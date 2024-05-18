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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Вельц Тобиас
Хайденхайм
4:1
Второй тайм: 90+'
Кёльн
0'
1:0
16' Гол
Динкчи Эрен
2:0
22' Гол
Динкчи Эрен
30' Желтая карточка
Кайнц Флориан
3:0
36' Гол
Сесса Кевин
52' Желтая карточка
Хюберс Тимо
3:1
64' Гол
Тиггес Штеффен
76' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
77' Желтая карточка
Майна Линтон
4:1
78' Гол
Бесте Ян-Никлас

Ход матча

16'
Динкчи Эрен
(Бесте Ян-Никлас)
1:0
22'
Динкчи Эрен
(Кляйндинст Тим)
2:0
30'
 
Кайнц Флориан
36'
Сесса Кевин
3:0
46'
 
Ут Марк
Кайнц Флориан
46'
 
Доунс Дамион
Алиду Фариде
52'
 
Хюберс Тимо
55'
 
Карстенсен Расмус
Тилманн Ян
62'
 
Пакарада Леарт
Хайнц Доминик
64'
3:1
Тиггес Штеффен
(Карстенсен Расмус)
66'
Пик Флориан
Сесса Кевин
 
76'
Кляйндинст Тим
 
76'
 
Дитц Флориан
Мартель Эрик
77'
 
Майна Линтон
78'
Бесте Ян-Никлас
(Пик Флориан)
4:1
79'
Тоеркауф Норман
Динкчи Эрен
 
86'
Пирингер Марвин
Бесте Ян-Никлас
 
87'
Томалла Денис
Шёппнер Ян
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 11
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 229 Количество передач 225
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 112
Хайденхайм 42.9% (48)
X 39.3% (44)
Кёльн 17.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Кёльн
4.20
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9.88
40.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
16
Сесса
Кевин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Швебе
Марвин
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
40
Алиду
Фариде
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
Хайденхайм
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Кёльн

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б2
0:2
Б2
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 12 (2) 0.35
Динкчи Эрен 10 0.29
Бесте Ян-Никлас 8 0.24
Пирингер Марвин 3 0.09
Доведан Никола 3 0.09
Сесса Кевин 3 0.09
Шёппнер Ян 2 0.06
Майнка Патрик 2 0.06
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Бек Адриан 1 0.03
Малони Леннард 1 0.03
Хактаб Траоре Омар 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Пик Флориан 0 0
Кюльветтер Кристиан 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.18
Кайнц Флориан 5 (5) 0.15
Алиду Фариде 4 0.12
Вальдшмидт Лука 3 0.09
Тиггес Штеффен 3 0.09
Доунс Дамион 2 0.06
Майна Линтон 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Тилманн Ян 1 0.03
Финкгрефе Макс 1 0.03
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Ут Марк 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Карстенсен Расмус 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 9 0
Динкчи Эрен 8 0
Кляйндинст Тим 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Хактаб Траоре Омар 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Шмидт Франк 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Доведан Никола 0 1
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Сесса Кевин 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 8 1
Хюберс Тимо 6 0
Любичич Деян 6 0
Мартель Эрик 6 0
Тилманн Ян 4 1
Шмиц Бенно 5 0
Гусенбашич Денис 5 0
Кайнц Флориан 4 0
Майна Линтон 4 0
Алиду Фариде 4 0
Финкгрефе Макс 4 0
Зельке Дейви 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Адамян Саркис 2 0
Пентке Филипп 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Килиан Лука 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Кёльн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

10
11
Хайденхайм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Кёльн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
22

Упущенные победы

13
12
Хайденхайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Кёльн
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
64% (21)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

24
22

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

26
12
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
1
4%
1
8%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
4
33%
31-45
7
27%
2
17%
46-60
7
27%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Пропущено

25
28
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
12%
1
4%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
8
32%
7
25%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
3
12%
6
21%
61-75
7
28%
8
29%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
7
47%
76-90

Пропущено

30
28
19 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
6
20%
4
14%
1-15
6
20%
4
14%
16-30
7
23%
1
4%
31-45
1
3%
5
18%
46-60
5
17%
10
36%
61-75
5
17%
4
14%
76-90

Забито

45
27
15 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 14
4
9%
2
7%
1-15
5
11%
3
11%
16-30
6
13%
5
19%
31-45
10
22%
3
11%
46-60
11
24%
4
15%
61-75
9
20%
10
37%
76-90

Пропущено

55
56
31 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 35
19 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 29
9
16%
5
9%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
15
27%
8
14%
31-45
4
7%
7
13%
46-60
8
15%
16
29%
61-75
12
22%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2
Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Кёльн
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2
Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Кёльн

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
7 раз 44%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
14 раз 42%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
8
7
9
1.5
4
13
4
12
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
1
15
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
19
14
12
21
1.5
5
28
5
28
2.5
3
30
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 34 28 6 0 89 - 24 90
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 34 23 4 7 78 - 39 73
3.
Бавария
 2:4 Заявка 34 23 3 8 94 - 45 72
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 34 19 8 7 77 - 39 65
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 34 18 9 7 68 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 34 11 14 9 51 - 50 47
7.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 34 13 7 14 66 - 66 46
8.
Фрайбург
 1:1 Заявка 34 11 10 13 45 - 57 43
9.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 34 10 12 12 50 - 55 42
10.
Вердер
 4:1 Заявка 34 11 9 14 48 - 54 42
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 34 10 9 15 50 - 60 39
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 34 10 7 17 41 - 56 37
13.
Майнц
 3:1 Заявка 34 7 14 13 39 - 51 35
14.
Боруссия М
 0:4 Заявка 34 7 13 14 56 - 67 34
15.
Бохум
 1:4 Заявка 34 7 12 15 42 - 74 33
16.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 34 8 7 19 32 - 58 31
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 34 5 12 17 28 - 60 27
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 34 3 8 23 30 - 86 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 47 - 11 45
2.
Бавария
 2:4 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 13 3 1 50 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 10 3 4 37 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 7 8 2 29 - 21 29
7.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 7 5 5 30 - 26 26
8.
Вердер
 4:1 Заявка 17 7 4 6 29 - 26 25
9.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Майнц
 3:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 6 5 6 31 - 31 23
12.
Бохум
 1:4 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
13.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 6 4 7 25 - 25 22
14.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
15.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 6 3 8 21 - 30 21
16.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 2:4 Заявка 17 9 2 6 41 - 33 29
5.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 8 4 5 37 - 27 28
6.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 6 3 8 17 - 27 21
8.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 4:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 4 3 10 24 - 34 15
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 2 7 8 29 - 41 13
14.
Майнц
 3:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 33 12
15.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 2 5 10 15 - 42 11
16.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 1 8 8 13 - 32 11
17.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Бохум
 1:4 Заявка 17 2 4 11 16 - 45 10
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Весь список
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    Прогнозы 112
    Хайденхайм 42.9% (48)
    X 39.3% (44)
    Кёльн 17.9% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Кёльн
    4.20
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    9.88
    40.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 4:1 Кёльн

    Исход игры
    Хайденхайм
    42.9% (48)
    Ничья
    39.3% (44)
    Кёльн
    17.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (90)
    Нет
    18.18% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (39)
    2:1 Хайденхайм
    26.8% (30)
    1:0 Хайденхайм
    13.4% (15)
    1:2 Кёльн
    11.6% (13)
    0:1 Кёльн
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:3 Кёльн
    1.8% (2)
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