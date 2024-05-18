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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Шленск Вроцлав
2:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
1:0
31' Гол
Маценко Егор
53' Желтая карточка
Бейгер Лукаш
2:0
61' Гол
Науэль Матиас
77' Желтая карточка
Damian Jakubik
77' Вторая желтая карточка
Damian Jakubik
90'+5
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
28
Кобыляк
Габриэль
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
14
Damian
Jakubik
33
Абрамович
Давид
66
Жордау
Бруну
6
Michal
Kaput
7
Семеду
Лисандру
99
Guilherme
Zimovski
27
Вольски
Рафал
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Радомяк Радом
3-4-2-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Радомяк Радом

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.6

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
150

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 18 (6) 0.55
Науэль Матиас 8 (1) 0.24
Самец-Талар Пётр 7 0.21
Шварц Петр 3 0.09
Маценко Егор 3 0.09
Индже Бурак 2 0.06
Кончковски Мартин 1 0.03
Палюшек Александр 1 0.03
Жуховски Михал 1 0.03
Жуковски Матеуш 1 0.03
Петров Симеон 1 0.03
Patryk Szwedzik 1 0.03
Бейгер Лукаш 1 0.03
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Климала Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Jakub Jezierski 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.24
Семеду Лисандру 4 (1) 0.12
Роча Леонардо 4 0.12
Семеду Эди 4 0.12
Luka Vuskovic 3 0.09
Вольски Рафал 2 0.06
Абрамович Давид 2 0.06
Вагнер да Силва 2 0.06
Жардел 2 0.06
Донис Христос 1 0.03
Гжесик Ян 1 0.03
Кастаньеда Франк 1 0.03
Цихоцки Матеуш 1 0.03
Бранко Рафаэл 1 0.03
Кобыляк Габриэль 1 0.03
Guilherme Zimovski 1 0.03
Машаду Луиш 0 0
Леандро 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 10 1
Маценко Егор 5 2
Науэль Матиас 5 1
Шварц Петр 6 0
Ольсен Патрик 6 0
Экспозито Эрик 6 0
Бейгер Лукаш 5 0
Жуковски Матеуш 4 0
Самец-Талар Пётр 4 0
Петков Алекс 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Петров Симеон 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 11 0
Michal Kaput 6 1
Вольски Рафал 5 1
Damian Jakubik 4 1
Жордау Бруну 4 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 5 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 5 0
Роча Леонардо 3 1
Цихоцки Матеуш 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Кобыляк Габриэль 2 1
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Семеду Лисандру 3 0
Luka Vuskovic 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Майк Сестор 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Пеглоу 2 0
Пик Даниэль 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Радомяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
7
Шленск Вроцлав
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

19
14
Шленск Вроцлав
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Радомяк Радом
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

28
23
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
2
7%
5
22%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
6
26%
61-75
9
32%
3
13%
76-90

Пропущено

13
28
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
5
18%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
3
23%
6
21%
61-75
3
23%
5
18%
76-90

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
7
33%
4
24%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 16
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
9
33%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
4
25%
6
22%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
31%
2
7%
76-90

Забито

49
40
16 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
7 Не забивали 12
4
8%
6
15%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
7
14%
5
13%
31-45
8
16%
6
15%
46-60
9
18%
10
25%
61-75
16
33%
7
18%
76-90

Пропущено

29
55
11 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 27
2
7%
4
7%
1-15
5
17%
14
25%
16-30
4
14%
9
16%
31-45
7
24%
10
18%
46-60
3
10%
11
20%
61-75
8
28%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Радомяк Радом

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
14 раз 42%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
1
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
9
8
1.5
6
10
3
14
2.5
3
13
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
8
7
9
1.5
8
9
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
19
14
16
17
1.5
14
19
4
29
2.5
7
26
2
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:0 33 17 9 7 73 - 44 60
2.
Шленск Вроцлав
 33 17 9 7 48 - 30 60
3.
Легия
 32 14 11 7 48 - 38 53
4.
Гурник Забже
 33 15 8 10 45 - 40 53
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Лех
 32 14 10 8 45 - 38 52
7.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
10.
Пяст
 0:0 33 9 16 8 37 - 33 43
11.
Видзев Лодзь
 32 12 6 14 41 - 44 42
12.
Радомяк Радом
 33 10 8 15 40 - 55 38
13.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 33 8 13 12 38 - 49 37
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 33 7 14 12 38 - 43 35
17.
Рух Хожув
 33 5 14 14 38 - 55 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:0 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Шленск Вроцлав
 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
7.
Пяст
 0:0 17 7 7 3 24 - 14 28
8.
Видзев Лодзь
 16 9 0 7 20 - 20 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
13.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 16 7 5 4 24 - 22 26
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 0:0 17 6 6 5 30 - 28 24
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 0:0 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Самец-Талар Пётр сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Маценко Егор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шленск Вроцлав 2:0 Радомяк Радом онлайн

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