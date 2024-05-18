Тур: 34. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
1:3
Второй тайм: 90+'
0'
12' Желтая карточкаЛи Чхэ-Сон
1:0
18' ГолПаредес Кевин
1:1
24' ГолГруда Брайан
52' Желтая карточкаВиммер Патрик
54' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
71' Желтая карточкаМайер Ловро
1:2
72' ГолВан дер Берг Сепп
1:3
85' ГолБуркардт Джонатан
89' Желтая карточкаКор Доминик
Ход матча
12'
18'
1:0
24'
1:1
52'
71'
72'
85'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
220 Количество передач 133
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Майер
Ловро
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеНападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Майнц
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
30 матчей
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
2.36
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
0.94
1.14
Среднее время на гол
96
78
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|11
|0.32
|Майер Ловро
|5 (2)
|0.15
|Лакруа Максанс
|4
|0.12
|Черны Вацлав
|4
|0.12
|Паредес Кевин
|3
|0.09
|Меле Йоаким
|2
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.06
|Герхардт Янник
|2
|0.06
|Виммер Патрик
|2
|0.06
|Сванберг Маттиас
|1
|0.03
|Томаш Тьягу
|1
|0.03
|Нмеча Лукас
|1
|0.03
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|Баку Ридле
|1
|0.03
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7 (1)
|0.21
|Чхэ-Сон Ли II
|6
|0.18
|Груда Брайан
|4
|0.12
|Баррейро Леандро
|4
|0.12
|Ван дер Берг Сепп
|3
|0.09
|Каси Антони
|2
|0.06
|Ажорк Людовик
|2
|0.06
|Амири Надим
|1
|0.03
|Видмер Сильван
|1
|0.03
|Онисиво Карим
|1
|0.03
|Мвене Филлипп
|1
|0.03
|Краусс Том
|1
|0.03
|Кор Доминик
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Рихтер Марко
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|4
|3
|Арнольд Максимилиан
|9
|0
|Сванберг Маттиас
|8
|0
|Дженц Мориц
|6
|1
|Вранкс Астер
|6
|0
|Герхардт Янник
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Майер Ловро
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Борнаув Себастьян
|5
|0
|Виммер Патрик
|3
|1
|Баку Ридле
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|13
|1
|Ван дер Берг Сепп
|9
|0
|Каси Антони
|8
|0
|Баррейро Леандро
|8
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|6
|0
|Мвене Филлипп
|4
|1
|Амири Надим
|5
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|Краусс Том
|5
|0
|Груда Брайан
|5
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
12
Вольфсбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Майнц
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
13
21
Вольфсбург
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Майнц
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
26
11
Упущенные победы
25
33
Голы по времени матча
Забито
24
12
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
7
29%
29%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
6
25%
5
42%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
3
13%
2
17%
76-90
Пропущено
22
33
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
23%
7
21%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
4
18%
4
12%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
5
23%
8
24%
61-75
3
14%
6
18%
76-90
Забито
19
24
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
3
16%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
9
47%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
14%
4
24%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
2
7%
4
24%
46-60
7
25%
2
12%
61-75
7
25%
4
24%
76-90
Забито
43
36
27 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
10
23%
4
11%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
15
35%
10
28%
31-45
3
7%
3
8%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
7
16%
7
19%
76-90
Пропущено
50
50
22 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 25
9
18%
11
22%
1-15
4
8%
6
12%
16-30
9
18%
5
10%
31-45
6
12%
8
16%
46-60
12
24%
10
20%
61-75
10
20%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Майнц
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1
Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Майнц
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
12 раз 36%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
1
17 раз 52%
0
9 раз 27%
2
4 раза 12%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
88
512
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
115
512
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
249
1320
726
132
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|34
|28
|6
|0
|89 - 24
|90
|2.
|4:0 Заявка
|34
|23
|4
|7
|78 - 39
|73
|3.
|2:4 Заявка
|34
|23
|3
|8
|94 - 45
|72
|4.
|2:2 Заявка
|34
|19
|8
|7
|77 - 39
|65
|5.
|4:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|68 - 43
|63
|6.
|2:2 Заявка
|34
|11
|14
|9
|51 - 50
|47
|7.
|4:2 Заявка
|34
|13
|7
|14
|66 - 66
|46
|8.
|1:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 57
|43
|9.
|4:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|50 - 55
|42
|10.
|4:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 54
|42
|11.
|1:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|50 - 60
|39
|12.
|1:3 Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 56
|37
|13.
|3:1 Заявка
|34
|7
|14
|13
|39 - 51
|35
|14.
|0:4 Заявка
|34
|7
|13
|14
|56 - 67
|34
|15.
|1:4 Заявка
|34
|7
|12
|15
|42 - 74
|33
|16.
|1:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 58
|31
|17.
|1:4 Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 60
|27
|18.
|0:4 Заявка
|34
|3
|8
|23
|30 - 86
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 11
|45
|2.
|2:4 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|3.
|4:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 15
|42
|4.
|2:2 Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|4:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 22
|33
|6.
|2:2 Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 21
|29
|7.
|4:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 26
|26
|8.
|4:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 26
|25
|9.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|10.
|3:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|4:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 31
|23
|12.
|1:4 Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|13.
|1:3 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 25
|22
|14.
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|15.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|16.
|0:4 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|17.
|1:4 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|0:4 Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|4:0 Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|4:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|2:4 Заявка
|17
|9
|2
|6
|41 - 33
|29
|5.
|2:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|37 - 27
|28
|6.
|4:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|4:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|4:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|1:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 34
|15
|12.
|1:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|0:4 Заявка
|17
|2
|7
|8
|29 - 41
|13
|14.
|3:1 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 33
|12
|15.
|0:4 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 42
|11
|16.
|1:4 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 32
|11
|17.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|1:4 Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 45
|10
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 9
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Майнц
Исход игры
Вольфсбург
42.1% (48)
Ничья
40.4% (46)
Майнц
17.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
81.82% (90)
Нет
18.18% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (40)
2:1 Вольфсбург
21.1% (24)
1:2 Майнц
14.9% (17)
2:0 Вольфсбург
9.6% (11)
1:0 Вольфсбург
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:1 Вольфсбург
2.6% (3)
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