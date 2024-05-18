Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лакруа Максанс нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

45' Майер Ловро из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Мвене Филлипп пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

44' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Баррейро Леандро пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

42' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Вольфсбург

38' Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали

37' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Вольфсбург

36' Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали

36' Видмер Сильван выиграл воздушное противоборство у Якуб Каминьский.

36' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Вольфсбург

35' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Винд Йонас пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

32' Удар от ворот произведет Вольфсбург

31' Амири Надим из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Якуб Каминьский навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Буркардт Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Команда Майнц сравняла счет! Игра продолжается!

24' Г О О О О Л - Груда Брайан забивает с левой ноги!

24' Амири Надим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Удар от ворот произведет Майнц

23' Арнольд Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Робин Центнер держит все под контролем

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Лакруа Максанс получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Лакруа Максанс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Майнц

20' Майер Ловро из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Якуб Каминьский сделал результативную передачу.

18' Якуб Каминьский создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Майнц

16' Майер Ловро из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Зесигер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Якуб Каминьский ослабляет давление, выбив мяч.

14' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Майнц

13' Арнольд Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Чхэ-Сон Ли II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Видмер Сильван выиграл воздушное противоборство у Якуб Каминьский.

10' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Удар от ворот произведет Майнц

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Майер Ловро из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Фишер Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вольфсбург начинает с центра поля