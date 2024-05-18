Тур: 34. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000 Главный судья: Вельц Тобиас
4:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
16' ГолДинкчи Эрен
2:0
22' ГолДинкчи Эрен
30' Желтая карточкаКайнц Флориан
3:0
36' ГолСесса Кевин
52' Желтая карточкаХюберс Тимо
3:1
64' ГолТиггес Штеффен
76' Желтая карточкаКляйндинст Тим
77' Желтая карточкаМайна Линтон
4:1
78' ГолБесте Ян-Никлас
Ход матча
16'
1:0
22'
2:0
30'
36'
3:0
46'
52'
64'
76'
77'
78'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 11
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
229 Количество передач 225
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сесса
Кевин
29
Тилманн
Ян
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
37
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хайденхайм
Кёльн
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|12 (2)
|0.35
|Динкчи Эрен
|10
|0.29
|Бесте Ян-Никлас
|8
|0.24
|Пирингер Марвин
|3
|0.09
|Доведан Никола
|3
|0.09
|Сесса Кевин
|3
|0.09
|Шёппнер Ян
|2
|0.06
|Майнка Патрик
|2
|0.06
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Бек Адриан
|1
|0.03
|Малони Леннард
|1
|0.03
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Пик Флориан
|0
|0
|Кюльветтер Кристиан
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|6
|0.18
|Кайнц Флориан
|5 (5)
|0.15
|Алиду Фариде
|4
|0.12
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.09
|Тиггес Штеффен
|3
|0.09
|Доунс Дамион
|2
|0.06
|Майна Линтон
|1
|0.03
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Тилманн Ян
|1
|0.03
|Финкгрефе Макс
|1
|0.03
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Ут Марк
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|9
|0
|Динкчи Эрен
|8
|0
|Кляйндинст Тим
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Хактаб Траоре Омар
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Шмидт Франк
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Доведан Никола
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|8
|1
|Хюберс Тимо
|6
|0
|Любичич Деян
|6
|0
|Мартель Эрик
|6
|0
|Тилманн Ян
|4
|1
|Шмиц Бенно
|5
|0
|Гусенбашич Денис
|5
|0
|Кайнц Флориан
|4
|0
|Майна Линтон
|4
|0
|Алиду Фариде
|4
|0
|Финкгрефе Макс
|4
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Адамян Саркис
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Кёльн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
10
11
Хайденхайм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Кёльн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
22
Упущенные победы
13
12
Хайденхайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Кёльн
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
64% (21)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
24
22
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
26
12
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
1
4%
1
8%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
4
33%
31-45
7
27%
2
17%
46-60
7
27%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Пропущено
25
28
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
12%
1
4%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
8
32%
7
25%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
3
12%
6
21%
61-75
7
28%
8
29%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
7
47%
76-90
Пропущено
30
28
19 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
6
20%
4
14%
1-15
6
20%
4
14%
16-30
7
23%
1
4%
31-45
1
3%
5
18%
46-60
5
17%
10
36%
61-75
5
17%
4
14%
76-90
Забито
45
27
15 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 14
4
9%
2
7%
1-15
5
11%
3
11%
16-30
6
13%
5
19%
31-45
10
22%
3
11%
46-60
11
24%
4
15%
61-75
9
20%
10
37%
76-90
Пропущено
55
56
31 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 35
19 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 29
9
16%
5
9%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
15
27%
8
14%
31-45
4
7%
7
13%
46-60
8
15%
16
29%
61-75
12
22%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2
Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Кёльн
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2
Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Результаты матчей
Хайденхайм
Кёльн
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
7 раз 44%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
14 раз 42%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
98
79
413
412
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
106
512
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
1914
1221
528
528
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|34
|28
|6
|0
|89 - 24
|90
|2.
|4:0 Заявка
|34
|23
|4
|7
|78 - 39
|73
|3.
|2:4 Заявка
|34
|23
|3
|8
|94 - 45
|72
|4.
|2:2 Заявка
|34
|19
|8
|7
|77 - 39
|65
|5.
|4:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|68 - 43
|63
|6.
|2:2 Заявка
|34
|11
|14
|9
|51 - 50
|47
|7.
|4:2 Заявка
|34
|13
|7
|14
|66 - 66
|46
|8.
|1:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 57
|43
|9.
|4:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|50 - 55
|42
|10.
|4:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 54
|42
|11.
|1:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|50 - 60
|39
|12.
|1:3 Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 56
|37
|13.
|3:1 Заявка
|34
|7
|14
|13
|39 - 51
|35
|14.
|0:4 Заявка
|34
|7
|13
|14
|56 - 67
|34
|15.
|1:4 Заявка
|34
|7
|12
|15
|42 - 74
|33
|16.
|1:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 58
|31
|17.
|1:4 Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 60
|27
|18.
|0:4 Заявка
|34
|3
|8
|23
|30 - 86
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 11
|45
|2.
|2:4 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|3.
|4:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 15
|42
|4.
|2:2 Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|4:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 22
|33
|6.
|2:2 Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 21
|29
|7.
|4:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 26
|26
|8.
|4:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 26
|25
|9.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|10.
|3:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|4:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 31
|23
|12.
|1:4 Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|13.
|1:3 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 25
|22
|14.
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|15.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|16.
|0:4 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|17.
|1:4 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|0:4 Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|4:0 Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|4:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|2:4 Заявка
|17
|9
|2
|6
|41 - 33
|29
|5.
|2:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|37 - 27
|28
|6.
|4:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|4:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|4:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|1:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 34
|15
|12.
|1:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|0:4 Заявка
|17
|2
|7
|8
|29 - 41
|13
|14.
|3:1 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 33
|12
|15.
|0:4 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 42
|11
|16.
|1:4 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 32
|11
|17.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|1:4 Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 45
|10
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 9
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 4:1 Кёльн
Исход игры
Хайденхайм
42.9% (48)
Ничья
39.3% (44)
Кёльн
17.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
81.82% (90)
Нет
18.18% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (39)
2:1 Хайденхайм
26.8% (30)
1:0 Хайденхайм
13.4% (15)
1:2 Кёльн
11.6% (13)
0:1 Кёльн
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:3 Кёльн
1.8% (2)
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