Тур: 34. Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
4:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
23' ГолГирасси Серу
2:0
31' ГолГирасси Серу
56' Желтая карточкаФридрих Марвин
3:0
75' ГолЧжон Ву-Ён
4:0
83' ГолМвумпа Силас
Ход матча
23'
1:0
31'
2:0
56'
75'
3:0
80'
83'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
326 Количество передач 236
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
19
Нгуму
Натан
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Боруссия М
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.06
Среднее время на гол
52
84
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.94
1.21
Среднее время на гол
46
74
Всего голов
55
34
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|28 (4)
|0.82
|Ундав Дениз
|18
|0.53
|Фюрих Крис
|8
|0.24
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.15
|Левелинг Джейми
|4
|0.12
|Мвумпа Силас
|4
|0.12
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.03
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|Стергиу Леонидас
|1
|0.03
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10
|0.29
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.21
|Райтц Рокко
|6
|0.18
|Сибачо Жордан
|5
|0.15
|Нгуму Натан
|5
|0.15
|Нойхаус Флориан
|4 (1)
|0.12
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.12
|Онора Франк
|3
|0.09
|Итакура Ко
|3
|0.09
|Вебер Максимилиан
|2
|0.06
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.06
|Эльведи Нико
|2
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Антон Вальдемар
|7
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|5
|0
|Мийо Энцо
|5
|0
|Штиллер Анджело
|5
|0
|Ундав Дениз
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Чжон Ву-Ён
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
|Себастьян Хеннес
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Итакура Ко
|9
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|1
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Чванчара Томаш
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Райтц Рокко
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Боруссия М
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
23
Штутгарт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Боруссия М
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
26
23
Штутгарт
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Боруссия М
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
34
46
Голы по времени матча
Забито
48
29
23 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
4%
4
14%
1-15
12
25%
6
21%
16-30
9
19%
6
21%
31-45
5
10%
4
14%
46-60
12
25%
2
7%
61-75
8
17%
7
24%
76-90
Пропущено
13
37
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
1
8%
7
19%
1-15
1
8%
3
8%
16-30
4
31%
8
22%
31-45
2
15%
3
8%
46-60
2
15%
7
19%
61-75
3
23%
9
24%
76-90
Забито
29
26
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
5
17%
3
12%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
24%
5
19%
76-90
Пропущено
23
27
5 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
2
9%
3
11%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
5
22%
9
33%
46-60
7
30%
4
15%
61-75
6
26%
4
15%
76-90
Забито
77
55
34 В 1-м тайме 30
43 Во 2-м тайме 25
25 Забивали первыми 16
3 Не забивали 7
7
9%
7
13%
1-15
15
19%
12
22%
16-30
12
16%
11
20%
31-45
11
14%
6
11%
46-60
17
22%
7
13%
61-75
15
19%
12
22%
76-90
Пропущено
36
64
11 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 36
8 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 29
3
8%
10
16%
1-15
3
8%
7
11%
16-30
5
14%
11
17%
31-45
7
19%
12
19%
46-60
9
25%
11
17%
61-75
9
25%
13
20%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0
Боруссия М
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2
Результаты матчей
Штутгарт
Боруссия М
Точный счет
3:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
12 раз 36%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
89
106
413
313
215
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
98
88
512
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
267
2310
1617
1518
1023
330
330
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|34
|28
|6
|0
|89 - 24
|90
|2.
|4:0 Заявка
|34
|23
|4
|7
|78 - 39
|73
|3.
|2:4 Заявка
|34
|23
|3
|8
|94 - 45
|72
|4.
|2:2 Заявка
|34
|19
|8
|7
|77 - 39
|65
|5.
|4:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|68 - 43
|63
|6.
|2:2 Заявка
|34
|11
|14
|9
|51 - 50
|47
|7.
|4:2 Заявка
|34
|13
|7
|14
|66 - 66
|46
|8.
|1:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 57
|43
|9.
|4:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|50 - 55
|42
|10.
|4:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 54
|42
|11.
|1:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|50 - 60
|39
|12.
|1:3 Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 56
|37
|13.
|3:1 Заявка
|34
|7
|14
|13
|39 - 51
|35
|14.
|0:4 Заявка
|34
|7
|13
|14
|56 - 67
|34
|15.
|1:4 Заявка
|34
|7
|12
|15
|42 - 74
|33
|16.
|1:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 58
|31
|17.
|1:4 Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 60
|27
|18.
|0:4 Заявка
|34
|3
|8
|23
|30 - 86
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 11
|45
|2.
|2:4 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 12
|43
|3.
|4:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 15
|42
|4.
|2:2 Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|4:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 22
|33
|6.
|2:2 Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 21
|29
|7.
|4:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 26
|26
|8.
|4:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 26
|25
|9.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|10.
|3:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|4:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 31
|23
|12.
|1:4 Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 29
|23
|13.
|1:3 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 25
|22
|14.
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|15.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|16.
|0:4 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|17.
|1:4 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|0:4 Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|42 - 13
|45
|2.
|4:0 Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|4:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|2:4 Заявка
|17
|9
|2
|6
|41 - 33
|29
|5.
|2:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|37 - 27
|28
|6.
|4:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|4:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|4:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|1:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 34
|15
|12.
|1:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|15
|13.
|0:4 Заявка
|17
|2
|7
|8
|29 - 41
|13
|14.
|3:1 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 33
|12
|15.
|0:4 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 42
|11
|16.
|1:4 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 32
|11
|17.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|1:4 Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 45
|10
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 9
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 4:0 Боруссия М
Исход игры
Штутгарт
87% (100)
Ничья
6.1% (7)
Боруссия М
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
74.55% (82)
Меньше
25.45% (28)