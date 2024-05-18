Тур: 34. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Дингерт Кристиан
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
37' Желтая карточкаМакенго Жорди
0:0
38' Не забитый пенальтиЮранович Йосип
52' Желтая карточкаКнохе Робин
54' Желтая карточкаДоан Рицу
67' Желтая карточкаТриммель Кристофер
1:0
68' ГолХоллербах Бенедикт
70' Желтая карточкаЮранович Йосип
75' Желтая карточкаКюблер Лукас
75' Желтая карточкаГосенс Робин
1:1
85' ГолДоан Рицу
85' Желтая карточкаХаберер Яник
Ход матча
37'
38'
0:0
52'
54'
68'
70'
75'
75'
85'
1:1
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
159 Количество передач 306
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
29
Тусар
Люка
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Берлин
Фрайбург
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.88
Среднее время на гол
50
48
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.62
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.18
|Холлербах Бенедикт
|5
|0.15
|Бехренс Кевин
|4
|0.12
|Фолланд Кевин
|3 (2)
|0.09
|Вертессен Йорбе
|3
|0.09
|Ааронсон Бренден
|2
|0.06
|Духи Данило
|2
|0.06
|Шефер Андраш
|1
|0.03
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|Фофана Датро
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.03
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|8 (6)
|0.24
|Грегорич Михаэль
|7
|0.21
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.21
|Доан Рицу
|6
|0.18
|Шаллаи Роланд
|3
|0.09
|Рохль Мерлин
|2
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.03
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|Кюблер Лукас
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Кайтель Янник
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|8
|1
|Хедира Рани
|5
|1
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|6
|0
|Фогт Кевин
|5
|0
|Тусар Люка
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Юранович Йосип
|4
|0
|Белица Ненад
|2
|1
|Триммель Кристофер
|2
|1
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Кнохе Робин
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|10
|1
|Кюблер Лукас
|7
|0
|Хёлер Лукас
|7
|0
|Шаллаи Роланд
|6
|0
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Сильдиллия Килианн
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Грифо Винченцо
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Доан Рицу
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Макенго Жорди
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
8
Унион Берлин
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Фрайбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
17
Упущенные победы
6
21
Унион Берлин
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
24% (8)
24% (8)
Фрайбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
28
20
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
20
17
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
5
25%
4
24%
61-75
4
20%
1
6%
76-90
Пропущено
29
25
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
10%
4
16%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
7
24%
3
12%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
7
24%
7
28%
76-90
Забито
12
27
10 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 18
3
25%
5
19%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
5
42%
7
26%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
1
8%
7
26%
76-90
Пропущено
27
31
10 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
11%
6
19%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
3
11%
8
26%
31-45
8
30%
30%
4
13%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
5
19%
5
16%
76-90
Забито
32
44
16 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
16 Не забивали 7
5
16%
7
16%
1-15
3
9%
5
11%
16-30
8
25%
11
25%
31-45
5
16%
7
16%
46-60
6
19%
6
14%
61-75
5
16%
8
18%
76-90
Пропущено
56
56
24 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
6
11%
10
18%
1-15
8
14%
9
16%
16-30
10
18%
11
20%
31-45
10
18%
7
13%
46-60
10
18%
7
13%
61-75
12
21%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Фрайбург
Точный счет
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 65%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 52%
1
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
14 раз 42%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
161
610
98
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
115
314
412
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1617
Больше Меньше
276
924
1320
429
429
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|34
|28
|6
|0
|89 - 24
|90
|2.
|4:0 Заявка
|34
|23
|4
|7
|78 - 39
|73
|3.
|2:4 Заявка
|34
|23
|3
|8
|94 - 45
|72
|4.
|2:2 Заявка
|34
|19
|8
|7
|77 - 39
|65
|5.
|4:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|68 - 43
|63
|6.
|2:2 Заявка
|34
|11
|14
|9
|51 - 50
|47
|7.
|4:2 Заявка
|34
|13
|7
|14
|66 - 66
|46
|8.
|1:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 57
|43
|9.
|4:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|50 - 55
|42
|10.
|4:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 54
|42
|11.
|1:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|50 - 60
|39
|12.
|1:3 Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 56
|37
|13.
|3:1 Заявка
|34
|7
|14
|13
|39 - 51
|35
|14.
|0:4 Заявка
|34
|7
|13
|14
|56 - 67
|34
|15.
|1:4 Заявка
|34
|7
|12
|15
|42 - 74
|33
|16.
|1:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 58
|31
|17.
|1:4 Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 60
|27
|18.
|0:4 Заявка
|34
|3
|8
|23
|30 - 86
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 11
|45
|2.
|2:4 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|3.
|4:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 15
|42
|4.
|2:2 Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|4:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 22
|33
|6.
|2:2 Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 21
|29
|7.
|4:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 26
|26
|8.
|4:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 26
|25
|9.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|10.
|3:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|4:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 31
|23
|12.
|1:4 Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|13.
|1:3 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 25
|22
|14.
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|15.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|16.
|0:4 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|17.
|1:4 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|0:4 Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|4:0 Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|4:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|2:4 Заявка
|17
|9
|2
|6
|41 - 33
|29
|5.
|2:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|37 - 27
|28
|6.
|4:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|4:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|4:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|1:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 34
|15
|12.
|1:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|0:4 Заявка
|17
|2
|7
|8
|29 - 41
|13
|14.
|3:1 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 33
|12
|15.
|0:4 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 42
|11
|16.
|1:4 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 32
|11
|17.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|1:4 Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 45
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 9
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Фрайбург
Исход игры
Унион Берлин
49.1% (55)
Ничья
31.3% (35)
Фрайбург
19.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
80% (88)
Нет
20% (22)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
32.1% (36)
1:1 Ничья
26.8% (30)
1:2 Фрайбург
12.5% (14)
1:0 Унион Берлин
11.6% (13)
0:1 Фрайбург
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:2 Фрайбург
1.8% (2)
3:2 Унион Берлин
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!