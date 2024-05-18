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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Унион Берлин
1:1
Второй тайм: 90+'
Фрайбург
0'
37' Желтая карточка
Макенго Жорди
0:0
38' Не забитый пенальти
Юранович Йосип
52' Желтая карточка
Кнохе Робин
54' Желтая карточка
Доан Рицу
67' Желтая карточка
Триммель Кристофер
1:0
68' Гол
Холлербах Бенедикт
70' Желтая карточка
Юранович Йосип
75' Желтая карточка
Кюблер Лукас
75' Желтая карточка
Госенс Робин
1:1
85' Гол
Доан Рицу
85' Желтая карточка
Хаберер Яник

Ход матча

37'
 
Макенго Жорди
38'
Юранович Йосип
0:0
52'
Кнохе Робин
 
54'
 
Доан Рицу
59'
 
Вайсхаупт Ноа
Гюнтер Кристиан
59'
 
Грегорич Михаэль
Хёлер Лукас
62'
Фолланд Кевин
Лейте Диогу
 
63'
Хаберер Яник
Шефер Андраш
 
63'
Холлербах Бенедикт
Вертессен Йорбе
 
67'
Триммель Кристофер
 
68'
Холлербах Бенедикт
(Ааронсон Бренден)
1:0
70'
Юранович Йосип
 
75'
 
Кюблер Лукас
75'
Госенс Робин
 
77'
 
Филипп Максимилиан
Шаллаи Роланд
80'
Лайдуни Аисса
Ааронсон Бренден
 
83'
 
Муслия Флоран
Хёфлер Николас
84'
Еккель Пауль
Юранович Йосип
 
85'
1:1
Доан Рицу
(Грифо Винченцо)
85'
Хаберер Яник
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 159 Количество передач 306
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 112
Унион Берлин 49.1% (55)
X 31.3% (35)
Фрайбург 19.6% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
18
Юранович
Йосип
13
Шефер
Андраш
29
Тусар
Люка
14
Вертессен
Йорбе
6
Госенс
Робин
7
Ааронсон
Бренден
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
33
Макенго
Жорди
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
Унион Берлин
3-4-2-1
Фрайбург
4-4-1-1

История личных встреч

Унион Берлин
Фрайбург

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:0
Б
4:2
Б
4:1
Б
1:4
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.88

Среднее время на гол

50
48

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.62
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.18
Холлербах Бенедикт 5 0.15
Бехренс Кевин 4 0.12
Фолланд Кевин 3 (2) 0.09
Вертессен Йорбе 3 0.09
Ааронсон Бренден 2 0.06
Духи Данило 2 0.06
Шефер Андраш 1 0.03
Кнохе Робин 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Фофана Датро 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.03
Лайдуни Аисса 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Юранович Йосип 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 8 (6) 0.24
Грегорич Михаэль 7 0.21
Хёлер Лукас 7 (1) 0.21
Доан Рицу 6 0.18
Шаллаи Роланд 3 0.09
Рохль Мерлин 2 0.06
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Вайсхаупт Ноа 1 0.03
Хёфлер Николас 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Кюблер Лукас 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Кайтель Янник 1 0.03
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 8 1
Хедира Рани 5 1
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Фогт Кевин 5 0
Тусар Люка 5 0
Фолланд Кевин 1 2
Юранович Йосип 4 0
Белица Ненад 2 1
Триммель Кристофер 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Кнохе Робин 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 10 1
Кюблер Лукас 7 0
Хёлер Лукас 7 0
Шаллаи Роланд 6 0
Гульде Мануэль 4 1
Эггештайн Максимилиан 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Сильдиллия Килианн 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Грифо Винченцо 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Доан Рицу 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Макенго Жорди 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
8
Унион Берлин
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Фрайбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

6
21
Унион Берлин
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
24% (8)
24% (8)
Фрайбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

28
20

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

20
17
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
5
25%
4
24%
61-75
4
20%
1
6%
76-90

Пропущено

29
25
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
10%
4
16%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
7
24%
3
12%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
7
24%
7
28%
76-90

Забито

12
27
10 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 18
3
25%
5
19%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
5
42%
7
26%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
1
8%
7
26%
76-90

Пропущено

27
31
10 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
11%
6
19%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
3
11%
8
26%
31-45
8
30%
30%
4
13%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
5
19%
5
16%
76-90

Забито

32
44
16 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
16 Не забивали 7
5
16%
7
16%
1-15
3
9%
5
11%
16-30
8
25%
11
25%
31-45
5
16%
7
16%
46-60
6
19%
6
14%
61-75
5
16%
8
18%
76-90

Пропущено

56
56
24 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
6
11%
10
18%
1-15
8
14%
9
16%
16-30
10
18%
11
20%
31-45
10
18%
7
13%
46-60
10
18%
7
13%
61-75
12
21%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Фрайбург

Точный счет

0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 65%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 52%
1
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
14 раз 42%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
6
10
1.5
9
8
3
13
2.5
3
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
11
0.5
Больше Меньше
11
5
3
14
1.5
4
12
1
16
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
17
0.5
Больше Меньше
27
6
9
24
1.5
13
20
4
29
2.5
4
29
2
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 34 28 6 0 89 - 24 90
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 34 23 4 7 78 - 39 73
3.
Бавария
 2:4 Заявка 34 23 3 8 94 - 45 72
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 34 19 8 7 77 - 39 65
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 34 18 9 7 68 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 34 11 14 9 51 - 50 47
7.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 34 13 7 14 66 - 66 46
8.
Фрайбург
 1:1 Заявка 34 11 10 13 45 - 57 43
9.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 34 10 12 12 50 - 55 42
10.
Вердер
 4:1 Заявка 34 11 9 14 48 - 54 42
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 34 10 9 15 50 - 60 39
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 34 10 7 17 41 - 56 37
13.
Майнц
 3:1 Заявка 34 7 14 13 39 - 51 35
14.
Боруссия М
 0:4 Заявка 34 7 13 14 56 - 67 34
15.
Бохум
 1:4 Заявка 34 7 12 15 42 - 74 33
16.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 34 8 7 19 32 - 58 31
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 34 5 12 17 28 - 60 27
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 34 3 8 23 30 - 86 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 47 - 11 45
2.
Бавария
 2:4 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 13 3 1 50 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 10 3 4 37 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 7 8 2 29 - 21 29
7.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 7 5 5 30 - 26 26
8.
Вердер
 4:1 Заявка 17 7 4 6 29 - 26 25
9.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Майнц
 3:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 6 5 6 31 - 31 23
12.
Бохум
 1:4 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
13.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 6 4 7 25 - 25 22
14.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
15.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 6 3 8 21 - 30 21
16.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 2:4 Заявка 17 9 2 6 41 - 33 29
5.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 8 4 5 37 - 27 28
6.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 6 3 8 17 - 27 21
8.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 4:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 4 3 10 24 - 34 15
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 2 7 8 29 - 41 13
14.
Майнц
 3:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 33 12
15.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 2 5 10 15 - 42 11
16.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 1 8 8 13 - 32 11
17.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Бохум
 1:4 Заявка 17 2 4 11 16 - 45 10
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Весь список
  • 89'
    Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 89'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 89'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 88'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 88'
    Фрайбург контролирует мяч.
  • 88'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фрайбург будет все-таки засчитан.
  • 85'
    Хаберер Яник получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    ГОООООЛ - Доан Рицу Фрайбург забивает ударом головой
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    Прогнозы 112
    Унион Берлин 49.1% (55)
    X 31.3% (35)
    Фрайбург 19.6% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Фрайбург
    3.80
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    5.50
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Фрайбург

    Исход игры
    Унион Берлин
    49.1% (55)
    Ничья
    31.3% (35)
    Фрайбург
    19.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    32.1% (36)
    1:1 Ничья
    26.8% (30)
    1:2 Фрайбург
    12.5% (14)
    1:0 Унион Берлин
    11.6% (13)
    0:1 Фрайбург
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Фрайбург
    1.8% (2)
    3:2 Унион Берлин
    1.8% (2)
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