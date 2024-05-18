"Хоффенхайм" доминирует на футбольном поле. "Бавария" должна просить соперника, чтобы он над ней сжалился.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! КРАМАРИЧ (ДУБЛЬ)!!! Получает "Бавария" во втором тайме уже второй гол в свои ворота. С линии штрафной площади пробил Андрей Крамарич и чётко в левый нижний угол мяч отправил. Мануэль Нойер не ожидал такой точности, а стоило бы ожидать.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:2!!! КРАМАРИЧ (ХЕТ-ТРИК)! Вот это да!!! Совсем не в своей тарелке "Бавария" находится. Мануэль Нойер почему-то не стал выбивать мяч далеко вперёд и подсунул его партнёру-защитнику, который находился под прессингом. В итоге Андрей Крамарич отобрал себе владение и порешал хет-триком.

При праздновании гола Андрей Крамарич сорвал с себя футболку, за что получил жёлтую карточку.

А что там в онлайн-таблице сейчас происходит? Ну, кому надо, тот посмотрит...

Недоумённое с ноткой безразличия выражение лица было у Томаса Тухеля, когда его команда третий гол пропустила. Тогда его крупным планом камера выхватила. Ну а что? Для него это последний матч у руля "Баварии".

"Бавария" в редкую атаку выбирается, удар с левой стороны следует, мяч взмывает в воздух после рикошета, и здесь тоже оптический обман, Оливер Бауманн на самом деле ситуацию в ближнем углу контролирует.

От своих ворот Мануэль Нойер выбивает мяч в левую сторону. Казалось, что в аут, но нет - партнёру. Матис Тель затем идёт вперёд и наносит заблокированный удар, а Ловро Звонарек вскоре фолит в отношении Антона Стаха.

Конрад Лаймер безадресную передачу выполняет в чужую штрафную площадь. Непродуманная ситуация в атаке у "Баварии".

Томас Мюллер получил передачу слева и крутил в правый угол примерно с шестнадцати метров, но прогадал, мимо створа мяч отправил.

Андрей Крамарич покрутился с мячом на линии штрафной площадки, а крайне неточный удар с более дальней дистанции вскоре нанёс Умут Тохумджу.

В составе "Хоффенхайма" сейчас тоже замена только что обозначилась. Том Бишоф появился в игре вместо Антона Стаха.

Как раз Том Бишоф сейчас осуществлял подачу с правого полуфланга к дальней штанге. Набросил мяч в руки Мануэля Нойера.

Потребовалось какое-то время де Лигту, чтобы подняться на ноги, но не понадобилась для этого защитнику баварского клуба медицинская помощь.

Прострел состоялся у "Хоффенхайма" с левого фланга, а Ила Бебу не смог дотянуться до мяча на линии вратарской, чтобы нанести завершающий удар.

В левую девятку летит мяч, и оттуда вытаскивается он Мануэлем Нойером! Это Андрей Крамарич так здорово прикладывался у "Хоффенхайма".

Максимилиану Байеру никто из "Баварии" не мешал пробивать по воротам с пятнадцати метров после передачи с левой стороны от партнёра. Однако удар последовал мимо цели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! КРАМАРИЧ!!! Ила Бебу прострелил с левого полуфланга, и не смогли защитники мюнхенской команды помешать Андрею Крамаричу в подкате загнать мяч в ворота. Любопытно, что до этого на левом фланге атаки хозяев Давид Журасек аут заработал, а Йозуа Киммих на газоне оказался. Там не было усмотрено фола против игрока "Баварии". Потом Журасек вбросил аут как раз на Бебу.

Ну что, теперь весёлая история начинается, матч получает второе дыхание, и у "Хоффенхайма" есть турнирные причины давить дальше.

"Бавария" подвисает на втором месте. При равенстве очков она с огромной долей вероятности опередит "Штутгарт" по разнице мячей. Но если мюнхенцы проиграют сегодня, то вполне могут и третьими финишировать.

"Штутгарт", с которым заочно конкурирует "Бавария", сейчас проводит свой матч против мёнхенгладбахской "Боруссии".

Угловой есть у "Хоффенхайма" на правом фланге. На подборе на подступах в штрафной площади мяч подхватывает Давид Журасек и пробивает в правый угол в руки прыгающего Мануэля Нойера.

Клубный футбол скоро возьмёт паузу, но Германия без больших игр не останется, ведь именно в этой стране пройдёт чемпионат Европы среди сборных.

Первый тайм развивался неравномерно. То серия голов на весьма ограниченном участке времени, то долгий период без забитых мячей. Проверим, какой вторая половина встречи будет.

Опасная атака "Хоффенхайма", и мяч в сетку попадает, но не гол это! Максимилиан Байер пробивал с правого полуфланга и промахнулся мимо ближнего угла, после чего сфера отрикошетила от рекламного щита в сетку с задней стороны.

Жёлтая карточка демонстрируется Грише Прёмелю, который не по-спортивному повёл себя, не дал "Баварии" быстро разыграть штрафной удар в центре поля.

Альфонсо Дэвис сейчас угловой удар для "Баварии" заработал. Пробивал он из левого угла чужой штрафной площадки, и казалось, что мяч в дальнюю девятку опускается после рикошета, но то оптический обман был.

Разыграли мюнхенцы свой корнер на правом фланге, и Ловро Звонарек сделал подачу на голову сопернику. Вскоре "Бавария" заработала штрафной удар на левом полуфланге. Жёлтую карточку получил Флориан Гриллич за фол в адрес Матиса Теля.

Йозуа Киммих решил исполнить прямой удар со штрафного из зоны левого инсайда и подбросил мяч над левой девяткой створа на немалом расстоянии от перекладины.

"Хоффенхайм" теперь на атакующие действия устраивается, но не удаётся деревенской команде довести дело до удара по воротам мюнхенского суперклуба после подачи с левого фланга.

Для "Баварии", конечно, предпочтительно завершить сезон победой и на втором месте таблицы Бундеслиги. Очевидно, что без трофеев получится.

Гарри Кейн отсутствует в заявке "Баварии" из-за повреждения, как и в прошлом матче. Поэтому не может улучшить свои бомбардирские показатели. Нужно беречь его для сборной Англии, которая сыграет в июне (и, возможно, в июле) на Евро-2024.

Пробивал Томас Мюллер метров с пятнадцати. Планировал попасть в левый угол, но мимо створа пошёл мяч, получив значительное отклонение от цели.

Двойная замена произошла в составе "Хоффенхайма". Умут Тохумджу появился на поле вместо Гриши Прёмеля, а Давид Журасек - вместо Мариус Бюльтера.

Андрей Крамарич отметился нарушением правил недалеко от штрафной площадки "Баварии", где он отправил на газон Маттейса де Лигта.

Первый тайм

— Первый тайм завершён. "Хоффенхайм" - "Бавария" - 1:2. Три быстрых гола друг за другом в пределах первой 10-минутки обеспечивают сейчас такой счёт на табло. Впереди второй тайм.

45' Угловой заработали мюнхенцы, с правого фланга будет производиться исполнение стандартного положения. Подача направляется, но не удаётся толком зацепиться за мяч гостям, и следует контратака "Хоффенхайма", причём опасная, до тревожного удара дело там доходит. Андрея Крамарича выводят на ударную позицию, тот пробивает с левого полуфланга низом в ближний угол, и мяч примагничивает к своим перчаткам Мануэль Нойер.

45' +3 минуты к первому тайму.

45' Сейчас фиксируется другое нарушение правил. На краю центрального круга Леон Горецка задел по ногам Антона Стаха. Очень недовольны оказались баварцы в этой ситуации. А трибуны, естественно, недовольны недовольством игроков мюнхенского суперклуба, поэтому свист нетихий слышно.

43' Томас Мюллер наносил удар из чужой штрафной площади. Заблокирована была его попытка Флорианом Грилличем, угловой вышел. Йозуа Киммих выполнил подачу с левой стороны с корнера, и было зафиксировано нарушение правил в атаке. Толкнули вратаря хозяев Оливера Бауманна. Сделал это Дайо Упамекано.

41' Так как в Бундеслиге сейчас проводится последний тур чемпионата, все матчи играются в одно время, чтобы не было такой ситуации, когда теряют мотивацию команды, зная заранее результата прямых конкурентов.

40' "Бавария" могла бы сейчас к финалу Лиги чемпионов готовиться, а в реальности готовится к отпуску, поскольку и в финале Кубка Германии её тоже не будет.

38' Момент какой у "Баварии"! Томас Мюллер прострелил с правого фланга, а Леон Горецка не переиграл своим ударом Оливера Бауманна. Хотя всё равно потенциальный гол не был бы засчитан, так как выяснилось, что Мюллер находился в положении "вне игры", лайнсмен зажёг флажок по этому по поводу, и на повторе для телезрителей видно, что это верное решение бокового рефери.

37' Ещё одна медицинская пауза. И снова игроку "Баварии" оказывают помощь эскулапы. Это Конрад Лаймер. Но тут замена по травме вроде не готовится.

36' Что касается статистики владения мячом: показывают, что у "Хоффенхайма" на данную минуту 75 процентов по этому показателю, а у "Баварии" 25 процентов.

35' Вынужденная замена произошла в составе "Баварии": Ловро Звонарек вступил в игру вместо Александра Павловича.

34' Появилась на полет врачебная бригада "Баварии", Александру Павловичу оказывается помощь.

33' Довольно плотный удар по воротам Мануэля Нойера сейчас наносится. Хотя на повторе не так страшно всё выглядит. Ила Бебу поймал подбор и из пределов штрафной площади пробил с правого полуфланга в руки голкипера "Баварии".

32' "Бавария", конечно, никак уже не может претендовать на первое место, но стоит вопрос о том, кто финиширует на второй строчке.

31' Левым флангом попыталась уйти в атаку "Бавария", но потеря мяча случилась, а "Хоффенхайм" быстро не развивает ответную атаку, держит мяч в центре поля.

29' Последовала подача на ближнюю штангу, откуда игрок "Баварии" разрядил обстановку. Небольшая пауза у нас, не торопится Нойер.

28' Угловой заработали хозяева. После подачи игрок "Баварии" своим касанием отправил мяч за лицевую, будет ещё один угловой.

27' "Бавария", кстати, также неплохо работает на правом фланге. Очередная передача, правда, пришлась аккурат в руки Бауманну. Киммих делал передачу с фланга.

26' Через правый фланг сейчас начали больше атаковать хозяева, получается интересно, но всё портит последний пас - навес или прострел - не важно.

25' "Хоффенхайм" показывает, что не намерен мириться с ситуацией. Как их не сломали два пропущенных мяча на старте - это феноменально!

23' Какой момент был сейчас у хозяев. После передачи на угол вратарской последовал удар, мяч пролетел над перекладиной! Потрясающая атака! Как опасно!

21' "Хоффенхайм" стал больше дорожить мячом, не желая больше делать безадресные навесы. Аут на половине поля "Баварии" как итог позиционной атаки.

20' Классный по динамике у нас матч, но есть ощущение, что голов в первом тайме может и не быть больше. Кстати, очередной офсайд у "Баварии".

18' Бебу получил мяч в штрафной, не сумел сразу распорядиться мячом и потерял контроль над ситуацией. Атака хозяев захлебнулась.

17' Кадержабек слева в штрафной получил мяч, попробовал скинуть во вратарскую, но заблокировали его пас. После этого вторая попытка у Бабу, но результат тот же. Ответная атака была опасной, Бауманн из нижнего угла вытащил мяч после плотного удара.

16' Байер предложил себя около штрафной площади соперника, ему последовал пас, но защитник "Баварии" всё-таки выбил на угловой.

15' Одна из немногочисленных атак "Хоффенхайма" завершилась ничем. Хозяева поля всё-таки не так дорожат мячом, как их оппоненты.

15' В офсайд забрался игрок "Баварии", о чём главному арбитру показал линейный. Хозяева поля вновь рассматривают это как шанс, чтобы перевести дух.

14' "Бавария" продолжает контролировать мяч, не желая проводить необдуманные атаки с рисками потерять инициативу после этого.

13' Киммих пробил по воротам, голкипер был на месте. Бауманн не стал вводить сразу в игру, дав перевести дух своим партнёрам.

12' Киммих разыграл мяч с партнёром, Павлович с линии штрафной справа пробовал навесить, но всё завершилось неудачной попыткой удара. От ворот.

11' Киммих справа получил мяч, пробовал сделать навесную передачу, но защитник её заблокировал. Угловой.

10' Продолжает "Хоффенхайм" атаковать, но теперь уже делает это через длинные передачи, в центре перекрыты все зоны у "Баварии".

9' Да, начало у нашего матча очень жаркое! Кто бы сказал, что этот матч без особой интриги? Ещё какой зрелищный поединок, побольше бы таких!

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! БАЙЕР!!! Крамарич получил мяч на линии вратарской, не удержался на ногах, но продолжил борьбу. Защитники не успели выбить подальше, в Андрей отпасовал назад на Байера, который прошил ворота, растерявшегося Нойера. Да и кто бы был готов к такому?

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Тель по центре получил мяч, подработал так, что попал в соперника, но откатилось прямо на него. Прошёл к штрафной, увидел, как Дэвис набрал ход, отпасовал на него, а Альфонсо переиграл голкипера.

4' Очень красивый гол у "Баварии" получился, можно сказать, что даже методичный.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ТЕЛЬ!!! 0:1!!! Дайер получил мяч около штрафной, вошёл и продвинулся до лицевой, откуда навесил на в сторону дальнего угла владений Бауманна, там Мюллер в касание перевёл к линии вратарской, откуда также в касание Тель переправил мяч в сетку.

3' Пока "Бавария" катает мяч в центре поля, не желая продвигаться вперёд. Довольно спокойно всё, хозяевам поля приходится оборонятся, но без прессинга.

2' Киммих получил мяч, хотел сделать передачу вперёд, но не было никого открытого из своих, поэтому пришлось вернуть назад - на свою половину поля.

2' Бауманн уже отметился первым спасением после довольно мощной атаки "Баварии" через центр. С места в карьер начали мюнхенцы!