр 6 0
Де Лигт Маттейс 5 0
Томас Тухель 5 0
Сане Лерой 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Дайер Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Бавария
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

13
10
Хоффенхайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Бавария
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

26
52
Хоффенхайм
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Бавария
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

31
11

Упущенные победы

39
62

Голы по времени матча

Забито

27
39
13 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
11%
5
13%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
6
22%
11
28%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
5
19%
6
15%
76-90

Пропущено

29
29
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
2
7%
2
7%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
10
34%
6
21%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
28%
9
31%
76-90

Забито

35
52
20 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 13
17 Не забивали 18
8
23%
10
19%
1-15
8
23%
4
8%
16-30
4
11%
5
10%
31-45
4
11%
8
15%
46-60
5
14%
13
25%
61-75
6
17%
12
23%
76-90

Пропущено

35
13
10 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
5
14%
2
15%
16-30
5
14%
3
23%
31-45
8
23%
1
8%
46-60
10
29%
3
23%
61-75
7
20%
3
23%
76-90

Забито

62
91
33 В 1-м тайме 39
29 Во 2-м тайме 52
17 Забивали первыми 22
3 Не забивали 3
11
18%
15
16%
1-15
12
19%
8
9%
16-30
10
16%
16
18%
31-45
10
16%
13
14%
46-60
8
13%
21
23%
61-75
11
18%
18
20%
76-90

Пропущено

64
42
27 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
31 Не пропускали 22
2
3%
3
7%
1-15
10
16%
8
19%
16-30
15
23%
9
21%
31-45
9
14%
7
17%
46-60
13
20%
3
7%
61-75
15
23%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Бавария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2
Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
Бавария

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
8
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:3
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:3
5 раз 15%
3:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
3
9 раз 27%
2
6 раз 18%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
11 раз 33%
3
7 раз 21%
1
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
8
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
7
9
1.5
14
3
5
11
2.5
9
8
1
15
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
1
10
7
1.5
12
4
6
11
2.5
6
10
1
16
3.5
4
12
1
16
4.5
2
14
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
30
3
17
16
1.5
26
7
11
22
2.5
15
18
2
31
3.5
8
25
1
32
4.5
5
28
1
32
5.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 34 28 6 0 89 - 24 90
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 34 23 4 7 78 - 39 73
3.
Бавария
 2:4 Заявка 34 23 3 8 94 - 45 72
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 34 19 8 7 77 - 39 65
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 34 18 9 7 68 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 34 11 14 9 51 - 50 47
7.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 34 13 7 14 66 - 66 46
8.
Фрайбург
 1:1 Заявка 34 11 10 13 45 - 57 43
9.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 34 10 12 12 50 - 55 42
10.
Вердер
 4:1 Заявка 34 11 9 14 48 - 54 42
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 34 10 9 15 50 - 60 39
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 34 10 7 17 41 - 56 37
13.
Майнц
 3:1 Заявка 34 7 14 13 39 - 51 35
14.
Боруссия М
 0:4 Заявка 34 7 13 14 56 - 67 34
15.
Бохум
 1:4 Заявка 34 7 12 15 42 - 74 33
16.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 34 8 7 19 32 - 58 31
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 34 5 12 17 28 - 60 27
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 34 3 8 23 30 - 86 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 47 - 11 45
2.
Бавария
 2:4 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 13 3 1 50 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 10 3 4 37 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 7 8 2 29 - 21 29
7.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 7 5 5 30 - 26 26
8.
Вердер
 4:1 Заявка 17 7 4 6 29 - 26 25
9.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Майнц
 3:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 6 5 6 31 - 31 23
12.
Бохум
 1:4 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
13.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 6 4 7 25 - 25 22
14.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
15.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 6 3 8 21 - 30 21
16.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 2:4 Заявка 17 9 2 6 41 - 33 29
5.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 8 4 5 37 - 27 28
6.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 6 3 8 17 - 27 21
8.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 4:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 4 3 10 24 - 34 15
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 2 7 8 29 - 41 13
14.
Майнц
 3:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 33 12
15.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 2 5 10 15 - 42 11
16.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 1 8 8 13 - 32 11
17.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Бохум
 1:4 Заявка 17 2 4 11 16 - 45 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    +4 минуты ко второму тайму.
  • 90'
    Недоумённое с ноткой безразличия выражение лица было у Томаса Тухеля, когда его команда третий гол пропустила. Тогда его крупным планом камера выхватила. Ну а что? Для него это последний матч у руля "Баварии".
  • 89'
    А что там в онлайн-таблице сейчас происходит? Ну, кому надо, тот посмотрит...
  • Желтая карточка
    88'
    При праздновании гола Андрей Крамарич сорвал с себя футболку, за что получил жёлтую карточку.
  • 3 гола - хет-трик!
    87'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:2!!! КРАМАРИЧ (ХЕТ-ТРИК)! Вот это да!!! Совсем не в своей тарелке "Бавария" находится. Мануэль Нойер почему-то не стал выбивать мяч далеко вперёд и подсунул его партнёру-защитнику, который находился под прессингом. В итоге Андрей Крамарич отобрал себе владение и порешал хет-триком.
  • 2 гола - дубль!
    85'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! КРАМАРИЧ (ДУБЛЬ)!!! Получает "Бавария" во втором тайме уже второй гол в свои ворота. С линии штрафной площади пробил Андрей Крамарич и чётко в левый нижний угол мяч отправил. Мануэль Нойер не ожидал такой точности, а стоило бы ожидать.
  • 84'
    "Хоффенхайм" доминирует на футбольном поле. "Бавария" должна просить соперника, чтобы он над ней сжалился.
  • 83'
    Как раз Том Бишоф сейчас осуществлял подачу с правого полуфланга к дальней штанге. Набросил мяч в руки Мануэля Нойера.
  • Замена
    81'
    В составе "Хоффенхайма" сейчас тоже замена только что обозначилась. Том Бишоф появился в игре вместо Антона Стаха.
  • Замена
    81'
    Замена произвелась в составе "Баварии". Брайан Сарагоса вступил в игру вместо Матиса Теля.
  • 81'
    Андрей Крамарич покрутился с мячом на линии штрафной площадки, а крайне неточный удар с более дальней дистанции вскоре нанёс Умут Тохумджу.
  • Опасный момент
    79'
    Томас Мюллер получил передачу слева и крутил в правый угол примерно с шестнадцати метров, но прогадал, мимо створа мяч отправил.
  • 79'
    Конрад Лаймер безадресную передачу выполняет в чужую штрафную площадь. Непродуманная ситуация в атаке у "Баварии".
  • Фол, нарушение
    77'
    От своих ворот Мануэль Нойер выбивает мяч в левую сторону. Казалось, что в аут, но нет - партнёру. Матис Тель затем идёт вперёд и наносит заблокированный удар, а Ловро Звонарек вскоре фолит в отношении Антона Стаха.
  • 75'
    "Бавария" в редкую атаку выбирается, удар с левой стороны следует, мяч взмывает в воздух после рикошета, и здесь тоже оптический обман, Оливер Бауманн на самом деле ситуацию в ближнем углу контролирует.
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    • 74'
      Клубный футбол скоро возьмёт паузу, но Германия без больших игр не останется, ведь именно в этой стране пройдёт чемпионат Европы среди сборных.
    • Угловой
      73'
      Угловой есть у "Хоффенхайма" на правом фланге. На подборе на подступах в штрафной площади мяч подхватывает Давид Журасек и пробивает в правый угол в руки прыгающего Мануэля Нойера.
    • 72'
      "Штутгарт", с которым заочно конкурирует "Бавария", сейчас проводит свой матч против мёнхенгладбахской "Боруссии".
    • 71'
      "Бавария" подвисает на втором месте. При равенстве очков она с огромной долей вероятности опередит "Штутгарт" по разнице мячей. Но если мюнхенцы проиграют сегодня, то вполне могут и третьими финишировать.
    • 70'
      Ну что, теперь весёлая история начинается, матч получает второе дыхание, и у "Хоффенхайма" есть турнирные причины давить дальше.
    • Описание гола
      68'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! КРАМАРИЧ!!! Ила Бебу прострелил с левого полуфланга, и не смогли защитники мюнхенской команды помешать Андрею Крамаричу в подкате загнать мяч в ворота. Любопытно, что до этого на левом фланге атаки хозяев Давид Журасек аут заработал, а Йозуа Киммих на газоне оказался. Там не было усмотрено фола против игрока "Баварии". Потом Журасек вбросил аут как раз на Бебу.
    • Опасный момент
      67'
      Максимилиану Байеру никто из "Баварии" не мешал пробивать по воротам с пятнадцати метров после передачи с левой стороны от партнёра. Однако удар последовал мимо цели.
    • Опасный момент
      65'
      В левую девятку летит мяч, и оттуда вытаскивается он Мануэлем Нойером! Это Андрей Крамарич так здорово прикладывался у "Хоффенхайма".
    • 64'
      Прострел состоялся у "Хоффенхайма" с левого фланга, а Ила Бебу не смог дотянуться до мяча на линии вратарской, чтобы нанести завершающий удар.
    • 63'
      Потребовалось какое-то время де Лигту, чтобы подняться на ноги, но не понадобилась для этого защитнику баварского клуба медицинская помощь.
    • Фол, нарушение
      62'
      Андрей Крамарич отметился нарушением правил недалеко от штрафной площадки "Баварии", где он отправил на газон Маттейса де Лигта.
    • Замена
      61'
      Двойная замена произошла в составе "Хоффенхайма". Умут Тохумджу появился на поле вместо Гриши Прёмеля, а Давид Журасек - вместо Мариус Бюльтера.
    • 60'
      Пробивал Томас Мюллер метров с пятнадцати. Планировал попасть в левый угол, но мимо створа пошёл мяч, получив значительное отклонение от цели.
    • 59'
      Гарри Кейн отсутствует в заявке "Баварии" из-за повреждения, как и в прошлом матче. Поэтому не может улучшить свои бомбардирские показатели. Нужно беречь его для сборной Англии, которая сыграет в июне (и, возможно, в июле) на Евро-2024.
    • 57'
      Для "Баварии", конечно, предпочтительно завершить сезон победой и на втором месте таблицы Бундеслиги. Очевидно, что без трофеев получится.
    • 56'
      "Хоффенхайм" теперь на атакующие действия устраивается, но не удаётся деревенской команде довести дело до удара по воротам мюнхенского суперклуба после подачи с левого фланга.
    • 55'
      Йозуа Киммих решил исполнить прямой удар со штрафного из зоны левого инсайда и подбросил мяч над левой девяткой створа на немалом расстоянии от перекладины.
    • Желтая карточка
      53'
      Разыграли мюнхенцы свой корнер на правом фланге, и Ловро Звонарек сделал подачу на голову сопернику. Вскоре "Бавария" заработала штрафной удар на левом полуфланге. Жёлтую карточку получил Флориан Гриллич за фол в адрес Матиса Теля.
    • Угловой
      53'
      Альфонсо Дэвис сейчас угловой удар для "Баварии" заработал. Пробивал он из левого угла чужой штрафной площадки, и казалось, что мяч в дальнюю девятку опускается после рикошета, но то оптический обман был.
    • Желтая карточка
      51'
      Жёлтая карточка демонстрируется Грише Прёмелю, который не по-спортивному повёл себя, не дал "Баварии" быстро разыграть штрафной удар в центре поля.
    • Фол, нарушение
      49'
      Зафиксировано нарушение правил со стороны Флориана Гриллича. Сфолил центральный защитник "Хоффенхайма" в отношении Томаса Мюллера.
    • Опасный момент
      48'
      Опасная атака "Хоффенхайма", и мяч в сетку попадает, но не гол это! Максимилиан Байер пробивал с правого полуфланга и промахнулся мимо ближнего угла, после чего сфера отрикошетила от рекламного щита в сетку с задней стороны.
    • 47'
      Первый тайм развивался неравномерно. То серия голов на весьма ограниченном участке времени, то долгий период без забитых мячей. Проверим, какой вторая половина встречи будет.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм завершён. "Хоффенхайм" - "Бавария" - 1:2. Три быстрых гола друг за другом в пределах первой 10-минутки обеспечивают сейчас такой счёт на табло. Впереди второй тайм.
    • Опасный момент
      45'
      Угловой заработали мюнхенцы, с правого фланга будет производиться исполнение стандартного положения. Подача направляется, но не удаётся толком зацепиться за мяч гостям, и следует контратака "Хоффенхайма", причём опасная, до тревожного удара дело там доходит. Андрея Крамарича выводят на ударную позицию, тот пробивает с левого полуфланга низом в ближний угол, и мяч примагничивает к своим перчаткам Мануэль Нойер.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • Фол, нарушение
      45'
      Сейчас фиксируется другое нарушение правил. На краю центрального круга Леон Горецка задел по ногам Антона Стаха. Очень недовольны оказались баварцы в этой ситуации. А трибуны, естественно, недовольны недовольством игроков мюнхенского суперклуба, поэтому свист нетихий слышно.
    • Угловой
      43'
      Томас Мюллер наносил удар из чужой штрафной площади. Заблокирована была его попытка Флорианом Грилличем, угловой вышел. Йозуа Киммих выполнил подачу с левой стороны с корнера, и было зафиксировано нарушение правил в атаке. Толкнули вратаря хозяев Оливера Бауманна. Сделал это Дайо Упамекано.
    • 41'
      Так как в Бундеслиге сейчас проводится последний тур чемпионата, все матчи играются в одно время, чтобы не было такой ситуации, когда теряют мотивацию команды, зная заранее результата прямых конкурентов.
    • 40'
      "Бавария" могла бы сейчас к финалу Лиги чемпионов готовиться, а в реальности готовится к отпуску, поскольку и в финале Кубка Германии её тоже не будет.
    • Офсайд
      38'
      Момент какой у "Баварии"! Томас Мюллер прострелил с правого фланга, а Леон Горецка не переиграл своим ударом Оливера Бауманна. Хотя всё равно потенциальный гол не был бы засчитан, так как выяснилось, что Мюллер находился в положении "вне игры", лайнсмен зажёг флажок по этому по поводу, и на повторе для телезрителей видно, что это верное решение бокового рефери.
    • Травма, повреждение
      37'
      Ещё одна медицинская пауза. И снова игроку "Баварии" оказывают помощь эскулапы. Это Конрад Лаймер. Но тут замена по травме вроде не готовится.
    • 36'
      Что касается статистики владения мячом: показывают, что у "Хоффенхайма" на данную минуту 75 процентов по этому показателю, а у "Баварии" 25 процентов.
    • Замена
      35'
      Вынужденная замена произошла в составе "Баварии": Ловро Звонарек вступил в игру вместо Александра Павловича.
    • Травма, повреждение
      34'
      Появилась на полет врачебная бригада "Баварии", Александру Павловичу оказывается помощь.
    • 33'
      Довольно плотный удар по воротам Мануэля Нойера сейчас наносится. Хотя на повторе не так страшно всё выглядит. Ила Бебу поймал подбор и из пределов штрафной площади пробил с правого полуфланга в руки голкипера "Баварии".
    • 32'
      "Бавария", конечно, никак уже не может претендовать на первое место, но стоит вопрос о том, кто финиширует на второй строчке.
    • 31'
      Левым флангом попыталась уйти в атаку "Бавария", но потеря мяча случилась, а "Хоффенхайм" быстро не развивает ответную атаку, держит мяч в центре поля.
    • 29'
      Последовала подача на ближнюю штангу, откуда игрок "Баварии" разрядил обстановку. Небольшая пауза у нас, не торопится Нойер.
    • Угловой
      28'
      Угловой заработали хозяева. После подачи игрок "Баварии" своим касанием отправил мяч за лицевую, будет ещё один угловой.
    • 27'
      "Бавария", кстати, также неплохо работает на правом фланге. Очередная передача, правда, пришлась аккурат в руки Бауманну. Киммих делал передачу с фланга. 
    • 26'
      Через правый фланг сейчас начали больше атаковать хозяева, получается интересно, но всё портит последний пас - навес или прострел - не важно.
    • Опасный момент
      25'
      "Хоффенхайм" показывает, что не намерен мириться с ситуацией. Как их не сломали два пропущенных мяча на старте - это феноменально!
    • Опасный момент
      23'
      Какой момент был сейчас у хозяев. После передачи на угол вратарской последовал удар, мяч пролетел над перекладиной! Потрясающая атака! Как опасно!
    • 21'
      "Хоффенхайм" стал больше дорожить мячом, не желая больше делать безадресные навесы. Аут на половине поля "Баварии" как итог позиционной атаки. 
    • 20'
      Классный по динамике у нас матч, но есть ощущение, что голов в первом тайме может и не быть больше. Кстати, очередной офсайд у "Баварии".
    • 18'
      Бебу получил мяч в штрафной, не сумел сразу распорядиться мячом и потерял контроль над ситуацией. Атака хозяев захлебнулась. 
    • 17'
      Кадержабек слева в штрафной получил мяч, попробовал скинуть во вратарскую, но заблокировали его пас. После этого вторая попытка у Бабу, но результат тот же. Ответная атака была опасной, Бауманн из нижнего угла вытащил мяч после плотного удара.
    • Угловой
      16'
      Байер предложил себя около штрафной площади соперника, ему последовал пас, но защитник "Баварии" всё-таки выбил на угловой.
    • 15'
      Одна из немногочисленных атак "Хоффенхайма" завершилась ничем. Хозяева поля всё-таки не так дорожат мячом, как их оппоненты. 
    • 15'
      В офсайд забрался игрок "Баварии", о чём главному арбитру показал линейный. Хозяева поля вновь рассматривают это как шанс, чтобы перевести дух.
    • 14'
      "Бавария" продолжает контролировать мяч, не желая проводить необдуманные атаки с рисками потерять инициативу после этого.
    • 13'
      Киммих пробил по воротам, голкипер был на месте. Бауманн не стал вводить сразу в игру, дав перевести дух своим партнёрам. 
    • 12'
      Киммих разыграл мяч с партнёром, Павлович с линии штрафной справа пробовал навесить, но всё завершилось неудачной попыткой удара. От ворот.
    • Угловой
      11'
      Киммих справа получил мяч, пробовал сделать навесную передачу, но защитник её заблокировал. Угловой. 
    • 10'
      Продолжает "Хоффенхайм" атаковать, но теперь уже делает это через длинные передачи, в центре перекрыты все зоны у "Баварии".
    • 9'
      Да, начало у нашего матча очень жаркое! Кто бы сказал, что этот матч без особой интриги? Ещё какой зрелищный поединок, побольше бы таких!
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! БАЙЕР!!! Крамарич получил мяч на линии вратарской, не удержался на ногах, но продолжил борьбу. Защитники не успели выбить подальше, в Андрей отпасовал назад на Байера, который прошил ворота, растерявшегося Нойера. Да и кто бы был готов к такому?
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Тель по центре получил мяч, подработал так, что попал в соперника, но откатилось прямо на него. Прошёл к штрафной, увидел, как Дэвис набрал ход, отпасовал на него, а Альфонсо  переиграл голкипера.
    • 4'
      Очень красивый гол у "Баварии" получился, можно сказать, что даже методичный.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ТЕЛЬ!!! 0:1!!! Дайер получил мяч около штрафной, вошёл и продвинулся до лицевой, откуда навесил на в сторону дальнего угла владений Бауманна, там Мюллер в касание перевёл к линии вратарской, откуда также в касание Тель переправил мяч в сетку.
    • 3'
      Пока "Бавария" катает мяч в центре поля, не желая продвигаться вперёд. Довольно спокойно всё, хозяевам поля приходится оборонятся, но без прессинга.
    • 2'
      Киммих получил мяч, хотел сделать передачу вперёд, но не было никого открытого из своих, поэтому пришлось вернуть назад - на свою половину поля.
    • 2'
      Бауманн уже отметился первым спасением после довольно мощной атаки "Баварии" через центр. С места в карьер начали мюнхенцы!
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался! 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен