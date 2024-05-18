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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 26627 Главный судья: Вилленборг Франк
Вольфсбург
1:3
Конец матча
Майнц
0'
12' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
1:0
18' Гол
Паредес Кевин
1:1
24' Гол
Груда Брайан
52' Желтая карточка
Виммер Патрик
54' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
71' Желтая карточка
Майер Ловро
1:2
72' Гол
Ван дер Берг Сепп
1:3
85' Гол
Буркардт Джонатан
89' Желтая карточка
Кор Доминик
90'+8

Ход матча

12'
 
Ли Чхэ-Сон
18'
Паредес Кевин
(Каминьски Якуб)
1:0
24'
1:1
Груда Брайан
(Амири Надим)
46'
Виммер Патрик
Паредес Кевин
 
52'
Виммер Патрик
 
54'
 
Ханше-Ольсен Андреас
71'
Майер Ловро
 
72'
1:2
Ван дер Берг Сепп
73'
 
Ажорк Людовик
Ли Чхэ-Сон
73'
 
Каси Антони
Видмер Сильван
76'
Черны Вацлав
Баку Ридле
 
76'
Бехренс Кевин
Винд Йонас
 
80'
Bennit Broeger
Виммер Патрик
 
85'
1:3
Буркардт Джонатан
(Груда Брайан)
86'
 
Краусс Том
Груда Брайан
89'
 
Кор Доминик
90'
 
Гилавоги Жошуа
Буркардт Джонатан
90'
 
Рихтер Марко
Амири Надим

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 461 Количество передач 257
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Вольфсбург 42.1% (48)
X 40.4% (46)
Майнц 17.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
2
Фишер
Килиан
19
Майер
Ловро
27
Арнольд
Максимилиан
16
Каминьски
Якуб
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
40
Паредес
Кевин
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Вольфсбург
3-4-3
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Майнц

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

30 матчей

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

2.36
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

0.94
1.14

Среднее время на гол

96
78

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 11 0.32
Майер Ловро 5 (2) 0.15
Лакруа Максанс 4 0.12
Черны Вацлав 4 0.12
Паредес Кевин 3 0.09
Меле Йоаким 2 0.06
Арнольд Максимилиан 2 0.06
Герхардт Янник 2 0.06
Виммер Патрик 2 0.06
Сванберг Маттиас 1 0.03
Томаш Тьягу 1 0.03
Нмеча Лукас 1 0.03
Рожерио да Силва 1 0.03
Баку Ридле 1 0.03
Каминьски Якуб 0 0
Дженц Мориц 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 8 (1) 0.24
Чхэ-Сон Ли II 6 0.18
Груда Брайан 4 0.12
Баррейро Леандро 4 0.12
Ван дер Берг Сепп 3 0.09
Каси Антони 2 0.06
Ажорк Людовик 2 0.06
Амири Надим 1 0.03
Видмер Сильван 1 0.03
Онисиво Карим 1 0.03
Мвене Филлипп 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Кор Доминик 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Рихтер Марко 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 4 3
Арнольд Максимилиан 9 0
Сванберг Маттиас 8 0
Дженц Мориц 6 1
Вранкс Астер 6 0
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Майер Ловро 5 0
Меле Йоаким 5 0
Борнаув Себастьян 5 0
Виммер Патрик 3 1
Баку Ридле 4 0
Паредес Кевин 4 0
Нико Ковач 3 0
Винд Йонас 3 0
Томаш Тьягу 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Бехренс Кевин 2 0
Черны Вацлав 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Фишер Килиан 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 14 1
Ван дер Берг Сепп 9 0
Каси Антони 8 0
Баррейро Леандро 8 0
Чхэ-Сон Ли II 6 0
Мвене Филлипп 4 1
Амири Надим 5 0
Ханше-Ольсен Андреас 5 0
Краусс Том 5 0
Груда Брайан 5 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Рихтер Марко 3 0
Свенссон Бо 2 0
Баркок Аймен 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

13
12
Вольфсбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Майнц
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

13
21
Вольфсбург
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Майнц
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

26
33

Голы по времени матча

Забито

25
15
16 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
7
28%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
6
24%
5
33%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Пропущено

25
34
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
20%
7
21%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
4
16%
4
12%
31-45
4
16%
4
12%
46-60
6
24%
8
24%
61-75
4
16%
6
18%
76-90

Забито

19
24
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
3
16%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
9
47%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
14%
4
24%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
2
7%
4
24%
46-60
7
25%
2
12%
61-75
7
25%
4
24%
76-90

Забито

44
39
28 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
10
23%
4
10%
1-15
3
7%
7
18%
16-30
15
34%
10
26%
31-45
3
7%
3
8%
46-60
6
14%
7
18%
61-75
7
16%
8
21%
76-90

Пропущено

53
51
23 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 26
9
17%
11
22%
1-15
5
9%
7
14%
16-30
9
17%
5
10%
31-45
6
11%
8
16%
46-60
13
25%
10
20%
61-75
11
21%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Майнц
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1
Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Майнц

Точный счет

1:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
2
12 раз 35%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
1
17 раз 50%
0
9 раз 26%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
5
12
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
25
9
13
21
1.5
8
26
1
33
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 34 28 6 0 89 - 24 90
2.
Штутгарт
 Заявка 34 23 4 7 78 - 39 73
3.
Бавария
 Заявка 34 23 3 8 94 - 45 72
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 19 8 7 77 - 39 65
5.
Боруссия Д
 Заявка 34 18 9 7 68 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 11 14 9 51 - 50 47
7.
Хоффенхайм
 Заявка 34 13 7 14 66 - 66 46
8.
Хайденхайм
 Заявка 34 10 12 12 50 - 55 42
9.
Вердер
 Заявка 34 11 9 14 48 - 54 42
10.
Фрайбург
 Заявка 34 11 9 14 45 - 58 42
11.
Аугсбург
 Заявка 34 10 9 15 50 - 60 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 34 10 7 17 41 - 56 37
13.
Майнц
 Заявка 34 7 14 13 39 - 51 35
14.
Боруссия М
 Заявка 34 7 13 14 56 - 67 34
15.
Унион Берлин
 Заявка 34 9 6 19 33 - 58 33
16.
Бохум
 Заявка 34 7 12 15 42 - 74 33
17.
Кёльн
 Заявка 34 5 12 17 28 - 60 27
18.
Дармштадт
 Заявка 34 3 8 23 30 - 86 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 11 45
2.
Бавария
 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 Заявка 17 13 3 1 50 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 Заявка 17 10 3 4 37 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 8 2 29 - 21 29
7.
Хайденхайм
 Заявка 17 7 5 5 30 - 26 26
8.
Вердер
 Заявка 17 7 4 6 29 - 26 25
9.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 22 - 30 23
11.
Майнц
 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 6 5 6 31 - 31 23
13.
Бохум
 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
14.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 4 7 25 - 25 22
15.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
16.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 Заявка 17 9 2 6 41 - 33 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 8 4 5 37 - 27 28
6.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 Заявка 17 6 2 9 17 - 28 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 17 4 3 10 24 - 34 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 Заявка 17 2 7 8 29 - 41 13
14.
Майнц
 Заявка 17 1 9 7 16 - 33 12
15.
Дармштадт
 Заявка 17 2 5 10 15 - 42 11
16.
Кёльн
 Заявка 17 1 8 8 13 - 32 11
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Бохум
 Заявка 17 2 4 11 16 - 45 10
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 14
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 92'
      Ван дер Берг Сепп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Сегодняшная посещаемость составляет 26627 болельщиков
    • 91'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 64%, Майнц: 36%.
    • 90'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Зесигер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Кор Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Вольфсбург 42.1% (48)
    X 40.4% (46)
    Майнц 17.5% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Майнц

    Исход игры
    Вольфсбург
    42.1% (48)
    Ничья
    40.4% (46)
    Майнц
    17.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (90)
    Нет
    18.18% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    2:1 Вольфсбург
    21.1% (24)
    1:2 Майнц
    14.9% (17)
    2:0 Вольфсбург
    9.6% (11)
    1:0 Вольфсбург
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    3:1 Вольфсбург
    2.6% (3)
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