Тур: 33. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Франковски Бартож
2:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолМаценко Егор
53' Желтая карточкаБейгер Лукаш
2:0
61' ГолНауэль Матиас
77' Желтая карточкаDamian Jakubik
77' Вторая желтая карточкаDamian Jakubik
90'+5
Ход матча
31'
1:0
53'
61'
2:0
77'
77'
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
66
Жордау
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Радомяк Радом
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.6
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
150
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|18 (6)
|0.55
|Науэль Матиас
|8 (1)
|0.24
|Самец-Талар Пётр
|7
|0.21
|Шварц Петр
|3
|0.09
|Маценко Егор
|3
|0.09
|Индже Бурак
|2
|0.06
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Палюшек Александр
|1
|0.03
|Жуховски Михал
|1
|0.03
|Жуковски Матеуш
|1
|0.03
|Петров Симеон
|1
|0.03
|Patryk Szwedzik
|1
|0.03
|Бейгер Лукаш
|1
|0.03
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Климала Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
|Jakub Jezierski
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.24
|Семеду Лисандру
|4 (1)
|0.12
|Роча Леонардо
|4
|0.12
|Семеду Эди
|4
|0.12
|Luka Vuskovic
|3
|0.09
|Вольски Рафал
|2
|0.06
|Абрамович Давид
|2
|0.06
|Вагнер да Силва
|2
|0.06
|Жардел
|2
|0.06
|Донис Христос
|1
|0.03
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.03
|Бранко Рафаэл
|1
|0.03
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.03
|Guilherme Zimovski
|1
|0.03
|Машаду Луиш
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|10
|1
|Маценко Егор
|5
|2
|Науэль Матиас
|5
|1
|Шварц Петр
|6
|0
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Бейгер Лукаш
|5
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Самец-Талар Пётр
|4
|0
|Петков Алекс
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Michal Kaput
|6
|1
|Вольски Рафал
|5
|1
|Damian Jakubik
|4
|1
|Жордау Бруну
|4
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Кобыляк Габриэль
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Семеду Лисандру
|3
|0
|Luka Vuskovic
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Радомяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
7
Шленск Вроцлав
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
19
14
Шленск Вроцлав
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Радомяк Радом
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
28
23
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
2
7%
5
22%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
6
26%
61-75
9
32%
3
13%
76-90
Пропущено
13
28
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
5
18%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
3
23%
6
21%
61-75
3
23%
5
18%
76-90
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
7
33%
4
24%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 16
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
9
33%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
4
25%
6
22%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
31%
2
7%
76-90
Забито
49
40
16 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
7 Не забивали 12
4
8%
6
15%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
7
14%
5
13%
31-45
8
16%
6
15%
46-60
9
18%
10
25%
61-75
16
33%
7
18%
76-90
Пропущено
29
55
11 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 27
2
7%
4
7%
1-15
5
17%
14
25%
16-30
4
14%
9
16%
31-45
7
24%
10
18%
46-60
3
10%
11
20%
61-75
8
28%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Радомяк Радом
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
14 раз 42%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
1
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
98
610
314
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
98
79
89
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
1914
1617
1419
429
726
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|33
|17
|9
|7
|73 - 44
|60
|2.
|33
|17
|9
|7
|48 - 30
|60
|3.
|32
|14
|11
|7
|48 - 38
|53
|4.
|33
|15
|8
|10
|45 - 40
|53
|5.
|32
|14
|10
|8
|53 - 35
|52
|6.
|32
|14
|10
|8
|45 - 38
|52
|7.
|33
|15
|7
|11
|58 - 38
|52
|8.
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|9.
|33
|11
|10
|12
|40 - 45
|43
|10.
|0:0
|33
|9
|16
|8
|37 - 33
|43
|11.
|32
|12
|6
|14
|41 - 44
|42
|12.
|33
|10
|8
|15
|40 - 55
|38
|13.
|32
|9
|10
|13
|33 - 39
|37
|14.
|33
|8
|13
|12
|38 - 49
|37
|15.
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|38 - 43
|35
|17.
|33
|5
|14
|14
|38 - 55
|29
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|16
|9
|4
|3
|28 - 14
|31
|5.
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|7.
|0:0
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|8.
|16
|9
|0
|7
|20 - 20
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|16
|6
|8
|2
|22 - 20
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|13.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|16
|7
|5
|4
|24 - 22
|26
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 28
|24
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|23 - 30
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|10.
|16
|4
|5
|7
|16 - 22
|17
|11.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|0:0
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11