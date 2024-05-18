Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

88' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фрайбург будет все-таки засчитан.

85' Хаберер Яник получил желтую карточку от судьи

85' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Лайдуни Аисса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Фолланд Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тусар Люка пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

76' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

75' Госенс Робин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

75' Кюблер Лукас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

74' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

74' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Юранович Йосип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Триммель Кристофер получает желтую карточку за толчок соперника.

66' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Лейте Диогу получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Лейте Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Тусар Люка оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Доан Рицу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Кнохе Робин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

51' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Фрайбург