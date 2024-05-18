Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

83' Фантастический гол, где все сам сделал Мвумпа Силас

83' Г О О О О Л - Мвумпа Силас забивает с правой ноги!

82' Удар от ворот произведет Штутгарт

82' Херрманн Патрик не смог попасть в створ ударом издали

82' Shio Fukuda создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Удар от ворот произведет Штутгарт

80' Матч возобновлен

80' Тактическая замена. Ито Хироки уходит с поля и его заменяет Энтони Руо

79' Тактическая замена. Коне Куадио уходит с поля и его заменяет Shio Fukuda

79' Миттельштедт Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Г О О О О Л - Чжон Ву-Ён забивает с правой ноги!

75' Мвумпа Силас из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Ундав Дениз не смог попасть в створ ударом издали

73' Чжон Ву-Ён не смог попасть в створ ударом издали

71' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Штутгарт

68' Чванчара Томаш не смог попасть в створ ударом издали

67' Улльрих Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Штутгарт

66' Коне Куадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

64' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Нец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Ундав Дениз пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

58' Ундав Дениз нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

57' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Фридрих Марвин получил желтую карточку от судьи

54' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Райтц Рокко пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем

50' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

50' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вайгль Юлиан пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем

48' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Нец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.