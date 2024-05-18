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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Штутгарт
4:0
Второй тайм: 90+'
Боруссия М
0'
1:0
23' Гол
Гирасси Серу
2:0
31' Гол
Гирасси Серу
56' Желтая карточка
Фридрих Марвин
3:0
75' Гол
Чжон Ву-Ён
4:0
83' Гол
Мвумпа Силас

Ход матча

23'
Гирасси Серу
(Мийо Энцо)
1:0
31'
Гирасси Серу
(Каразор Атакан)
2:0
56'
 
Фридрих Марвин
57'
Чжон Ву-Ён
Каразор Атакан
 
57'
Мвумпа Силас
Фюрих Крис
 
57'
Штенцель Паскаль
Левелинг Джейми
 
66'
 
Улльрих Лукас
Плеа Алассан
66'
 
Чванчара Томаш
Нгуму Натан
75'
Чжон Ву-Ён
(Гирасси Серу)
3:0
79'
 
Херрманн Патрик
Нец Лука
79'
 
Фукуда Шио
Коне Куадио
79'
 
Киародиа Фабио
Сибачо Жордан
80'
Руо Антони
Ито Хироки
 
83'
Мвумпа Силас
(Чжон Ву-Ён)
4:0
84'
Харагути Генки
Гирасси Серу
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 326 Количество передач 236
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 115
Штутгарт 87% (100)
X 6.1% (7)
Боруссия М 7% (8)
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Штутгарт
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Боруссия М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
18
Левелинг
Джейми
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
1
Омлин
Йонас
18
Лайнер
Штефан
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
19
Нгуму
Натан
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
13
Сибачо
Жордан
Штутгарт
4-2-3-1
Боруссия М
4-5-1

История личных встреч

Штутгарт
Боруссия М

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Б
3:1
ТМК
5:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Среднее время на гол

52
84

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.94
1.21

Среднее время на гол

46
74

Всего голов

55
34

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 28 (4) 0.82
Ундав Дениз 18 0.53
Фюрих Крис 8 0.24
Мийо Энцо 5 (1) 0.15
Левелинг Джейми 4 0.12
Мвумпа Силас 4 0.12
Миттельштедт Максимилиан 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Штиллер Анджело 1 0.03
Чжон Ву-Ён 1 0.03
Дауд Махмуд 1 0.03
Загаду Дан-Аксель 1 0.03
Стергиу Леонидас 1 0.03
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Ито Хироки 0 0
Руо Антони 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 0.29
Плеа Алассан 7 (1) 0.21
Райтц Рокко 6 0.18
Сибачо Жордан 5 0.15
Нгуму Натан 5 0.15
Нойхаус Флориан 4 (1) 0.12
Чванчара Томаш 4 (1) 0.12
Онора Франк 3 0.09
Итакура Ко 3 0.09
Вебер Максимилиан 2 0.06
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.06
Эльведи Нико 2 0.06
Скалли Джозеф 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Антон Вальдемар 7 0
Миттельштедт Максимилиан 5 0
Мийо Энцо 5 0
Штиллер Анджело 5 0
Ундав Дениз 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Левелинг Джейми 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Ито Хироки 1 0
Нюбель Александр 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Себастьян Хеннес 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 9 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Чванчара Томаш 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Лайнер Штефан 2 0
Николас Мориц 2 0
Хак Робин 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Райтц Рокко 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Омлин Йонас 1 0
Нгуму Натан 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Боруссия М
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
23
Штутгарт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Боруссия М
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

26
23
Штутгарт
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Боруссия М
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

34
46

Голы по времени матча

Забито

48
29
23 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
4%
4
14%
1-15
12
25%
6
21%
16-30
9
19%
6
21%
31-45
5
10%
4
14%
46-60
12
25%
2
7%
61-75
8
17%
7
24%
76-90

Пропущено

13
37
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
1
8%
7
19%
1-15
1
8%
3
8%
16-30
4
31%
8
22%
31-45
2
15%
3
8%
46-60
2
15%
7
19%
61-75
3
23%
9
24%
76-90

Забито

29
26
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
5
17%
3
12%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
24%
5
19%
76-90

Пропущено

23
27
5 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
2
9%
3
11%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
5
22%
9
33%
46-60
7
30%
4
15%
61-75
6
26%
4
15%
76-90

Забито

77
55
34 В 1-м тайме 30
43 Во 2-м тайме 25
25 Забивали первыми 16
3 Не забивали 7
7
9%
7
13%
1-15
15
19%
12
22%
16-30
12
16%
11
20%
31-45
11
14%
6
11%
46-60
17
22%
7
13%
61-75
15
19%
12
22%
76-90

Пропущено

36
64
11 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 36
8 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 29
3
8%
10
16%
1-15
3
8%
7
11%
16-30
5
14%
11
17%
31-45
7
19%
12
19%
46-60
9
25%
11
17%
61-75
9
25%
13
20%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0
Боруссия М
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2

Результаты матчей

Штутгарт
Боруссия М

Точный счет

3:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
12 раз 36%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
1.5
Больше Меньше
8
9
10
6
2.5
4
13
3
13
3.5
2
15
3
13
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
9
8
1.5
8
8
5
12
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
26
7
23
10
1.5
16
17
15
18
2.5
10
23
3
30
3.5
3
30
3
30
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 34 28 6 0 89 - 24 90
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 34 23 4 7 78 - 39 73
3.
Бавария
 2:4 Заявка 34 23 3 8 94 - 45 72
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 34 19 8 7 77 - 39 65
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 34 18 9 7 68 - 43 63
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 34 11 14 9 51 - 50 47
7.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 34 13 7 14 66 - 66 46
8.
Фрайбург
 1:1 Заявка 34 11 10 13 45 - 57 43
9.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 34 10 12 12 50 - 55 42
10.
Вердер
 4:1 Заявка 34 11 9 14 48 - 54 42
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 34 10 9 15 50 - 60 39
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 34 10 7 17 41 - 56 37
13.
Майнц
 3:1 Заявка 34 7 14 13 39 - 51 35
14.
Боруссия М
 0:4 Заявка 34 7 13 14 56 - 67 34
15.
Бохум
 1:4 Заявка 34 7 12 15 42 - 74 33
16.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 34 8 7 19 32 - 58 31
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 34 5 12 17 28 - 60 27
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 34 3 8 23 30 - 86 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 47 - 11 45
2.
Бавария
 2:4 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
3.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 13 3 1 50 - 15 42
4.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 10 3 4 37 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 7 8 2 29 - 21 29
7.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 7 5 5 30 - 26 26
8.
Вердер
 4:1 Заявка 17 7 4 6 29 - 26 25
9.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
10.
Майнц
 3:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 6 5 6 31 - 31 23
12.
Бохум
 1:4 Заявка 17 5 8 4 26 - 29 23
13.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 6 4 7 25 - 25 22
14.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
15.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 6 3 8 21 - 30 21
16.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
17.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 17 14 3 0 42 - 13 45
2.
Штутгарт
 4:0 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 4:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 2:4 Заявка 17 9 2 6 41 - 33 29
5.
РБ Лейпциг
 2:2 Заявка 17 8 4 5 37 - 27 28
6.
Хоффенхайм
 4:2 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 1:1 Заявка 17 6 3 8 17 - 27 21
8.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 4:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 4:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 17 4 3 10 24 - 34 15
12.
Вольфсбург
 1:3 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 0:4 Заявка 17 2 7 8 29 - 41 13
14.
Майнц
 3:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 33 12
15.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 2 5 10 15 - 42 11
16.
Кёльн
 1:4 Заявка 17 1 8 8 13 - 32 11
17.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Бохум
 1:4 Заявка 17 2 4 11 16 - 45 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Весь список
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    Прогнозы 115
    Штутгарт 87% (100)
    X 6.1% (7)
    Боруссия М 7% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Боруссия М
    1.25
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    9.70
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    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 4:0 Боруссия М

    Исход игры
    Штутгарт
    87% (100)
    Ничья
    6.1% (7)
    Боруссия М
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.55% (82)
    Меньше
    25.45% (28)