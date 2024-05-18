Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Хайденхайм , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Шёппнер Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Кёльн

43' Сесса Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Хайденхайм

40' Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

39' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

38' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Г О О О О Л - Сесса Кевин из команды Хайденхайм левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

36' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хайнц Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Кёльн

32' Сесса Кевин из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Кайнц Флориан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

30' Бесте Ян-Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Кляйндинст Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Г О О О О Л - Динкчи Эрен забивает с левой ноги!

22' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бесте Ян-Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Динкчи Эрен наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

15' Удар от ворот произведет Хайденхайм

15' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Кёльн

13' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Майна Линтон . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Кёльн

9' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Кёльн

4' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кёльн начинает с центра поля